Reportaron incendio en planta de llenado de Pdvsa en Guatire

EN LA MAÑANA DE ESTE JUEVES se reportó un incendio en el llenadero de PdvsaGas, ubicado en El Ingenio, Guatire, estado Miranda.
Los vecinos del sector reportaron a través de las redes sociales que se escucharon explosiones provenientes del lugar.
De manera extraoficial se conoció que la explosión de gas licuado de petróleo y posterior incendio en la planta, dejó a cuatro trabajadores heridos con quemaduras, quienes fueron presuntamente trasladados a centros asistenciales de Guatire, según reportó una periodista en Twitter.
Los bomberos se encuentran ya en el lugar evaluando la situación y realizando las acciones procedentes para extinguir el incendio. El mismo se originó dentro del perímetro de la planta de llenado. El lugar fue evacuado y aún se esperan declaraciones oficiales.
“Los bomberos no tienen vehículos de supresión de incendios. Trabajan en la sofocación de las llamas con los equipos de protocolo anti-incendios de la empresa”, reportó Lidk Rodelo a través de su cuenta en Twitter.
Precedente a este suceso, la planta ya había sufrido un suceso similar cuando el pasado 23 de octubre se generaron varias explosiones producto de un derrame de combustible, donde las autoridades declararon que se debía a un incendio en el río que limita con la planta.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9iYXJyaWxwZXRyb2xlby0xMTMyeDY3MF9jcm9wMTUyOTY3Nzg0OTQ2My5qcGdfMTgwOTMwMzIxMC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjU1MDcvbGEtcHJvZHVjY2lvbi1wZXRyb2xlcmEtZW4tdmVuZXp1ZWxhLWNheW8tNC1lbi1zb2xvLXVuLW1lcy8iIHRpdGxlPSJMYSBwcm9kdWNjacOzbiBwZXRyb2xlcmEgZW4gVmVuZXp1ZWxhIGNhecOzIDQlIGVuIHNvbG8gdW4gbWVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+UERWU0E8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NTUwNy9sYS1wcm9kdWNjaW9uLXBldHJvbGVyYS1lbi12ZW5lenVlbGEtY2F5by00LWVuLXNvbG8tdW4tbWVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhIHByb2R1Y2Npw7NuIHBldHJvbGVyYSBlbiBWZW5lenVlbGEgY2F5w7MgNCUgZW4gc29sbyB1biBtZXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL2JvbGnMgXZhcmVzb2JlcmFub3NfMi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjU0ODcvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS0xMmRpYy8iIHRpdGxlPSJMYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzEyRGljIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Ym9sw612YXJlcyBzb2JlcmFub3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NTQ4Ny9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTEyZGljLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjMTJEaWM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL1BkdnNhXzEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1NDY1L2V4ZnVuY2lvbmFyaW8tZGUtcGR2c2Etc2UtZGVjbGFyYS1jdWxwYWJsZS1lbi1lZXV1LWRlLW9ic3RydWNjaW9uLWp1ZGljaWFsLyIgdGl0bGU9IkV4ZnVuY2lvbmFyaW8gZGUgUGR2c2Egc2UgZGVjbGFyYSBjdWxwYWJsZSBlbiBFRVVVIGRlIG9ic3RydWNjacOzbiBqdWRpY2lhbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFsZm9uc28gRWxpZXplciBHcmF2aW5hIE11w7FvejwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1NDY1L2V4ZnVuY2lvbmFyaW8tZGUtcGR2c2Etc2UtZGVjbGFyYS1jdWxwYWJsZS1lbi1lZXV1LWRlLW9ic3RydWNjaW9uLWp1ZGljaWFsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkV4ZnVuY2lvbmFyaW8gZGUgUGR2c2Egc2UgZGVjbGFyYSBjdWxwYWJsZSBlbiBFRVVVIGRlIG9ic3RydWNjacOzbiBqdWRpY2lhbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvYmFycmlscGV0cm9sZW8tMTEzMng2NzBfY3JvcDE1Mjk2Nzc4NDk0NjMuanBnXzE4MDkzMDMyMTAuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NDQ5L3BldHJvbGVvLXZlbmV6b2xhbm8tZXhwZXJpbWVudGEtbGlnZXJhLWFsemEteS1jZXJyby1lbi01NDgwLWRvbGFyZXMvIiB0aXRsZT0iUGV0csOzbGVvIHZlbmV6b2xhbm8gZXhwZXJpbWVudGEgbGlnZXJhIGFsemEgeSBjZXJyw7MgZW4gNTQsODAgZMOzbGFyZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5NYW51ZWwgUXVldmVkbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NDQ5L3BldHJvbGVvLXZlbmV6b2xhbm8tZXhwZXJpbWVudGEtbGlnZXJhLWFsemEteS1jZXJyby1lbi01NDgwLWRvbGFyZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UGV0csOzbGVvIHZlbmV6b2xhbm8gZXhwZXJpbWVudGEgbGlnZXJhIGFsemEgeSBjZXJyw7MgZW4gNTQsODAgZMOzbGFyZXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL0Vjb25vbWnMgWFfLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NDEyL2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktN2RpYy8iIHRpdGxlPSJMYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzdEaWMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYW5jbyBkZSBJbmdsYXRlcnJhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQ0MTIvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS03ZGljLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjN0RpYzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
24
Enviar Comentarios