Maduro asegura que Colombia impidió paso de perniles a Venezuela y se pudrieron

Nicolás Maduro insistió hoy en que el hecho de que los perniles de cerdo que prometió para diciembre nunca llegaran a las mesas venezolanas se debió a un sabotaje de Portugal y de Colombia, y que este último país impidió el paso de la carne que finalmente se pudrió.

“Lo que pasó en la frontera con Colombia no tiene nombre, ustedes no lo saben, porque de Colombia logramos entonces comprar con plata nuestra, de Venezuela, de ustedes compatriotas, varios miles de toneladas de pernil, 2.000 toneladas de pernil (…) y prohibieron que pasara la frontera”, dijo Maduro en un acto de balance del 2017.

Agregó que supuestamente, en el lado colombiano de la frontera, retuvieron los perniles durante una semana “y ¿cuál fue el resultado? que se pudrieron los perniles que venían importados y pagados legalmente desde Colombia a Venezuela”.

Según Maduro, este hecho es parte de “una persecución financiera, comercial, brutal” contra su país pero, señaló, “se les pudrió el bloqueo comercial contra Venezuela”.

“No han podido ni van a poder, quédense con sus perniles podridos por allá, que Venezuela sigue su camino de libertad”, exclamó.

Insistió asimismo en que su Gobierno compró perniles a Portugal y que fueron “saboteados” pues les “pararon los barcos” que los transportaban.

La empresa agroalimentaria portuguesa Raporal reveló el 28 de diciembre pasado que el Gobierno venezolano debe 40 millones de euros a varias firmas lusas por un cargamento de jamones navideños enviado en 2016 y dijo que desconoce que exista un sabotaje de Portugal sobre las exportaciones de este producto a Venezuela.

En un comunicado del que se hacen eco medios locales, la compañía explica que el Gobierno venezolano compró 14.000 toneladas de carne en 2016 por 63,5 millones de euros a un grupo de empresas portuguesas, entre ellas la propia Raporal, de los cuales todavía debe 40 millones.

“Raporal no conoce ningún acto de sabotaje de Portugal sobre el abastecimiento de pernil de cerdo (jamones) a Venezuela y confirma que es Venezuela quien no ha cumplido puntualmente sus obligaciones de pago por los abastecimientos de 2016″, señala la compañía, que recalca que este año no ha suministrado nada a Venezuela. EFE

