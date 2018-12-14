 Bombarderos rusos dejaron suelo venezolano este viernes - Runrun
Lo último
   

Buscar

Bombarderos rusos dejaron suelo venezolano este viernes

Unión Radio14 diciembre, 20181min6

Artículos Relacionados

Noticias

Hijo de exministro Nelson Martínez considera que su fallecimiento “fue provocado”

Noticias

Maduro viajó a Cuba la noche del jueves por Cumbre del ALBA

Noticias

Las noticias económicas más importantes de hoy #14Dic

Aviones_.jpg

 

 

EL MINISTRO DE DEFENSA, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, informó que los dos bombarderos estratégicos T-160 rusos, que llegaron al país el pasado lunes, abandonaron el territorio nacional.

“Gracias a la Federación de Rusia. Seguimos construyendo un equipo productivo y vigoroso de hermandad y cooperación eficaz”, escribió el titular de la cartera de defensa en su cuenta en Twitter.

Padrino López señaló que los gobiernos de Venezuela y Rusia preparan la defensa del país, ante un eventual supuesto ataque armado.

 

Post Views: 6

Enviar Comentarios

anteriorHijo de exministro Nelson Martínez considera que su fallecimiento “fue provocado”

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios