Delsa Solorzano oficializa su renuncia de UNT - Runrun

LA DIPUTADA A LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), DELSA SOLÓRZANO, hizo oficial su renuncia a Un Nuevo Tiempo (UNT), haciendo pública una carta en la que cita “falta de democracia interna” y “falra de consulta en la toma de decisiones” como algunas de sus razones.
En la carta de renuncia que publicó de Twitter, Solórzano explica que intentó construir “una sólida organización democrática” pero “la ausencia de democracia interna, la carencia de debate político, la falta de consulta en la toma de decisiones, y la consecuente imposición de las mismas, acabaron con todo el esfuerzo realizado”,
Asegura que a la dircetiva del partido, a quien está dirigida la carta, “les conta las veces que levanté mi voz y con gran pesar debo decir que no fue escuchado mi grito”.
“Hace ya mucho tiempo los sueños que nos unieron en UNT dejaron de ser comunes. A riesgo de ser impertinente, ya que no me corresponde desde ahora, hago de nuevo un llamado a esa necesaria reflexión”, se lee en el texto.
La diputada asegura que “esde espacios que cree con esfuerzo, trabajo y tensión, siempre quise sumar para UNT”.
Solórzano le asegura a sus compañeros que podrán seguir contando con ella e indica que “mis verdaderos adversarios son quienes han destruído y hambreado al país, quienes encarcelan y matan a la disidencia”.
“Sigo siendo en la unidad, haciendo oposición firme, como siempre, a la tiranía de Maduro y sus cómplices”, reitera.
A principios de este mes, runrun.es reportó que la también a presidenta de la Comisión de Política Interior rompería con la formación de Manuel Rosales y crearía una nueva organización para impulsar su carrera política.
Los rumores de su renuncia iniciaron con un controvertido debate que dividió a la Asamblea y concluyó con una especie de sanción moral contra el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su intervención en diálogo político en el país en el que la legisladora salvó su voto por no querer votar como UNT.
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