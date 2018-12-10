EEUU: “Rusia envía bombarderos a Venezuela y nosotros un buque hospital”

EL CORONEL ROBERT MANNING, portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, criticó con vehemencia el envío de bombarderos rusos a Venezuela y puso el envío de un buque hospital a la región como ejemplo del compromiso de Washington con la región.
“El enfoque de EE.UU. hacía la región difiere del enfoque de Rusia. En medio de la tragedia, Rusia envía bombarderos a Venezuela y nosotros mandamos un buque hospital”, sostuvo Manning durante una rueda de prensa celebrada este lunes en el Pentágono.
El militar se refería con estas palabras al USNS Comfort, que partió a mediados de octubre rumbo a Centroamérica y Suramérica para ofrecer ayuda sanitaria a los miles de refugiados venezolanos acogidos por diversos países de la región.
“Mientras que nosotros ofrecemos ayuda humanitaria, Rusia envía bombarderos”, insistió Manning en referencia al envío una escuadrilla de aviones rusos, incluidos dos bombarderos estratégicos T-160, capaces de llevar bombas nucleares, según informó el ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.
Manning instó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a “centrarse en ofrecer ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de su gente”, en vez de aceptar ayuda militar del Kremlin.
“Lo más importante aquí es que nosotros estamos del lado del pueblo de Venezuela durante un momento de necesidad y eso es lo que simboliza el USNS Comfort”, sostuvo.
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