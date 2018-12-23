Humano Derecho con Alberto Nieves, representante de Acción Ciudadana Contra el Sida - Runrun

¿Qué significa ACCSI? ¿Se lleva una estadística de los venezolanos con VIH? ¿Desde cuándo los pacientes con VIH no reciben antirretrovirales? Estos y otros temas los estaremos conversando con Alberto Nieves, representante de Acción Ciudadana Contra el Sida, una organización que desarrolla estrategias para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con VIH y poblaciones vulnerables.
“El Ministerio de Salud no ha otorgado tratamientos antirretrovirales desde abril del año 2017, estamos hablando de que más de 70.000 personas están siendo afectadas. En abril de este año 400 personas con VIH se movilizaron al Ministerio de Salud, quienes fueron amedrentados por la guardia y la policía. Lograron hablar con un viceministro a quien a los días destituyeron.”
En la primera pausa del rock escucharás la banda Los Calvos y su canción “Marco cuchilla”, seguido del tema “Frank Black” de la banda La Leche, y finalmente escucharás el tema “Desorden” de la banda Drömdead; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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