Esposa de Nelson Martínez asegura que murió por falta de control médico - Runrun

esposa del expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez hizo pública una carta este martes, para explicar varios rumores en torno a la muerte, estado de salud y condiciones de reclusión del exministro. BEATRIZ ARIAS DE MARTÍNEZ,
“Nelson no murió de enfermedades crónicas de larga data como dice Diosdado Cabello, sino como resultado de la falta de control médico periódico y tratamiento a tiempo. Lo llevaron al hospital en el último momento”, dijo Beatriz Arias.
En el comunicado, la esposa de Nelson Martínez asegura que fue una muerte “injusta”, con violación a todos sus derechos humanos y que este fue traicionado por quienes se decían sus amigos y camaradas por miedo.
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En el escrito, Beatriz Arias considera que las personas que pudieron ayudar a Nelson Martínez y no lo hicieron fueron Nicolás Maduro, Cilia Flores, Tarek William SAAB y Delcy Rodriguez.
Nelson Martínez fue presidente de Pdvsa y fue detenido en noviembre de 2017 acusado de participar en una trama de corrupción en la firma de un contrato de refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo, por eso, le imputaron los delitos de peculado doloso y concierto de funcionario con contratista. Además, se le acusa por incumplimiento al régimen de seguridad de la nación. Asimismo, se le acusa de uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera.
Aquí la carta completa publicada por Beatriz Arias Martínez:
Carta abierta de la esposa… by on Scribd
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