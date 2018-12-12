Crystallex pedirá la subasta en EEUU de Citgo - Runrun

La minera canadiense Crystallex advertió de que intentará que las autoridades de EE.UU. subasten Citgo, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para que la empresa venezolana estatal salde una deuda de 1.400 millones de dólares estadounidenses.
Crystallex, dedicada a la extracción de oro en Suramérica, inicialmente llegó a finales de noviembre a un acuerdo con PDVSA por el que la empresa venezolana se comprometía a pagar la deuda contraída por Venezuela cuando las autoridades del país expropiaron la mina “Las Cristinas” en 2008.
En 2016, un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) determinó que Venezuela tenía que indemnizar con 1.200 millones de dólares más 200 millones de intereses a Crystallex por la expropiación.
Efe-DowJones señaló hoy que el abogado de Crystallex comunicó la ruptura del acuerdo por lo que la empresa minera canadiense buscará recuperar la deuda a través de los activos de Citgo, una red de refinerías, oleoductos y terminales en Estados Unidos.
“Obviamente, nos decepciona que decidieran volver a incumplir sus obligaciones contractuales continuando con el litigio”, dijo el abogado de Crystallex, Robert Weigel, en un comunicado.
El acuerdo entre Crystallex y PDVSA señalaba que la empresa canadiense recibiría de forma inmediata un adelanto de 500 millones de dólares estadounidenses y el resto se pagaría trimestralmente hasta 2021.
Citgo es una de las principales fuentes de divisas para el Estado venezolano que sufre una grave crisis económica y adolece de fuentes de liquidez.
El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, considera que Citgo está protegida en Estados Unidos de acciones judiciales dirigidas contra el Estado venezolano, pero un tribunal de Delaware ha apuntado que en el caso de Venezuela la distinción entre el Ejecutivo y la empresa pública es borrosa.
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