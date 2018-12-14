Bombarderos rusos dejaron suelo venezolano este viernes - Runrun

EL MINISTRO DE DEFENSA, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, informó que los dos bombarderos estratégicos T-160 rusos, que llegaron al país el pasado lunes, abandonaron el territorio nacional.
“Gracias a la Federación de Rusia. Seguimos construyendo un equipo productivo y vigoroso de hermandad y cooperación eficaz”, escribió el titular de la cartera de defensa en su cuenta en Twitter.
Padrino López señaló que los gobiernos de Venezuela y Rusia preparan la defensa del país, ante un eventual supuesto ataque armado.
Gracias a la Federación de Rusia. Seguimos construyendo un equipo productivo y vigoroso de hermandad y cooperación eficaz. Hasta la victoria siempre! Venceremos! https://t.co/I9obc8T9fv
— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 14 de diciembre de 2018
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