Papa Francisco pidió perdón a víctimas de abuso de sexual por insistir en mostrar “pruebas”

El papa Francisco se disculpó por insistir en que las víctimas de sacerdotes pederastas muestren “pruebas” y está claro que fue “una bofetada” no intencional a las víctimas.

Reiteró su defensa al obispo chileno Juan Barros, quien ha sido acusado por víctimas de encubrir al cura pedófilo más notorio del país. Repitió además que quienquiera que hace acusaciones de ese tipo sin mostrar evidencia es culpable de calumnia.

“No lo condeno porque no tengo evidencia. Pero además estoy convencido de que es inocente”, dijo Francisco.

“La palabra prueba es la que me traicionó, yo hablaría de evidencia. Yo sé que hay mucha gente abusada que no puede tener una prueba, no la tiene y que no puede o a veces la tiene, pero tiene vergüenza y la tapa y sufre en silencio”, dijo el Papa al diario La Tercera.

“Les pido perdón a ellos si los herí sin darme cuenta, fue una herida sin querer”, dijo el pontífice quien en un minuto incluso se excusó con el resto de los periodistas por hablar en español precisando que se debía a que “quería dejar esto claro a los chilenos”.

Enviar Comentarios