Uruguay rechazó pedido de asilo del expresidente peruano Alan García - Runrun

EL GOBIERNO DE URUGUAY rechazó el pedido de asilo del expresidente de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011), informó hoy el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
García, investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, aseguró ser víctima de una persecución política como el argumento principal para la solicitud de asilo diplomático presentada a Uruguay.
El expresidente peruano salió de la residencia del embajador de Uruguay en Lima, antes de que se difundiera públicamente el rechazo a su pedido, aparentemente en un vehículo de alquiler que ingresó en la residencia y luego la abandonó, según imágenes difundidas por el Canal N de la televisión peruana
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