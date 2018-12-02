Julio Borges: Asesinato de Fernando Albán será discutido en la CIDH - Runrun

JULIO BORGES, DIPUTADO Y EXPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, aseguró que el “asesinato” de Fernando Albán no quedará impune; y que la justicia internacional se encargará de que los responsables paguen por dicho crimen. Por tal motivo informó que esta semana el caso de la muerte del concejal de Primero Justicia será uno de los puntos a tratar en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así como la justicia internacional se está encargando de juzgar a los corruptos responsables del mayor desfalco a la nación, también se encargará de quienes asesinaron a nuestro amigo Fernando Albán”, aseveró Borges.
El coordinador nacional de Primero Justicia señaló que también están desarrollando múltiples esfuerzos ante la Corte Penal Internacional para que el caso sea incorporado al informe sobre crímenes de Lesa Humanidad que dicho organismo.
Asimismo sostuvo que cada vez son más los elementos y atropellos que prueban el “asesinato” del concejal Alban; y denunció que desde el gobierno nacional se intentan desaparecer el caso de la opinión pública.
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