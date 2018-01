Instagram VS mi autoestima, por Reuben Morales

Instagram me tiene magnetizado. Despierto en la mañana y orino viendo Instagram (difícil, sí, pero ya lo domino). Me cepillo viendo Instagram. Me siento en el trono y veo Instagram. Así es como arrancan mis mañanas. En un viaje virtual donde mi autoestima se va hundiendo lentamente con cada post que veo.

POST 1

¡Uuuuufff, qué foto tan buena!… ¡Se botó ese fotógrafo!… ¡Berro, buenísima!

POST 2

¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja!… ¡Qué bueno este video!… ¡Ja, ja, ja!

POST 3

¡Chaaamo!… ¡Su madre!… ¡Esta jeva sí está rica!… @babysexy69… ¡Verga!… ¡Demasiado!… ¿Le escribo por privado?… No, seguro ni lo ve… Se merece su like… No le voy a comentar nada para que no piense que la estoy estalkeando.

POST 4

¡Qué de pinga las navidades en Estados Unidos!… Todos con hallaca… ¡¡Y vino en la mesa!!… ¡Verga, qué envidia!

POST 5

¡Estos bichos pasaron navidad en la playa!… ¡Qué sabroso!… Y yo aquí en la poceta…

POST 6

(ES INTERRUMPIDA POR MI ESPOSA)…

Amor, ve la foto que montó @fulanito. ¡Qué bello el texto que escribió! Tú me deberías escribir cosas así.

Ok, amor… pero no se te olvide que yo pagué la cena de navidad.

POST 7

¡Qué familia tan de pinga!… Ojalá mi familia fuera como ellos. Nunca discuten, siempre se ven felices, de rumba… ¡Inviten!

POST 8

¡Mira este bicho!… ¡Trabajó el 24!… ¡Qué lechazo! Seguro cobró doble o triple por trabajar en nochebuena.

POST 9

¡Rolo de cena!… No, este bicho gana en dólares de aquí a Pekín.

POST 10

¿Pero por qué sube cadenas de Whatsapp que ya le llegaron a todo el mundo? ¡Tan fácil que es tomar una foto!… ¿¿Y por eso tiene tantos likes??… Berro, la gente sigue cualquier vaina.

POST 11

¿Estos carajos acamparon?… ¡No, vale!… ¡Otra navidad malgastada aquí en la casa!… ¿Qué foto pongo?… ¿¿Una allá afuera en el sofá?? No, qué pela bola.

POST 12

¡Ah, no, claro, pelando el culo así cualquiera tiene likes!… ¡No, y mira el texto!… ¡La intelectual, pues!… ¿Qué coño tiene que ver la foto con el texto? ¿Por qué no pone el número de teléfono y ya? ¡Esta bicha es prepago a juro!

POST 13

¿¿¿Pero cómo hacen para tener fotos tan nítidas??? Verga, mi celular es nuevo y parecen una fotocopia a color. ¡Eso es trampa! ¡No se vale!

POST 14

¡¡Gracias por echarnos en cara tu carro nuevo!!… ¡Te felicito!… ¡¡Gracias por recordarme que no tengo real!!… ¡Ay, sí!… ¡Ay, sí!… ¡El que tiene carro nuevo!

POST 15

¿¿En un crucero??… Mi vida es un asco… Me retiro de las redes sociales… Voy a cerrar todas mis cuentas… ¡La verdadera vida está en la calle, en el contacto humano, no pegado al teléfono todo el día!

POST 16

Ajá, un video… Ajá… Ajá… Ok… ¡Coño de la madre con este internet de mierda! ¡¡Instagram no está hecho para Venezuela!! ¡¡Clasistas es lo que son!!… ¿¿Por qué no dicen que Instagram está hecho para países desarrollados y listo?? ¡Una red social que si no tienes internet rápido y un teléfono caro, no ves nada!… ¡¡“La democratización de la información”!!… ¡Sí, ajá!… ¡Yo te aviso!

POST 17

¿¿En Disney??… ¡Lo siento, Instagram!… De pana… por mi salud… ¡Entre Instagram y las noticias voy a terminar suicidándome!… ¡Además, quién dijo que Instagram era mi red!… ¡El que quiera saber de mí, que me busque en Facebook!… ¡Voy a desinstalarlo ya!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SUENA UNA NOTIFICACIÓN EN EL CELULAR: “Has recibido un mensaje privado de @babysexy69”.

FOTICO 18

¡Instagram es lo máximo!

