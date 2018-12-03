Sistema Nacional de Orquestas se presentará en concierto para Erdoğan - Runrun

EL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela -conocido como El Sistema– ha movilizado dos de sus núcleos orquestales para rendir tributo a la figura del economista y presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, quien arribó a Venezuela este domingo 2 de diciembre, según reseñaron medios oficiales.
Una fuente dentro de El Sistema, que prefiere no ser identificada, confirmó a El Pitazo que en Miraflores se instaló un núcleo, mientras que en el Centro de Acción Social por la Música, sede de El Sistema ubicada en Quebrada honda, efectivos de la Guardia de Honor presidencial de Venezuela se encuentran realizando los preparativos para la llegada del presidente Nicolás Maduro.
Erdoğan hace escala en Venezuela después de participar en la cumbre del G20 y visitar Paraguay. Medios oficiales afirmaron que se espera el surgimiento de nuevos acuerdos entre Venezuela y Turquía.
No es la primera vez que El Sistema desplaza a sus núcleos para rendir homenaje a figuras allegadas al oficialismo. El 13 de julio del año pasado, El Nacional denunció que el núcleo de la fundación en Guasdualito, acompañados por el director Carlos Pinto, fue trasladado a uno de los campamentos de las Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en ocasión de celebrarse el 53° aniversario del movimiento paramilitar.
*Vea la nota en El Pitazo
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