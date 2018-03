Rusia expulsa a diplomáticos de 23 países por el caso Skripal

Rusia expulsó este viernes a diplomáticos de un total de 23 países, entre ellos 16 miembros de la Unión Europea (UE), por solidarizarse con el Reino Unido por el envenenamiento del exespía doble Serguéi Skripal en territorio británico.

El ministerio ruso de Exteriores respondió según el principio de reciprocidad a esos países que expulsaron esta semana a en torno al centenar de diplomáticos rusos, medida condenada enérgicamente por Moscú. Rusia se reservó el derecho a tomar medidas similares en relación con otros dos países de la UE, Bélgica y Hungría, además de Georgia y Montenegro, que se sumaron a la medida conjunta contra Rusia en el último momento.

Esto sucede tras la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses y el cierre del consulado general en San Petersburgo, la segunda ciudad rusa, informada anoche al embajador de EE.UU., John Huntsman.

El Gobierno de EE.UU tildó de “lamentable” la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses anunciada por Rusia en respuesta a una decisión adoptada por Washington por el uso “irresponsable” de armas químicas en suelo europeo por parte del Kremlin.

“Rusia ha tomado un camino lamentable frente a nuestras medidas perfectamente justificadas”, defendió la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, durante una rueda de prensa celebrada en Washington.

Además, Moscú retiró el permiso para operar al consulado general estadounidense en la segunda ciudad del país, San Petersburgo, en respuesta al cierre del consulado ruso en Seattle (estado de Washington) ordenado por el Gobierno de Donald Trump.

Nauert consideró que la respuesta del Kremlin carece de sentido puesto que fue Moscú quien, en último término, provocó la expulsión de sus funcionarios al llevar a cabo un “irresponsable ataque” con agentes químicos en suelo británico, con el objetivo de envenenar al exespía Serguéi Skripal.

“Rusia no tiene por qué actuar como una víctima (…). Las únicas víctimas aquí son las que en estos momentos se encuentran en el hospital”, dijo Nauert. Añadió que la respuesta de Moscú no sorprende a Washington pero insistió en que “no está justificado” y que Estados Unidos se reserva el derecho a tomar nuevas acciones en el futuro.

Londres también “lamenta” la decisión rusa

El ministerio británico de Exteriores calificó hoy de “lamentable” la decisión rusa de solicitar a Londres una reducción de su personal diplomático en Rusia, tras el caso del envenenamiento del exespía doble Serguéi Skripal en el Reino Unido.

El Gobierno británico expulsó la semana pasada a 23 diplomáticos rusos en represalia por el envenenamiento con un agente nervioso de Skripal y su hija Yulia el pasado día 4 en Salisbury, en el sur de Inglaterra, que Londres considera debido a una probable implicación rusa.

En respuesta a esa medida, Moscú procedió a expulsar el mismo número de funcionarios británicos y hoy, según los medios, ha pedido a Londres que reduzca su personal diplomático al mismo nivel que el que tiene Rusia en el Reino Unido, cuyo número no ha sido revelado.

“Es lamentable, pero a la luz del comportamiento previo de Rusia, anticipábamos una respuesta. No obstante, esto no cambia el asunto de que ha sido un intento de asesinato de dos personas en suelo británico, por el que no hay otra conclusión alternativa de que ha sido culpable el Estado ruso”, señaló una portavoz de Exteriores.

La portavoz agregó que Rusia viola el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas y resaltó que las medidas de otros países, que expulsaron también diplomáticos rusos en solidaridad con el Reino Unido, “demuestra la profundidad de la preocupación internacional”.

El antiguo espía ruso permanece hospitalizado en estado crítico, pero fuentes oficiales indicaron ayer que el estado de Yulia Skripal ha mejorado y, según algunos medios, ya podría hablar.

* Con información de EFE

