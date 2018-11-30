Maduro: "Hemos logrado una desaceleración de la inflación" - Runrun

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO dijo que el proceso hiperinflacionario que atraviesa el país, y que achacó a “mafias” que controlan el mercado paralelo de divisas, entró en “desaceleración”, aunque no ofreció mayores datos sobre este indicador, que el Banco Central tiene casi 3 años sin informar.
“Hemos logrado una desaceleración de la inflación”, señaló el mandatario en una alocución transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión, en la que anunció “factores de corrección” al paquete de medidas que lanzó hace tres meses.
De acuerdo con la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, la inflación del país caribeño es de poco más de 3 % diaria, y solo en octubre pasado fue de 148,2 %.
Según el mismo cálculo de la Cámara, la inflación interanual de Venezuela se ubicó en 833.997 % al cierre del pasado mes.
Estos números podrían ser considerados como conservadores si se atienden a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI): 2.500.000 % para el cierre de 2018 y 10.000.000 % para el de 2019.
Precisamente este ente confirmó a mediados de mes que solicitó a Venezuela que entregue cifras oficiales de este y otros indicadores, en lo que supuso el primer contacto formal entre Caracas y el fondo en años.
Los medios locales han especulado en los últimos días que Venezuela suavizará las cifras que entregue al FMI, que en mayo emitió una “declaración de censura” contra Venezuela por no suministrar datos de su evolución económica.
Venezuela lleva más de 10 años sin someterse a la evaluación anual del FMI, al que Maduro ha acusado de ser “sicario del mundo” y responsable del “hundimiento de decenas de países”, pese a que la nación petrolera continúa haciendo uso de los derechos especiales de giros de los que aún goza en la institución.
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