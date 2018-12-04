Amnistía Internacional hace un llamado de acción por la libertad de 59 colombianos

AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI) lanzó una acción urgente por la libertad de los 59 colombianos detenidos desde septiembre de 2016 en una cárcel de Venezuela y para quienes pide también atención médica, así como que se garantice su “debido proceso”.
La organización pidió, en un comunicado difundido hoy, enviar llamados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al ministro de Interior y Justicia y a la Fiscalía venezolana exigiendo “que se ejecute la orden de libertad” que asegura fue emitida por un tribunal de control en noviembre de 2017 y que luego fue “revocada”.
“La revocatoria de la orden de libertad, pone a estas 59 personas en grave riesgo de que se sigan violando sus garantías procesales y derecho a un juicio justo, y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privadas de libertad”, agregó AI en el texto.
Los detenidos, que fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en septiembre de 2016, se encuentran en una sola celda del centro de detención de La Yaguara, en Caracas, y fueron imputados el jueves pasado por varios delitos, entre ellos terrorismo.
Específicamente, los colombianos fueron detenidos durante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
La organización considera que la detención de estos 59 colombianos no tiene “justificación alguna” y denunció además que los presos “han estado en graves condiciones de insalubridad” durante su reclusión.
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