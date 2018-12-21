VP confirma que propondrá a Juan Guaidó a la presidencia de la AN - Runrun

El partido Voluntad Popular confirmó este jueves, 20 de diciembre, que el diputado Juan Guaidó se convertirá en el líder del Poder Legislativo a partir del próximo 2019.
“A partir de enero y con la misma energía y compromiso que le caracterizan, Juan Guaidó asumirá la Presidencia de la Asamblea Nacional como herramienta para enfrentar a un dictador deslegitimado ante el país y el mundo. Somos enfáticos en este punto: La Asamblea Nacional no reconoce a Nicolás Maduro como Presidente, es un usurpador y haremos todo lo que esté en nuestras manos para propiciar su salida del poder de forma urgente”, reza el comunicado de la tolda naranja.
La organización recordó que el nuevo cargo de Guaidó es parte del acuerdo alcanzado en 2015 entre los partidos de oposición sobre las juntas directivas de cada período legislativo.
“Esto es un mensaje al país y a la dictadura, que intentó extorsionar y amenazar a nuestros diputados y hoy los mismos decidieron honrar el compromiso asumido con Venezuela para que nuestra Asamblea Nacional sea el motor del necesario cambio político”, apunta la nota.
“Desde Voluntad Popular entendemos que el único norte que debe movernos institucional, nacional e internacionalmente, es la urgente salida de Nicolás Maduro del poder. En ese sentido, asumimos la Presidencia de la Asamblea Nacional como eje articulador de la estrategia unitaria contra un régimen que ha llevado a Venezuela al peor momento de su historia política, económica y social”, continúa.
El comunicado subraya que Guaidó es parte de la llamada “Generación 2007” de la que formaron parte Yon Goicoechea, Freddy Guevara, Stalin González, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Daniel Ceballos entre otros miembros de la fracción.
“Juan asumió el reto de luchar en Vargas, estado históricamente afecto al gobierno, y alcanzó una victoria que parecía imposible para asegurar la histórica mayoría alcanzada por los factores democráticos en 2015”, recalca la nota y recuerda que dentro de la AN el parlamentario impulsó la Ley de Amnistía mientras fue vicepresidente de la Comisión de Política Interior y presidió la Comisión de Contraloría.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9IRmFsY2/MgW4uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDYyL2hlbnJpLWZhbGNvbi1yZXNwZXRhcmVtb3MtbG9zLWFjdWVyZG9zLWRlLWxhLWFuLXktYXBvc3RhbW9zLWEtdW5hLXRyYW5zaWNpb24tZGVtb2NyYXRpY2EtZW4tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGl0bGU9IkhlbnJpIEZhbGPDs246ICYjODIyMDtSZXNwZXRhcmVtb3MgbG9zIGFjdWVyZG9zIGRlIGxhIEFOIHkgYXBvc3RhbW9zIGEgdW5hIHRyYW5zaWNpw7NuIGRlbW9jcsOhdGljYSBlbiBWZW5lenVlbGEmIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjQ2Mi9oZW5yaS1mYWxjb24tcmVzcGV0YXJlbW9zLWxvcy1hY3VlcmRvcy1kZS1sYS1hbi15LWFwb3N0YW1vcy1hLXVuYS10cmFuc2ljaW9uLWRlbW9jcmF0aWNhLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5IZW5yaSBGYWxjw7NuOiAmIzgyMjA7UmVzcGV0YXJlbW9zIGxvcyBhY3VlcmRvcyBkZSBsYSBBTiB5IGFwb3N0YW1vcyBhIHVuYSB0cmFuc2ljacOzbiBkZW1vY3LDoXRpY2EgZW4gVmVuZXp1ZWxhJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvZGVsc2EuZ2lmKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzY1NzEzL2RlbHNhLXNvbG9yemFuby1zb3ktbGEtbWlzbWEtZGUtc2llbXByZS1sdWNoYW5kby1kZXNkZS1vdHJvLWVzcGFjaW8vIiB0aXRsZT0iRGVsc2EgU29sw7NyemFubzog4oCcU295IGxhIG1pc21hIGRlIHNpZW1wcmUsIGx1Y2hhbmRvIGRlc2RlIG90cm8gZXNwYWNpb+KAnSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zNjU3MTMvZGVsc2Etc29sb3J6YW5vLXNveS1sYS1taXNtYS1kZS1zaWVtcHJlLWx1Y2hhbmRvLWRlc2RlLW90cm8tZXNwYWNpby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EZWxzYSBTb2zDs3J6YW5vOiDigJxTb3kgbGEgbWlzbWEgZGUgc2llbXByZSwgbHVjaGFuZG8gZGVzZGUgb3RybyBlc3BhY2lv4oCdPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9KVUFOLUdVQUlETzEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1NTM3L2p1YW4tZ3VhaWRvLXNlcmEtZWwtbnVldm8tcHJlc2lkZW50ZS1kZS1sYS1hbi8iIHRpdGxlPSJKdWFuIEd1YWlkw7Mgc2Vyw6EgZWwgbnVldm8gcHJlc2lkZW50ZSBkZSBsYSBBTiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFOPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjU1MzcvanVhbi1ndWFpZG8tc2VyYS1lbC1udWV2by1wcmVzaWRlbnRlLWRlLWxhLWFuLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1YW4gR3VhaWTDsyBzZXLDoSBlbCBudWV2byBwcmVzaWRlbnRlIGRlIGxhIEFOPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9DQUYuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1NDk1L2FuLW5vLXJlY29ub2NlLWNyZWRpdG8tZGUtbGEtY2FmLXBvci01MDAtbWlsbG9uZXMvIiB0aXRsZT0iQU4gbm8gcmVjb25vY2UgY3LDqWRpdG8gZGUgbGEgQ0FGIHBvciAkNTAwIG1pbGxvbmVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWdyZWfDsyBBbHZhcmFkbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1NDk1L2FuLW5vLXJlY29ub2NlLWNyZWRpdG8tZGUtbGEtY2FmLXBvci01MDAtbWlsbG9uZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QU4gbm8gcmVjb25vY2UgY3LDqWRpdG8gZGUgbGEgQ0FGIHBvciAkNTAwIG1pbGxvbmVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9BU0FNQkxFQU5BQ0lPTkFMLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NTQ2My9hbi1pbnZlc3RpZ2FyYS1zaS1ib21iYXJkZXJvcy1ydXNvcy12aW9sYW4tbGEtY29uc3RpdHVjaW9uLyIgdGl0bGU9IkFOIGludmVzdGlnYXLDoSBzaSBib21iYXJkZXJvcyBydXNvcyB2aW9sYW4gbGEgQ29uc3RpdHVjacOzbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjU0NjMvYW4taW52ZXN0aWdhcmEtc2ktYm9tYmFyZGVyb3MtcnVzb3MtdmlvbGFuLWxhLWNvbnN0aXR1Y2lvbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BTiBpbnZlc3RpZ2Fyw6Egc2kgYm9tYmFyZGVyb3MgcnVzb3MgdmlvbGFuIGxhIENvbnN0aXR1Y2nDs248L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1