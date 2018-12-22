Fuerzas colombianas matan a "Guacho", el disidente de las FARC más buscado en Ecuador y Colombia - Runrun

El disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, responsable del secuestro y asesinato de tres miembros del diario quiteño El Comercio, murió este viernes en una operación de las fuerzas de seguridad colombianas en una zona selvática del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, informó el presidente colombiano Iván Duque.
“Podemos confirmar que alias ‘Guacho’ cayó en una operación. Ha sido abatido por los héroes de Colombia”, dijo el primer mandatario en una declaración que dio en Medellín.
El jefe de Estado añadió que en la operación contra ‘Guacho’, jefe del autodenominado frente Oliver Sinisterra, formado por disidentes de la antigua guerrilla de las Farc, participaron miembros del Ejército y de la Policía, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
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