Reportan apagón en varias zonas de Caracas y Vargas - Runrun

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Reportan apagón en varias zonas de Caracas y Vargas

Redacción Runrun.es18 diciembre, 20186min12

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EN HORAS DE LA MAÑANA del 18 de diciembre, usuarios de la red social Twitter reportaron una falla de energía en la ciudad de Caracas que dejó varios sectores de la capital sin luz. Denuncian que zonas como La Boyera, El Valle, Santa Fe, El Rosal, El Paraíso, Altos Mirandinos, Petare, Prados del Este, Centro, Minas de Baruta, entre otras.

De igual forma, mencionaron que también afectó zonas como El Hatillo, El Cafetal, Chuao y Las Mercedes.
Usuarios de la red social Twitter la falla en Vargas aunque sin precisar los sectores afectados.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno sobre qué pudo haber generado el apagón.

 

*Con información de TalCual y EN 

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