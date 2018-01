Los Runrunes de Bocaranda de hoy 09.01.2018: ALTO: Misma receta

ALTO

¡EL ENEMIGO…!:

Desde su comienzo el “comandante eterno” comenzó a buscar enemigos a quien enfrentar para irse creando la épica que no tuvo cuando el golpe del 4F al tener que rendirse a las Fuerzas Armadas que mantuvieron la vigencia de la constitución. El “imperio” siempre fue el preferido por el retador caudillo militar que se sintió guapo y apoyado por un barril de petróleo que pasó la barrera de los $100 y que le permitió repartir dólares por el mundo entero buscando apoyos -sin cuestionamiento alguno- y por supuesto asignar recursos petroleros a las varias misiones creadas para hacer dependiente del gobierno a una mayoría de venezolanos que por unos años tuvieron mejores índices de ingresos y de algunas de sus condiciones de vida. Igualmente ello trajo la corrupción que el mismo comandante denunció –sin hacer seguimiento alguno- desde la creación de los consejos comunales y las distintas misiones que gozaron desde el PSUV con ese efímero “festín de Baltazar”. Siempre sostuve que Chávez, cuando vio que su proyecto era inviable y los ingresos petroleros comenzarían a caer, sus erradas políticas desmantelarían el país, sin el dispendio al que se acostumbró, dio permiso para la corrupción militar y civil para lograr su apoyo incondicional. Ya había comenzado, tras el golpe de 2002, a elucubrar atentados en su contra que nunca cuajaron, no fueron investigados, no aportaron pruebas, produjeron si un par de muertos. El sainete revelaba que buscaba morir antes de ver su fracaso. Esta vez los deseos si empreñaron, no en la tierra sino en el cielo, pues muere cuando ya el fiasco era palpable. Maduro recibe un país destartalado pero sigue el peor camino posible aumentando el caos, la pobreza, el hambre, las enfermedades desaparecidas hace 80 años retornan con mas fuerza al no haber medicamentos y el desmantelamiento institucional se acentúa. El sucesor se las ha visto peor que su mentor criollo y mucho más que sus mentores castristas. Utilizando la misma receta ha buscado “enemigos y atentados” por distintas coordenadas. Desde el imperio estadounidense (renglón fijo cubano) hasta los gobiernos de Colombia (el mas denigrado y repetitivo) España, Francia, Argentina, Perú, Brasil, México, Gran Bretaña y otros más dependiendo de su momento histriónico. El tema de la “guerra económica” (sus palabras certifican que la han perdido sin poder hacer nada los uniformados y ministros encargados del área) y del contrabando de extracción son premisas discursivas sin llegar a nada. Blablá para las masas. Solo pensar que vamos para 19 años viendo pasar –con estupor- las gandolas llenas de gasolina a Colombia (algunas llevan el logo de PDVSA) bajo la mirada complaciente de los militares encargados de las fronteras da una imagen del contubernio rojo entre civiles y uniformados “autorizados” desde el poder máximo. Buscando nuevos derroteros se le ocurrió acusar a las antillas vecinas – Curazao, Bonaire y Aruba- de participar en el contrabando de extracción de alimentos. El refrán aplicable es el de “llevar chivos para Coro” pues esas tres islas tienen comida abundante gracias a su intercambio comercial con Estados Unidos y Europa. Si no que lo digan funcionarios y enchufados que hacen mercado semanal en ellas adonde llegan en aviones propios, en los asignados graciosamente por la ONA o en aeronaves oficiales. La brillante idea gubernamental no reparó en las consecuencias para un sector de la economía nacional que cada día que pasa se encuentra en peores condiciones: la aviación comercial …

