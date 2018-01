Los Runrunes de Bocaranda de hoy 18.01.2018: MEDIO: Mentiras

MEDIO

"ESO SON PURAS MENTIRAS…":

Como la canción. Mientras se sucedía la operación para acabar con Oscar Pérez y su comando nunca hablaron Maduro, el vicepresidente el-Aissami, el ministro del Interior Reverol o el jefe del Sebin González López. Toda la actividad en esas horas estuvo concentrada en la vocería del vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, Freddy Bernal -ministro de Agricultura Urbana y jefe-mentor de los principales colectivos armados del país- e Iris Varela, ministra del servicio penitenciario. Mas nadie. Pareciera que Reverol -quien como ministro del Interior, Justicia y Paz debía haber hablado- horas más tarde, viendo que no lo había hecho, se lanzó con esa acusación contra la MUD señalando que de sus miembros en el diálogo en República Dominicana había surgido la pista del escondite de Pérez y su grupo. Esa mentira -con toda la mala intención- de inmediato desmentida por la MUD fue el estímulo para abrir una investigación desde la Asamblea Nacional sobre el hecho. ¿Con esa “granada” en palabras quiso Reverol tapar otra que si está en el tapete? La granada disparada desde un lanzacohetes contra la casa donde resistían los rebeldes. Igual que en 2014 cuando en los sucesos en La Candelaria asesinaron a Bassil Da Costa, por un lado, y al dirigente rojo Juancho Montoya por otro, fue la investigación hecha por los periodistas de Últimas Noticias de la Cadena Capriles (en ese entonces libre y no comprada con dinero del gobierno como deja ver Rafael Ramírez) la que dio con la verdad que pretendían esconder. Hoy, con tantos testimonios en video y audio, será más fácil para la seria y profesional prensa de investigación dar con la verdad del operativo. Parte de aquel equipo campeón está hoy en Runrun.es y otros medios. Entre las suspicacias flotan las grabadas aseveraciones de rendición; el control de las negociaciones; la cédula de una mujer como si fuera la de un miembro de la PNB; la muerte del jefe máximo del colectivo Tres Raíces del 23 de enero, Heyker Vásquez, con disparos provenientes de ¿dónde? ¿por delante o por detrás? La ilegal estructura cívico-militar fuera de las policías autorizadas. Son dudas que persisten; el uso prohibido y excesivo de la fuerza de una bazuca y otras violaciones estipuladas en los protocolos de las fuerzas armadas. Apenas comienzan las averiguaciones. Lo que sí quedó claro es que la orden impartida fue para “sentar un ejemplo ante quienes pretendan sublevarse contra Maduro”. No se atreven a recordar el 4F. Nos miran desde todas partes y algunas sanciones pueden incrementarse. No les importa. La reseña que hace la colega Sebastiana Barráez, con amplia experiencia en noticias militares, sobre la indignación que hay dentro de las FANB por el operativo de marras, es un buen punto de partida. Dice: “ante el silencio de los medios de comunicación, acosados por la presión y la censura, de páginas web a las que no podía acceder por razones desconocidas, el piloto se convirtió en el principal reportero de su historia”. Ella identifica con claridad a quienes hablaban. Conoce su historial. La frase del ex-PTJ: “no quieren dejar que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir” repercutirá un buen tiempo en varios escenarios, de aquí y de afuera …

