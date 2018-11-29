Detienen a venezolanos involucrados en explotación sexual de hombres en Madrid

LA POLICÍA ESPAÑOLA detuvo a siete personas de nacionalidad venezolana que se dedicaban a explotar sexualmente a hombres en un piso de un barrio de alto nivel adquisitivo de Madrid, según informó hoy en un comunicado.
En la operación, además de las detenciones, se liberó a siete hombres que estaban siendo explotados por el grupo criminal, que también se dedicaba al tráfico de drogas.
La investigación se inició en septiembre pasado cuando los agentes descubrieron que un piso del barrio de Salamanca, el más lujoso del centro de Madrid, se estaba usando como prostíbulo y, tras varias indagaciones, confirmaron la existencia de una organización criminal formada por siete individuos dedicada a la explotación sexual de personas.
El pasado día 22 los agentes registraron el domicilio, detuvieron a cinco miembros de este grupo y liberaron a las siete víctimas.
Además se incautaron diversas sustancias químicas tratar disfunciones sexuales, drogas, dispositivos electrónicos y diversa documentación.
Los investigadores establecieron un dispositivo para localizar a los otros dos miembros de la organización, uno de ellos el líder, y 24 horas después los arrestaron en el aeropuerto de Madrid cuando regresaban de Turquía.
Los siete detenidos comparecieron ante el juez, que envió a prisión preventiva al cabecilla y a un lugarteniente.
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