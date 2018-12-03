Uruguay rechazó pedido de asilo del expresidente peruano Alan García - Runrun

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Uruguay rechazó pedido de asilo del expresidente peruano Alan García

EFE3 diciembre, 20181min28

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EL GOBIERNO DE URUGUAY rechazó el pedido de asilo del expresidente de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011), informó hoy el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

García, investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, aseguró ser víctima de una persecución política como el argumento principal para la solicitud de asilo diplomático presentada a Uruguay.

El expresidente peruano salió de la residencia del embajador de Uruguay en Lima, antes de que se difundiera públicamente el rechazo a su pedido, aparentemente en un vehículo de alquiler que ingresó en la residencia y luego la abandonó, según imágenes difundidas por el Canal N de la televisión peruana

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