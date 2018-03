Gustavo Petro: “Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí”

Gustavo Petro, ex militante del grupo guerrillero M-19 y ex alcalde de Bogotá ocupa el puesto dos en las encuestas de cara a las próximas elecciones a la presidencia de Colombia que se celebraran en mayo. Sus adversarios y críticos consideran que sus políticas son peligrosas y pueden llegar a transformar a su país en una segunda Venezuela. Sin embargo, en entrevista con Newsweek en español, publicada el 28 de marzo de 2018, Petro asegura que el presidente venezolano Nicolás Maduro es un dictador.

“Analizo la época de Chávez a diferencia de la de Maduro, y el que quiera analizar a profundidad el tema venezolano debe establecer esas diferencias. Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí”, aseguró Petro ante las criticas que surgieron luego de no decir si Hugo Chávez era un dictador en una entrevista con Jorge Ramos de Univisión.

Petro también compara las acciones de Chávez y las de Maduro ante las tensiones políticas. “Chávez permitió pluralismo en medio de las tensiones como el golpe de estado que sufrió en 2002, las huelgas, etc. Ese pluralismo era el que había que mantener o aumentar. Maduro, en cambio, mata”, sentenció el candidato presidencial colombiano.

Petro explicó que de ganar la presidencia de su país se enfocaría en la producción y en la búsqueda de riquezas. “Si nosotros producimos más podemos llenar a Venezuela de alimentos y resolver la crisis humanitaria y controlaríamos el éxodo masivo sobre Colombia que haría colapsar a nuestro país y a América Latina en general.”

Lee la entrevista completa siguiendo este link

