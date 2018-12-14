Las noticias económicas más importantes de hoy #14Dic - Runrun

Tenedores de bonos buscan embargar bienes de Venezuela en el extranjero
Tenedores de bonos venezolanos organizados en el llamado “Comité de Acreedores de Venezuela” anunciaron que evalúan las opciones para asegurarse de que los bienes de la República, Petróleos de Venezuela y Elecar en el exterior sirvan para cobrar sus deudas.“El Comité de Acreedores de Venezuela junto con sus asesores está explorando opciones para garantizar que los activos ubicados fuera de Venezuela que pertenecen a Venezuela, Pdvsa o Elecar estén disponibles para satisfacer los reclamos de todos los acreedores”, dijeron en un comunicado este jueves. Banca y Negocios
Conindustria: 92% de la industria registró disminución en pedidos en tercer trimestre del año
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Coyuntura Industrial presenta por Conindustria en 2018, el 92% de las industrias venezolanas ha registrado disminución en sus pedidos para el tercer trimestre del año, lo que refleja la crisis del sector, mientras que 49% de los industriales consideran que la caída de la demanda nacional es el factor que más ha afectado la producción y la posibilidad de mantenerse.En rueda de prensa, el presidente del organismo, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que las empresas están disminuyendo los volúmenes de los productos que están vendiendo y dedicando mucho esfuerzo para mantenerse. Descifrado
Maduro viajó a Cuba para asistir a cumbre del ALBA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó la noche de este jueves a La Habana para asistir a una cumbre con varios aliados poco después de denunciar un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo. El mandatario venezolano informó de su viaje en Twitter. En un video se le ve bajando del avión presidencial junto a su esposa, Cilia Flores. Banca y Negocios
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