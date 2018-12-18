Ron Santa Teresa 1796 fue distinguido en el top 100 Spirits del mundo - Runrun

RON SANTA TERESA 1796, producto insignia de Ron Santa Teresa, fue distinguido en el top 100 Spirits del mundo por la publicación Wine Enthusiast Magazine, en la categoría de rones añejos.
“Nos llena de alegría que nuestro Santa Teresa 1796 haya sido incluido en esta selecta lista de licores y que pueda representar allí los rones que con dedicación y el mayor esmero se producen en Venezuela para el mundo”, dijo Alberto C. Vollmer, presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa. “Este reconocimiento nos compromete a seguir adelante en nuestro propósito de ser fuente de inspiración y una herramienta de transformación para todos aquellos que comparten nuestra historia y nuestros productos”, agregó.
El top 100 Spirits del mundo incluye bebidas en categorías como armagnac, bourbon, ginebras, rones, entre otros. Este listado elaborado por Wine Enthusiast refleja lo mejor del mundo licorero y evalúa la calidad de cada producto, junto con la presentación de sus botellas. Esta revista estadunidense, fundada en 1988, ofrece al consumidor información sobre el mundo del vino y las bebidas espirituosas.
Ron Santa Teresa 1796, el super premium de la casa Santa Teresa es el único producto venezonalo en la lista. 1796 es un ron suave, seco y balanceado que combina rones de hasta 35 años que son envejecidos mediante el antiguo método de solera. Fue galardonado en el Congreso Internacional del Ron de Madrid con doble Medalla Oro en 2016, 2017 y 2018. Además de ser reconocido con Medalla de Oro en el San Francisco World Spirits Competition en 2009 y 2016. Ron Santa Teresa recibió el premio a la Mejor Destilería en 2014 por el jurado de este Congreso que ya había reconocido en 2012 la labor de su maestro ronero, Néstor Ortega.
Ron Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, una empresa venezolana, reconocida por la calidad de sus productos y por sus iniciativas de inversión social, en el Municipio Revenga del estado Aragua. Sus productos ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela y tienen presencia en más de 40 países alrededor del mundo.
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