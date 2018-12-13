Exenfermera de Chávez: Nos ponemos a la orden de la justicia, pero no en Venezuela - Runrun

LA EXENFERMERA DE HUGO CHÁVEZ y tesorera de la Nación durante dos años, Claudia Patricia Díaz Guillén, habló nuevamente de los temores a ser extraditada a Venezuela junto a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, para ser procesados por presunto enriquecimiento ilícito.
En una entrevista a BBC Mundo, Díaz Guillén dijo que “nosotros nos ponemos a la orden de la justicia, pero lo que no queremos es que nos envíen a Venezuela, un país donde se nos va a torturar”.
Actualmente, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa esperan una decisión de la Audiencia Nacional de España sobre sendas recusaciones a las extradiciones que ya habían sido aprobadas. En caso de que los tribunales españoles den nuevamente el visto bueno, aún pueden recurrirlo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Estrasburgo (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
La extesorera de la Nación (2011-2013) negó que le gobierno de Nicolás Maduro sea “una continuidad del gobierno de Chávez (…) porque ellos empezaron a emitir unos lineamientos contrarios a los que veníamos llevando apegados a la ley”.
Aseveró que durante la enfermedad de Chávez, empezó a recibir órdenes junto al ministro de Planificación de ese entonces, Jorge Giordani, de “altos funcionarios” para realizar instrucciones “fuera de la ley”.
“El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”, señaló Díaz Guillén.
Rechazó dar los nombres de las personas que emitieron esas instrucciones “ajenas a la ley”, porque dice que está sometida a un proceso de extradición, pero explicó a la BBC Mundo que una de esas instrucciones tuvo que ver con la devolución del pago de los impuestos realizado por una empresa.
“Y nos quieren exhibir como unos trofeos políticos para tapar precisamente la situación que hay en Venezuela. Y en caso de que España llegara a acceder a esta extradición, España, que es un país de libertad, que ha suscrito convenios importantes con organismos internacionales, donde avala que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, al extraditarnos a nosotros, está otorgándole un carácter democrático a Venezuela”, agrega.
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