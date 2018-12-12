Las noticias económicas más importantes de hoy #12Dic - Runrun

Gobierno toma planta de Goodyear en Carabobo
El gobierno de Venezuela tomó este martes control de las instalaciones de Goodyear, un día después de que el fabricante de neumáticos estadounidense anunciara el cese de operaciones, sumándose el cierre de otras multinacionales debido a una severa crisis económica.En un comunicado leído en la televisora estatal VTV, el gobierno venezolano anunció que puso en marcha “todos los procedimientos” para “restablecer la operatividad y productividad de la planta” de Goodyear en la zona industrial de Valencia, estado Carabobo (norte). Banca y Negocios
Costo de la vida en dólares subió 540% en Venezuela en 12 meses
Los venezolanos perciben la voracidad con la que la inflación (hiper) devora sus ingresos. Más allá de las dádivas que el gobierno pueda otorgar eventualmente a un sector de la población en un intento por compensar el alza de los precios, la realidad se traga cualquier medida que busque paliar el deterioro en la capacidad de compra.Hasta el costo de la vida, medido en dólares, se ha visto afectado. Un dólar compra hoy mucho menos que hace 12 meses. Banca y Negocios
Cesta Petare superó el valor del nuevo salario mínimo
Este lunes, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Ángel Alvarado publicó el nuevo valor de la Cesta Petare. Este indicador es una suma del valor de varios productos como un cartón de huevo, harina de maiz, queso blanco, café, arroz, azucar, entre otros. Descifrado
Ex funcionario de Pdvsa se declaró culpable de obstrucción judicial
El empresario estadounidense Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, que trabajó como oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), se declaró culpable de obstrucción a la Justicia en el caso de corrupción que implica a varios miembros de la compañía, informaron este martes las autoridades. El Nacional
Estados Unidos terminará 2018 como el principal productor de petróleo del mundo
Estados Unidos terminará 2018 como el principal productor de crudo del mundo, con un récord de 10,88 millones de barriles por día (bpd), dijo el martes la Administración de Información de Energía (EIA), que además proyectó una leve desaceleración del crecimiento del bombeo este año frente a pronósticos previos. Cibercuba
Rouhani asegura que pese a sanciones de EEUU las exportaciones de petróleo han mejorado
Pese a las sanciones que reimpuso Estados Unidos a Irán el pasado 5 de noviembre, las exportaciones de su petróleo han mejorado progresivamente, aseguró el presidente de la República Islámica, Hassan Rouhani. Contrapunto
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