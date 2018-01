Reportan desaparición de un amigo de infancia de Óscar Pérez (+Video)

La esposa de un amigo de infancia del expiloto del Cicpc alzado contra el presidente Nicolás Maduro denunció hoy que está desaparecido desde el 4 de enero y responsabilizó “al Estado” de la suerte de su marido.

“Desapareció el 4 de enero, no sabemos nada de él”, dijo Cindy Portillo sobre su esposo, Jameson Jiménez, que trabaja desde hace 7 años en el Ministerio de Información y conocía al expolicía Óscar Pérez desde pequeño: “Eran amigos de infancia, vivían al lado, en un apartamento al lado. Estudiaban juntos en el colegio”.

Siendo piloto de la CICPC, Pérez es uno de los hombres más buscados de Venezuela desde que sobrevolara el centro de Caracas con un helicóptero de ese cuerpo y disparara y lanzara granadas contra el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo.

Después del ataque, por el que las autoridades lo acusan de terrorista, Pérez publicó en redes sociales un video donde anunciaba contar con un grupo de civiles y militares dispuestos a derrocar al presidente Maduro, a quien tachan de corrupto y dictador.

Según Portillo, Jiménez y Pérez no mantienen contacto “desde lo del helicóptero” y su esposo fue sometido a un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden después del ataque con el helicóptero.

“Estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. No solo fue él. Fueron un grupo de personas de la logia, porque él es masón”, contó Portillo en una rueda de prensa.

La última imagen de Jiménez fue captada por las cámaras de seguridad del Ministerio de Información, donde había acudido a trabajar el día de su desaparición.

“El se fue de mi casa a las 12, llegó a su trabajo. A las 4 de la tarde él me llama, me dice que va a salir temprano para ir a la casa, a las 5 él me envía unos mensajes por WhatsApp, yo digo, bueno ya viene en camino, a las 7 no ha llegado y tiene el teléfono apagado”, relató la esposa de Jiménez.

“En las cámaras se ve cuando entra pero no se ve cuando sale”, agregó Portillo. “Es un fantasma, o no sé, yo no entiendo, cómo nadie va a verle salir a alguien, ni los que están en la puerta lo ven salir”, prosiguió.

La esposa de Jiménez explicó que ha acudido a la CICPC, a la Contrainteligencia Militar, al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sin que haya obtenido ninguna información.

En otra de sus acciones, y tras publicar varios videos contra el Gobierno chavista desde la clandestinidad, Óscar Pérez lideró junto a un grupo de hombres armados un asalto a un cuartel militar venezolano, durante el que sometió a unos guardias nacionales y les recriminó que sigan apoyando a Maduro.

El asalto fue grabado y difundido en las redes sociales.

Cindy Portillo, esposa de un amigo de la infancia de Óscar Pérez, Jameson Jiménez denuncia su desaparición forzosa desde el 4 de enero pic.twitter.com/p7EcKbhas6 — Rafael Hernández (@sincepto) January 11, 2018

Enviar Comentarios