Emisión del pasaporte tendrá un costo de Bs.S 18 mil - Runrun

EL NUEVO COSTO DE EMISIÓN del pasaporte venezolano será de Bs.S 18 mil, o dos petros, según se estableció en noviembre.
A través de las redes sociales, el Saime informó que la tarifa se deriva luego de que se anunciara el pasado jueves que la criptomoneda costaría Bs.S 9 mil.
Similar caso ocurre con la prórroga, hasta ahora de dos años, que quedó en Bs.S 9 mil, o un petro.
En el caso de los venezolanos que viven en el exterior, el costo seguirá siendo de 200 dólares y la prórroga de 100 dólares.
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