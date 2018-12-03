Presidente de Turquía se ofrece a cubrir las necesidades de Venezuela

EL PRESIDENTE TURCO Recep Tayyip Erdogan aseguró el lunes que su país podría cubrir parte de las necesidades financieras de Venezuela, que pasa por una compleja crisis, además de sanciones económicas de Washington.
Erdogan, quien realiza su primera visita oficial a la nación sudamericana, no especificó cómo o con qué modalidad podría ayudar a Venezuela, aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo invitó a impulsar nuevas inversiones turcas en áreas como la explotación de oro y el turismo.
La principal relación económica actual de Venezuela con Turquía es la comercialización de oro.
“Nosotros vamos a cubrir la mayoría de las necesidades de Venezuela. Tenemos esta fuerza, tenemos esta oportunidad”, afirmó Erdogan, a través de un intérprete, durante un encuentro con empresarios en la capital venezolana donde estuvo presente el mandatario Nicolás Maduro.
El gobernante turco también condenó las sanciones económicas que enfrenta Maduro desde el 2017.
“Las restricciones comerciales y las sanciones unilaterales no nos parecen bien. Es algo muy erróneo. Estos intentos aún más van a profundizar las inestabilidades…No se puede castigar a un pueblo entero para resolver desacuerdos políticos”, indicó Erdogan.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones al gobierno venezolano y a más de medio centenar de funcionarios del país suramericano por supuestos hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Maduro dijo que durante una ronda de negocios entre empresarios turcos y venezolanos se manifestó el interés de realizar inversiones conjuntas por encima de los 4.500 millones de euros. El intercambio comercial entre los dos países alcanzó los 800 millones de dólares en 2017, indicaron las autoridades.
El gobierno de Maduro suscribió en el 2016 una serie de acuerdos con empresas extranjeras para llevar adelante un gran proyecto minero estatal conocido como el “Arco Minero” del Orinoco para la extracción de oro, diamantes, coltán, entre otros minerales.
Venezuela, agobiada por una hiperinflación, una severa escasez de productos básicos y una fuerte recesión, exportó este año a Turquía unos 700 millones de dólares en oro en medio de las sanciones que afronta el gobierno de Maduro, según han reportado algunos medios.
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