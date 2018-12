La vecindad que construyó Raúl Gorrín con empresas, socios y lavado de dólares en Miami - Runrun

Entre los propietarios de los 11 apartamentos del condominio de Coral Gables que fueron incautados al dueño de Globovisión, figuran familiares y su socio Gustavo Perdomo. Los inmuebles fueron registrados por un mismo agente y tuvieron como vecino a un periodista y analista político del canal de televisión venezolano

CASI LA MITAD DE LAS 24 PROPIEDADES INCAUTADAS al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran en el edificio 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables, en el estado de Florida. Los 11 apartamentos, que suman $4.772.569 según la compañía de datos inmobiliarios Zillow, no sólo tienen en común el mismo domicilio sino que también son los más económicos de todos los inmuebles decomisados tanto en Miami como Nueva York al dueño del canal Globovisión y de la compañía Seguros La Vitalicia, acusado por los delitos de pago de sobornos y lavado de dinero.

Una revisión de estos apartamentos permite identificar parte de la red de negocios y relaciones que tejió el empresario en los últimos años y de cómo practicó mediante la compra de bienes raíces uno de los delitos que se le imputan: lavado de dinero.

En la entrada del edificio 4100 de Salzedo Street no hay personal de seguridad que anuncie a los visitantes. En la misma calle que desemboca al elegante mall de Merrick Park de Coral Gables, diez de los 11 apartamentos incautados a Gorrín, cuyo valor promedio oscila entre 400 mil y 500 mil dólares cada uno, están a nombre de ocho empresas, entre las cuales se encuentran Rim Group Investment (dueña del apartamento 1010), Rim Group Investment I (apartamentos 608 y 807) y Rim Group Investment II (apartamentos 813 y 913). Según certifica Sunbiz.org, base de datos del Departamento de Corporaciones de Florida, las tres firmas, aún activas, pertenecen a Raúl Antonio Gorrín Belisario y María A. De Perdomo, su esposa y a la vez hermana de su socio, Gustavo A. Perdomo Rosales.



Otras empresas dueñas de las propiedades incautadas son Maydonna Ventures of Florida (apartamento 809), Harmonie Trading of Florida (apartamento 811), Edelbas Enterprises (apartamento 903 y 904) y Magus Holding LLC (apartamento 804). Este último está actualmente a nombre de su socio y cuñado Gustavo A. Perdomo Rosales, presidente de Globovisión y de su hermana María Carolina Perdomo Rosales.

Solo uno de los apartamentos incautados, el 909, no pertenece a una empresa sino a dos particulares: Cosme de la Torriente y Cecilia M. de la Torriente, quienes a su vez tienen registrados dos apartamentos más a su nombre en Miami (ver diagrama).

La vinculación De La Torriente con Gorrín no se queda en el apartamento incluido en la lista de incautaciones. Es también el agente registrador de las empresas Maydonna Ventures of Florida, Harmonie Trading of Florida, dueñas de sendos apartamentos de los 11 decomisados en el condominio 4100.

De La Torriente fue además agente registrador de una de las empresas emblemáticas del emporio Gorrín, Rim Group Investments a partir del 15 de abril de 2011, en sustitución de Jorge Gurian. Estuvo en ese cargo hasta el 1ero de marzo de 2014, cuando fue suplantado por Julio de Armas hasta la actualidad.

El mismo 15/04/2011, De La Torriente se convirtió además en agente registrador de la empresa Magus Holding, cuando aún la esposa de Perdomo, Mayela Tarascio de Perdomo, era gerente de la empresa.

Ambos salieron de Magus Holding el año en curso. Tarascio de Perdomo permaneció en el cargo de gerente hasta el 31 de octubre de 2018, cuando fue sustituida por María Carolina Perdomo Rosales, hermana de Gustavo Perdomo. También en esta actualización de registro, Mirna Díaz, de la firma Abias Consulting, asume como agente registrador en sustitución De la Torriente.

A una puerta de distancia

En el 4100 de Salzedo Street también hay propiedades que, si bien no entraron en la lista de incautaciones ordenadas por el Departamento de Justicia de EEUU, guardan alguna relación con la directiva de Globovisión. Entre los decomisados apartamentos 809 y 811 ubicados en el piso 8 del condominio de Coral Gables, se encuentra el 810, que pertenece a la firma Telemann Investing of Florida, indica MiamiDade.gov, base de datos oficial del estado de Florida.

Hely Vladimir Villegas, periodista y conductor del programa Vladimir a la Una del Globovisión y su esposa, Egilda Gómez figuran como los propietarios de Telemann Investing of Florida, registra la ficha de la empresa alojada en Sunbiz.org. Ambos ocupan los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.

Según el expediente, la empresa puede asumir cualquier actividad de negocios permitida bajo las leyes de Estados Unidos y del estado de Florida. Fue fundada con un capital mínimo de $100 dólares conformado por 50 mil acciones de un dólar cada uno, indica el documento.

Certificado de incorporación de Telemann

El registrador de la empresa Telemann Investing of Florida es Cosme De La Torriente, el mismo agente registrador de las empresas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo en el condominio 4100 de Salzedo Street.

Entre dos Floridas

El 4100 no es precisamente un condominio de lujo, aunque se encuentra en el barrio de Coral Gables, al sur de Miami, distinguido por sus mansiones rodeadas de jardines, calles impecables, sofisticados comercios y edificios de pretendido estilo mediterráneo. Por un precio de $399 mil, el apartamento número 810 fue comprado el 14 de enero de 2016, ocho días después de ser registrada la empresa Telemann Investing of Florida por los esposos Villegas.

La anterior dueño de ese inmueble fue la firma Barabash Investing Limited Corp, cuyo propietario es el abogado venezolano Juan Rafael Rodríguez Reggeti. Esta compañía estaba domiciliada en el mismo edificio 4100 de Salzedo St. pero el apartamento número 413, dirección que confirma la última actualización de la compañía el 26 de marzo de 2018 en el registro de Florida.

Rodríguez Reggeti protagonizó un escándalo hace 20 años cuando era novio de la ex reina de belleza, Alicia Machado. En 1998 fue acusado por ser el principal sospechoso del intento de asesinato de su cuñado, Francisco Sbert Mouckso, ex esposo de la hermana de Rodríguez, María Clementina Rodríguez, quien según las denuncias se suicidó en noviembre de 1997 mientras estaba embarazada.

Rodríguez Reggeti también fue el representante legal en el caso del decomiso de 1,3 toneladas de cocaína del vuelo de Air France en el aeropuerto internacional de Maiquetía, ocurrido el 11 septiembre de 2013. Asumió la defensa del adjunto a la gerencia de operaciones de la aerolínea, Juan Alberto Chirinos.

El registrador Cosme de la Torriente vuelve a aparecer en esta estructura de operaciones inmobiliarias pues fue la persona encargada de crear la compañía Barabash Investing Limited en 2012, cuya dirección inicial era 155w 25 Road, Miami 33129, según Sunbiz.org.

A su vez, De La Torriente fue el registrador de la empresa Rowtree Properties Inc, que vende el 30 de marzo de 2012 el apartamento 810 a Barabash Investing Limited, con sede principal en el piso 15 del 1441 Brickell Avenue.

Antes de Barabash Investing Limited Corp, la propietaria del apartamento 810 fue Rowntree Properties el 30 de marzo de 2012, que pertenecía a Raúl Gorrín, indican los registros inmobiliarios asentados en Miami Dade. Es decir, que el propietario de Globovisión también fue dueño hasta 2012 del apartamento 810 que hoy pertenece a la empresa de Villegas.

El 7 de enero 2016, justo un día después de ser registrada la compañía en Miami, Villegas respondió a las amenazas de Maduro contra Globovisión en Venezuela. “Están desatados. Ustedes ven cómo está Televen, cómo está Globovisión. Uno ve a Globovisión y a Televen y cree que es 9 de abril de 2002. Se van a equivocar, y después no vale arrepentimiento”, fueron las palabras del presidente venezolano.

Villegas salió al paso asegurando que no buscaba controversia ni convertirse en noticia: “Queremos respetar el derecho de los venezolanos a estar informados. No queremos confrontar con nadie, solo cumplir nuestra labor de informar. Esperamos tener siempre a todas las voces diversas, hoy tenemos a Julio Borges, ayer a Tania Díaz”, dijo al comenzar su programa Vladimir a la Una de aquel día.

Villegas fue consultado para esta nota pero prefirió no dar su versión.

El periodista denunció el 26 de noviembre, a través de su cuenta en Twitter @Vladi_VillegasP, que las acusaciones “salen de fuentes identificadas o no identificadas”, detrás de las cuales puede haber “una industria especializada en la destrucción de reputaciones”. En otro tuit agregó: “No me someto ni me someteré a ese “tribunal” que sesiona en el albañal de la canallada, al final la verdad se defenderá sola. Sin tener necesidad de alimentarle el ego a las teclas pre pagadas que pretenden erigirse en certificadoras o descertificadoras de la honestidad”.

