Unión Europea dará 20 millones de euros más a Venezuela

LA UNIÓN EUROPEA (UE) destinará 20 millones de euros adicionales a Venezuela para responder a las necesidades de los afectados por la crisis socioeconómica que atraviesa el país, anunció la Comisión Europea (CE).
La nueva asistencia económica se suma a los 35 millones de euros en ayuda de emergencia y de asistencia al desarrollo a Venezuela y a sus países vecinos anunciados el pasado junio.
El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, quien viajó a Colombia el pasado marzo y visitó la frontera este con Venezuela, señaló que “la UE mantiene su compromiso de ayudar a los necesitados en Venezuela, así como a las comunidades de acogida en los países vecinos”.
“Nuestros nuevos fondos aumentarán los esfuerzos para proporcionar asistencia sanitaria y alimentaria, refugio de emergencia y un mejor acceso al agua y al saneamiento”, añadió el eurocomisario en un comunicado.
La ayuda europea se centrará en la atención médica de emergencia, ayuda alimentaria y refugio y protección para las familias más vulnerables afectadas por la crisis, agregó el Ejecutivo comunitario.
De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, más de 3 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015 en busca de refugio en los países vecinos.
Esos desplazamientos han tenido por destino principal Colombia, que actualmente acoge a cerca de un millón de ciudadanos venezolanos, pero también Perú (506.000 desplazados), Ecuador (221.000) y Brasil (85.000).
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