MonitorDeVíctimas | Encuentran en El Calvario a adolescente con cinco tiros en la cara - Runrun

IVÁN JOSÉ SALAZAR SALIÓ desde Valencia a Caracas para sacarse una cédula de identidad. Días después, su cuerpo fue localizado en El Calvario, municipio Libertador del Distrito Capital. El rostro del adolescente de 17 años estaba irreconocible. Lo mataron con cinco tiros en la cabeza.

Los parientes se dieron cuenta de que no estaba en casa al mediodía del miércoles. Su abuela notó que no se había despertado y fue a buscarlo al cuarto. No estaban él ni sus pertenencias.

Desde hace varias semanas, la mamá de Iván José lo dejó al cuidado de su abuela. Por falta de medicamentos e insumos, la mujer viajó a Colombia para optar por una operación de la vejiga.

Una vez que descubrieron la ausencia del adolescente, los parientes comenzaron a investigar qué había ocurrido. Al día siguiente, Iván José llamó a uno de sus tíos y avisó que estaba en Caracas, que estaba bien y que estaba sacando su cédula de identidad. Dijo que la quería para poder viajar a Colombia con su mamá. Prometió regresar el lunes, porque ese día le entregarían el documento.

A las 8:00 pm del domingo 16 de diciembre, una vecina de la familia en Valencia tocó la puerta. Avisó que había leído en Facebook que le escribieron al adolescente un mensaje de luto: “Iván José, te queríamos mucho. Descansa en paz”.

La angustia apareció de nuevo entre la familia. “Yo no sé por qué el se fue a Caracas. No tenemos familia aquí y cuando su mamá venía iba era a El Junquito”, manifestó su abuela, en la morgue de Bello Monte.

La abuela viajó inmediatamente a Caracas y el lunes buscó en hospitales el cuerpo de su nieto. El martes 18 de diciembre, se acercó a la morgue de Bello Monte y allí le confirmaron su muerte. “Aquí hay un muchacho con esas características, pero está irreconocible. Le dieron cinco tiros en la cara”, fue la respuesta del funcionario forense que la atendió.

Los parientes del adolescente ya iniciaron los trámites fúnebres. Enterrarán al adolescente en Valencia, en presencia de su madre quien regresó de Colombia el martes. Era único hijo y dejó los estudios hace seis años.