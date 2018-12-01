Embajada de EEUU en Venezuela está “lista” para llevar ayuda humanitaria al país - Runrun

LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA insistió a través de su cuenta en Twitter que el país norteamericano está listo para poder ofrecer ayuda humanitaria en alimentos y medicinas a los venezolanos, y así poder minimizar los efectos de la crisis que afecta al país, pero explicó que la misma solo podrá ser otorgada solo si la administración de Nicolás Maduro la permite.
De igual forma, resaltó que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro no prohíben que se pueda dar asistencia en estos rubros a la población de nuestra nación.
Esta información coincide con el anuncio de Washington de otorgar 13,6 millones de dólares de ayuda para los refugiados venezolanos, otros cuatro millones para organizaciones civiles nicaragüenses y 750.000 para “prisioneros políticos” en Cuba, un paquete de asistencia que supera los 18 millones de dólares.
El anuncio lo hizo el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, durante un debate sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de pensamiento en Washington.
El gobierno de EEUU ha dicho en varias ocasiones que está listo para enviar este tipo de insumos al país como ayuda humanitaria, pero los funcionarios del Gobierno no quieren recibir este tipo de apoyo porque aseguran que sería el canal para propiciar una intervención militar en el país e insiste en que la ayuda que pueden brindar es dejar la injerencia y levantar las sanciones.
En el seno de la ONU, durante la 73° Asamblea General, el presidente Donald Trump solicitó a los países del mundo ayudar a Venezuela a restablecer la democracia en el país y lamentó la “tragedia humana” que se registra en Latinoamérica debido a los más de dos millones de personas que se han visto obligadas a emigrar por las políticas del gobierno de Nicolás Maduro “y sus patrocinadores cubanos”.
Junto a esto, también se ha promovido mociones dentro del Congreso para apoyar la ayuda humanitaria.
Como no han podido, una de las medidas que tomó la administración Trump fue enviar el USNS Comfort para atender a los migrantes venezolanos que viajan por varias naciones de Latinoamérica.
Desde hace varios años, se ha venido denunciando el deterioro progresivo de las condiciones del país, en donde la escasez de alimentos y medicinas ha mermado la salud de los venezolanos, por lo que muchos han decidido migrar para tener una mejor calidad de vida.
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