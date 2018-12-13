FMI evalúa estadísticas económicas que Venezuela entregó con retraso

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EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL dijo el jueves que evalúa las estadísticas económicas suministradas con retraso por Venezuela.
El portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo a reporteros que la junta directiva se reunirá en las próximas semanas para determinar si con esas estadísticas la nación sudamericana cumple su obligación de entregar información periódicamente.
“En este momento estamos revisando las estadísticas recibidas de las autoridades venezolanas”, dijo. No especificó cuándo Caracas entregó la información.
El FMI emitió una declaración de censura contra Venezuela en mayo por su negativa a entregar la información requerida. En ese momento, el organismo dio a Caracas seis meses para entregar cifras actualizadas.
Venezuela no ha autorizado una evaluación anual del FMI desde 2004.
La divisa venezolana ha perdido casi todo su valor mientras la depresión económica del país ha dado lugar a uno de los peores casos de hiperinflación jamás vistos.
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