El Mañanero de hoy #10Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

CASI LA MITAD DE LAS 24 PROPIEDADES INCAUTADAS al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran en el edificio 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables, en el estado de Florida. Los 11 apartamentos, que suman $4.772.569 según la compañía de datos inmobiliarios Zillow, no sólo tienen en común el mismo domicilio sino que también son los más económicos de todos los inmuebles decomisados tanto en Miami como Nueva Yorkal dueño del canal Globovisión y de la compañía Seguros La Vitalicia, acusado por los delitos de pago de sobornos y lavado de dinero.
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“Sabemos qué hay una desconfianza generalizada hacia las instituciones del estado, pero también hacia la dirigencia política. Nosotros tenemos el compromiso de rescatar esa creencia en el cambio democrático que aspira la mayoría de los venezolanos, y que solo se puede lograr a través del voto”, Henri Falcón, exgobernador de Lara y excandidato presidencial.
Precio de
es @BarrilVenezuela $52.05 base a WTI de $52.58
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