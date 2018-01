Estados Unidos considera “ilegítima” la convocatoria adelantada de elecciones presidenciales en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado este miércoles, 24 de enero, para rechazar “enérgicamente” el llamado anticipado de elecciones presidenciales en Venezuela, hecho por la asamblea nacional constituyente, antes del 30 de abril.

De acuerdo con la institución, este proceso sería antidemocrático e ilegítimo si se lleva a cabo, pese a ser esencial para “la restauración de un orden constitucional democrático en Venezuela”.

A continuación el comunicado:

Estados Unidos rechaza enérgicamente el llamado de la Asamblea Constituyente ilegítima de Venezuela para elecciones anticipadas antes del 30 de abril.

Este voto no sería ni gratuito ni justo. Solo profundizaría, no ayudaría a resolver, las tensiones nacionales. No reflejaría la voluntad del pueblo venezolano, y sería visto como antidemocrático e ilegítimo a los ojos de la comunidad internacional. Hacemos un llamado al régimen de Maduro para que respete los derechos humanos de todos sus ciudadanos y para que regrese al orden constitucional democrático.

Un proceso electoral libre, justo y transparente, abierto a la observación internacional creíble, es esencial para la restauración de un orden constitucional democrático en Venezuela. Hacemos un llamado al gobierno venezolano a cumplir sus compromisos bajo la Carta de la OEA y bajo la Carta Democrática Interamericana. Apoyamos la declaración del 23 de enero del Grupo de Lima que llama a un proceso democrático inclusivo y transparente.

