Se busca un líder, por Edward Rodriguez - Runrun

JOHN F. KENNEDY DIJO: “es hora de una nueva generación de liderazgo”, en Venezuela todo parece indicar que estamos en búsqueda de esos nuevos líderes.

Cuando las sociedades llegan al punto de hastío y saturación de la política, comienza la hora cero para que los partidos reflexionen y la oposición, en este caso, se siente a pensar y a tomar medidas drásticas para cambiar el rumbo de cómo están llevando las cosas.

Sin duda, la abstención en las elecciones de concejos municipales celebradas el domingo 9 de diciembre marca un hito en la historia electoral del país, primero, por el desconocimiento total sobre quiénes eran los candidatos; y segundo, por la bajísima participación en el proceso, prácticamente ocho de cada diez venezolanos inscritos en el Registro Electoral Permanente no fue a votar.

Quienes salieron a decir que no convalidaron el “fraude electoral”, no ganaron; y los que llamaron a participar tampoco obtuvieron el triunfo, optaron por un saludo a la bandera. Ambos bandos al final se equivocaron pues mientras no exista unidad los resultados serán los mismos: una derrota implacable.

¿Qué dice la gente en la calle? La respuesta es sencilla: están cansados del gobierno y cansados de la oposición, no ven un liderazgo que esté por encima de las dificultades, no hay alguien que los enamore, que les diga para dónde ir, que los defienda y que dé la cara por todos. Visto esto, prácticamente estamos a las puertas de la anti política.

Se busca un líder desesperadamente, no sé si rencauchado o nuevo. El más reciente estudio de la encuestadora Delphos presentado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), da cuenta de la necesidad de definir un líder que dirija la lucha por el cambio político en Venezuela, 60% de los consultados en una muestra de 1.200 casos piden que surja un nuevo líder fuera del chavismo, eso refleja que los que están no son aceptados.

¿Cómo elegirlo? La oposición sabe cómo hacerlo, y también tiene experiencia en eso, pues recordemos que en el 2012 se realizaron unas Primarias presidenciales donde resultó electo Henrique Capriles para enfrentar al ahora fallecido Hugo Chávez. Hoy ese mismo estudio señala que 58% de los entrevistados opinan que ese nuevo líder debe escogerse pronto y que el método debe ser por medio del voto.

Aunque un gran porcentaje de los venezolanos no salió a sufragar el 9 de diciembre, recordemos que el voto es la herramienta que la mayoría considera necesario para salir de este desastre de gobierno, la cuestión es que hay que inspirar nuevamente esa forma de lucha, por eso cuando se les pregunta ¿cuáles acciones deben tomar los ciudadanos para cambiar su situación? El 61.3% opina que votando. En un minúsculo grupo quedan las pretensiones de golpe de Estado o intervenciones extranjeras.

Vistos estos números, creo que a los partidos les toca dar un paso al frente, dejar los egoísmos, poner de un lado las posiciones personales y autoritarias y recordar a Winston Churchill cuando decía: “nunca llegarás a tu destino si te detienes para arrojar piedras a cada perro que te ladre”.

En Venezuela, se busca un líder.

@edwardr74

