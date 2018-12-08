Canciller peruano pedirá al Grupo de Lima romper relaciones con Venezuela - Runrun

PERÚ PROPONDRÁ A LOS PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO DE LIMA la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, además de prohibir el ingreso de los miembros de la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro a sus respectivos territorios, según informó este viernes 7 de diciembre el canciller peruano, Néstor Popolizio.
La idea de esta petición es que a partir del 10 de enero, cuando Maduro inicie su período presidencial 2019-2025, sea deslegitimado por todos los países que conforman esta agrupación.
“Lo que queremos es que la presión internacional genere una movilización de la oposición venezolana y que consiga el mecanismo para salir del régimen de Maduro. Nuestras medidas están dirigidas a que la oposición y el pueblo de Venezuela consiga una salida”, declaró el funcionario.
Popolizio argumentó que la medida se aplicaría en enero porque Maduro inicia un período presidencial, el cual desconoce el gobierno peruano debido a las irregularidades presentadas en las elecciones del 20 de mayo.
“Como desconocemos las elecciones pasadas del 20 de mayo, ahora estamos evaluando las relaciones internacionales con el gobierno de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero”, acotó.
La propuesta pretende llevarse al bloque el próximo 19 de diciembre en Bogotá. Además, el Popolizio agregó que se actualmente se organiza una reunión para que los 14 cancilleres del bloque evalúen este panorama, en enero.
El propósito de prohibir el ingreso a nuestros países de todos los miembros de la cúpula venezolana es “para que ellos sepan que en ningún país del Grupo de Lima serán bienvenidos”, según indicó el canciller.
El Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Guyana y Santa Lucía.
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