Imputan por rebelión y espionaje a periodista alemán detenido en el Sebin - Runrun

El comunicador alemán, Billy Six, quien fue detenido en la península de Paraguaná y trasladado sin orden judicial a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en su sede de El Helicoide, el pasado 17 de noviembre, fue imputado por rebelión y espionaje ante un Tribunal Militar, por fotografiar “muy cerca” a Nicolás Maduro.
La información fue dada a conocer a través de la red social Twitter por Thamara Caleño, esposa del ex preso estadounidense Joshua Holt, quien además informó que el periodista habría contraído dengue y no tendría acceso a medicinas, por lo que hizo un llamado público sobre las condiciones de los detenidos en El Helicoide.
Sobre la enfermedad contraída por el periodista, Caleño expresó que no sabe qué tipo de dengue es: “alegan darle tratamiento pero aquí entre nos ya sabemos cómo es el tratamiento y en un país sin medicamentos”.
Para Caleño, ha sido imposible comunicarse con familiares de Six. Sin embargo, informó a la embajada de Alemania sobre la situación por la que podría estar pasando el periodista: “con testimonio propio le di a conocer cómo son las cosas en El Helicoide. Intenté darle una idea de lo que se vive allá, del trato recibido, que el Sebin es famoso y no por darle buen trato a los detenidos”, informó.
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Al Periodista le fueron confiscados sus objetos personales, sus instrumentos de trabajo, por lo que Caleño hizo un llamado a los usuarios a que le otorguen ropa, artículos de higiene y otros productos.
El alemán habría ingresado a Venezuela desde Colombia, recorriendo la frontera por Maicao cuando prestó su teléfono a varias personas que iban en el transporte público; luego de la detención, estas personas fueron llamadas a declarar en calidad de testigo sobre su vínculo con el periodista.
En contexto
Six se encontraba en Venezuela investigando actividades de narcotráfico, contrabando de combustible y material estratégico, trata de personas y hasta el mismo éxodo hacia las islas del Caribe, delitos y realidades presentes en esta parte del territorio venezolano”.
A pesar de que la detención se llevó a cabo en el estado Falcón, se indicó que “ninguna fuente judicial se dio por enterada de tal arresto, incluso de las entrevistas o interrogatorios a quienes recibieron las llamadas del número telefónico del europeo”.
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