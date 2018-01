Elecciones presidenciales se realizarían en segundo semestre del año

La fecha de las elecciones, la conformación del Consejo Nacional Electoral y el reconocimiento de la asamblea nacional constituyente son los tres nudos que tiene la mesa de negociación entre la Mesa de la Unidad Democrática y el Gobierno.

En sus declaraciones desde República Dominicana, Jorge Rodríguez, como representante de la delegación del Gobierno, presentó un borrador titulado “Acuerdo de diálogo convivencia democrática en Venezuela”. Allí se detalla que las elecciones presidenciales se harían en 2018, segundo semestre, sin especificar mes, según detalló la agencia AFP. La oposición ha pedido el cambio completo de los rectores del Consejo Nacional Electoral, mientras que, y de acuerdo a lo que se lee en el documento, el oficialismo estaría dispuesto a cambiar a dos de ellos, que ya tienen el período vencido.

Con este texto, presentado por los cancilleres y mediadores del proceso de negociación y fechado del 2 de diciembre de 2017, se desecha la teoría de que podría haber un adelanto de elecciones aprovechando los triunfos del Gobierno en las elecciones regionales y municipales y las pugnas internas de la oposición.

Uno de los miembros de la delegación política de la MUD reveló a El Pitazo que la misma oposición había propuesto que los comicios se hagan en el segundo semestre, a fin de que se pueda elegir el candidato unitario. No obstante, este escenario es apenas una propuesta y un borrador de todas las exigencias y especificaciones de la MUD, así como de las contrapropuestas que hace el Gobierno venezolano.

Para Jorge Rodríguez, el documento está acordado “casi en su totalidad”, según afirmó este 18 de enero, y acusó a la oposición de buscar excusas fútiles para sabotear las elecciones presidenciales.

Continuarán en la negociación

La cita prevista para este 18 de enero en República Dominicana fue pospuesta, en primera instancia por la no coincidencia en la agenda de los cancilleres de los países acompañantes y después porque la oposición rechazó las acusaciones del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien dijo que desde la mesa de negociación se habían dado algunas señas para dar con el paradero del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Oscar Pérez. La reunión se canceló y no hay una fecha oficial para el próximo encuentro. No obstante, trascendió que sería en la semana entre el 24 y 28 de enero.

“Hay que terminar un proceso que ya se inició, que tiene avances en algunos aspectos. Para nosotros era fundamental que se aclarara lo que dijo (el ministro de Interior, Justicia y Paz) Néstor Reverol y que estuviesen los cancilleres de todos los países”, afirmó el diputado Luis Florido, representante político de la delegación de oposición, en entrevista con la emisora Unión Radio.

Uno de los integrantes del equipo político de la MUD aseguró que las declaraciones de Rodríguez contradiciendo a Reverol son un buen signo. “Nosotros nunca nos hemos reunido con ellos (Gobierno) fuera de la vista de los acompañantes y era solo cuestión de tiempo que la verdad saliera a flote y afortunadamente, y en pro de la negociación, fue de boca de ellos”, precisó el informante.

