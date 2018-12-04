Emisión del pasaporte tendrá un costo de Bs.S 18 mil - Runrun

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Emisión del pasaporte tendrá un costo de Bs.S 18 mil

Redacción Runrun.es4 diciembre, 20183min20

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EL NUEVO COSTO DE EMISIÓN del pasaporte venezolano será de Bs.S 18 mil, o dos petros, según se estableció en noviembre.

A través de las redes sociales, el Saime informó que la tarifa se deriva luego de que se anunciara el pasado jueves que la criptomoneda costaría Bs.S 9 mil.

Similar caso ocurre con la prórroga, hasta ahora de dos años, que quedó en Bs.S 9 mil, o un petro.

En el caso de los venezolanos que viven en el exterior, el costo seguirá siendo de 200 dólares y la prórroga de 100 dólares.

 

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