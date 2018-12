MonitorDeVíctimas | Bajo Tierra: la mayoría de los homicidios en Caracas fueron cometidos por fuerzas del Estado - Runrun

Si bien los operativos militarizados tienen una larga tradición y han sido históricamente denunciados por contribuir a incrementar la violencia estatal y las víctimas de las fuerzas del Estado, estos han sido en la práctica la política pública implementada para lidiar con el problema de la criminalidad en Venezuela. Además de conocidamente ineficaces, han contribuido significativamente a incrementar el número de muertes violentas, como se ha evidenciado desde el lanzamiento de los “Operativos de Liberación del Pueblo” y la acción de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana. El número de víctimas producto de la acción letal de la fuerzas policiales alcanzado en los últimos años no tiene precedentes en el país.

Los operativos militarizados para enfrentar la criminalidad urbana en la región son conocidas como políticas de mano dura e implican una lógica bélica; abordajes masivos y armados en barrios y la identificación de un enemigo que debe ser eliminado por la fuerza. Si bien estas lógicas prácticas articuladas en estas políticas se han implementado anteriormente en Venezuela y en Latinoamérica, sus resultados han sido trágicamente contraproducentes. La preeminencia de estas políticas revela la renuncia a los intentos por consolidar organismos de seguridad eficaces y respetuosos de los derechos humanos y de las garantías democráticas. Las acciones militarizadas que conllevan Va ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales demuestran que el Estado no sólo no cumple sus funciones como garante fundamental de los Derechos humanos, si no que se ha constituido él mismo en agente de violaciones sistemáticas de los más básicos derechos de la población como lo es el Derecho a la Vida y la Integridad Personal. Los datos recolectados y sistematizados por el Monitor de Víctimas constituyen un testimonio más para esclarecer las consecuencias fatales que tienen actualmente este tipo de políticas y su responsabilidad en el aumento de la violencia armada y letal en el país.