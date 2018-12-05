Sismo de magnitud 4,6 se registró en San Felipe este #5Dic - Runrun

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó vía Twitter un sismo de magnitud 4,6 en San Felipe, estado Yaracuy, la mañana de este 5 de diciembre.
De acuerdo con la información difundida por Funvisis, el temblor ocurrió a las 5:33 de la mañana, a 8 kilómetros al este de San Felipe, y tuvo una profundidad de 4,8 kilómetros.
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