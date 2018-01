CNE: MUD no podrá renovar tarjeta en siete estados

Tania D´Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, dijo que “la MUD no podrá hacer el proceso de renovación porque cursa una querella penal”.

Asimismo destacó que existe “una ley de partidos políticos de 1965 y su única reformulación fue en 2005 y señala que las toldas que no se ajusten a las normas, deberán cancelar el fin político de la organización”, resaltó.

De igual modo, dijo que “el Consejo Nacional Electoral como poder está subordinado a las decisiones que toma la asamblea nacional constituyente”.

“Se solicitó una investigación por una presunta usurpación de identidad”, sentenció.

Con respecto a los tiempos electorales, destacó que “a medida pasa el tiempo nos vamos profesionalizando un poco más, si no fuese por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, no fuesen posible estas elecciones”.

“Existe un comité técnico llevado por la Junta Nacional donde evalúan todos los que se lleva en un proceso electoral”, destacó Amelio.

“En estos momentos se encuentran evaluando cuál pudiera ser la fecha para hacer todos los procesos de un cronograma electoral”, dijo.

“Hay más de 14 organizaciones políticas que pueden manifestarse, estas son unas elecciones mucho más fáciles para preparar debido a que solo se selecciona un solo individuo”.

Voluntad Popular fuera

Voluntad Popular, partido fundado por el preso político Leopoldo López, oficializó que no acudirá a la validación, por lo que no será reconocido por el Poder Electoral.

“Quedaron autocancelados”, anunció D’ Amelio.

Los partidos Voluntad Popular y Puente quedan autocancelados, porque al no atender la convocatoria de renovación de partidos hecha por el CNE automáticamente decidieron cancelar sus partidos al no cumplir con los requisitos de ley, según el Art. 32, literal d) de la LPPRPM.

Primero Justicia no ha notificado de manera formal al CNE que no va a participar en la Renovación, por lo que si no presenta su renuncia a ella, las manifestaciones de voluntad que se expresen por Primero Justicia se atribuirán a ella y no a otro partido, en este caso la MUD.

— Tania D´amelio (@taniadamelio) 25 de enero de 2018