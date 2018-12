Lacava: Aquí se han cometido errores, pero también hemos tenido aciertos

EL GOBERNADOR DEL ESTADO CARABOBO, Rafael Lacava, contó en una entrevista radial su opinión sobre algunas decisiones del oficialismo, y de como han cometido errores, pero también aciertos.

La entrevista a Lacava, hecha por la periodista Shirley Varnagy, inició comentando que su incursión en la política ocurrió porque le “aburría todo lo que hacía”, cuando era comerciante. Lacava comentó que al venir de una familia de empresarios y banqueros, se sintió impulsado a estudiar economía.

“Quede enganchado con el tema de Chávez, yo siempre he sido un tipo rebelde, irreverente, y eso me permitió entrar en esto”, dijo durante la entrevista radial.

Lacava también habló sobre el tiempo en que sufrió de cáncer, lo que lo obligó a alejarse de la política, además de otras circunstancias políticas. Sin embargo, comentó que logró superar los problemas que tenía con el anterior gobernador Francisco Ameliach y ahora es su “compadre”.

“Soy un tipo muy critico y autocrítico de mi gestión y del proyecto político donde he participado desde hace 20 años”, comentó el gobernador, aunque resaltó que es chavista. “Soy amigo personal del presidente Maduro. Es mi hermano, estoy aquí y lo defenderé siempre para lo que salga.

“Pero aquí también se han cometido errores y hemos tenido aciertos”, dijo. Entre ellos conversó sobre la corrupción que ha salido a la luz, la forma en que se hace política y el modelo económico que se ha perpetuado.

“La política siempre está encajonada en unos parámetros que te manda el librito, de los cuales tu supuestamente no te puedes salir porque empiezan a decir tal cosa”, señaló Lacava. “Pienso que ha sido una de las grandes debilidades de los políticos, no poder salirse de ese librito, que a veces es correcto pero a veces no lo es”.

Aunque el político considera que él si se ha salido del libro, lo que le ha ayudado a conectarse con la gente. Un ejemplo de ello es el epiteto de “Drácula” que ha puesto a varios de sus programas gubernamentales, el que nació de un sketch del comediante Emilio Lovera.

“Al país también le hace falta que se le hable con otros mensajes, que el mensaje no esté siempre encajonado con la misma formula”.

Con respecto al modelo económico, el gobernador argumentó ser “una persona que cree en el mercado, en la propiedad privada, en el sector privado. Lo veo indispensable para poder tener un modelo de desarrollo económico coherente. No hay forma de distribuir la riqueza de manera equitativa si tu no la produces. Creo que han habido grandes muestras de viraje en lo económico”.

Pero comentó que por las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela, el gobierno de Maduro no tiene como mejorar su economía. “Como puedes virar un país que no logra refinanciar su deuda, que no logra emitir bonos, que no tiene posibilidad de intercambiar sus insumos financieros, que te bloquean transacciones… Eso impide de cajón la posibilidad de que tu puedas evolucionar a una economía más abierta”.

Para el oficialista, la corrupción “es un mal que tenemos desde hace muchísimos años, y que dentro de nuestro proyecto político no hemos sido capaces de superar. Pareciera que fuera un tema estructural de nuestro sistema”, aunque dijo que las acusaciones de corrupción deben ser respaldadas con pruebas.

Durante la entrevista también comentó que Maduro lo comisionó para tratar asuntos diplomáticos con miembros del congreso de Estados Unidos y con la Unión Europea en un intento de “reacercar estas dos realidades”.

“No soy el único que está trabajando en esto, hay mucha gente. La esperanza de que en algún momento haya respeto, reacercamiento, porque es la única forma de que nosotros podamos avanzar y conseguir una nueva realidad para el país”.

Ante la pregunta sobre sus aspiraciones presidenciales, señaló que “no se le pasa por la cabeza, por ahora” porque en los momentos Nicolás Maduro es el presidente.

“Si yo no estuviera convencido de que es una persona correcta, de que es un buen hombre, una persona que siempre ha buscado el beneficio del pueblo, no estuviera apoyándolo”.

Escucha la entrevista completa aquí.

