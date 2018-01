BAJO

ZAPATERO SIN ZAPATOS:

El “contratado” de alguna forma expresidente del gobierno de España, cuya relación en la adquisición de equipos militares por parte de Venezuela fue cuestionada en su momento, ha sido nefasto para el avance del diálogo. Su obsecuencia con Maduro y su régimen ha sido vergonzosa. Trabaja solo para ese lado. No es un sano mediador. Su accionar no tiene ni secretaría ni relatoría. No hay nada formal en su desempeño. Se vuela sin escrúpulos las formalidades de rigor que una intermediación como la suya requiere. Acepta el lenguaje soez, grosero y vulgar por parte de los representantes rojos sin siquiera inmutarse. Hace sentir a todos que está tratando de preservar a Maduro en la presidencia cueste lo que cueste. Nunca una coordinación de un diálogo en momentos como el de Vietnam y Estados Unidos, los de la ex Yugoeslavia, los de El Salvador y Centroamérica, los de Chipre y hasta los de España fueron concertados con seriedad, estrategia, planificación y buena voluntad, a pesar de los escollos y enfrentamientos naturales. Nunca un mediador podía ser visto como un representante de una de las partes solamente. Zapatero actúa como el CNE. Ha sido pieza clave en la desconfianza global. Lamentable que a estas alturas el régimen no aceptaría otro.

DOS PUNTOS:

De la declaración de la MUD copio dos párrafos importantes para el momento: “A quienes dicen que el hambre no espera por la negociación, les decimos que tienen razón. El hambre solo obedece a la liquidación de la economía por un modelo destructivo. Es responsabilidad del gobierno atender la crisis económica y la emergencia social. Que lo hagan o que cedan la responsabilidad a quienes si quieren resolver esto” y

“A quienes piensan que tienen mejores caminos para resolver los problemas del país, que no se detengan por nosotros. Que desarrollen sus políticas y conquisten sus adhesiones”. Claritos …

