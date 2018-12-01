Chavismo ha aumentado sueldo mínimo 47 veces en 19 años - Runrun

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Chavismo ha aumentado sueldo mínimo 47 veces en 19 años

El Tiempo CO1 diciembre, 20182min1

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ESTE JUEVES EL PRESIDENTE MADURO ordenó (nuevamente) ajustar el salario mínimo . El aumento fue del 150 por ciento y pasó de 1.800 a 4.500 bolívares soberanos.

Estas medidas  son parte de una serie de ajustes del programa económico con el que Maduro intenta hacerle frente a la crisis económica que vive el país.

El anuncio viene después que en agosto se decretara elevar 60 veces el salario mínimo. Con este serían 47 los aumentos en los últimos 19 años. Este nuevo monto equivale a unos 10 dólares.

Hay que aclarar que a mediados de agosto de este año, el gobierno venezolano eliminó cinco ceros del bolívar e introdujo una nueva familiar de billetes.

Así, los bolívares fuertes (denominación anterior) pasaron a llamarse bolívares soberanos.

Ahora 1.000.000 bolívares fuertes equivalen a 10 bolívares soberanos.

Para finales de 2016, el salario mínimo quedó establecido en 27.092 bolívares fuertes. Con la adición del bono de alimentación, esta cifra ascendió a 90.812. Las cifras fueron recopiladas en la Gaceta Gaceta Oficial Nº 41.019.

Para finales del 2017, Nicolás Maduro anunció un alza del 30 por ciento del salario mínimo.

En noviembre, el salario fue fijado en 177.507 bolívares, lo que equivalía a unos 4 dólares a la tasa del mercado paralelo. Junto al bono de alimentación (279.000 bolívares), el total fue de 456.507 bolívares.

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