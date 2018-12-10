Goodyear anuncia el cese de sus operaciones en Venezuela

EL FABRICANTE DE NEUMÁTICOS Goodyear informó el lunes a los trabajadores de su planta en Venezuela del cese definitivo de sus operaciones en el país, dijo el secretario del sindicato local, Jorge Rodríguez.
La medida tomó por sorpresa a unos 400 trabajadores que acudieron a primera hora del día a la planta y recibieron un documento que informaba de la paralización definitiva de las actividades y detallaba que recibirían unos 10 neumáticos como parte de su compensación por el cierre, agregó Rodríguez.
Goodyear no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la medida, que se produce en un año donde muchas compañías globales han resuelto minimizar al máximo sus operaciones mientras evalúan si abandonan una nación agobiada por la falta de materia prima, la hiperinflación y una larga recesión.
“Un abogado externo de la compañía nos llamó de un número de teléfono fuera del país para informar también del cese de operaciones”, comentó el máximo representante sindical de una unidad donde trabajaban unas 1.000 personas en tres turnos.
“La planta está abierta pero todo está desactivado (…) Los únicos que no están son los de la alta gerencia”, apuntó.
Otras compañías como Clorox y Kellogg’s también decidieron abandonar en los últimos años sus plantas en Venezuela sin aviso previo, acciones que el gobierno socialista tilda de ilegales y por las que procede a tomar las instalaciones para intentar retomar la producción con los trabajadores cesantes.
La carta a nombre de Goodyear de Venezuela que se distribuyó advierte que a partir del cese “nadie está autorizado a producir ninguna de las marcas” de sus neumáticos, que hasta el viernes fabricaban a un ritmo de 1.000 unidades diarias, apenas un 10 por ciento de su capacidad.
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