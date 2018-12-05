Liberan a Kamel Salame tras 10 años sin juicio

EL PASADO MARTES 4 de diciembre fue puesto en libertad, sin previo juicio, el empresario yaracuyano de origen libanés, Kamel Salame, luego de haber estado recluido durante 10 años.
La diputada ante la Asamblea Nacional (AN) Adriana Pichardo y el expreso político, Vilca Fernández fueron quienes confirmaron la información, al tiempo que explicaron que Salame fue liberado de la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo y que se encuentra “gravemente enfermo”.
El 29 de noviembre de 2008, fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía de Yaracuy, cuando al final de la tarde apareció en los galpones de su propiedad, donde se llevaba a cabo una feria navideña de venta de víveres y electrodomésticos, una gandola robada esa misma mañana en el estado Carabobo, cargada con cigarrillos.
El vehículo fue rastreado por un sistema de GPS hasta el lugar, donde fue descargada parte de la mercancía robada, razón por la que se llevaron al Salame, quien tenía intenciones de postularse a la alcaldía de San Felipe, junto a sus siete empleados, entre los que estaba su chofer de 70 años de edad.
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