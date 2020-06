Los nombres detrás de la cifra de homicidios en Venezuela en 2016 - Runrun

Los Muertos

ENERO

Luis Enrique Saracual Rangel, Wilean Adonis Portillo Boada, Tonny Rafael Querales, Samuel Antonio Orozco Herrades, Rodolfo Ramón Contreras Sulbarán, Edwin Eduardo Guevara Araujo, Jean Kevin Gregoire González, Johnn Fradelis Ybarra Rodríguez, Juan Alberto Cabriles Daniel, Nelson Román Linares Rojas, Juan Javier Rojas González, Gustavo Miguel Nava Ramírez, Claudio Enrique Córdova, Eduardo José Ollarve Flame, Freddy José Prato Guaramato, Jhonder Gregorio Parpacen Soto, Yonathan Alexander Pérez Álvarez, Guynick Leandro Ybarra Zambrano, José Ángel Cedeño Rodríguez, Jhonnathan José Hidalgo Torres, Manuel Antonio Fuentes Martínez, Rodolfo Javier Rivero García, Cristofer De Jesús Pereira Urueña, Endry Jesús González Báez, David Ramón Ramírez, Esteban José Marin Bejarano, Joan José Bracho Guerrero, Enmanuel Ortega Solano, Jhon Adrián González, José Ded La Cruz Escalante Urbina, Leomar Antonio Fereira Franco, José Gregorio Armaez Jiménez, Yonfran Rafael Marcano Martínez, Alberto Bladimir García Villarroel, Jeiker Francisco Jiménez Duarte, Carlos Alfredo Vásquez Machado, Santo Cristo Viera Mendoza, Anderson José Dávila Cordero, Richar Enguir Villasmil Romero, Eleanger Alexander Alvarado González, Luis Armando González Gutiérrez, Ángel Jhosue Cedeño Rodríguez, Carlos Alberto Pérez Mediomundo, Omar Alejandro Flores Flores, Bryan Alexander Solarte Prada, José Nicolás Oca Toro, Gustavo Alfredo Gómez Suárez, Héctor José García Rodríguez, Wilmer José Velásquez Carvajal, Héctor Antonio Arangure, Osmelvin Del Jesús Espinoza Lugo, Wilson José Brazon Caraballo, Kender Javier Carrillo Díaz, Wrayan Javier Ramírez Simancas, Gerlin Orlando Borgues, Michaell Ramón Olivares Ramón, Luis Rafael Capriles Romero, Carlos Daniel Álvarez Montilla, Yorman José Gómez Martínez, Edgar José Rodríguez García, Luis Ángel Torres Hernández, Luis Ramírez Celorio, Alírio José Figueroa Peraza, Derlindallain Colmenarez Mujica, Noguera Ronald Alexander, Manuel Enrrique Berrio Soto, Petter Armando Marchan, Humberto José Silva Rengifo, Erick Manuel Granados Rodríguez, Eddy José Yorys Rivas, Joel José Daza Pereira, Yean Carlos Guevara Valera, Luis Alberto Torrealba Martínez, Clisber Rafael Rivero Lázaro, Darvin Moisés Sanabria Serrano, Glanyelis Fabiola Franquis, Juan Carlos Vargas Catari, Yolmer Anderson Melendez, Edwar Javier Mendoza Angulo, Kendry Everson Zarraga Valera, Contrera Teran Helisbeth Katherinne, Sánchez Blanca Marco Alírio, Annel David Manzanilla Escalona, Gregorio José Gimenez Mujica, Luis Armando Pérez Orozco, Zobeida Caroliona Ortiz, Carlos José Garcías López, Adan Antonio García Márquez, José Daniel Angulo Bastidas, Keiber Antonio Infante Bastidas, Ervin Joel Valera Colmenares, Oscar Alexander Luque Briceño, Héctor José Ron Gutiérrez, Héctor Rafael Sequera, Eugenio José Escobar Bracho, Yoel José Marcano Macuare, Mederico Sagaray Anderson Smit, Gregorio Jesús Salazar Maneiro, Brito Brito Jesús Alberto, Julio César Figueroa Trillo, José Cipriano Matute, Yerson Alexander García, José Francisco Bustamante, Ronald Eduardo Utrera Rodríguez, Oswaldo Enrique Herrera Arteaga, Michael Stiven Suárez Gonzales, Aníbal José González González, José Enrique Omaña, Felix Yumar Castillo Salcedo, Luis Daniel Díaz Correa, Carlos Ignacio Gómez Salínas, Coronado Granado Nardo Wilfredo, Andrés Eloy Martínez Méndez, Carlos Javier Sarabia Sarabia, Anyelo José Santiago Briceño, Adrián Jesús Villegas Villarroel, Cristian José Muñoz, Ramos Palacio Elvis Javier, Willians Campos, Tomás Ramón García García, Abraham David Silva Figuera, Luis Rafael Marval Guilarte, Luis Alexander Lugo Villega, Yamy David Valderrama Becerra, Jesús Aquilino Salazar, Yorman Rubén González Echenique, Johan Alexander Crespo, Gregorio José Moreno Alcalá, José Félix Omaña González, Sneiker Xavier Urbina Silva, Ricardo Francisco Avendaño Leal, Denny Jesús Rodríguez, Francisco Antonio Tirado Rodríguez, Luis José Paredes, Luis Felipe Rojas Carmona, Salvador Amado Franco Franco, Yénderson José Ramos Pagola, Ángel Alexander Gaspar Gaspar, Guiseppe José Ramones Oliveri, Segundo González, Antonio Serra, Alberto Enmanuel García Centeno, Friangelo Smith Velásquez Martínez, Alberto Enrique Garay Sánchez, Franklin José Rivero, Jesús Alberto Pérez Gil, José Odon Ramos Espinoza, José Antonio Rivera Saracual, Argenis Antonio Becerra Riera, Jesús Alírio Sánchez Estrada, Adriána Lolimar Leal Tavio, Ambard Hidalgo Oliver José, Gregory Enrique Velasco Oropeza, Elvis Jesús Delgado Russa, Elicer José Cespedes Hernández, Taison José Lugo Castillo, Anival Torre Guevara, Jonnys Alberto Alejos Herrera, Franklin José Montes Bolívar, Sinclab Panza Rivero, Rubén González Pérez, Justino Vásquez, Omar David Jiménez Perdomo, Joglin José Plascencia Corredor, Deibys Rubén Díaz Yánez, Jesús Alberto Hernández Blanco, Gabriel José García Machado, Arli Junior Sucre Silva, Luis Alfredo Brito Fiebres, César Alberto Fuenmayor Tuñez, Ramón Artigas, Anderson Barreto, José Gregorio Gutiérrez Aguilera, José Isaa Rengifo Borrego, García Luis Miguel, Erika Gabriela Mago Bauyon, José Rafael Figueroa Butto, Richard Alejandro Velazquez Fajardo, Kenny Gregorio Michelena Peña, Gregory José Ángel Viera, Walter José Hernández Gallegos, Wilmer Rafael Sarmiento Soto, Jan Piero López, Eduardo José León Soto, Napoleón José Pico Lozada, Francisco Javier Guzmán Sánchez, Akouan Akoin Nawras, Jesús Manuel Mata, Juan José González Boyer, Eusebio José Lezama Vargas, José Luis Borges, Celso Ramón Torres Toro, Leonardo José Segovia Pinto, Yeifrie Alexander Ozal Marin, Leandro Jesús Matos Ramírez, Rodolfo Manuel Cardenas Rivera, Jaiver Ramón Rengifo, Jean Gregorio Zambrano Freites, José Luis Matute Escobar, Yordi Javier Gutiérrez Graterol, José Ramón Coy Suárez, José Félix Rengel Mata, Alexis Rafael Guarenas Mata, Ángel Rafael Martínez Piña, José Aníbal Márquez Gutiérrez, José Gregorio Jiménez Primera, José Daniel Montiel, Alejandro José Vargas Hidalgo, Víctor Manuel Ruiz Collazo, José Gregorio Gómez Veloz, Yimmy José Tavera Gil, Jerry Francisco Martínez Sánchez, Greiso Gabriel González González, Armando Severiano Díaz Curvelo, Richard Reimon Centeno Rodrígues, Johan Alexander Hernández Barreto, Odini Felix Mijares Guillen, Larry Jesús López Ruiz, Ediberto Marin, Jesús Ramón Zabala Soto, Marco Antonio Fuentes Flores, Luis Alberto Gutiérrez Rodríguez, Clisman Dayner Cruz Bonilla, Ramón Antonio Peña Caceres, Wilmer Emilio Segovia, Romulo Enrique Rincon Gracia, Alfredy José Scandela Sandrea, Armando Moisés González Villasmil, Roinner Ernesto Osuna Castellano, Fermin Antonio Piñero Torres, Pedro Antonio Terán López, René Adrián Silva Guzmán, Anderson José González Soto, Carlos Enrrique Márquez Guerra, Leonel José Andrade Pereira, Leonardo José Morillo Salas, Maria Beatriz Gallego Trosel, José Antonio Muñoz Teran, Francisco Javier Acuña Martínez, Edgar Ramón Rodríguez Campero, Angelo José Díaz Velez, Jovanny Salazar, Andermen Concepción López Granadilla, Daniel Andrés Melo Pérez, Jesús Antonio Ruiz Caripe, Juan Jesús Oropeza Rodríguez, Elio Nimrrod Aguirre Davila, Edgar Javier Ortiz González, Carlos Eli Ansel Márquez, Juan Blas Alvarado Briceño, Nelson Paredes Villamizar, Carlos Manuel Matute, Johan José Morales Guerra, Winder Antonio Hidalgo Bastidas, Juancito Hernández Montilla, Rodrigo Antonio Muñoz Ravelo, José Ramón Figuera Yacua, Yeferson Jesús Flores Requena, Fredy José Córdova Teran, Carlos Manuel Mende Gutierre, Juan Carlos Acosta, Jhon Williams Suárez Duque, Jonson Antonio Monsalve Rondón, Eduardo Enrique Arias Hidalgo, Eduar Polo, Javier De Jesús Abaduco Vegas, José Ángel Ortega, Edgar Yan Escorche Angarita, Yilmer Jhon Soto Soto, Beykert Daniel Torrez González, Joel José Saavedra López, Endry Enrique Amesty Reverol, Carlos José Garrido Betancourt, Alexander Felipe Robles Ramírez, Carlos Eduardo Ramírez Vilera, Jesús Gregorio Moreno Carvajal, Dannys Rafael Figuera, Jonathan José González González, Jhoan Alejandro Villegas Leon, Wuillians José Parra Manrrufo, Amarilis Del Valle Canelón Nieves, Eduardo Felipe Aquilar Márquez, Fidencio Rafael Lizardi Bello, Winsser Alexaiker Trujillo Méndez, Castillo Padilla Hipolito, Juan Manuel Materano Sulbarán, Eva Rosio Briceño Pérez, Emmanuel David García Briceño, Jesús David Carrillo Castillo, Natalío Antonio Muñoz Pompa, Jorge Jesús Fernández Manzo, Marlene Coromoto Rosario, Jackson David Chacón Álvarez, Evelio Medina Ochoa, Juan Bautista Marín Vásquez, Inés Del Valle Franco Castillo, Xavier José Palma Ferrer, Martha Beatriz Leguizamo Velazques, Revert Ronel Rivero Vargas, Marcos De Jesús López Rodríguez, Andrés Antonio Barrios Bastidas, Domingo Jesús Silva Rodríguez, Luis Miguel Reyes Parra, Alejandro Enrique Brito Vera, Alexander Javier Rodríguez, Ronny Manuel Martínez Amundarain, Viscaino Fermin Edwar, Henrry Gustavo Querales Graterol, Yorvis José Parra Lujano, Pedro Luis Melendez Barreto, Luis Alberto Becerra Campos, Hernan Alexander Vargas Rivas, Herna José Mendoza Colina, Jonathan Rafael Bracho, Oscar Eduardo Caicaguare Rivero, Álvaro Segundo Sierra, Emmanuel José Romero González, Ricardo José Bracamonte Caceres, Ángel David Páez Gabriel, Geovani José Montiel Bracho, Edinson Javier Fuentes González, Carlos Humberto Mosquera Salazar, Carlos Alberto Cedeño Álvarez, Eros Elías Álvarez Petit, Anglis Andrés Linarez Rodríguez, David Ysmael Bermúdez Castro, Wiston Yosanni Pinto Hernández, Solis Franco Emmanuel Oscar, Jhonny Alberto Martínez Díaz, Luis Miguel Manzanare Aguilera, Winston José Moreno Febres, Jonathan José Mundaray, Michael David Saracaba Montoya, Enrique Alberto Perozo, Felix Hernan Ulloa Ojeda, Eugenio José Ayala Pinto, José Gregorio Ortiz Galván, Dorante Pérez Kelly Yohana, Joleisi Del Carmen Guerra León, Julián José Cárdenas Guevara, Yordan Jesús Legon, José Alejandro Arias Rodríguez, Nilsa Del Carmen Rojas Aguilera, Keiver Gabriel Pimentel Alvarado, Darwin Anderson Sequera, Bolívar Luis Alexis, Yeison Alexander Leon Bolívar, Gabriel Alexander Sulbarán Perdomo, José Luis Sulbarán Ramos, Robinson Roberto Rodríguez Ospedales, Eduardo José Barreto Mendoza, Yonathan Amado Tovar Parra, José Elías Núñez, Jonathan Uzcátegui Uzcátegui, Jonathan José Graterol Fereira, Yosmar Alexander Muñoz Guarenas, Annel José Rondón, Edison Rafael Rivas Mijarez, Leonel De Jesús Gutiérrez Sangronis, Carlos Eduardo Martínez, Rony Anthony Vergel Garvett, Edison José Dun Salas, Douglas Argenis Arias, Samuel Alexander Linares Cabrices, Gustavo Martínez Gerdes, Juan Carlos Ortegas Castro, Rafael Ramón Graells Medina, Henrry Rene Tesorero Pérez, Dennis Alfredo Álvarez Morey, José Vicente Fonseca Briñez, Yovanny Adolfo Díaz Sivira, Juan De Jesús Guerra Pérez, José Alexander Trejo Durán, Francisco Javier Lemus, Ángel Eugenio Méndez Paternina, Yulian Alejandro Mendoza Pargas, Douglas Alfonzo Tovar Díaz, Luis Angelvis Villalobos Villalobos, Ostilio Araque Navas, Misael Elías Rodríguez Peñaloza, Luis José Magallanes Marchan, María Elena Arévalo Calzadilla, Phon Lle Campos, José Francisco Abreu Frique, Osmary Del Carmen Lara, José Gregorio Lara Lara, Rubén Ebilio Granados Flores, Rafael Enrique Laya Tovar, Juan Andrés Álvarez Vera, Romai Ramón Martínez Pita, Raúl Ramón Castillo López, Yovanny Antonio Lacruz Ocanto, Denis José Hidalgo Rojas, Giménez Jaramillo Lennis Josefina, Maritza Josefina González, Reny Rafael Piñero, Lliban Alfredo Aponte Aponte, Eudomar José Bermúdez Morán, Lenin Antonio Barrios Viloria, Jean Carlos Zambrano Bernal, Jeferson José Gómez Agudo, Berta Elena Botello De Chiquito, Abrahán Moisés Wanloyten Arrayago, Dionny José Graterol Betancourt, Genaro Rafael Villegas Villegas, Luis Leonardo Calvette González, Luis Ángel Barrios Rodríguez, Germán Eduardo Ojeda Martínez, Jesús Daniel Vargas Díaz, Jesús Gregorio Delgado Madrid, Elvis Bernabe Rojas Yepez, Winder Alonzo Quinchoa Jacanamijoy, Kenner José Zambrano, Diego Armando González González, Brayan Anderson Castillo Martínez, Juan Carlos Herrera Gutiérrez, Héctor Javier Marcero García, Hendri Daniel Torres Torres, Mariel Darliana Aguilar Gómez, Yahir Severiche Mier, Gabriel Alfredo Herrera Figuera, Edgar José Castillo Pérez, Abrana Antonio Dum Idrodo, Juan Antonio Guevara Espinoza, Miguel Ángel García Silva, Edgar José Rodríguez Aguilera, José Gregorio Huiza Martínez, Carlos Hernesto Areas Flores, Peper Johan José, Edgar Eduardo Toro Ramírez, Luis Alfonzo Rauseo Cerezo, Josè Gregorio Álvarez Ramírez, Ramón Santana Betancourt, Breiner Alexander Iglesias Mendoza, Andi Daniel Vilegas Carrasquel, Jeber José Suares Gómez, Sixto Luis Anaya Arrieta, Atilio José Atencio Rondón, Anteros Jesús Palma García, Ricardo José Campos Quiroz, Miguel Benjamin Flores Espejo, Veronica Franyeli Flores Rodríguez, Jesús Alírio López Blanco, Hermes Márquez Carrero, Maiker Alexander Cuneno, Josmer José Curiel Colina, López Reyes Hall Alfonso, Héctor David Silva Moreno, Álvarez Padrón Alfredo José, Omar José Santeliz Salazar, Ledennys José Rodríguez, Yeison Yovan Zuleta Buritica, Ramón Antonio Saveedra, Eduar Damian Pérez Montiel, Wilmer Manuel Guarecuco Figueredo, Antonio Jesús Toro Piedrahita, Anthony Javier Olavarría Brito, Luis José Mendoza Lazardo, Henry Josè Suárez Bastardo, Josè Alexander Olivares, Hernis José Tejada Parra, Andy Josue Veliz Paez, Eduardo José Valencia Garcez, Renny Eli Quiroz Prisco, Cristian Fabián Pulgarin, Kelver Luis Fernández González, Anthony José Godoy Martínez, Nayis Alberto Noguera De Pablos, José Alexander Fonseca Monjes, Samuel Alberto Calma Guaramaco, Pedro Gregorio Yánez Silva, Edgar Leandro Moreno, Carmen Josefina Ruiz González, Ezequiel David Sacalona Rodríguez, Williams Antonio Carvajal Puentes, Wilfredo López Venegas, Énderson Rafael Jaimes Moncada, Leonardo Alfonso Gómez Rojas, Gonzalo Rojas Aponte, José Touriña, Belkis Valentina Algueta Nieto, Germain Alexander Pérez GAlíndez, Geraldo De Jesús Apalmo López, Orlando Elías Bellorin Cachutt, José Eustoquio Chávez, Rainer Leonardo Riera, Richard Anthony López Torres, Luis Eduardo Navarrro Ortega, Brian Enrique Reyes, Néstor Javier Montilla Briceño, Joel Alonso Pinto Rodríguez, Jhean Carlos Villalobos Villalobos, Romulo Vilchez Velásquez, Énderson José Ratia Vargas, Liebano José Delgado Guerrero, Javier Alejandro Torrealba Gamboa, Neyer Alonzo Fusilrivas, Luis Alberto Tovar Vásquez, Darwin Jesús Méndez Granado, Yonder Javier Vergara González, Milton Joel Salas Betancourt, Darwin Stuard Márquez Sánchez, Jarol Edison Almarza Rodríguez, Edwin Rafael Castillo Fumero, Daniel Alejandro Pérez Palacios, José Yancarlos Reinoza Rodríguez, Alcides José Orozco, Alí Oscar Pazcarrillo Fernández, George Petterson Reyes Pacheco, Gregorio Alfredo Méndez Viloria, Héctor Enrrique Mijares Vásquez, Enmanuel Josue Rivas Brito, Jesús Antonio Parra Peña, Anderson Suárez Salazar, Delgado Cao Luis Manuel, Jean Carlos Méndez, Luis Roberto Brito, Yefferson José Mosquera Saduy, Luis Enrique Dugarte Uzcátegui, Yosel Antonio Segovia Delgado, Enrrique Antonio Franco Bermudez, Andry Enrique Parra Parra, Jonathan José Melean Melean, José Miguel Machado Gragirena, Eduar Daniel Chavez Mendoza, Alejandro José Acero Boscan, Evanan Alfonso Atencio, Kenide Ramón Barreto Parra, Yoel José Melean Nava, Luis David Ruiz Silva, Pedro Luis González Chacón, Luis Enrique Castillo Esqueda, Luigui José Hernández Hernández, Alí Ramón Rodríguez Cuba, Aníbal Humberto Marcano Izaguirre, Juan Rafael Carpio Caballero, Gabriel Enrique Loyo Lugo, Luis Javier González Sánchez, Deivis Alejandro Barrios, Antonio Vespa Briceño, José Alejandro Sancjez Tenia, José Gregorio Calcurian Martínez, Diojan De Jesús Suniaga Navas, Andrés David Guaricapa Ponce, Énderson Ernesto Martínez Antoniones, Jesús Eduardo Lanz Méndez, Misel Rojas Dalwin Antonio, Fredi Eduardo Castro Zabala, Alberto De Freitas Pereira, José Gregorio Palmares Palmares, Jesús González, Marco Creduardo Oliva, Jesús Maximiliano Pérez, Darwin Antonio Román Gil, Jorge Jesús Nuñez Castellanos, Griyerson Jesús Calzadilla Aray, Luis Alberto Ramírez Guillen, Freddy Carlos Bonilla Tomassetti, Omar José Durán Durán, José Rafael Zamora Soto, Aarón Moisés Fitas Marín, Lino Alberto Torres Medina, Julio Alberto Plasencia Quintana, Álvaro Andrés GAlíndez Salas, Williams José Velásquez Rojas, Mauricio José Bravo Velásquez, Diego Javier Bravo Velásquez, Darwins Jesús Reyes Pereira, Mijarez Acosta Mayke Aquiles, Pérez Mijarez Ermenson Lisandro, José Ángel Ribeiro Ortega, Giovanny De Jesús Delgado Marín, José Luis Rodríguez Herrera, Lucio Kennedy Gil Martínez, Brayam Emilio Bolívar Blanco, Yorman José Pérez, José Ramón Contreras Guerrero, Leonardo José Ruiz, José Alejandro Aguilar Nieves, Álvaro Luis Ojeda Rodríguez, Ricardo De Jesús Pineda Monsalve, Eudis Jesús López Yanez, Jean Paúl Rivero Superlano, Jean Paúl Rivero Superlano, Eli Saul Saucedo Florian, Daniel José Balestrini Fernández, Oscar José Ramos, Emmanuel José Sosa Valera, Daniel Arrieche Davila, Ibar Alfonso Contreras Guerrero, José Ignacio Armas Muñoz, José Luis Campos, Jimmy José Pumero Caldero, Aly Alejandro Torres Vargas, Peter Del Valle Mac Kencie Marrero, Richard Arnache Julio, Orlando José Camargo, Wuilton David Borrego David, Pablo Martínez Valbuena, Geniver Rafael Moncoyo Corro, Ortiz Luis Alexander, Moyetones Monasterios Carlos Hernández, Ydel Freddy Petro Ramírez, Saddam Nilson Cepeda Jaramillo, Yaneth Margarita Machado Rodríguez, Leonardo Arturo Morales Silva, Cristian José Rivas Piñero, Jhonder Ernesto Molero Araujo, Juan Miguel Toro, Junior José Leal Leal, Kirver Yoises Colmenares Manriquez, Jorge Antonio Aguilar Leon, Jonathan Alexander Marin Sivira, Renato José González Boscan, Antonio José Aguiar, Richard Anderson Ramírez Rodríguez, Frank Esteban Fuentes, Obdul José Acosta, Leonel José Silva Hernández, Henrry Antonio Pimentel, Renny Eduardo Rodríguez, Jesús Alberto Díaz Ortega, Reinaldo Jesús Herrera Herrera, Jhonny José Flores Lares, Samuel Eliezer Alvares Rivero, Laura Elena Jiménez Guerra, Guillermo José Ramírez Bolt, Giovanni David Rangel Caicaguare, Oscar Ramón Bello Rodríguez, Héctor Eduardo Montaño Gota, Junior José Araujo Durán, Luis Leoncio Vielma Flores, Jhonny José Sojo Ruiz, Erasmo Jesús Peña Caramo, Jesús Alberto Zambrano, José Gregorio Salcedo, Carlos Alberto Ramírez Sandoval, Kevin Smith Martínez Alzualde, Carlos Alexis Rangel, Juan Carlos Noguera Sánchez, Edikson Rafael Vásquez Romero, Julio César Ramírez Villaroel, Wan Ting Cen, Tan Jin Hong, Antonio Miguel Liendo Reca, Irma Ramóna Acosta Fierro, Felix Javier Gómez Rojas, Alexis Enrique Longar González, Ramón González Ángel, Luis Henriquez Ortega Aguilar, Alexander José Marabay Marabay, José Ramón Velásquez Díaz, Willet Héctor Contreras Rodríguez, Jeann Carlos Hernández Hernández, José Luis Gerder Torres, Julio César Torres Mariño, Pedro José Sánchez Carvajal, Luis José Correa Monasterio, Jorge Luis Castillo Lugo, Wilmer Antonio Campos Campos, José Ángel Poveda Peinado, Yahan José Manuel Castillo Barrientos, Pedro José Sánchez Carvajal, Lenin Marcel Leal Jaimes, Leyda Margarita González Dias, William Alberto López Anchundia, William Giovanni López Castro, Yandri Solorzano, Jesús Alberto Parra Vera, Jhonatan Daniel Vargas Suárez, José Gregorio Vargas Suárez, Jhonmar Del Valle Natera Natera, Kevin Brayant Cova Astudillo, Pedro Luis Parra Rodríguez, Winyer Daniel Gutiérrez Sánchez, Yorguis Esnardis Ramírez Díaz, Luis Alejandro Maestre Guzmán, Rengi Enmauel Gutiérrez, Jean Carlos González Salas, Luis Alejandro Ramos Cisneros, Beyker José Ramos Rojas, Jesús Enrique González Rincón, José Gregorio Contreras Rodríguez, Daniel Yoel Márquez Faviani, Jordi José Pineda Lara, Edwin Edward Titimbo Mesones, Samuel De Jesús Contreras Veliz, Amilkar José Benitez Andrade, Yonaiker Estarleth Rivas Medina, Dionnys Alejandro Espinoza González, Xavier José Vásquez Marcano, Ediomar José Rodríguez Macuare, Ángel Luis Mariño Carias, Juan José García Alemán, Alberto Fernando Caicedo, Johan José López Delgado, Juan Argelio Silva Roa, Jorge Felix Medrano González, Luis Alexis Aparicio Guzmán, Manuel De Jesús Escobar Pacheco, Jean Carlos Mendoza Carvajal, Rafael Antonio Sánchez Vásquez, Juan Alexander Calderón Rojas, Juan Carlos Guillen Torres, Elvis José Carmona Maza, William Ramón Martínez, Jesús Alberto Castillo Linares, Kervin Anderson Moreno, Eduar José Billarreta Álvarez, Luis Alejandro Maestre Guzmán, Jorge Antonio Idrogo Arrioja, Alexander José Díaz Martínez, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Idelgar José Briceño Albornoz, Yorgelis Oriana García Meza, Gabriel Yunior Moya Albornoz, Edgardo Ramón Mejias, José Álvaro Pinto Mafilito, Jhoise Joel Espinoza Ladera, Luis Javier Ramírez Vera, Geomar José Morenoz, Jhonny Eduardo Silva Viscaya, Andrés José Morey Morey, Alírio Ramón Andara Torrealba, José Gabriel Betancourt Andrade, Williams Histerli Díaz Carmona, José Nemesio Moncada Montoya, Mateo Rivas Contreras, José Gregorio Vásquez Toro, Fernando Enrique Pinto Villegas, Isai Enmanael Morillo Iglesia, Efren Gustavo Rodríguez Sánchez, Herney Santana Ortega Agudelo, Alexis Enmanuel Sánchez Ruiz, José Gregorio Reyes González, Manuel Antonio Virguez Herrera, Jesús Alberto Pinto Campos, Yonni Eduardo Pinto Campos, Leiwin Yoel Piñeiro, Deivi Eduardo Villegas Hernández, Jaime Pastor Sánchez Coronel, Edinson Enrique Redondo Suárez, Richard Alexander Rodríguez Andrade, Ronald Manuel Ayala Villegas, Rosa Veronica Castillo Acevedo, Daniel De Jesús Suárez Perdomo, José Armando Pereira González, William Alexander Carvajal Rivera, Yojarbis José Brito Hernández, Angelo José Jiménez Gutiérrez, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Jesús Rafael Díaz, Alexander José Díaz Martínez, Argenis José Marchena Ortega, Luis Alberto Vásquez Ortiz, Anderson Waldimir Martínez Vera Méndez, José Luis Coropo Ortega, Yisneiby Arañas Vegas, Jesús Ramón Barrero Mendoza, Adolfo Gustavo Duarte Blanco, Gabriel David Vargas Parras, Freddy Daniel Hernández García, Andrés Eduardo Torres Briceño, Víctor Avelardo Montiel Montiel, Yorgenis Javier Torcate García, Enyerber José Abad Romero, Jeander Omar Granadino Rodríguez, Abner Benjamin Grillet Morales, Yonelby Semprum, Adolfredo José Ferrer, Jeferson David Larez Suárez, Juan Carlos Majzoub Guedez, Emilio Del Carmen Lazardi Carrión, Dervin Alcides Guerrero Hernández, Jefferson Alex Olivo, Amos Segundo Larreal Álvarez, Omar Alcides Lezama Hernández, José Orlando Medina, Diana Kereli Delgado Briceño, Manuel Luis Villaverde Fernández, Edgar Alejandro Flores Gutiérrez, Janko Alenadro Alvares Silva, Ober Andrés Obispo Obispo, Josberth Alexander Cedeño Pacheco, Nelson Gregorio Romero Caseros, Engni José Caseros Montilba, Josefina Del Carmen Barrera Torero, Carlos Alberto Medina Echezuria, Marco Antonio Infante Salas, Elvis Antonio Vásquez Vásquez, Lewinzon Antonio Huise Díaz, Edgar Vegas Roldan, Daneisi Dailin Hernández Vásquez, Eudomar José Biarreta Gutiérrez, Carlos Alberto Pereira Camacaro, Ángel Luis Ortega Castillo, Osniyhear Yarakis Parra González, Frankn José Sequeira Silva, Néstor José Geraldino Suárez, Antoni Jesús Pimentel Martínez, Jhonnata José Fermin Pinto, Bernardino Decena Mejias Barrios, José Castillo Mendoza, Wuenyerfred Gabriel López Mijares, José Edgar Mariño, Greiber Arnaldo Natera Rodríguez, Eduardo José Villalobos, José Ángel Torribilla González, Alí Davila Briceño, Numael Lobo Salazar, Ángel Clemente Díaz Rodríguez, Nelson Enrique Palencia Duarte, Marcos Antonio Camargo Teran, Yordano José Bracho, José Bernardo Salazar Uban, Edgar Ramón Pacheco Rojas, Ricardo Concepción Durán Trujillo, Yoel David García Mora, José Daniel Bello Fernández, Adalberto Rafael Toloza Zambrano, Lorenzo De Jesús García Vargas, Darwin Geraldo Ochoa Guerrero, Yoelvis Javier Rivas Fleter, Yermayn Antonio Flores Graterol, Youmany Donalle Enrique Yorden Ferrer, Darrel Reinaldo López Bonifacio, Felix Rafael Vargas, Wilfran José Vargas Barreto, Camilo Joel Silva Useche, Enio Lauro Neopensi Ruiz, Frank Alvis Pereira Suárez, Jorgue Alexis Ramón Dobobuto, Boris Collado Peñaloza, José De Los Angeles Mejia Ballesteros, Ángel José Ferrera, Leidy Mar Chourio Torres, Ronald José Fuenmayor González, Giovanni Emiro Villasmil Rincon, Franyi José Cordero Ugas, Yovanny Vargas, Johan Vargas, Argenis José Rivas García, Deicy Yulieth Velásquez Quintero, José Gregorio Yépez Legon, Michelle Renato Granado Rodríguez, Jeifre Alberto Alvares Niño, Dany Manuel Villegas Moreno, Jonny Antonio Guzmán, Ángel Daniel Rincon, Ismael Alberto Villa Urriola, Wilander Rene Herrera Heredia, Richar Josue Ojeda Martínez, Oswaldo José González Marcano, Maryuri Del Carmen Lorca, Jesús Alberto Quintero Orozco, Leomar Concepción Hernández Fuentes, José Gregorio Calderón Carmona, Francy Daismar Colon Brito, Oscar Alexander Crespo Campos, Occisowladimir Tomas Méndez Méndez, William Zamora Cabello, José Alexis GAlíndo Gonzales, Pedro José Marcano, Yoinerk Alexander Cordero Pérez, César Andrés Guerra Quiroga, Héctor Ramón Sánchez Lozada, Juan Bautista Bloise González, Deiby Alejandro Rivas Lugo, Angelo Jesús Zapata, Romulo Antonio Gómez Moreno, Efrain José Marcano Montes, Edward Jhoan Herrera Silva, José Antonio González Robles, Nelson José Blanquez Sandoval, Orazal Francisco González Rodríguez, Abreu Moreno Edward Jesús, Héctor Manuel Pinto Latinez, Isaul Alejandro Pérez Castillo, Dalmiro Ernesto Malaver Pla, Antony Javier Escalona Valverde, Almenio Barreto Aponte, Alfredo Eliseo Graterol González, Yesica Del Carmen Polanco, Carlos Javier González González, Luis Rafael González Cruz, Angelo Alexander García Naranjo, Eduar Antonio Pérez Parra, Kelvis José Gómez Reyes, Manuel Vicente Olivero Villamizar, Darrel Jairo Guevara Gualdron, Felix Adrián Camejo Hernández, Tony Orlando Silva Gómez, Jesús Enrique Corrales Herrera, Rosemary Milagros Rengifo Medina, Jesús Ganboa Flores, Katerine De Los Ángeles Concalver Herrera, Geohander Rafael Pumero Henriquez, Jofret Rafael Perdomo Osorio, Roger Alexander Utrera Díaz, Luis Ramón Vásquez Pereira, Odin José Manrique Rivas, Ernesto Rafael García Rodríguez, Amba Gabriela Vásquez Rivas, Pedro Manuel Medina, Hilda Ramona Bonis, Ana Gabriela Melean Villalobos, Samuel Antonio Brito Valero, Marianela Desiree Figueroa Navas, José Alejandro Ascanio Martínez, Carlos Alberto Palma Hernández, Luis Briceño Salazar, Wilmer Alberto Osorio Herrera, Ángel Xavier Castillo Delgado, Carlos Alberto Palma Hernández, Imad Ilbih, Leonardo Antonio Linares Castellano, Edecio Romero, Arturo José Rodríguez Guerra, Yordanis Junior Bolívar Infante, David Rafael Valoa Delgado, José Alberto Valoa Delgado, Jesús Manuel Herrera Hernández, Johana Del Carmen Lozada Torrealba, Ricardo Alberto Guzmán Bravo, Darwin Alexander Muñoz Ojeda, Adrián José Hernández López, Manuel Antonio Díaz Gómez, Leonel Enrique Zapata Parra, Junior José Cordero Castillo, Jesús Enrique Sojo, Miguel Ángel Álvarez Condes, Mauro De Jesús Castillo Perales, Andrés Jesús Reyes, Rafael Arcangel Muriel Muriel, Yonathan Eduardo Marchan Rivero, Keiber Alberto Sivira Sivira, Cordero Castillo Junior José, Estiberson Daniel Colina Torres, Cristian José Pernía, José Félix Blanco Rivas, Franyerson Antonio Bravo Escalona, Carlos Alfredo González Urbaneja, Jhoanis Alexander Machado Díaz, Abrahan Rafi Bernal León, Yonder Orlando Ramírez Rondón, Francis Aristides Gamarra, Saul Ignacio Romero Cedeño, Honorio Flores Solorzano, Sergio José De Jesús Álvarez, Gerson Alfonzo González Torres, Cleisi Mileidy Díaz Lobo, Oscar Enrique Díaz Quintero, Domingo Manuel Díaz Campos, Daniel José Quintana, Hernan Alexander García, José Gregorio González Amaya, Americo Ernesto Noguera Cabello, Diego Andrés Rivero, Ivan Enrique Méndez Borges, Ricardo Ramón Meza Gamez, Einner Daniel Bolívar Palomares, Oscar Antonio González Colmenarez, Erasmo Jeusu Lara Monroy, Jaiver Efren Ayala Polo, Gerson Miguelangel Acosta Alcalá, Ernesto José Oliveros, Leonel Ramírez Ovispo, José Eduardo Maita Márquez, José Gregorio Aranda Paez, Omar David Rovayo Vílchez, José Miguel Rengel Rodríguez, Eglee Del Carmen Esqueda Rodríguez, Alejandro José Moreno Salazar, Yoel José Campos Rojas, Jhon Franklin David Palencia Contreras, Roger Alejandro Guzmán Molina, Johana Elizabeth Chico Ramírez, Freddy Manuel Acosta, Iskel Jeradk Romero Primera, Jesús Rafael Rivero, Geiver Eduardo Blanco Cisnero, Ronnys Andrés Manaure Arguello, Ramón Saturno Rojas Moreno, Eduardo Antonio Naguas Zamora, Dayana Alejandra Gutiérrez Díaz, Omar Emiliano Sánchez Bolívar, Gregory Andreis Kamiel Hernández Yepez, Raúl Angrl Delgado Valenzuela, Jhon Wilson Hernández Hernández, José Gregorio Hernández Nolasco, Palacio Erick Yavier, Richard Alexander Portillo Manare, Oscari Grégoria Pérez Florez, Jovito Antonio Mejias Maslaz, Emir José Rojas Higuera, Luis Alejandro Castro Gavides, Anastasio Navarro, José Rafael Medina, Jhonny Alexis Alba Aguirre, Ángel Luis Gutiérrez Benitez, Yaneth Valentina Miranda Mendoza, Luis Guillermo Carvajal Mendoza, Gloria Del Rosario Covena De Lino, Nil Ludwin Vargas La Cotera, Andrés Humberto Freites Ramírez, Yhan Carlos Cepeda Valero, Francisco Rafael Arias Reyes, Jesús Gabriel Bolívar Contreras, Wilfredo José Lemus Salazar, José Francisco Rodríguez Brito, Muath Alkhateeb, Ronald Rafael Pérez Narvaez, Yonner Antonio Silva Marchan, Tony Humberto Hernández Mendoza, Keindry Antonio Bermudez Contreras, Dainer Josue Rosario Calero, Misael De Jesús González Origuela, Alexander Ramón Reyes Rodríguez, Darwin Rafael Pereira Hernández, Lehiner Antonio Fester Hernández, Jonathan Antonio García Lezama, Luis Antonio Herrera Montilla, Víctor Julio Machado Escalona, Leonardo Alexis Morillo Méndez, Héctor Enrique Sánchez Muños, Johnny Daniel Gómez García, Jesús Gregorio Rivero Salazar, Brayan Juan Carlos Ramos Martínez, Wilson Xavier Rodríguez Gómez, Carlos Cipriano Arvelo Martínez, Jonnaiker Enrique Sánchez Machado, Erick Humberto Rivera Hernández, Manuel Alfredo Torin Pineda, Jean Carlos Orta, Roberto Manuel Álvarez Bermudez, Wilmer José Liscano Rivas, Leonardo Antonio Pajarer Burgos, Jhonatan Rene Millán López, Kevin José Valero Macias, Luis Eduardo Puerta Escobar, Nelson José Martínez Serrano, Anthony Gaufreider Torres Díaz, Claudio José Mendoza, Grégori José Flores Guerra, Cecilia Margarita Gómez Caicedo, José Miguel Afanador Guzmán, Jean Carlos Castillo Durán, Jesús Almirio Meneses Cedeño, Jocelyn Caronlai González Méndez, Robinson Raúl Sucre Urbaneja, Wolfang Antonio Gutiérrez Yepez, Ederwing Alexander Quintero Flores, Diego Armando Alen Salazar, Johan Emilio González Medina, Jesús Alfonso Ocando Delgado, José Ángel Mavarez Morales, Julio José Polo Arrieta, José Del Carmen Peña Chacón, Dazhi Zheng, Adrul Clemente Méndez Mijares, Walter Gregorio Martínez Liendo, Elvis José Oropeza Marin, Manuel Antonio Mujica Landaeta, Eude José Terán Hernández, Cherry Jhoel Ceballos Aular, Juan Carlos Natera Aguiño, Yonaiber Jesús Santaella Peña, Jorge José Freites Rondón, Yorman Leonidas Rodríguez García, Yorluis José González, Juan José Camacho, José Gregorio Delgado Cumarin, José David Ascanio Ortega, Ángel Aleidy Vivas, Junior José Vásquez Venezolano, Jesús Alberto González Cardozo, Guillermo Alfonzo López Fuentes, Israel Eduardo Álvarez Ramírez, Esteban Leosmar Marcano Torrez, Richard Martin Villarroel, Henry Luis Bastardo Bastardo, Edgar Eduardo Duarte Monrroy, Andrés Aduviges Escalona, Jesús Rafael Vásquez Narvaez, Armando Alejandro Olivares Betancur, Albier José Melendez Rodríguez, Humberto Segundo Zavala, José Gregorio Olivero Chacón, Josue Adonais Acosta Cunemo, Yerfersso Alberto Fernández Álvarez, Irvin Alejandro Romero Ortiz, Eddy Josue Chirinos Romero, Gabriel José Flores Álvarez, Andris Kelvis Carvajal Miranda, Carlos Eduardo Campos Malave, Audilio Morales Serrano, Wueimar José Bermúdez Canelo, Miguel Antonio Zambrano, Radnel José Méndez Leal, Adan Moisés Nuñez Melean, Elena Yenelise Sánchez Sosa, Alberto Luis Infante Baez, Juan Emilio Sánchez Coroni, Dongli Norvery Muñoz Gil, Erick Jhovanni Lorant Bermudez, Yhonfra José Tua Melendez, Jairo Alejandro Carrero Hernández, Yusmely Yamilet Chacoa Hernández, Jehan Carlos Urbina Urbina, Miriam Eglenis Peña Fuentes, Yoalvic Ignacio Reyes Campos, Wu Hao Hung, Pedro Jesús Miquilena Riera, Josue Chavez Torres, Luis Miguel Ceballo Rengifo, Dimas Enrique Ulacio Rodríguez, Ramón José Hidalgo Taborda, Gregory José Parra Cespedes, Mirian Lulimar Mendoza Sangronis, Jofran Chist Viera Méndez, Heduanis Antonio Carrillo Barrios, David José Vásquez, Feliz María Rondón Cardona, WAlíd Issa Issa Márquez, Yeiner José Burguillos Rivero, José Gregorio Guerra Molina, Yeiber Manuel Pérez Parra, Luis Eduardo Aray Sifontes, Idelfredo Carrillo, Ronny David Martínez Finol, Jhonny Enrique Blanco Martínez, Kervin Daniel Gómez Blanco, Kelvin Jesús Álvarez Ramos, Alfredo José Gaspar Salazar, Yesire Elianni Larez, Marco Tulio Betancourt García, Ángel Jesús Serrada Pacheco, Juan Miguel Martínez Alvarado, Alfredo Rodríguez, Manuel Tiberio Vega, Andys Reinaldo Rivas Bravo, Luis Enrique Rivas Zerpa, Ingerber Stiven Lugo Lizardo, Ángel Enrique Plana Pérez, Nesmer Alejandro Hernández Nieves, Junior José Prieto Pirela, Wilfredo Eleazar Torrealba Mendoza, José Keiber Vargas Camaripano, Rubén Alejandro González Zambrano, Mervin Ramón Colina, Norbert José Suárez, Margaret Beatris Navas Guerrero, José Martin Navas Guerrero, José Gregorio Hernández Gil, Harold Rafel Tello Marcano, Ender Alexander Suescan Tavio, Yoska Paola Rangel Díaz, Zuleiscra Caridad Romero, Yeisa Carolina Becerra Cova, Marcelo Antonio Delgado Flores, Luis Alberto Acevedo Laguado, Yovanni José Ramos Farfan, Carlos Eduardo Terán Soto, Víctor Alfonso Ardiles Vilchez, Jhorman Alexander Bastidas Alexaner, Wiilliams Gilberto Zambrano Parrales, Alejandro Javier Gutiérrez Valdes, Alfonso Natera Ortiz, José Gregorio Pirona, Víctor Manuel Jiménez Medina, Ricardo David Romero Paz, Franky Manuel Montes Agamez, Luis Ysaba Barrios Gutiérrez, Ruduan Rafael Campos Díaz, Luis Alfonzo Gómez Barrero, Elenis José Jiménez, José Alberto Villalobos González, Joel Enrique Contreras Méndez, Alexander José Zambrano González, Jesús Enrique Torres Heredia, Jesús Eduardo González Fonseca, Luis Ángel Galícia Abarca, Juan Daniel Saracab Hernández, Andry José Borges Alzualde, José Tulio Gutiérrez Gutiérrez, Maico Ramón Saez Salas, Víctor Omar Maita Martínez, Kelly Jhoan Rodríguez Díaz, Ricky Wilfredo Chirinos Fernández, Efrain De Jesús Nuñez Cañizalez, Luis Carlos Salazar Parra, José De Los Reyes Parapaco Parapaco, Nolfrank Connell Gil Rodríguez, Luis Antonio Flores, Miguel Ángel Colmenarez Mujica, Jesús Manuel Rodríguez Macedo, Geomar Jesús Gómez Cabrera, Wilcar Alexander Rodríguez Pereira, César Enrique Marcano Morales, Elías De Jesús Pérez Calderon, Edgar Alberto Lara García, Marwin Armando Almao Chambuco, Dallan José Hurtado, Wilfredo José Sánchez, Osmel Gabriel Guzmán López, Ramón Antonio Yepez, Ronald Jesús Tovar Fernández, José Gregorio Acosta, Josmil José Marcano Romero, Yoelvis José Palermo Álvaro Uribe, Franklin Renny Navarro Valenzuela, Oscar Gilberto Campero Rojas, Andrea Carolina Lizarzabal Morales, Norberto José Pacheco Villareal, Alexmari Anais Sánchez Franco, Nataly Jenifer Figarella, Renier José Pinto Herrera, Yuber José Del Valle Miller, Derbis Wladimar Sánchez Mireles, Félix Roberto Jiménez Bolívar, Alberto Ramón Marcano Guilarte, Richard Alexander Jaimes Díaz, Víctor Manuel Birriel Acosta, José Luis Ochoa Arguello, Tarquinio Rafael Acosta Peña, Jesús Enmanuel Tallaferro Navas, Carlos Eduardo Morocoima Blanco, Gustavo Enrique Flores Pérez, José Gregorio Fernández Rodríguez, Jhorman Ramón Durán Carvajal, José Fidel Chacón Fulda, Nathaly Rosa Isairias Gómez, Carlos Javier Riva Fernández, Erik Alexander López Aponte, Miguel Ángel López Aponte, Tereso Jesús Domínguez De La Rosa, Víctor Daniel Fernández Sánchez, Anoldo José Betancur Hereira, Yanier José Balanta Ramos, Erinson Yosmar Blanco, Kendry Javier Flores Martínez, Derwin José Anazco Martínez, Endry José Hernández Guzmán, Edgar Eduardo Bastardo Fajardo, Nelson José Viña, Agustín Rodolfo Pereira Pereira, José Rafael Graterol, Alfredo Enrique Ruiz Rodríguez, José Gregorio Barboza Soto, Ramón Antonio Aponte Vásquez, Alexander Antonio Mendoza Pérez, Henrry José Mendoza Rivero.

FEBRERO

Eduardo Mantilla Villamizar, Yimmy Xavier Sarabia, Johan Manuel Rincón Celis, Juan Manuel Salcedo Vásquez, EdwAlís Segundo Medina Rodríguez, Omar Rafael Tablante, Aarón José Martínez Hernández, Jesús Gregorio Rodríguez Caruci, Emiro Armando Guerra Esquibel, Will José De Avila Cueto, Alexis Primitivo Villafuerte Santana, Allinxon Arlex González Méndez, Jorge Luis Corona Chacín, Raúl Enrique Olivares Bernal, Yordan Barboza, Jaider Enrique Martínez Martínez, Jorge Luis García Osorio, David Elias Rosales Vegas, Key Yorlan, Eduardo Alberto Mejias, Antonio González, Andry Xavier Álvarez Vega, José Alexander Navas Delgado, Wilmer Darberto Sandoval Mercado, José Miguel Jiménez Salazar, Manuel José Mulato Adames, José Luis Rodríguez Gómez, Isacc Santander Arrieta Guerra, Yelthson Miguel Puesme Yerena, Arnaldo Rafael Arteaga Castillo, Jhonneyber José Escalona Palacios, Paul Antonio Esqueda Girón, Erick Fernando Sequera Sequera, Paola Annayarith Serrano León, Rennis Monsalve Godoy, José Gregorio Chávez Castillo, Yohandri Antonio Godoy Guillen, Isolina Rangel Pacheco, Elivis Johan Laguna Rivas, José Alexander Ochoa Berbesi, Juan Carlos Brito Almerita, José Daniel Sotillo Salazar, Alfonzo José Phillips, Roberto Eugenio Chirguita Martínez, Wilmer José Bastidas Blanco, Richard Eduardo Villaroel Calzadilla, Luis José Carico Hernández, Héctor Xavier Echezuria García, Énderson Rafael Yánez García, José Gregorio Herrera, Víctor Manuel Nieves González, Thais Alejandra Gil Parra, Silvio José Sánchez Cordero, Isaías Emilio Vásquez, Segundo Abelardo Tapia Mendoza, Angelo Moisés Hidalgo López, Marcos Antonio Aragon Aragon, Roiner Nazareth Viloria Martínez, Carlos Javier Sarmiento Delgado, Leonardo José Briceño Rivas, Isaac Yarguin Giarratana Cordero, Frinny Antonio Gutiérrez, Maiker Antonio Peñaverde, Nazareth José Madaghjian Vásquez, Jhorfran Jovany Este Álvarez, Oscar Victorio Marin Cabeza, Jesús Eduardo Ortega Parada, Leonar Enrique Rondón Tibana, Aulio De Los Reyes Moreno, Luis José Castellano Hernández, Leonardo Fabián Solórzano Plata, Dorian Javier Castillo Ying, Héctor José Herrera Guillén, Mauro Ransés Ascanio Rojas, José Israel Payares Núñez, Yahil Antonio Ramírez Montilla, Jonnathan Rubén Gutiérrez, Rafael Ramón Molina Reyes, Ramón Alexander Jaramillo, Rojas José Luis, Joangel José Abache Sifontes, Ricardo Alonso Arias Machuca, Jonexi Mariannis Sánchez Villegas, Alexis Díaz Sánchez, Luis Maria Vegas Márquez, José Manuel Alvarado, Oscar Ignacio Hernández Algara, José Vicente Rodríguez Fernández, Wladimir Maurel Figueroa Marino, Rafael Enrique Vargas Figueroa, Kleymer Raúly Díaz Sierralta, Antony Jackson Sánchez Escobar, Renso Wladimir Barreto Pérez, Yordy Johan Solórzano Camacho, Luis Alfredo López Martínez, Jorge Leonardo Rodríguez Quevedo, Félix José García Maneiro, Larri José Romero Ybarra, Deivis Alexander Amarriserra Camacho, Darwin Agustín Alemán González, Reinaldo José Verenzuela Meneses, Diver José Borjas Torres, Milton Antonio Boscan Barboza, Gustavo Enrique Chorio, Yhonder Javier Peña Lugo, Luis Alberto Sira Caceres, Juan Carlos Larreal Paz, Jhonny Alberto Banquez Lucena, Leomar Ojeda, Roman Arcangel González Guzmán, Víctor Moiseas Baron Palacios, Robert José Maurera, José Germán Torrealba Camacho, Germán Eduardo Torrealba Torrealba, Héctor Luis Romero, Luis Alfonso Fuentes Guerrero, Jorge Luis Guilermo Avila, Orlando José Viloria Abreu, Víctor Segundo Molina Gutiérrez, César Yusepis Figueroa García, Alberto José Torres Medina, Luis Gabriel Almeida Pinto, Jesús Pacheco Palma, Javier Eduardo Birto Milano, Alexander José Pérez Pérez, Richard Jonel Crespo Sifuente, Osmar Antonio Flores Otero, Darwin Alberto Salazar Rivero, José Miguel Suárez Rivero, Joxander Rafael Mendible Cedeño, Julio Miguel Maitan Tuche, Yorlly Antonio Menendez Villazana, Jhonny Alberto Simancas Ventura, José Luis Campos Palencia, José Fernando Peña Rodríguez, Felipe Antonio Gil Castillo, Irwin Esteven Paredes, Luis Manuel Blanco Landaeta, Carlos Adrián Camargo Rodríguez, César Alberto Manrique Zambrano, Isrrael Machuca Bellorin, Freddy De Gabriel Guarecuco Davila, Carlos José Medina Guache, Luis Eduardo Rodríguez Vásquez, Moisés Vargas Orihuen, Yenderson Rafael Flores Sojo, José Vicente Carbajal Castillo, Carlos Enrique Ortiz Guzmán, Licett Ysabel García Arreaza, Jeeferzon Jesús Salas Cañongo, Jesús Antonio Camargo Pereira, Juan Carlos Itriago Herrera, José Gregorio López Castillo, Carlos Eduardo Venegas Rodríguez, Luis Antonio Miranda Paredes, Carlos Alberto Ocando Machado, José Venezolano Gorrin Rosgual, Deivis José Salas Martínez, Jery Maskiz Aranguren Sifontes, Dehiver Joxer Rivero Briceño, Gabriel José Valera Jordan, Anyel José Rada, Ernesto José González Herrera, Ever Antonio Maestre Marin, Hernan Jesús Pineda Cardenas, Sergio Antonio Navarro Calcurian, José Orlando Serrada Contreras, Osbel Alejandro Barboza Magallanes, Carlos Wilfredo Monagas Guevara, Raider Enrique Linares Sánchez, Endy Antonio Mendez Perozo, Escarle Yetzabet Lion Castillo, Carlos Enrique Leon Villaroel, Ronald Flores López, Jospe Enrique Urbina Piñate, Alber Willians López Torres, Daniel Alexander Carrillo Piñango, Rodríguez Jean Ventura Pereira, Jonathan Alexis Pérez, José Esteban Franco Landaeta, Adonis Joel Tandioy Tisoy, José Villero, Junior Alejandro Freintes González, Pedro Manuel Flores, Hetzel De Jesús Marcano López, Jhonatan José Díaz, José Elias Santaella Parra, José Froilan Aguiar Matas, Ronald Eliécer Saavedra Freites, Eddyvan José Guevara Abreu, Luis Sail España Villasana, Hernán José Ramírez Vázquez, Rafael Pariche Almando, Jansel Jesús Aular Flores, Alíjhunior José Rojas Piamo, Jhony José Salazar Ibarra, Ronny José, Luis Enrique Torres Peñuela, Giovardi Ronney Ortega Ojeda, Alírio José Figueredo Piña, Jesús Rafael Zepa, Kevys Daniel Rodríguez Cordero, Romer Antonio García Brazon, Johan Franklin González Fino, Eliezer Alexander Rodríguez Adarme, Andrés Eduardo Delgado Camacho, Kevin Daniel Cárdenas García, Olfranlys Carolai Paz Benveni, Luis Alfredo Quiñones, Javier Enrique, Deivis Castro, Manuel Angel León Barroso, Juan Carlos Latan, Geovanny José Moreno Rojas, Jairenson Edil Fonseca Aponte, Alexis David Zambrano Briceño, Yorguin José Serrada Mirabal, Albeiro Cárdenas Babilonia, Jonatan José Lima Córdoba, César Eduardo González Rivas, Carlos Manuel Arias Bravo, Gabriel José Chirinos Rincones, Adriana Ramona Jota De Duque, Leonardo Rafael Filguera, César Antonio Contreras Muñoz, Alberto Ramón González, Jimmi José Arvelo Silva, Franklyn Daniel Florez Herrera, Erliany Scarleth Villegas Leal, Ramón Del Valle Aguilera Castillo, Víctor Andrés Rojas, Contreras Geovanni Fuente, Luis Jesús Arguello Campos, Rosa Angélica Martínez González, César Leonardo Guánchez Ostos, Almaris Estibaly López Pérez, Luis Enrique Pérez Ereu, Ángel Antonio Lara Dávila, Félix Manuel Fuentes, Anderson Luis Caraballo, Leonel Wladimir Bello Peña, Wilfredo Fernández Berrio, Jesús Alberto Villarreal Serna, Ronald José Peroza Vega, Guillermo José Márquez Longa, Noly Javier Guaimaro Arocha, Víctor Enrique Morillo Rivero, Carlos José Medina Hernández, José Gregorio Sandia Alvarado, Rodrigo Alberto Fernández Ruiz, Eustaquio Jaspe Torres, Mario José Riccio Roa, Gregory José Matos González, Víctor Emilio Wilson Lerman, Andriu Diuban Velásquez Barrios, Miguel Armando González Figueredo, Torres Velásquez, José Grabiel Vargas Córdova, Eloy José Alcalá Rojas, Víctor Alfonso Orfila, Carlos Eduardo Giménez Píña, Omar Antonio De Andrea Rondón, Francisco Antonio Pulgar Rivero, Luis Alberto Ruzza Díaz, Fran Luis Hernández Reyes, Michael Josue Carmona Falcón, Renson Javier Garnica Acevedo, Wilfran Alexander Mendoza, Alberto José Rodríguez Guzmán, Kerlin Gilberto Hernández Morales, Dieiber Jesús Rivero Trovo, José Alejandro Cordero Guarec, César Alexander López Huequiz, Tony Jacinto Valdez Molina, Gilber Alberto Garrido Ovalles, Eduardo José Medina González, José David Díaz Montes, Wonder ZhAlíman Navas Herrera, Elias David Cortez, Herduin José Cepeda Oviedo, Ermin Antonio Cepeda, Jefferson Samuel Mayora Cacique, Deivis Alejandro Arias Sánchez, Carlos Enrique Hernández Blanco, Johnny Jesús Peroza Daza, Gabriel José González Perozo, Angel Luis Silva Flores, Elector Eduardo López Orellana, Anthoni Jesús Ramírez Rodríguez, Jusmania Maria Hidalgo Hernández, Julio César Pérez, Renzo David Arrieta González, Luis Ramón Farias Estrada, Wilfredo David Castillo Gómez, Yanitza Josefina Sanabria Cabello, Juan Bautista Rivero Horono, Luber Alexander González Marrero, Deibison Machado Pinto, Veitia Serrano Francisco Javier, Abel David Villarroel Plaza, José Alfredo Toncel Jiménez, Alberto Segundo Carrera Carrera, José Luis Mijares Arias, José Francisco Rivas Espinoza, Pedro Aguilar Cruces, Teodora Del Carmen Nava Mendoza, Carlos Alberto Colina Alteaga, Eduin Eduardo Pirela Estrada, Jorge Luis Lamper Rosales, Yovanny Rafael Jaramillo Quijada, Romer José Carreño Ortiz, Ronald José Rocha Maiguel, Carmelo De Jesús, Carlos Jesús Calderon Cuellar, Luis Alcides Rivero Zamora, Edickson Alberto Gómez Orellana, Eudy José Mercado Carrasco, Luis Manuel Lance López, Yender Rafael Taborda Benitez, Wilnerson Orlando Reyes Oliveira, Angel Agustín Rodríguez, Ramón Antonio López, Randy José Oscar Molero, Jesús Manuel Pérez Mosqueda, Domingo Rafael Barrios Pérez, Giover Giovanny Pacheco Donaire, Pedro Joel Rebolledo Navas, Felix Gabriel Córdova, Héctor José Ordosgoite Marin, Richard Rafael Figueroa Yemez, Lenin Daniel Rojas Ochoa, Avilio Alexander Colmenarez Corona, Armando Manuel Gomes Alejo, Oliver Alexander Foliaco Ramos, Alonso José Martínez Zambrano, Yeisomn Gabriel Figueroa Sequera, Wilsonn José Obando Romero, Rober Steki Caira, José Arturo González Muñoz, José Joaquín Martínez, Omar Enrique Armenta Pérez, Lucena Colmenarez Mario José, Ricky Nehomar Utrera, Herbis Antonio Fonseca Sánchez, Guillermo Alejandro Marrero Morillo, Cosme Reinaldo Pinto Veliz, Juan Yelfreddy Prieto Avila, Héctor Eduardo Espinoza Mejias, Junior José Pernia Piñero, Humberto José Peñalver Meneses, Jhonny Jesús González Mibeli, Alejandro José Pinto Camacho, Jhordy Enrique Guevara González, Jhonatan Alexander Mariño Velásquez, Jesús Alberto Peraza Hernández, Yoeli Del Carmen Gómez, Luis José López Cortez, Oswual José Bermúdez Pino, Ronny Javier Mireldes León, Jhoan José Quintero Romero, José Luis Sánchez Medina, Jesús Lorenzo Montes Oyedo, Jesús Ramón Zambrano Rodríguez, Angel Rafael Rincones, Julio César Martínez Vivas, Argenis Rafael Tabares Rodríguez, Marcos Leonardo Altuve Blanco, Andrés Antonio Masullo Urbina, Freibeth Alexander Barrio Urbina, Alexander Antonio García Jiménez, Luandi Frank Cedeño Vivas, Alexander Gilberto Guzmán Piñango, Johan Alejandro Mora Salcedo, Freddy José Solorzano Ceballos, Douglas Rafael Zavala Torres, Víctor Luis Gil Romero, Jhoandrys Andrés Quiroz Piña, Miguel Angel Ramos García, José Alberto López Espinoza, Pedro Enrique Alayón Rodríguez, Heyker Adrián Urbina Castellano, Deivis Jesús Torres Flores, Fredimary Del Carmen Delgado Guillen, Yoswar Alexander Salcedo, César Augustu Arrechedera, José Salazar Salazar Manrique, Freddy José Narváez Laffontt, Yimmy Alberto Suárez, Yonathan Augusto Suárez, Grégori Alfredo Anzola Mendez, Marga Janeth Sánchez Lugo, José Enrique Rojas Mendoza, Edwin Henrique Torres Herrera, Teofilo Alexander Sánchez Sánchez, Ronald De Jesús Parima, Wshintong Oneal Winlf Cordero Martínez, Gonzalo Rafael Escalona Artigas, Arturo Alexander Gutiérrez Gaspar, Manuel Antonio Sánchez Quintero, Yogerson Bladimir Gutiérrez Bernal, Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Raynaud Cruz Jean Etiene, Frank Jonathan Parada, Víctor Manuel Cárdenas Gómez, José Johanny Castellanos Gonzales, Virgilio Delfin Antonio Leal Infante, José Del Carmen Linares, José Lui Tejera Campos, Freddy Alejandro Romero Madrid, José Luis Trosel Adan, Oscar Marino Sandoval Usurriaga, José Gregorio Machado Machado, Santo Antonio Barrio Reyes, Nedgar Nazareth Carmona, Alfredo José Abreu Marval, José Eliseo Camico Guapo, José Miguel Oropeza Fernández, Henry José Rodríguez Pino, Hender José Vivas Becerra, Jusus Giuseppe Zambrano, Josue Rafael González Carrera, Endri José García Pinto, José Angel Aguilar Paupari, Robert Manuel Lobo Márquez, Douglas David Mendoza Mendoza, John Alber Custodio Sambrano, Willian José Salazar, Dafer Saker El Matni Obied, Yepez Gutiérrez Eduardo José, Albany Mariela Moreno Escalante, Víctor Bartolo Longa Jaimes, Angel Daniel Gil, Alexis Reyes Carrillo Labastida, Taison Daniel Salazar, Abrahan Barreto Josbier José, Clodoaldo Altuve, Leguis Eduardo Doval Pedrozo, Ricardo Antonio Crespo Mijares, Ean Carlos Herrera, Tivor Vargas Bodo, Alejandro De Jesús Álvarez Muñoz, Soralgel Virginia Delpino Oviedo, Carlos Felipe Soto Nava, Gabriel Alejandro, Williams Daniel Álvarez Quereigua, Emilio José Montaña García, Yoiser Humberto Peraza Giménez, José Jesús Valerio Rodríguez, Antonio José Agreda Da Silva, Jhonny Octavio Quintero Rodríguez, Yoel José Palacios Chiquin, Franklin Alexander Sánchez Peña, Juan Eduardo Quiroz Ruiz, Nebil Daniel Rodríguez Peña, Manuel Oswaldo Rivera, Freddy Enrique Urquiola Loggiodice, Luis Oswaldo Veliz, José Manuel, Gerardo Salazar Munares, Edwin José Rodríguez Araujo, Luis Alfredo Ruiz, Nanci Josefina López, Jesús Alberto Morales Guerra, Richard Gil Galviz, José Javier Bastidas Martínez, Dayana Josefina Gómez Guzmán, Jorman José Becerra Durán, Jonathan Miguel Rincón Castro, Xavier Enrique Morillo Hernández, Jairo Argenis Matute García, Armando Francisco Suárez, Miguel Angelo Olivares López, José Gerardo Chacón Rangel, Anderson José Patiño Molina, Ninger Alejandro Benitez Sánchez, Hernan Luis Guzmán González, José Cristobal Landaeta, Ricardo Francisco Mujica Medina, Alexander Peralta, Derglys Yuritza Uribe, Darwin Alexander Villegas Villegas, José Rorario Rojas Barrios, Jhonny José Sulbarán Berrios, Carlos Julio Chacón Albornoz, Sael Kirovski Roca Hernández, Jorge Luis Pantoja Colorado, Yeison Alexander Caballero Jaimes, Yordano Rafael Suárez Riera, Luis Alejandro Narvaez, Brayan José Vaca Muñoz, Renny Efrén Rojas Szulczuk, Kebys Isaias García Ramos, Candido Adelmiro Pérez Torres, Manuel Yonathan Briceño González, Angel Luis Vegas González, Peter Joe Manrique Hernández, José Gregorio Castellano Rojas, Heriberto José Larez Urbaneja, Darwinson José Rodríguez Naguanagua, Edwar Javier Alvarrán Naguanagua, Bryan Aurelio Viloria, Danilo Del Jesús Smith, Angel Javier González Parra, José Gregorio Hernández, Emiro José Socorro Bermudez, Deivi José Rodríguez Ruiz, Jefferson Javier Moreno Hernández, Carlos Guillermo Pérez Serrano, Abel Jhojaxon Ramírez Quintero, Gilberto José Avila, Dixon Damian López Rondón, Luis Guillermo Salazar Delcine, Maiker Jesús Castro Rodríguez, Adrián Arturo Lara Rivero, Milton Eduardo Pinto Carreño, Jonathan Ramón De Pablos Arnaez, Valentín De Jesús Piña Durán, Luis Alberto García Romero, Adolfo Antonio Hugares Finol, Juan Carlos Delgado Gómez, Wilmer Miguel Angel Rojas Machica, Diocoride Rafael Rebolledo Castillo, José Gregorio Guanipa, Gabriel Alexander Valoy Noriega, Darwin José Parabacuto, Jhonathan Yourguen Cedeño Paredes, Luis Alberto Adams Rivas, Rafael Alexander Barrios, Anyelo Josué Vega Basabe, Elbis Caromoto Gil Yepez, Jair Del Valle Cervantes, Estiven Francisco Baez Guevara, Miguel Antonio Parra Sánchez, Henry Gerardo Ojeda Yajure, Luis Ricardo Padrón Zapata, Oswaldo Miguel Francisco Jiménez, Danny José Osuna Rodríguez, Carlos Alfredo Arreaza Bello, Maiker Norberto González García, José Luis Torrealba Pedraza, Hermis Agustín Lobo Mendoza, Erwin Alejandro Aragua Camico, José Luis Veloni Urbaez, Darwin Gabriel González Vargas, Víctor Hernán González Guzmán, Luis Eduardo Otaiza Hernández, Ricardo Javier Rodríguez Amaro, Leonardo De Jesús Venero Mejias, Jhonier Alejandro Gutiérrez Manrique, Anival José Montilla Canelones, Wuillians Rafael Solano Leal, Erinson Antonio Rios Gamez, Edwin Alexander Barguillas Monroy, Luis Alberto Urdaneta, Eloy Ramón Hernández, José Hernández Arboleda Moreno, José Bernardo Ruiz Campos, Harry Joel Díaz Laya, Manuel Alejandro Pacheco García, Arlington Israel Aguilera Guarate, Deninson Antonio Padrón Moreno, González Sánchez Franklin José, Jorge Luis Ruza, José Wilson Vergara Remolino, Eloy Mario Baptista Briceño, José Antonio Monge Pernalete, Marvin Adrián Palacios, Carlos Isduar Martínez Caicedo, Williams José Palacios, Fernando Luis Suárez Tenia, Roiner Alejandro Palacios, Ramón Eduardo Gudiño Tovar, Darwin José Aguilera, Enrique Ramón Gil Melendez, Allan Enmanuel Hernández Zue, Alexis José Araujo De Leon, Anderson Antonio Carrera Romero, Howard Omar Marimon Hurtado, José Alfredo Romero, Juana Yelitza Yepez De Yanez, Oswaldo Ramón Méndez López, Jesús Enrique Parica Marval, Jorge Luis Marin, Yofren José Álvarez Álvarez, Wilfredo Enrique Díaz Freites, Eduardo José Rodríguez Suárez, Greily Alejandra Rojas Rojas, Ederson Renato Franco Iguarán, Eudis Rafael Tua Chuello, Carlos Luis Contreras Medina, Henrry José Duarte Rojas, José Gregorio Guilarte, José Gregorio Mendez Chiquito, Ronnie Guillermo Tovar Medina, Edgar Rafael Peña Rodríguez, Wilson Jesús Camacho Hernández, Beverly José Toloza Espinoza, Erick Gabriel Espinoza Grieco, Fidel Eracio Salínas Salas, Arcadio Vargas Jaimes, Gilmar Goncalves Vieira, José Rafael Barreto Cabello, Johan Antonio Olivero Castro, Noel De Jesús Mendoza Padrino, Jorge Rafael Morles Pérez, Johan José Hernández Olivo, Isneiro Segundo Urdaneta Semprún, Elvis José Roca Ramos, Darwin Deivis Peña Carrero, Anyely Norbely Coro Briceño, Jorvi Joel Huiza Arellano, Jorman De Jesús Aparicio Madero, Jesús Alexander Urbina Pérez, Lisandro Yoel Henríquez Guarama, Ovidio Rafael Velazquez Guevara, Jefersonaly Andrade Alvarado, Geoxer Francisco Fernández Páez, Ronny Enrique Florido Zabala, Alvaro José González Iguarán, Erickson Eliezer Díaz, Willyes Alexander Mariño Hernández, Michael José Silvera Sánchez, Gabriel Enrique Trujillo, José Gregorio Cegarra Márquez, Cornelio Jesús Junior Ortiz Martínez, Jeiser Carolina Baez Yépez, Manuel Enrique Torres Rojas, Felix Orlando Parra Franco, José Gregorio Castillo Rivas, Roger José Carrero Mendez, Yin Pascual Quintero Mendoza, Luilly Estarlis Veliz Martínez, Dagoberto Jesús Padrón Morales, Maximiliano José, Néstor Daniel Hernández Mora, Rocco Daniel Bellomo Figueroa, Yojan Gabriel Guedes Fernández, Joel Enrique Colina Segovia, Luter Henry Fernández Ramos, Migel Ángel Moreno Aguilera, Luis Carlos Medina, Jaime Manuel Rubio Aguirre, Alvaro José Laguna, Dairo Jesús Guillen Contreras, Juan Luis Díaz Belisario, Edwuar Jesús García Díaz, Adrián Rafael Lozano De Los Ríos, Keinelson Antonio Moreno Serrano, Juan Antonio Pulido Alcedo, Jimmy Cadevilla Aranguren, Miker José Mora Gutiérrez, Emmanuel Enrique Peña Rincón, Jhonny Ramón Arias Pireld, Osmaira Josefina Aparicio Ortega, Jorge Oscar Zambrano Rojas, Richard José Pellicer Álvarez, Jesús Manuel Rodríguez Pineda, Erick Anthony Pérez Fernández, Juan Manuel Avila Guevara, Sergio Manuel Moreno Uzcátegui, Héctor Luis Suniaga Plaza, Pavel Anderson Barrera, Edwin Eduardo Bastidas, Yeinfre Yafre Caldera Caldera, Robinson Yhonelvis Ramírez Lozada, Ronald José Salas Echeverria, Ramón Andrés Rodríguez Ugas, Nelson Antonio Malave Anguli, Luis Alsecio Cano Vargas, Juan Francisco González Silva, Genover Cortes Gavidia, Luís Ángel Castañeda Romero, José David Amesty Portillo, Luis Carlos Martínez Espinosa, Guillermo José Chirinos Polanco, Quevara Colina Freddy José, Héctor Luís Cañizalez Guevara, Arnaldo Andrés Castillo Romero, Pablo Rafael Hermoso Castillo, Emerson Alejandro Montero García, Miguel Angel Tovar, Gabrieritxon Ibrahim Salcedo Fernández, Melvin Daniel Ojeda Ojeda, Gabriel Daniel Seijas Guzmán, Jennier Eduardo Alíx Sosa, Joel Andrés Castillo Iglesia, Yorgelis Karina Palacios Velásquez, Jonathan Javier Fernández Palacios, Albert José Bermúdez Morales, José Inocencio Ibarra Ramírez, Ospino Richard, Yormi Jesús Vicent López, Jhonatan De Jesús Devera López, Gregory Gabriel Bravo Medrano, Humberto David Rumbosn Aranguren, Lonny José Fuenmayor Cambar, Víctor José Sánchez Rodríguez, Alexander Antonio Chourio Chourio, Jeison Enrique Benavente González, Jorge Enrique Trujillo Cárdenas, Juamber Silfrido Contreras, Alejandro David, Angel Gabriel Evaristo Astudillo, Ramón Emilio Sosa Ramírez, Tiosca Ramón Torres Gudiño, Stephanie Alexandra Vásquez Gómez, Alexander Chavez Sifontes, Vertilio Antonio Vásquez Figueroa, Dimas David Insignares Bayuelo, Branier Luciano Hernández Vizcaya, Yosner Efrain Chacón Díaz, Alexander Augusto Hernández, Alan Yolfredo Infante Infante, Wuilmer José Aguilar, José Gregorio Montilla Milanez, Jhoann Manuel Acosta López, Franklin José Ramos, Dino Rubéns Tomassilli Torres, Daniel José Ramírez González, Anthony Rafael Martínez Artahona, Emilio Andrés Reyes Zapata, Samuel Andrés García Hernández, Erick Rafael Rodríguez Orell, Jesús Alejandro Rios, Albanys Josefina La Cruz Rodríguez, Lilibeth Josefina Moreno Palacio, Eduin Yoel Castañeda Castañeda, Yimi Osvaldo García Morillo, Yorvin José Rodríguez Peña, Neilis Daniela Escobar, Osvaldo David Peña, Enrique Antonio Itriago Liendo, Javier Moisés Flores La Rosa, Francisco Javier Solano Barrios, Maria Del Carmen Moreno, Alvaro Javier Godoy Coromoto, Katherina Fenianos De Escalona, Carlos Eduardo Chacón Uribe, Zoilo Chacón Rodríguez, Rafel Anderson Viena Gutiérrez, Steven Azaen Rodríguez Colmenares, Reinaldo David Meza Mejias, Alejandro José Silva, Manuel Antonio Castillo, Carlos José Ramírez Silva, Kenny Daniel Herrera Medina, Willians Bladimir Guzmán Urbano, Jeiner Ivan Contreras Cardona, Keiber José Vásquez Brito, Nicolás Enrique Cervantes Meriño, Daniel Enrique Torrealba Flores, Jesús Gabriel López Naranjo, Robert Germain Gorrin Guinare, Edinson NeptAlí David Rodríguez, Frayenson José Parra Henriquez, Marco Antonio Cabrera Barrios, Miguel Enrique Pérez Guerra, Roiner Maiyaxon Ramírez Gil, Freedy De Jesús Caraballo Millán, Derwin José Vargas Morillo, José Anastasio Moctezuma Mendoza, Angel Daniel Carao Valenzuela, Luis Argenis Toro Barrios, Will Robinson Garson Piere, Fredy José Sánchez Leon, Gerardo José Peñaloza Moreno, Jhon Willians Micolta López, Xabiel José Coronado Centeno, Felix Joan Requena Bogado, Gustavo Andrés Angulo Delgado, Javier Antonio Pérez Lima, Luis Alberto Jiménez Arena, Denny José Rojas Suárez, Samuel Enrigue Morales Morales, José Isael Escalona Palacio, Densy José Sánchez Uzcátegui, Alex Alexander Abad Cortez, Eduardo José Durán David, Anderson David Salazar Sumoza, Peko Valentin Chavez, Luis Ramón Toledo López, Darwin Alexander Orellana Brito, Vicente Rafael Pérez Ortega, Hosman Alberto Bustamante, Eudes Antonio Sánchez Lobo, Kenny José Salazar Gutiérrez, Darwin Luis Gutiérrez Pérez, Jhesmar Jhosue Lugo Viloria, Graciel José Álvarez Quero, Julio Edixo Álvarez Quero, Jordan Cardozo Fernández Manuel, Keiber José Suárez Lara, Yendry José Cañizales Velasco, Estefan Franwil Oropeza Castillo, Jhonny José Mendez, Nilson Sinisterra Orobio, Hermogenes Murillo Gamez, Keiner Eliezer Rodríguez Cueche, Yonathan David Gómez, Felipe Enrique Vásquez Bozo, Jaun Carlos Gutiérrez González, José Enrique Escalona Alvarado, Maikel Javier Rojas Aponte, Robert José Mantaña Valera, Richard Alberto Álvarez Rondón, Carmen Del Valle González Chacón, Yunior EsgAlís Angel Rodríguez, Reinaldo José Naspe Pinto, José Gregorio Romero, Carlos Alberto Cañizales, Miguel Angel Quintero, José Delgado, Osnel José Gascon Y, Rosmel Arcangel Rodríguez Ramírez, José Antonio Castillo Rodríguez, David Ricardo López Gutiérrez, Maikel Antonio Pérez Rosales, Irene Coromoto Monasterio Duránd, Luis Eduardo Aponte Blanco, Ricardo José Martínez Pacheco, Gabriel Alejandro Rojas Bolívar, Pedro Javier Martínez Montiel, Jesús Manuel Leon López, Orlando José Orozco Gómez, Julio César López Mijares, Juan Alberto Díaz Franco, Ronal Yomar Cadenas Pacheco, Carlos Luis Castro Espitia, Héctor Alexander Castellano Monzon, José Armando Hernández Mendez, Edgar Rafael Isturdes Morales, Juan Dani Pérez Guevara, Maria Eufemia Corona Castillo, Luis Daniel Arismendi Zambrano, Langel Luis Leon Oropeza, Grégori Alexander Macuare Morales, Michael De Jesús Vásquez Figueredo, Freddy Javier Falcon Castillo, José Gregorio Muñoz Peña, Angel Giovani Rojas Yepez, Jennifer Silvana García Albarracin, Bernaldo Ponare Chipiaje, Jhonder Fernando Coronel Vielma, Jorge Luis Rauseo Leon, Luis Geraldo Palacio, Emilia Carolina Lugo García, Simón Antonio González Guarate, Yhonny José Avila Ramírez, Diego Manuel Seijas Díaz, Wanyer José Muñoz Sierra, Wilmer Bisael Figuera, Mariosca Yamilet Ojeda Paredes, Josneiver Daniel Suárez Mendoza, Edwuin Enrique Sierra Vera, Dionnys José Díaz Marcella, Wilfredo Ramón Arias, José Angel Calpiere, José Gregorio Calpire Gómez, Vilma Elena Rendon De Osorio, Rogel Rafael Rojas Ayala, Rafael José Chacín Navea, Raquel Josefina Granado De Brito, Arlindo Itamar Da Silva Pérez, Luz Marina Covis Rojas, Johan Manuel González Hidalgo, Jhonatan Alexander Navarro Navarro, Andrés José Salcedo Quintana, Leopoldo Rafael Millán Osorio, Jesús Daniel Villegas Acosta, Luis Alberto Figueroa, Ricardo José Méndez Méndez, Kevin Alfredo Romero Lugo, Abilio José Martínez Hernández, Jesús David Sarmiento Hernández, Manuel Gerardot González Solis, Davigoberto José Rojas López, Angel Segundo Urdaneta Guerrero, Juvenal Jesús Crespo Marin, Jesús Alberto Bustamante Pérez, Oswald Lenin Díaz Parra, Renni Antonio Yánez López, Joel Ernesto Muñoz Febres Cordero, Dayana Yerusca Franco Chirinos, Miguel Alfonzo León Álvarez, Geison José Montes Arteaga, Deibi José Avila Rojas, Enrique Oswaldo Córdova Uripe, Joel Eduardo Zamudia, Ramón Antonio Del Valle Villalba Navarro, Richard Eloy Flores Montilla, Carlos Eduardo Zacarias Brito, Angel Custodio Hernández Lista, Elizabeth Barreto Colmenarez, Ricardo Agustín Piñerua Marcano, Felix Rada, Freddy R. Hernández Ramos, José Santiago Arvelo Becerra, Albert Antoni Silva Oviol, Rafael Antonio Briceño Roman, Alexander José Díaz, Luis Rafael Riuiz, Abelardo Rafael González Azocar, Joel Antonio Ayala, Carlos Eduardo Adera Macea, Abimiler Rubén Malave Pérez, Erick Ramón Guilarte Torres, Rafael Antonio Albarran Rodríguez, Jorge Daniel Arias Vargas, José Angel Torres Hernández, Fernando José Ruiz González, Carlos Manuel Sánchez, Andrés Eduardo Montenegro Fernández, Reinaldo Enrique Fernando Ramírez, Terry Gabriel Rodríguez Rodríguez, Lorangel José Sequea Barroso, Marvin José Durán Brieva, Escalona Oropeza Carlos Alberto, Luis José Gil Castillo, Edwin José Carvallo Pimentel, Beiker Manuel Baque Padrón, Frank Luis Villalba Figueroa, Maximiliano, Quelbis Emilio Mercado Flores, Francisco Antonio Avile Urbaneja, Raúl Ramón Guzmán Díaz, Geomar Edecio González Licett, Freddy Eduardo Seija Zambrano, Carlos Alberto Quintero Mendoza, Omaire Antonio Chirinos Suárez, José Gabriel Alvares Roja, Luis Alfonzo Bonilla Velasco, Boni José Delgado Salazar, Cleiver Hernández, Villilfred Rafael Marcano Castro, Antonio Ramón Castro Yépez, Jairo Barrientos Velandia, Yorgelys Beatriz Escalona Reverón, Esteban Antonio Rodríguez Carrasco, Héctor Manuel García Pachico, Bryan Oswaldo Delgado Martínez, Rafael Alhuacas, Jesús Eduardo Herbilla Ramos, Carlos Javier Vivas Goncalves, José Rafael Fernández, Eleutelio Garcías Vera, Jesua Daniel Rivero Chira, Ronny José Rivero Chira, Franklin José Solis Saa, Jesús Eduardo Díaz Hernández, Clayber José Herrada Reyes, José Daniel Morales Colmenarez, Lidegard Rafael Bello Sarramera, José David González Fernández, Humberto Ramón Zambrano, Roberth Jesús Sánchez García, Cristian Alfredo Acri Morales, Josue Daniel Escalona Zurota, Ysaura Coromoto Mendoza De Avila, Adelmo José González López, Ender David Melendez Chavez, Yermail Alexander Colmenarez Durán, Carlos José Velasco Roa, Ricardo David Prieto Bracho, Randy Ramón Díaz Velásquez, Edgar Alfonso Noguera Jiménez, Richard José Moya Carvajal, José Manuel Parra Arias, Joel Gómez Pinzon, Jhon Frank Castro, Jean Carlos Verdu, Lindermar Adelso Mata Rojas, López González Walker, Jesús Manuel Chirino Morillo, Nicolás González Freites, Pedro José Pozo Pereira, Héctor José Vilera Pereira, Andry Eduardo Linares, Jonathan Gilberto Pérez Arredondo, Rodolfo José Tejada, Manfre Alejandro Tejada, Esteban David Tejada, Franchesca NatAlía Carrillo, Haydn Gerrard Mujica, Rafael Enrique Quintana Aponte, Brando David Sánchez Rumbos, Josue Manuel Banda Márquez, Luis Guillermo Rincon Villalobos, Servando José Silva Zabala, José Johan Ejias, Gerson José Villegas Perdomo, Nelson Eduardo Colmenares Cartagena, Livio Omar Orta Narvaez, Ender José Camejo García, Alberto Alaxander Omaña Pérez, Raúl Odoardo Altuve Pomenta, Oscar Enrique Ortega Berrio, Juan Gerardo Castro, Rubén Alberto Viloria, Javier Enrique Gutiérrez Arrieta, Moisés Alejandro Martínez Martínez, Israel Rodríguez González, Carlos Alfredo Aguilera Colina, Angel Custodio Torrealba Liendo, Edward Antonio Castillo Sánchez, Pedro Javier Flores Gómez, Jean Carlos López Sánchez, Eladio Antonio Sánchez Moreno, Betzabeth Rebeca Fuente, José Gregorio Fernández Cedeño, Jack Kenny Beato Chirinos, José Leonardo Sánchez, Víctor José Gómez, Ana Teresa Mambla, Jesús Francisco Marcano Farias, Orlando Rafael Cariaco Blanco, Edixon Alexander Gómez Gómez, Lesbia Elizabeth Bracho González, Erikc José Aguiar Aldana, Jhony Bernal Sánchez Camelon, Neizo José Sánchez Cordero, Daniel Antonio Alvarado Dominguez, Leonardo José Villarroel Caraballo, Kiara Gabriela Castillo Ugueto, Rodolfo Luís Urbaneja Cortez, Corniel Jesús Sánchez Sánchez, Anthony Andrés Armas Castro, Luis Onifre Díaz Díaz, Yender Eduardo González Vásquez, Juan Rafael Veliz Barrios, Enrique José Toro Orellana, Deivis José Marcano Ruiz, Adel Francisco Correa Narvaez, Jhon Anderson Osorio Cordero, José Gregorio Felix Rivero Cariel, Moisés Abrahan Ruiz Marrero, Williams Alfredo Alvarado Gastelo, Dionilce Jesús Florez Espinoza, Luiggi José Caballero Pereira, Miriam Virginia Ballona Rolon, Eloy Ernesto Suárez Marín, Pedro José Rivero Guzmán, Leonardo José García Sumoza, Siyaray Elisama Peraza Mendez, Jonathan José Pantoja Pérez, Daniel Alberto Armas Bravo, Valecillos Rea Gregory José, Víctor Daniel Blanco Guzmán, Kenny José Siritt Escobar, Daniel Olivar Roandy, Ricardo Andrés Campos Gómez, Rafael Humberto Rodríguez Boscan, Marcos Ricardo Taquiva, Francisco Jesús Rodríguez, Franklin Wilmer Serrano García, José Manuel Zambrano, Jean Carlos Mujica Rivero, Deiby José Sosa, Francisco Javier Campos Saez, Yoel Manuel Silva González, Gilbert Rafael Vallejo Rodríguez, Mervin Antonio Urdaneta Arrieta, Rubén Darío Perdomo, Diego Miguel Oquendo Delgado, Rubén Francisco Veloz Rodríguez, Julio César Bolívar Hernández, Erizon Asael Riveros Salas, Johan Armando Abrahante Montoya, Anthony Javier Catellano Villegas, Giovanni Rafael Mojano Díaz, Jhonatan Rafael Chacón Moya, Adam Junior Quintero López, Cruz José González Subero, Julio César Guzmán Dalín, Andry Enelsi Olivo, José Gabriel Simancas González, Italo Barbarito Rojas, Carlos Luis Vásquez, Carlos Enrique Terán Rincon, Pedro José Carrillo, Yelitza Andreina Cruz González, Jesús Antonio Marin Cedeño, Wilmer Rafael Rivas Acosta, Felix Yhonnathan Rodríguez Ruiz, Adelmis Arturo Heredia Herrera, Javier Alfonso Carrasquero Tortolero, Makeni Alberto Blanco Espina, Jean Carlos Rodríguez Rodríguez, Ronny Alexander Salazar, Julio César Yepez Giménez, Carlos Javier López Olavarrieta, Ynes Sulpicio Rondón, Angel Segundo Suárez, Frank Antonio Bello Acosta, Gustavo Alberto Alejos Arrieche, Pedro José Marchan Castellanos, Héctor Yoander Dorantes Gómez, Arley Elías Rodríguez Ceballos, Isnaldo Del Carmen Jiménez León, Domingo Cardenas, Manuel Alberto Hernández Salas, Luis Gerardo Piña Vazquez, Renso Ramón Romero López, Richard José Fuentes Jaime, Gustavo José Hernández Martínez, Juan José Capote Morillo, José Manuel Pereira Cardenas, Rolfi Manuel Plaza Coronado, Óscar José Martínez Vergara, Jean Carlos Blanco, Roberth Ramón Villegas Chacón, Jeison Rafael Ibarra Angulo, Yaenjasan Samuel Pérez, Gaudy José Méndez Ortiz, Willians Yeol Diamond Navas, Nolbert Enrique Valbuena Sarmiento, Ediomar Adolfo Salazar Castillo, Pedro José Medina, Carlos José Alíendres Larez, Anthony José Dugarte Da Silva, Sergio Rafael Espinoza, José Rafael Rivero Medina, Yoandry José Colinas Sánchez, Richard Orlando Colmenares Nieves, Medardo José Antequera, Jesús Enrique Hernández Goitia, Cruz Maria Lucena García, Félix Rafael Pitre Zerpa, Osgla Rafael Nieves Henriquez, Francisco José Figueroa Sánchez, Andry José Colina Mejia, Henry José Rojas Vargas, José Javier González Quintana, Aaron Albornoz Urdaneta, Brayan Estiven Ron, Carlos José Daza Quiñonez, Carlos Alberto Polanco Herrera, José Angel Ochoa Marcano, Alfredo Antonio Aponte Burgos, Eydter Alexander Molina Márquez, Oswaldo Antonio Vásquez, Manuel Francisco Gómez Pereira, Luis Alberto Contreras Durán, Douglas Orlando Escalona Moreno, Efrain Toro, Frank Reinaldo Zabala Pimentel, Bladimir Adrián Quintero López, Anthony Adanie Tejada García, Arley José Tejada García, Maria Clara Solarte, Wuillger Rafael Martínez Vieira, José Luis Sánchez González, Segundo Natividad Aldana Adjunta, Henry Andri González Davila, Nerio Gregorio Rojas Salazar, Carlos José Veliz Nieves, Johamber Heberto García Díaz, Calos Rodolfo Ramírez Hernández, Bernardo José Abreu Talí, Douglas Manuel Matute Rodríguez, Edwar José Palacios Medina, José Ramón Infante Flores, Pedro Antonio Vera Villamizar, Dairon Grégori Pérez Bustamante, Junior David Lorbes Cardozo, Albani José Castillo Mendoza, Alfredo Parada Angarita, Jhoan David Pimentel Jiménez, Alejandro José Cárdenas, Julio César Toro Toro, Luis David Rosales Calzadilla, Zulay Villamizar Villamizar, Mayerlin Dayana Lizarazo Duarte, Yosmer José Zabaleta, Jhosnnar Andrés Laya Laya, José Gregorio Pérez, Pedro Daniel Quintero Goittes, Yeferson Paternina Ortiz, Manuel Jesús Rivera, Olivel David Vivenes, Kerwin Fabricio Pernalete Linares, Winderson Wor Gregorio Angarita Oropeza, Yolkys José Muñoz Yaraure, Argenis Leonel Parra Echenique, Zaida América Rodríguez Bandez, Anais Katiuska Rodríguez Bandez.

MARZO

Ernesto Enrique Rodríguez Morales, Julio César González Pereira, Antonio Epifanio Manrique Bolívar, Ricardo Jesús Semprum Montoya, César Augusto Peña Peña, José Antonio Gaiza Peña, José Gregorio González Rojas, Angel David Carmona López, Henry Jesús Piñero Patiño, Willmer Flores Gerder, Yorvi Ferney Pérez Guerrero, Luis Rafael González Hernández, Héctor José Pedroza Sosa, José Francisco Brizuela Hernández, Julio Ramón Armas Zapata, César Enrique Tejada Romero, José Jesús Lucena Sangronis, César Bernardino Colmenarez Nadal, José Honorio Vásquez Hernández, Henry Luis Briceño Bermúdez, Leonardo José Barreto Moreno, Wilfredo Rafael Pérez Mejías, Jesús Ramón Martínez Brizuela, Richard Orlando Carrero Salas, Juan Manuel Hernández Curapa, Ana Gabriela Espin Rodríguez, Herwins Fredderic Strauss Bolívar, Jovanni Alexander Osorio Arias, Nixon Fortunio Vera, Barcelio Acosta, Damian Arturo Medina Mirabal, Orlianna Del Carmen Golindano Martínez, Robert Manuel Rojas Castillo, Johnnerlis Roxsibet Rivero González, Néstor José Torres Hernández, Yordanys Del Jesús Sifontes Fuentes, Carlos Gabriel Ramírez Rivero, Geni Asdrubal Calderon Torres, Alfredo José Urdaneta González, Carlos Eduardo Hernández Blanco, Danny Javier Echandia Arrechedera, Robert Antonio Martínez, David Armaqndo Cererro Torrealba, Enrique José Ortegano Herrera, Antonio Matteo Di Francesca, Yunior Alexander Carrasquilla, Angelo José Villalobos Infante, Enyerbe José Rodríguez Pizzarro, Angel Vicente Celi Guilelilli, Michael De Jesús Gutiérrez, Carlos Alberto Cardena Yanez, José Asdrubal Añez Nares, Italo Alfonso Recchia Vergara, Jesús Luis Gomnez Robles, Abrahan Moisés Hernández Verde, Jatson Alberto González, Orlando Javier Crespo Aguilar, José Angel Busto, Franco Marcano Armando José, Dayker Manuel Chacón, José Rafael Ruiz Linares, Víctor José Vegas Perdomo, José Domingo González González, Alvis Rafael Cabeza Campos, Ender De Jesús Linares, Jaime Javier Cumana López, Darwin Argenis Moncada Uzcátegui, Miguel Alfonzo León Álvarez, Manuel Alejandro Blanco González, Gladys Thairis Molina Pereira, Cristian Alberto Silva Donado, Pedro Luis Palacios Canache, Frank Gelvis Semprum Andradez, Edgar Eduardo Moreno Lago, Dany Drexter Sabino Mora, Jesús Javier Monsalve Azueja, José Antonio Flores Grillo, Jhon Evert Romero, Jorge Ignacio Córdova Brito, Carlos Luis Ramos, Yeison José Rondón Araujo, Pablo Antonio Bermúdez Fuenmayor, Yefrei José Vargas, Yan Carlos Guedez González, José Miguel Seijas Ravelo, Inderson Javier Medina Paredes, Diego Armando Ferreira Pérez, Sergio Raúl Suárez Barrio, Carlos Rafael Rodríguez Palma, Roberto Antonio Hernández, Joisy Gregorio Salgado Salgado, Yeferson Alexander Córdova Briceño, Simón Emilio Manzanilla Azuaje, Franklin José Espinoza Prieto, Farias Parra Renny Grabiel, Luis Manuel González Ramírez, Juan Carlos Berrio Jiménez, Angel Gregorio González Guilarte, Saul Mendez Rojas, Deiker Ismael Padrón Lara, Pedro Antonio Berroteran Torrealba, Nerio De Jesús Belandria Mora, Yeffeson José González Fernández, Adrián David Colmenarez Peña, Yosue Caled Torrealba Castillo, Zobeida Anais Gómez Silva, Moisés Michel Rosario Serrano, Yorjandri José Mateus Narra, Martin Manaure, José Manuel Alcalá Hidalgo, Robert Leonardo Burgillos García, David Alí Bolívar Álvarez, Yimis Rafael Cantillo Valencia, Yimis Rafael Cantillo Yedra, Víctor Javier Contreras, Gerson Pérez Bastillas, Nilkey Rancce Arteaga Romero, Víctor Liomar Clemente Estevez, Henrry Eduardo Requena, Rosmel Jiovanni Bohorquez Carrillo, Andrés Manuel Pinto Riera, Jesús Salvador Petit López, Roger Erick Oropeza Rodríguez, Luis Rafael Araujo Quintero, Jesús Vivas, Antonio Ramón Rangel, Ilirio José Pérez Méndez, César Alfredo Carrillo Torrealba, Daniel Nuñez Moreno, Luis Angel Vera Montiel, Richard Ricardi Ochoa, Jefferson José Graterol Rodríguez, Deibis Manuel Guillén Higuera, Wilman Jesús Hernández Méndez, Edixón Ricardo Sánchez Anduja, Dagny David Sánchez Parra, Eduardo Rafael Seijas Barrios, Carlos Humberto Tovar Escobar, Ronny Manuel Guaramato Chirino, Ernesto Eulogio Toro Rojas, Énderson José Díaz León, Nelson Ernesto Camejo Bandez, Larry Javier Hurtado, Santos Enrique Junior Betancourt López, Juan Enrique Villanueva Franco, Duglas José Rodríguez Castellano, Billy Shamir Peña Jaimes, José Alberto Vegas Vegas, Jhonatan José Zarraga Presilla, Armando José Amundaray Hernández, Alberto Alexander Castro Cordero, Anderson Javier Fajardo, Brayan Alexander González, Rubén Darío Gómez Pérez, Joel José Salas, José Gregorio Villafane Hernández, Nerio Jesús Iguaran López, Héctor Rafael Cabello Gómez, Irvannis Yoarvist Escalona, Elpidio Rafael Rangel, Robert Segundo González Morales, Douglas Rafael Flores Bracamonte, Jesús Eduardo Palazuela, Jorge Luis Lezama Arcia, Amabilis Antonio Rumbos Franco, Alexander José Díaz Blanco, Rafael Orlando Arsola, José Alexander Mora Moreno, Héctor Javier Sánchez Díaz, Jhoander José Ramos Brito, Toni Palma, Daniel Alfredo Suárez Arraiz, Jonathan José Méndez, Elías Alberto Batista Tesara, Franyeli Lisbeth Martínez Rengifo, Yanlin José Manrique, William Rafael Cambero Hernández, Edison Javier Urbina, Sleiter José Gómez Alejandro, José Jesús Pericana González, Víctor Julio Oliveros Salazar, Luis Enrique Zapata Angulo, Mario José Junnior Rodríguez Gamarra, Jhonny Rafael Olivares Cayama, Angel José Cordero, Adolfo Rafael Flores Zerpa, Héctor Antonio Riera Ramones, César Enrique Nartinez Cedeño, Elsa Mireya Martínez Hernández, Jhonduar José Barrios, Gerbis José Rodríguez Flores, Anthony Daves Flores Lizarraga, Yoharluis Miguel Avila, Mario Moisés Brazon Carreño, Jairo Del Carmen Betancourt, Delinger Rafael Romeo Pérez, Fredemic Javier Reyes Palacios, José Eleodoro Méndez García, Franyerson Daniel Montes Quintero, Franciso Javier González Aguilar, Rubén Antonio Torres Montenegro, Anderson Jesús Lozano Carusi, Edixo Enrique Amanda Edixo, Merwil Useche Heredia, Jeferson Ramón López Suárez, Luis Gerardo Peñaranda Aguilar, Sergio Josue Meneses Flores, Javier Alexander Godoy, Andrés Jesús Louis Bello, Ronals Ramón Pacheco Oropeza, Jeferson José Hernández Barco, Carlos Alberto Rivadeneira Maldonado, Eduis José Nuñez Natera, Iván Antonio Maestre, Bartolo Omar García Guevara, Edwar Javier Torres Briceño, Yeison José Monzón, Angel De Jesús Campos, Víctor Manuel Puerta Brito, Davidson Manuel Ávila Cedeño, Martina Batista, Douglas José Zárraga Gutiérrez, Carlos Enrique Delgado Mendoza, Elizabeth Francis Zapata González, Pablo Luis López González, Julio César Suárez García, José Gregorio Delgado Escalona, Francisco Javier Montilla Linarez, William Ramón Quijano Fuente, Angel Luis Barreto Fuente, Yarlyn Rafaela Terán Sánchez, Jhonathan Javier Hernández Rivero, Miclael Kleivel Pérez Urdaneta, Dimas Alberto Salas Benitez Venezolano, Jesús Alberto Contreras López, Wuilliams Antonio Gómez Márquez, Inés Marcelo Brito, Joel Castellano Urbano, Wilfredo Antonio Arjonas González, Luis Alberto Burgos Hernández, Joan Francisco Villegas Villegas, Daisy Gabriela Solorzano Armas, Omar Alexander Navarro Ortiz, Jesús Eduardo Muñoz Navas, Reny Enrique Girardy, Antonio Cabrera Carrasquero, Ender Alexander Tovar Daza, Andrea Polo Cacciatore, Ysaac Antonio Luna Hernández, Winder Alberto Tochon Machis, Yordy José Valentin Vazquez Pérez, Geidi Rocio Rojas Campos, Yonar José Ortiz Bermudez, Maximo Rafael Sánchez, Carlos Alberto Barrios Rondón, Alberto José Rondón, Owel Luis Salazar Chacón, Brayan José Velazquez Velazquez, César Daniel Villegas Colmenares, Luis Ernesto Carrillo Guerrero, Héctor Omar Madero Sánchez, Oswaldo Antonio Salas González, Rubén Darío Rodríguez Castañeda, Antony Damar Castro Trocel, María Anthonella Rebolledo Vezga, Winton Eduardo Rada Abache, Lisandro Mariano Monjes Ramos, Carlos Alberto Ayala, Nelson Javier España Molina, Carlos Daniel Martínez Favot, Eyerson Gabriel Yajure Portillo, José Antonio Fuente Cisnero, Jhonny Miguel De Jesús Rebolledo, Mario Manuel Fernández Romansindo, Gustavo José Meléndez Hernández, Andrés Donato Contreras Álvarez, Maikol Genaro Navarro Rodríguez, Jhonhelia Alexander Morillo Bastidas, Jean Carlos Carrillo Macias, Euromar José Estrada, Rober Daniel Segnini García, Mauricio José Fernández González, Carlos Eduardo Sánchez Terán, José Jesús Salazar Mundarain, Aleidy Cristina Higuerey De Salazar, Jesús Daniel Rivas Mujica, Keiver Alexis Arraiz Tovar, Wilmen Rafael Salas, Rubén Antonio García, Algimiro José Rodríguez, Abimael José Morillo Medero, Germán Orlando Blanco Guerrero, Blanca Pereira Yorfrank Andrés, Nixon Ramón López Montero, Wilder Alejandro Oss Silva, Heriberto De Los Santos Cordero, Miguel Angel Luna Hurtado, Jhonas Steison Hernández Gómez, Javier Francisco Aragua Bueno, Nelson Junior Pinto Archila, Raíza Elena Rivas, Mauricio Alberto Celli Ursi, Robert Arnoldo Giraldo, José Antonio González Curiel, Javier Napoleón Moreno Cabrera, Omer Enrique Añez Rincón, Manuel Jesús Blanco Escalona, José Antonio Cabrera Colmenares, Maidelyn Alejandra Palma, Jesús Daniel Cueto Julio, Willans Jesús Bermúdez, Dixon David Crasto Vera, Oscar Lozano Pérez, Roger David Avendaño Paredes, Damelys Anais Castillo Paravavi, Fraidimil Díaz Cabeza, Carlos Javier Santana Guevara, Juan José Moreno Aguiar, José Miguel Herrera, Ramón Antonio Marrero Solorzano, Carlos David Duarte, Luis Miguel Machado, Harrinson José Flores Maldonado, Richard Alberto Ruiz González, Miguel Angel Tineo Guzmán, José Rafael Regalado García, Josue Dario Teran Parra, Mariela Dolores Escalante, José Francisco Cedeño De Marco, Víctor Manuel Pérez Ramos, Jhonatan Ramón Castro, Pedro Vicente Ojito Rodríguez, Jesús Teodoro Hernández Peralta, José Luis Rodríguez Riera, Pablo José Guzmán Torres, Luvin Dario Kuque, José Herrera Saturnino, Alexander Rafael Mata Segura, Bladimir Oscar Paz Polanco, Juan Carlos Castro López, Franklin Marchán Rodríguez, Deybi Jesús Rivas Flores, Alexander Jesús Morales, Neri Jacinto Morao Bonilla, Wuilman Coromoto Zabaleta Orozco, Juan Francisco Meza Rincon, Alvaro Luis Lameda Parra, Jorge Luis Martínez Tova, Engerberth Jesús González Cordero, Juan Carlos Salazar Velásquez, José De Los Santos Pérez Godoy, Enrique Armando Riera Caetano, Dimitri José Puro Pérez, Luswing Yorfran Sequera González, Yendri José Fabelo Piña, José Manuel Figuera Márquez, Yefri Jesús Rojas Briceño, César Elías Escobar González, Randy José Moreno Barrios, Juan Alexis Carballo Cantor, Luis Ramón May Rodríguez, Edison José Tremont González, Manuel Emilio Rosales Rosales, Jesús Enrique GAlíndez Ruiz, Gladys Antonia Borges Tovar, Tauni Del Valle Marin Marin, César Enrique Vizcaino Marcano, Yesica Carolina Nieves Arnal, Edwin Alfredo Sarabia Barrio, José Mauricio Acosta Aparicio, Danny José Angel Jiménez Amaya, Jesús Enrique Camacaro Maldonado, Jesús Aguilera Azocar, Saul Maldonado Balza, Jaime José Roque Márquez, José Manuel Pirela Morales, Jhoise José Marriaga Rivero, Yen Der Efraín Hernández Oropeza, Brayan Abrahan Lozada Ochoa, Luis Alberto Azuala Vásquez, Freddy Enrique Torres Colmenarez, Alfredo Enmanuel Álvarez Principal, Jhason Smith Fernández Moya, Gustavo Rafael Tillero Mosqueda, José Enrique Medina González, Thomas Gabriel Quezada Espinoza, Alfonso José Esteida Giménez, Yorglass Yohelkis Quintero Silva, Michel Antonio Córdova Espinoza, José Eugenio Tarazona, Dixa Maria Urdaneta De González, Víctor Antonio Beroes Meza, Fernando De Jesús Fernández Solano, Luis Omar Aular Carillo, Luis Alejandro Acosta Romero, Ramón Antonio Rivas Cuba, José Gregorio Arciles Zambrano, Kenny José Hernández Zaraza, Eder Jhoan Conga Palacios, Georde Simón Patarroyo Aranda, Antony Cirino Correa Mauco, Efrain Vicente Roble, Juan Carlos Yaguarin Yaguarin, José Edgardo Santamaria Aray, Frank Eduardo Prince Suárez, Ramón Napoleion Llovera Macuare, Nelvis Alícia Perdomo, Rodolfo Andrés Lemus Cagua, Nohel José Bastardo Acosta, Javier Antonio González Ordaz, Anderson Fernando Infante Tovar, Meiker Jesús Larrañaga, Luis Eduardo Noriega Rojas, Bartolo Alberto Plaza Torrealba, Marcos Antonio Coronil Lucena, Jackson Jesús Medina Vargas, Ivana Rebeca Iglesias Sosa, Yor Luis Valdespino Castillo, Miguel Eduardo Caña Rojas, Miguel Ángel Gómez Santiago, Alejandro José Álvarez Álvarez, Luis Arturo Montenegro Espejo, Jesús Antonio Ordeño Ponton, Eduardo Rafael Montilla Alvarado, Ramón Orlando Blanco Mijares, Vileinis Yoselin Carrillo Barrios, Luis Miguel Cuello Cona, Jean Carlos Betancourt Rojas, Maikol Jesús Sánchez Ferrer, Freddy Roberto Mendoza Baldirio, Orlando José González Pantoja, Jhon Jairo Solar Martínez, Manuel José Rivas Machado, Miler Rafael Delgado Jiménez, Luis Alberto González Acosta, Antonio Ramón Aguilar Piñango, Maikel José López Aguey, José Javier Márquez Cavaneiro, Jean Carlos Velásquez, Teofilo Ernesto Leal Hernández, Alexis Alexander Rondón, Robert Antonio Palacios Martínez, Jesús Alberto Muñoz, Franklin Antonio Castillo Otaiza, José Marco Julio Rodríguez, Roberth José Izarra Delgado, Aderson Moisés Mieres Caro, Jonathan José Sánchez Torrealba, Orlando Banguero Hurtado, Rbryan González, Angel Micael Piñero Delgado, Emercio Luis Marin, Antonio José Ramírez Gutiérrez, Daniel Antonio Torres Piñango, Javier Enrique Cueva Acosta, Ronaldo Jesús Vargas Aguilar, Ivan David Azuaje Pumar, Oscar Antonio Medina Ortiz, Nestor Eveliexis Parra Heredia, Enger Antonio Morales Guevara, David José Ríos, Jonathan Jairo Marino Aguiar, Carlos Rafael Quijada, José Alejandro Lima Quiroz, Eiker José Torbett Noriega, Wilmer Alexander Silva Rivero, Juan José Figueredo Ramírez, Nelson Andrés Batista Morales, Carlos José Pérez Polanco, Yorwin Alexander Chirinos Soto, Jorge José Quiroga, José Antonio Rangel, Juan Carlos Rivero Avilar, Luis Esteban Pérez Ugas, Carlos Augusto Cedeño Archila, Henrry Alfredo Guanipa Olivares, Luis Alexander García Gómez, Carlos Alfonso Patiño Gómez, Antonio José Aledejo Ramírez, Aaron Enrique Morantes Quintero, Edrick Ricardo Iriarte Martínez, Héctor José Colina Sarmiento, Jhonatan Antonio Vásquez Carrillo, Addixon Gilberto Jiménez Hernández, Jonathan José Freitez Jaime, Carlos Eduardo Melende, Anderson José Pérez Teran, Yilber Jhunior Ulloa, Eduvigis Germána Santana Lugo, Germán Santana, Wilians Alberto Pérez Negrin, Mailor Enrique Granados Colmenarez, Tirso José García Mendoza, Harold Yonarkys Blanco Camejo, Gibson Prado Jeeson Arturo, Elio Jesús Vargas Hernández, Énderson José Toro Alvarado Venezolano, Ramón Enrique Pérez Márquez, Alberto José Valásquez Morales, Rodolfo Enrique Brito Torribilla, Miguel Angel Jiménez, Luis Rafael Reyes Romero, Luis Felipe Mujica Zapata, Jean Carlos Rivero Mariño, Julio Antonio Suárez Laya, Paolo Antonio Urbina Montilla, Apolinar Márquez, Robinson Laica Rincones, Jhon Ferley Venencia Santoya, Reinaldo Evelio Álvarez Carvajal, José Gabriel Hurtado, Jesús Daniel Silveira Parra, Erneglis Yodannis Pacheco Romero, Luis Jesús Córdova González, Efren Eduardo Castillo Aguero, Janeth Anais Ortega Rodríguez, Marlon Jesús Pacheco Estevez, Jheferson Ostwards Hernández Lara, Jorge Luis Barranca Zarage, Duncan Jesús Pimentel Perdomo, Jorge Alexander Carmona Espinoza, Jerso Joel Álvarez Escalante, Alejandro Antonio Mejías Cedeño, José Luis Aular Cisneros, José Rafael Lara Nadale, Wilgly Jesús Guaina Reverol, Roiker Manuel Angulo Monsalve, Winder José Andrade Hernández, Yeresica Barrios Infante, José Víctorino Herize Galíndez, Gregorio García Mijares, Alejandro Federico Mujica Betancourt, Gerardot Ramón Hernández Morillo, Eloy Marcos Barboza Mercado, Luis Rafael Díaz Turmero, Eduar Argenis Orta Bolívar, Jonathan Piñango, Nau José Blanco Palacios, Daniel Yoydagel Gascon Zambrano, Naudy Eduardo Talero Vivas, Ivan Rafael Pérez Gil, Julio Ramón Blanco Ojeda, José Adrián Vinaja Vázquez, Haiessam Sijaa, Cristian Alessander Zorrilla Rodríguez, Antonio José Vincero, Luis Beltran Mendez Rojas, César Alfonso González, Denny Guillermo González Pernía, Anacleto Peña, Omar José Lea Ortega, Margelis Coromoto Suárez, Rafael Domingo Herice Rojas, Javier Ramón López Barreras, Ivan Alfonzo Falcon Montauti, Jackson Javier Rondón Márquez, José Luis Valero Vásquez, Hebert Rafael Villa Ladino, Ángel Vicente Jiménez Torres, Christopher Anderson Polanco Robertis, Wuilkin Armando Herrera Segarra, José Antonio Izarra, Yorbis Alejandro Martínez Briceño, Yoander Josue González Naña, Moisés Gabriel Castro Lira, José Ricardo López, Edinson José Seija, Yomar Gallardo Paez, Luis Abigail Pérez Machado, Magdiel José Acacio Sosa, Luis Emiro Nuñez Romero, Nilexon Ramón Ortiz Valero, Wilber Alejandro Betancourt Villanueva, Yordany Oswaldo Blanco Miranda, Fernando José Gutiérrez Vaamonde, José Francisco Peña Becerra, José Gregorio Febres Azocar, Randy Jhonaiker De Pablos, Juan Alí Rattia Moreno, Víctor Manuel Quintero Pérez, Danilo José Chopite Maican, Jhon Lancer Hernández Chirino, Yensy Javier Soto Amorocho, Jesús Javier Ruiz Ruiz, Wanner Alberto Machado Zerpa, Henry Enrique Villalobos Chirinos, William Alvernia Chacón, Mauricio José Volcán Bermúdez, José Gregorio Castellin Guevara, Alexander Rafael Vargas Sánchez, Oglis José García Piñango, Humberto Antonio Astudillo, Jesús Manuel Parra Avila, Alvaro Antonio Arias Angel, Luis Manuel Arroyo Jiménez, Alessandro Junior Atagua García, Franklin Javier Silva Balcazar, Kelvis Eudomar Sanguina Díaz, Susana Billamira Payema Blanca, Pedro Gaspar López, José Melchor López, Jenny Del Valle Torrealba Venegas, Emirson Rubio, Macario Alejandro Seijas Mujica, Michell Carolina Chacin Chirino, Gregorio De Jesús García, Claudio Miguel Zarantes Hernández, Carlos Eleazar Gutiérrez Vásquez, Javier Antonio Gil Franco, Jorge Silva, José Irenio Veloza Silva, Oscar Jesús Castillo Escalona, Luis Miguel Peña Pinto, Maria Del Carmen Díaz, Gustavo José Rodríguez Jalaff, Juan Carlos Lugo, José Luis Márquez Parra, Luiji Joise Bermudez Martínez, Michael José Gregorio Veloz Silva, Ofrandi José Angulo Ariza, Francisco Gabriel López, Yoangel José Medina Aullar, Americo Antonio Morán González, Juan Pablo Gómez Parra, Bryamb Alexander Pedroza Barreto, Francisco Javier Gil Velásquez, Carlos César Camargo Hoyos, Jhonny Rondón, Douglas Alejandro Jiménez Flores, Erlis Alexio Albarran Flores, Alejandro Rondón Cedeño, Gleima Gabriel Fernández Cabrera, Juan Carlos Carrasco Guzmán, Clenyer Argenis Alvarado Silva, José Francisco Muñoz Paez, Carlos Eduardo González, Alfonso José Rodríguez Parra, Carlos Manuel Mendez Villegas, Jhoan Alexis Villanueva Martínez, Maria Grispina Pérez Aparicio, Anderson José López Rodríguez, José Alexander Vegas Lara, Eduardo Luis Tavares Piñango, Edgar Jhoann Torrealba, Angel Francisco Espinoza Alayón, Jesús Armando Fermin Hernández, Víctor Alfonso Bellorin Torres, Roni José Franco Álvarez, Jhonatan Germán Fernández Hidalgo, Luis Omar Gómez Prieto, Luis Edgardo Carrasquel Guedez, Angel Leobaldo Álvarez Reyes, Juan Gregorio Torres Alcalá, Orlando José Tovar Servino, Ellery José Villarroel González, Reinaldo José Rincones, Kelvin Alexander Pichardo Carpio, Jorge Luis Roca Astudillo, Rosalíno Ruiz, Willian Ramón Molero Sanz, Ronald Joséph Bastos Bochaga, Diego Alexis Peña Quintero, Carlos Enrique Fontalba Silva, Raúl Arevalo Vegas, Jerdi Daniel Jarillo Ramírez, Jofran De Jesús Zamora Acosta, José Gregorio González Pinto, Fabián Conrado Marín Rodríguez, Maria Teresa Cantillo Mejia, José Ordulio Contreras Suárez, Yanger José Laica Barreto, Yexson Jesús Veliz Braca, Brayan José Pérez Vallesteros, Manuel Alejandro González Díaz, Jonathan Josué Chávez González, Juan José Rodríguez Gutiérrez, Eudy Ramón Sabalce Segovia, Carlos Jesús Ron Herrera, Cristian José Rodríguez, José Gregorio Rodríguez Pulgar, Felix Salas Guillen, Narciso De Jesús Molina Hernández, Luis Manuel Abad, José Arnoldo Osorio Estevez, Reiber Jesús Ramón Pérez, Yohanderson Javier Castillo Moreno, Elvis Daniel Cordero Bravo, Robinson José Hernández Hernández, Jefferson Johan Alvarado Cañizalez, Alvaro Daniel Rodríguez Pérez, Yebrail Soto Duarte, David Javier Blanco Ruiz, Jorge Alcides Espinoza Urbina, Axel Emmanuel Pérez Aponte, Engel Antonio Martínez, Darwin Antonio Álvarez García, Jonatán José Maita García, Rafael Angel González Villegas, Josue José Arasme Bermudez, Johan Farith Lambraño García, Yender Eduardo Rausseo, Edgar José Marcano Medina, Yonathan David Fernández Rodríguez, Angelo Javier Blanco Novoa, Rafael Eduardo Viana Roble, Yonier Jesús Jiménez Parra, Osmer Francisco Leon Pérez, Wuillber Ramón Castillo Díaz, Wilfrans Humberto Rivas Pérez, Fernando Javier Noguera Gonzalez, Franklin José García Guevara, Felipe Armando Oropeza Pérez, Jeyson Jesús López Castro, Alberto Riz Perozo Cartagena, Jofre Guillermo Abache Bustamante, José Ramón Torres Parisca, José Duglas Molina Ramírez, Alexis Eduardo Blanco Cuaran, Víctor Julio Bautista Palau, Heryerber José Albolera Bracho, Bernin Leandro Sánchez, Jesús Ramón Maita Betancourt, Deivis José Briñes Ferrer, Josue Rafael Terán Moncada, Abdelranhman Ismail Elsayed Hassan, Wilson José Martínez, Rubén José Martínez, José Gregorio Díaz Rodríguez, Ramiro José Ruiz González, Dumas Manuel Yanave Blanco, Angle David Perdomo Figueroa, Víctor Alfonso Bellorin Torres, Alfredo José Monzón Machado, Richard Alexander Pinto Prado, Junior Alexander Agamez, José Guillermo Dugarte, José Fernández Priolo, Jesús Gabriel Blanco Azuaje, Genaro Alberto Rincon Alvares, Eleazar Figueredo, Ender Ener Plaza Pacheco, Edgar Ramón Arcia García, Carlos Eduardo Arias Ortiz, Leswy Jhonneyker Marin Salcedo, Deivis Antonio Rondón Guzmán, Franklin José Gomes Casique, Gabriel Alberto Bolívar García, Keiver Eduardo Rodríguez Rodríguez, Cancines Sánchez, Jhonatan José Rondón Franco, Kenni Rafael Velazquez Sánchez, Humberto José Hernández Medina, Johan Javier Dominguez, Gustavo José Mudarra Guzmán, Luis Alexander Oliveros Flores, Carlos José Pinto Mendez, Larry José Bueno Berroteran, Demery Vladimir Bastardo Escalona, Hernan Javier Torres Leon, Loudwin Allen Marín Rondón, Dannis Javier Chirinos Melendez, José Maria Marcano Payares, Melquiades Del Carmen Mendez García, Luis Alberto GAlíndez Ladino, Yesnaire Solimar Cerrada Rivero, José Gregorio Lafont Salazar, Luis Felipe Zambrano Echeverra, Rosmel Ernesto Santoyo Conde, Eudo Rubén González Ferrer, Gabriel Bulmaro Gómez Natera, Richard Alírio Martínez Pineda, Orlando Ramón González Puente, Kendry Daniel Pirela Benitez, Jonathan De Jesús Aguilar López, Abraham Espinoza Espinoza, Yendri José Campos Almeida, Maria Lourde Castellano Morillo, José Gregorio Plasencia García, Yevison Ricardo Camacho, Pedro José Camacho Montero, Roberto Antonio Romero González, Stefani Daniela Carbonel Medina, Luis Yohander Urbina Pavon, Oscar Javier Peraza Loyo, Carlos Eduardo Hernández Márquez, Yhoneyker Yhoan Guedez Aguilera, Gabriel De Jesús Ladera Díaz, José Rojas David, Carlos Manuel Da Silva Rodríguez, José Alejandro Espejo Davila, Yorledy Eliduvina Sánchez Santiago, Willian Javier Parra Rodríguez, José Andrés Casanova Infante, Maykool Enrique Montilla Balaguera, Angelo Beltran Carvajal Chacón, Andrés José Escobar Alfonso, Víctor Manuel Navarro Blanco, Elon Adony Colina Centeno, Julio César Blanco Vegas, Mario José Roas Ramírez, Carlos José Sira Silva, Eduardo Enrique Rodríguez Días, Eddy Alexander Jiménez Torres, Pedro Berroteran Fuentes, Manuel Y Aly Eswc Guerrero, Leonel Antonio Urdaneta Vargas, Wuilfredo José Tovar Guevara, Alexander José Dorante Adan, Emilio José Milano Flores, Gustavo Enrique Salazar, José Antonio Durán Balda, Deibis José Chirinos Chirinos, Néstor José Rojas González, Anderson José Mata Lombano, Larry José Romero, Engels Rafael La Rosa Alcalá, Michael Benito Duarte Montilla, José Alejandro García, Franyer Isaac Hernández, Daniel Alberto Campos Sánchez, Carlos Jesús Molina Martínez, José Gregorio Parra Sánchez, Kennys Orlando Rodríguez Fuentes, Jon Carlos Ulpino Flores, José Gregorio Purica Ortega, Keyver Yhosneyker Bencomo Andrade, Evis Daniel Morales López, José Miguel Ortiz Gurirapa, Dany Rafael Cobo Mota, Luis Enrique Castillo Morillo, Freddy David Lizarraga Guada, Carlos Eduardo Calderon Díaz, Eladio José Rodríguez Aray, Luis Alfredo Montero Campos, Jesús Antonio Díaz Hernández, Eduardo Antonio Rangel, Jesús Álvarez Pérez, Antonio José Escalante Morillo, Keibver Josue Espinoza Pérez, Yenso José Ramírez, José Jesús Bohorquez Ortega, Juan Diego Rincon, Jhonny Martin Osorio, Carlos José Barreto Solorzano, Eduardo Enrique González García, Hildemar Guillen Caceres, Germán Hernández, Yordin Alexander Guedez Rebolledo, Oswar José Castillo García, Reinaldo Rosember Moreno Mogollon, Edgar Gustavo Azuaje Álvarez, Luis Gerardo Corro Morales, Wilmer Pastor Freitez Freitez, Leonardo José Flores Nieves, Humberto Enrique Puerta Carvajal, Elias Alejandro Martínez Ibarra, Raúl Alejandro Blanco Angulo, Robert José Colmenarez Avendaño, Paul José Huerta Pirela, Leonardo Gabriel Quiero González, Francisco Javier Silva Sequera, Jesús Rafael Vargas Morales, Bruce Leugim Latan Herrera, José Armando Blanco Sánchez, Darwin José Guzmán Gómez, Guaico Alxander Ortega Cortez, José Antonio Cortez, José Ramón Cedeño Lombano, José Ramón García, Lerwin Alberto Mendoza Linares, Luis Alejandro López, José Andrés Salazar, Omar Antonio Reyes Jerez, Jhon Ander Rodríguez Moreno, Sara Elena Díaz Aremento, Maykol Steven Peinero, Nelson Daniel Gracia Tiapa, José Antonio González Albarran, Juan Pablo Echenique Flores, José Miguel Guzmán, Daniel Eduardo Urbina Pereira, José Felipe Morillo Mendoza, Víctor Tulio Berrios Berrios, Carlos Alberto Cova Ostos, César Alberto Rodríguez Cumana, Fernando Patrick Ferreira, Nelson Antonio Romero Vieira, Jorge Luis Nieves, Deivis Antonio Julio Jiménez, Roy Ramón Rojas, Eramos Sánchez, Gilmer José Daniel González Ruiz, Jhonny Jesús Oropeza Crowther, Kelvin Antonio Granado Ortega, Engelbert Figueras Rios, Edgar David Soledad, Jheison Eduardo Martínez, Anderson José García Vera, Jorge Alexander Pirona Pirona, Wilmen Daniel Rodríguez Flores, Johan De Jesús Mendoza Castillo, Brayan Alberto Correa Villamizar, Luis Alberto Romero Malavé, Gerardo Antonio Molleja Tua, Carlos Eduardo Teran Itriago, Yender José Araujo Ruzza, José Luis Rojas Silva, Estarlin Velásquez, Víctor José Lunar Granadillo, Jhoan José González Freites, Yuber Alexander Rivera Suárez, Miguel Antonio Díaz Tovar, Michael José Andrés Rivas, Roberth Samir Sánchez Rosales, Elio Enrique Elias Martínez, Winder Ramón Urdaneta Galue, Antony José Montero Montereo, Víctor José Pacheco Romero, Larry Oswaldo Morillo López, Josnaiker Oswaldo Morillo Lavarez, Tomas Enrique Villegas, Yoandry Daniel Valera Rodríguez, Wilfreyyi Zolorzano Pérez, Tomas Enrique Arraiz Capote, Gabriel Muñoz Figuera, César Alexis Campos, Omar Daniel Alfonso Rigual, Yhon Alexander Rodríguez Marval, Jesús Ramón Castellano, Willians Alexander Ramallo Arteaga, Carlos Luis Simanca Manrrique, Arcangel Gregorio Ramos Escalona, Simón Gregorio Mollega Maneiro, Emanuel Alejandro Rodiguez Borregales, Kleiver José Fernández Linares, Josue Daniel Chirinos Ibarra, Luis Antonio Vergara Severiche, Gabriel Eduardo Arraiz Andrade, Eduardo Norato Martínez, Andrys Del Valle Villarroel, Manuel Octavio Lorenzo Iscala, Chiqui Tinoco Lorni Heather, Carlas Jhoani Peña Camacho, Tomas Eduardo Rojas Gutiérrez, Herrison Miguel Fuentes Carrillo, Wilfredo José Ascanio Soto, Keyner Jhoan Panacual Serrano, Nelson Javier Mendoza, Jairo David Portillo Pineda, José Gabriel Mercado Montiel, José Miguel Vera Machillanda, Javier Antonio García Guerra, Blanca Jhony José, Roniel Alfredo Bellorin, Jhonny Jesús Macias Mosquera, Pedro Luis Quijada Alguaca, José Rigoberto Montiel, César Eugenio Vera Barajas, Jean Carlos Farfan, Juan Ricardo De Abreu Rodríguez, Willian José Sánchez García, Jean Marcos Alfonzo Sequera, Pedro Ramón Montillano Viera, Germáno José Ramos Rojas, Juan José Morales, Adrián Cardenas Erimson Alexander, Luis Enrique Rivas Arangure, César Gabriel Longart Mora, Johan Enrique Gómez Álvarez, José Gregorio Cañas López, Alejandro José Gallardo Ruíz, Edilso José Escobar Reboyedo, Jonathan José García Flores, Thomas Alexander Malave Alcalá, Jhojani Someril Barreto Arnia, Jorge Elicer Cabeza Rodríguez, Delfin Alexander García Escobar, Jorge Luís Figuera Amaya, Manuel Enrique Astudillo Larez, Reinaldo José Cordero Carrito, Damilo Antonio Rivero Gil, Pedro Miguel Weffer Coronado, Marco Alejandro Bastidas, Anderson Luis Benitez Segura, Evardo Antonio Alastre Hernández, Jesús Joel Azuaje Briceño, Yeicson Luis Ramos Blanco, Deivis Rafael Monzon, Jeison Luis Mendoza Urbina, Dawil Feliciano Ibarra Rojas, Rafael Enriquez Rivero Carballo, Luis Carlos Mendoza Salazar, Daniel Alberto Rivera Zabala, Johny Rafael Romeo Sifonte, Johan Luis Lira Peña, José Rafael Machado Querales, Ronal Alberto Castillo Sira, Moise David Hernández Vizcaya, Junior Alfredo De Abreu Chavez, Antonio José Urbaneja Rondón, Yeison Alejandro Bolívar Mieres, Joandri Alí Acosta González, Andy Daniel Barrios López, Jacinto Ramón Velásquez Navarro, Joani José Guillermo Rodríguez Torrens, Kendry Antonio Díaz Díaz, José Gregorio Silva Meza, David Manuel Romero Álvarez, Énderson Josue Romero Álvarez, Danny Jesús López Tarazona, Jesús Enrique Palacio Galíndo, Yoel José Sevilla Cidrian, José Nicolás Gravina Pernalete, Saúl David Ascanio Gil, Ana Cristina Barcenas Macano, Jesús David Bermudez Guerra, Miguel Angel Virguez Mejias, Wuilmer Antonio Pérez, Francis Mar Chirinos Guzmán, Ana Yaquelin Castillo, Gabriel José Palmares, Josguar Alejandro Torres Abreu, Alexis Alejandro Cisternas Castillo, Andis Daniel Soublet García, Yenfry Antonio Bustillo Perozo, José Antonio Díaz Flores, Luis Alberto Conde, José Alberto Contreras, Luis Manuel Lozada Granadino, Yovani Ramón Montilla, Yonaiker Jesús Romero Escalona, Henry Alexander Gutiérrez Espinoza, Junior Stevenson Silva Pérez, Kelvin Javier Colina Lujano, Miguel Angel Ramos Duram, Saulo Alfredo Cortez Ortega, Josue Daniel Cortez Ortega, Fernando Ovidio Algara Torrealba, Juan Daniel Alvarado Barrueta, Alvaro Enrique Mendoza Berrio, Yorman Antonio Nuñes Ochoa, Julio Antonio Fernández Castillo, Yohangel José Urrieta Castillo, Ervis David Mendosa Flores, Johanny José Romero Guerra, Angel Daniel Castañeda Martínez, Anthonio Joel Hernández Márquez, Euclides Antonio Jobo Oliveras, Jeison Alfredo Calderón Moreno, Free Antonio Martínez, Cruz Leonardo Leonett, Anibal Noel Gallardo Frias, Luisyendi Yanpier Paolo Pernia Rosales, Víctor Aparicio Suárez Moreno, Osmel José Gregorio Vera Mendoza, Johan José Bravo Hernández, Santiago José Quintero, Narvis José Martínez Pérez, Darwin Rafael Villenas Ajaca, José Gregorio Carmona Malave, Mario Rafael Garces Camaripano, Wilfredo David Petter Cañas, Luis Fritz, Deglys Esneiker Villamizar González, Ángel Andrés De Jesús Rivas Viamonte, Guillermo Castañeda Garzon, Víctor Hugo Portillo Piña, Juan Carlos Mendoza, Luis Enrique Hernández, Jesús Salvador Rodríguez Pérez, Eduardo Rafael Figueroa Vallenilla, Anderson Alexander García Valderrama, Joséry Manuel Rivero Fernández, David Alcedo, Yohanyer Gerleiz Salas Yajuri, Franklin Alexander Lucena Durán, Ricci Manuel Ponce Mijares, Javier Antonio Murillo Morillo, Javier Antonio Villegas Mendez, José Daniel Morillo Pérez, Rafael Ramón Vielma Briceño, Jhonny Alexander Pineda Leon, Luis Ramón Jiménez, Efren De Jesús Guevara Solano, Jean Franco Bolívar Sánchez, Nelson Smith Silva, Luis Felipe Pérez Irumbe, Nelcys Del Valle Butto Marval, Jorge Luis Rodríguez Díaz, Rey Martin García Ponce, Armando José García Arias, José Daniel Maury Serrano, Donald Anderson Mendez Leon, Pedro Manuel Bello, Jorge Miguel Jiménez Blanco, Orky Alfredo Padro Noguera, José Martin Moreno Garrido, Énderson Gabriel Gutiérrez García, Heider Enrique Fernández López, Jesús Abraham García Alcalá, Alan Frederick Raymond Díaz, Carlos Eduardo Orellana Sisnero, Mauro José Pérez Cedeño, Yohanni José Leal Solano, Eduanny Jesús Arvelo Marcano, Stiven Ray Mota Arvelo, Luis José Vivas Chacón, William Antonio Zambrano, Anthony José López Barrios, Reny José Vera Gómez, Manuel Alexander Donates Ochoa, Alejandro David Pereira Márquez, José Alberto Vazque Brazon, Roman Jeison Rafael, Yoel Alejandro González Valera, Roberth Steven Mendoza Villegas, Yosmar Daniel Villegas, Reinaldo Daniel Vásquez Ureña, Francisco Javier Contreras Godoy, Cosme Rafael Montenegro García, Repolho Jair Borges, Cruz Maria Gonzales, Deibys Manuel Iriarte Luna, Rafael Antonio Zambrano Chacón, Carlos Nehomar Álvarez Veliz, Eduardo Josè Guedez Escorche, Charbel Antonio Nawar Massad, Donato Ortiz Estremo, Mark Arteaga Wilfredo José, Ronny José Bruno Castillo, William Alfonso Solórzano Arocha, Josue David Suárez Medina, Moisés José Arrieta Rodríguez, Abrahan Jesús Piña Lorenzo, Yonathan Eliezer Llaraza Aguilar, Otto Armando Márquez, Nicol Pérez Soler, Eduar Antonio Cañizales Pérez, Humberto Ramón Zamora, Angel Eduardo Delgado Marin, Junior Eduardo Romero Zavala, Omar Rafael Guzmán, Edixirio Del Carmen Fernández, Genyerbert Oneal Coraspe Piñate, José Giovanny Gutiérrez Guillén, Francisco Orlando Bello González, Pastor De Jesús Moreno Pérez, Orlando José Rondón Martínez, Juan Bautista Vallejo García, Gustavo Gamez Peña, Luis Josué Romero Matheus, Angel Simón González García, Julio César Sotillo Gamez, Leonardo Mauricio Olivares Quintana, Cristobal Falcon Colmenares.

ABRIL

Enríquez De La Cruz, Leonardo Rafael Figueroa, Yorman Enrique Espinoza Palencia, Yoxander José Tovar Linarez, José Janeiro, José Del Carmen Rodríguez Carrasquel, Eduardo Manuel Silva, Jhony Alexander Díaz, Albert Alí Quintero Aldana, Eduar Alexander Breto Méndez, Rosmy Alcides Losada Rodríguez, Edgar José Mata Rondón, Jombeiker Alexander Mosqueda Salas, Luis Alberto Silveira, Geovanni Alezander Bolívar Ortega, Wilian Alfredo Lemus, Maria Isabel Rojas, Gabriel Enmanuel Toro Nieves, Jean Carlos Pérez Cabrera, Thayde Del Valle Cabrera, Carlos Arturo Zambrano, Jhon José Rengel, Luis Rafael Rodríguez Bohórquez, Yohenry Antonio Espinoza Valero, Pablo Luis López Morles, Dionisio Rafael Hernández, José Enrique Cuellar Portales, Tony Rafael Marcano Bolívar, Neimar Alejandrina Rodríguez, Jonathan José Osorio Ruiz, Txomi Emir Blanco Fialho, José Marcano, Angel José Machado Longa, Morella Coromoto De Oliveira Martínez, José Gabriel Monasterio Maiz, Luis Alfredo Bellos López, Orlando Javier Figueira Vera, Luz Mery Fernández Torres, Jesús Anibal Molina Oviedo, CAlíxto Rafael Michelli Aray, Eli Barrios García, Richar Eliuth Aponte Pacheco, José Ramón González Bordones, Dayer José Rodríguez Portillo, Albert José Vásquez Linarez, Víctor Rafael Rumión Aguilera, José Gregorio Llaramare Basanta, Julio Rafael Aular Solano, Luis Alberto Quiñones, Víctor Manuel Rangel Romero, Carlos Alberto Nava, Venezolano, Miguel Angel Luengo Palencia, Wuilvis Dagoberto Maita Maita, José Alexander Alayón, José Francisco García, Prato Ever Fontecha, Sinverle Wuinderyi González, Dayer Yeferson Blanco Zambrano, Jorge Luis Herrera Villanueva, Johander José Rondón, Yeferson Alexander Linares Gaona, Julio Edgar Rodríguez Hernández, José Adonay Álvarez Ramírez, Willian José Liendo Ladera, Nestor Luis Perozo, Raúl Lainerke Canelon Muñoz, José Ángel Hermoso Chirinos, Yonaikel Nazareth Ramírez Bellorin, Miguel Angel Talabare, Héctor Antonio Salazar Serrano, Ramóna Candelaria Loor Cedeño, Anyelo Luis Carias Jiménez, Luige Enrique Pérez Valera, José Guillermo Gómez Ponce, Jofre Ildemar Pérez Pérez, Julio César Bonillo Vasquéz, Juan José Velásquez Marcano, Yulixandra Peña Yanez, Víctor Alexander Cadevilla Sangronis, Manuel David Camacho Ramírez, Rood Randy Fernández Barreto, Víctor Manuel Linares Silva, Leibert Daniel López De La Nuez, Arienny Yoleinny Montes Gutiérrez, Xavier Rainer Quoro Sánchez, Joao José Fernández Da Cruz, Gilbert Alexander Matute Zambrano, Julio Ramón Altuve Graterol, Naudi José Guillen, Jairo Luis Prietro Colina, Jackson Eduardo Flores Villegas, José Frainel Rodríguez Malpa, Eleuxe Andrés Hernanes Tarife, Cristian David Carrillo CAlínes, Pedro José Soto Torres, Denis Molina Zabala, Jesús Alberto Portillo Esposito, Douglas Elías Cambera, Yeiker Enrique González Peña, Sergio Antonio Ñañes Berseguia, Leonardo José Pereira Correa, Luis Gongaza Payares García, Moisés Hernández Echenique, Omar Enrique Sánchez Colina, Jhonatan Rene Villegas Urbina, Jhonny Alexander Jaimes Durán, José Moisés Fernández Salazar, Wilson Rolando Ederizan Rabago, Richard José Camacho Sánchez, Jorge Armando Martínez Bolívar, Betty Del Valle Velazquez, Leonel Alexander Guzmán Jaramillo, Reimer Sanderg Quiroz Martínez, Rafael Isidro Isturriaga Isturriaga, José Joaquín Navarro, Johan Alberto Pareded, Eladio De La Cruz Camacho, Yeiner Vladimir López Salazar, Eduardo Jairo Rojas Guerra, Jonatán Eduardo Álvarez Bermúdez, José Daniel Morillo Mejías, Cleiber Armando Henríquez Uzcátegui, Jesús Ramón Cazorla Roa, Mario Wilson Campos Ferreira, Luis Alberto Enrique Toro, David Enrique Montoya Villanueva, Jeyker Johan Mendez González, Abraham Jacob Mayo Vería, Arquimedes José Marcano Moya, Enrique Rodríguez Sanz, Franklin Giovanni Ramírez Mundarain, Yetsenia Alexandra Davila Villegas, Jesús Enrique Dominguez Saez, Roberto Josue Fuentes Bernal, Anthony David Sandoval De Freites, Joaquín Antonio Álzate Andrés, Yosman José Bracho Morales, Denny David Hinojosa Díaz, Gustavo Alexander Terán Morales, Brandon Josué Montilla Andrade, Alcibiades Arturo Galue Martínez, Leomar José Velásquez Gómez, Edwar Manuel Hernández Manzano, Ricardo Iván Hernández Cuervo, Abraham Antonio Marrero Palacios, Kender Adrián Colmenares González, Omar Antonio González, José Alberto Pérez Rivero, Luis Antonio Castillo Marca, Jedferson Santiago González Gerdel, Deivid Daniel Guerra Tovar, Edisson Eduardo Figuera Seballo, José Moisés Alfaro Coa, Arturo José Delgado Herrera, José Reyes Barrera, Luis Enrique Quintero Franco, Isidro Rafael García Carrillo, Rafael Angel Romanache Devera, Oscar Enrique Vásquez Colmenarez, Gabriel Jesús Guevara Rivas, Francisco José Paredes Cáceres, Antonio José Peña Palma, Jesús David Lozada, Liuber Eduardo Toro González, Alexander Beltrán Pérez, Erick Alexander Morillo Valera, Ernesto Alí González, Angelo Josue Castillo, Gaby Gabriel Paredes Duarte, Jesús Leonardo López Pereira, Maikol José De Caires Romero, Jonathan Frami De Caires, Gabriela Adonay Romero, Roy Rafael León Valecillos, Jonny José Silva, Edwin Gabriel Sánchez Carrizalez, Luis Jiménez, Domingo José Ojeda Bello, Cecilia Velásquez Ibañez, Eduardo José Maravella, Frank Rafael Sánchez Díaz, José Antonio Sifontes, Luis José García, Jesús Rafael Mendoza Contreras, Felipe José Alfonzo García, Ángel Ramón Peraza Mora, Willi Javier Rivero Singer, Manuel Esteban Mosquera Cordero, Robert Alejandro Piñango Valecillo, Carlos Alexander Salazar Llovera, Gabriel Alexander Suescun Cabriles, Feria José Galvis Roca, Darwin Francisco Rodríguez, Espartaco Alexander González Piñero, Arnoldo José Pérez Torres, Andrés Donato Rodríguez, Carlos Eduardo Rodríguez Luna, Wladimir Víctor Avila Vanega, Jahu Samir Carreño Albarran, Fredel Ramón Muñoz García, Luis Eduardo Sánchez Ferrer, Jorge Luis Almarza Chirinos, Josmer Briceño Tovar, Luis Adrián Rojas De Los Santos, Yorbis Luis Seijas, Juan Carlos Durán Sanjuanelo, José Gregorio Moreno Martínez, Reinaldo Paredes Tayupo, Alexarder Moreno Montaño, José Vicente Manrique Peña, Jorge Luis Camacaro Teran, Dalvis Daniel Rivas Bullones, Yojan Gabriel Pitalua González, Jaiver Joniel Hernández Rodríguez, Énderson Delgado, Wilmer José Yustiz Blanco, Carlos Eduardo García Arroyo, Greiner Rafael Madera Madrid, Grégori Asael Jiménez Moreno, Samuel Jesús Pedrique Fernández, Yorman Eduardo Aldana López, Danifer Alexis Suárez Castillo, Harlem Daniela Romero Melean, Pascal Antonio Prieto Bermudez, Luis Miguel Martínez Ortiz., Derwins Asdrubal Peña Orta, José Ramón Claro Quintero, Otoniel Enrique Ydrogo Mendoza, Duilio José Villamizar Paez, Angel José Castillo Colina, Julio César Rojas Fajardo, Luis Alfredo Álvarez Noguera, Santiago Rodríguez Rodríguez, Jorge Luis Oyaves Monsalve, Pedro Ramón Hernández Valencia, Yoelbis Alejandro Orozco Sira, Albert Alexander Fernández Vargas, Frank Feliciano Marin Vásquez, Hernan Alexander Campos Melendez, Wilmer Alexander Contreras Medina, José Daniel Parra Ortaega, Alberth Luis Figueroa Cedeño, Jesús Manuel Martínez González, Edixon Alexander Ramírez Vargas, Anderson Arnaudo Pereira Díaz, Camilo Antonio Fuenmayor, Ramón Alberto Mendoza Ocando, Raynel Eduardo Silva Leal, Luis Eduardo Díaz Castro, Alexis Jesús Moreno González, Alejandro Rafael Cortesía, Anderson Guzmán Rodríguez Rodríguez, José De Los Santos Sarabia Prieto, Jorge Luis Castillo, Edixon Eduardo González Silva, Alexander Yohan Lugo Henrique, Agustín Eduardo Sánchez Bueno, Derwin José Martínez Bolaños, Fernández Alírio Sánchez Duarte, Jorge Luis Cordoba Rojas, Alejandro Rafael Courleander García, Yohenis Pascual Figueredo Rodríguez, Leobaldis Enrique Porto Herrera, Keibi Alfonzo Tavera Murga, Luis Miguel Contreras Salazar, Hyhoder Antonio Areaza Beltran, Angel Alberto Casamayor, José Luis Zarsalejo, Énderson Enrique Abreu Beltran, Oscar Jesús Sánchez Corniel, Ilden José Duarte Ruiz, Jesús Ramón Castillo Rosa, Junior Antonio Castellanos Barrios, Eider Johan Yepez Colmenarez, Freddy Jesús Liendo Mendoza, John Anderson Reinoso Paez, Juan José Gerig Camacho, Betcy Dalmira Hernández Rivero, Sergio Alfonso González López, Juan Alberto Silva Oropeza, Rixon José González Rubio, Richard Homorio Bravo Santoya, Eduardo Enrique Alarcon, Juan Roberto Blanco Pacheco, Jhoan David Antoima Abreu, Isaac Roman Gómez Medina, Irvin De Jesús Fernández Fuenmayor, Anthony Alfonso Rojas Brito, Walter Manuel Moya Luque, Adriel José Aray Graterol, Carlos Roberto Tovar Ochoa, Ángel David Ortega, Lenny José Arratea Caceres, José Simón Meza Espinoza, Anthony Germain Mata Rodríguez, Alvaro Elias Rodríguez, Nelson Rafael Rodríguez Albornoz, Luis Alfredo Figueroa Moreno, Jhon Jairo Rodríguez Benites, Luis Fernando Ordaz Jiménez, Julio César Infante Blanquez, Carlos Eduardo Paredes, Iván Daniel Montenegro Monteverde, Jean Carlos Abache Rojas, Marco Antonio Palenzuela Biomon, Carlos Javier Tovar Hernández, Douglas José Sangronis Chirinos, José Ismael Rincon, Miguel José Fermin Herrera, José Del Carmen Felizzola Rios, Luis Alberto Flores Ruiz, José Alejandro Paz Gómez, Yonfredis José Márquez Medina, Leonel Alexander Vera Castro, Alí Del Carmen Lacle, Alberto Ramírez Juarez, Germán Antonio Chirinos Pérez, Yuri Eleazar González García, Jhonny Rafael Conde, Yorgen Luis Rojas, Simón Judas Tadeo Natera, Edgar Enrique Albarran, Edinson Jesús Vera Colon, Junior José Brito Astudillo, Edwin Gregorio López Racero, Samanta Pérez Lugo, Yohanna Karina Escalona Santos, Jonathan Amado Mejias Ortega, Pablo Ramón Higurey Montaño, Christian Jesús Alíendre Noriega, Jonathan Javier Palencia Mesa, Andrés Davd Liendo Solano, Luis José Rodríguez, Ely Rene Ramírez, Pedro Manuel Mejías Flores, José Ricardo Ramírez, Kevin Enrique Ramírez, Dionis Daniel Medina Ledesma, Alejandro José Peña Figueroa, Nestor Mendoza, Pacheco Pérez Carlos Gabriel, William Rafael Cardono Bastardo, Nelson José Navas Pinto, Carlos José Hernández, Dixon Joel Velazco Araujo, Rafael Angel Rojas Viera, Eduard Elieser Duno Nicolielo, Ronald Alejandro Chauran, José Gregorio Baez Moreno, Yan Franco Duque González, Luis Enrique Guerra García, Elias Fermin Coa Guzmán, Omar Alexander Pérez Gutiérrez, Omar José Molina Marin, Julio César Zapata Rodríguez, Luis Ramón Lista, Yon Alexander Martínez Espinoza, Carlos Yorhan GAlíndo Louche, Dionicio Castillo Collado, Santiago Olegario Lima Yanez, Carlos Ernesto Cova Suzarra, Manuel Alejandro Manzano Álvarez, Fernando Enrique Millán Rodríguez, Franklin Manuel Rosales Vargas, José Daniel Gelvis Velasco, Jehson Adonys Palmares Uray, Reimbo José Carrero López, Henrry José Blanco Melo, Daniel Enruique Bravo, Yelvin Ándres Mendoza Castellanos, Juan Luis Bolaño Ascanio, Renzo José Cordero Ruiz, Pedro Alexander Aparicio Trosel, Joel José Rodríguez Blanco, José Antonio DAlís, Mauricio Jasinto Velázquez, Kervin Manuel Gómez Remolina, Jorge Luis Lauder Rojas, Chester Rafael Manaure Goitia, Richard Saul Estrada Martínez, Jonathan Orlando Monrroy López, Carlos Enrique Montenegro Urdaneta, Javier Jesús Rivas Mejias, Yordin Alberto Pérez Pinto, Juan José Camacho, Yasil Alexander Morillo Garzaro, Víctor Guerrero Infante, José Antonio Palencia Romero, José Nicola Veliz, Elio Luis Sierra Villareal, Misael Antonio Rojas Dulcey, Anderson Antonio Pérez Alvarado, Luis Alberto Melendez García, Jean Carlos Acosta Peña, José Antonio Caldera Torres, Irma Soley Rico De Pineda, Albert Antonio Villegas Bravo, José Alberto Quintero, Yorwin Rafael Bastardo Jiménez, Kleiver Eduardo Ascanio Quevedo, Jackson José Celis Gómez, “Jhonatan José Sivira Rivero, “, Wladimir Del Valle Caraballo Yaguarin, Luis Jesús Rodríguez Melian, Sonia Sayegh, Haddad Mounira, Leonardo David Llamozas Díaz, Isrrael José Vazquez Zambrano, Kleiver Alexander Delgado Rodríguez, Robert Orlando Medina Segovia, Walter Daniel Álvarez González, Yireibi Noelith Rodríguez, José NeptAlí Álvarez Mendez, Jesús Gustavo Muñoz Romero, Dervis Enrique Colina, Nelson Miguel Palma Coronel, José Ángel Maican Rada, Anderson Eilsel Hernández Chacón, Carlos Eduardo Díaz Rivero, Luis Carlos Rojas Morales, Wilfredo Mireles Sánchez, Samuel Josue Campos Urbano, Sergio Andrés Pallares Arciniegas, Alenyer Jesús Rodrigues Delgado, Eduardo Rafael Leal Leal, Jeni Alonzo Quintero Gelviz, Martins Cardoso Joao Manuel, Johnny Gregorio Reverol Cháivez, Luis Bautista Hernández VAlíente, Adrián De Jesús Villamizar Ramírez, Yerbis Alejandro Duarte Machado, Rubén Darío Mejía González, Jhonny Manuel Rangel Pérez, Luis Angel Arteaga Tovar, Miguel Angel Sifontes, Wilmer De Jesús Gil, Emilio José Villalta Cisnero, Santiago José Roman Centeno, Anyelo De Jesús Guzmán, Cristóbal José Vegas Gómez, Edgardo Alfonzo Rodríguez Aparicio, Miguel Angel Berroteran Mayz, Miguel Antonio Chacón Reyes, Israel De Jesús Morocoima, Willians Gregorio Morocoima García, Brayhan Alejandro Mendez Da Costa, Énderson Miguel Marin Jaimes, José Edecio Pérez, Nestor Alberto Pacheco Bohorquez, José Joel Anzoátegui Infante, José Ángel Barrios Villanueva, José Mauricio Chavez, Willy Alberto Ramírez Rojas, José Gregorio Naranjo Segovia, Jefferson Alberto Reyes Zambrano, Edis Isael Velásquez Ramírez, Charlotte Andreina Sánchez Guedez, Crispianino Bravo, Eduardo Rafael Chirinos Colina, Ewin José Flores Jaramillo, José Isrrael Fleitas Rodríguez, Endelberth Josue Silva Martínez, Yuber Petronio Ampues García, Juan Manuel Hora Rodríguez, Dimas Rivero Paulo Alexander, Celso Jesús Orellana Pérez, Gregory José Estee Marcano, Jhonny Alejandro Sánchez Vidal, Eduard José Medina Rivas, Yolfrenk Orlando Ordosgoitte Cancine, Leyver Rafael Fernández Silva, José Angel Rondón Peñafiel, Pedro José Castellanos Matheus, César Leonardo Hernández Cordero, Argenis José Sandrea, Vicente González González, Eduardo Brizuela Arias, Junior Javier Saaverda Leon, Genesis Paola Hidalgo Cegarra, Diego Armando Campo Gómez, Herry Jesús Peña Camargo, Willian Antonio Soto Araujo, Henrry Enrique Campos Afanador, Domingo Del Valle Vera Sucre, Williams Alejandro Rodríguez López, Acosta Trejo Edgar Kenny, Angel Neptaly Medina Seijas, José Luis Álvarez, José Luis Rivas Carvajal, Mendez Morales Víctor José, José Francisco Masias Barbosa, John Harlinthon Palacios, Luis Alberto Chacón Hernández, Jackson Wladimir Arocha Torrence, Esteban De Jesús Bonalde Silveira, Andrés José Rojas Gamboa, Nerio Franyelys Castillo Castillo, José Ramón Mendoza Rodríguez, Rosa Urdaneta, Yorquin Enrique Yajure Marin, Bernardo Burgos Flores, José Vinicio Valbuena Dimas, Edixon Daniel Oliveros, Guillermo Camacho, Darwin Alberto Aponte Aguirre, José Joaquim Texeira De Freitas, Francisco Javier García González, Jhondry Josuhe Pimentel Cedeño, Javier Manuel Rodríguez Álvarez, Kevin Daniel Istúriz Tadino, Carlos Antonio Fuentes Fuentes, Jean Carlos Jiménez Jiménez, Neiker Eduardo Peña Yepez, Carlos Alberto Martínez Belfonte, Jonathan José Hernández Morales, Luis Eduardo Gómez Ruiz, Oscar David Bracho Mendez, Germán Antonio Grégori Helbert, Tito José Hernández Pérez, Irving Antonio Rivero Quero, Jesús Rubén Rangel Vargas, David Francisco Logan, Guilfran Enrique Cera Barrios, Leduyn Andrés Ramírez, Alberto José López Ortega, Danny Jesús Ochoa Cedillo, Junior Enrique Rondón Carreño, Jorge Luis Pérez Martínez, Jesús Antonio Malave Gamboa, Yonderver De Jesús Gimenez Evies, Carlos Antonio Pérez Peña, Yony Alejandro Moreno Quintero, Arnaldo Rafael Rasquin Vaamonde, Tabare Enrique Bracho Bracho, Jerry Marcial Asuaje Pérez, Isaias Miguel Beltre, Juan José Blanco Rodríguez, Danyirbe José Dario Torrealba Freitez, Roykel Eduardo Hurtado Sira, Francisco Javier Pantoja Reina, Reinyl Roniel Vargas Fernández, Aleomar José López Sánchez, Oscar Eduardo Díaz Viaz, José Felipe Villegas, Sebastian José Caldera Márquez, Maikel Samuel Rivas Campero, Elvis Daniel Castañeda Lima, Darwin Yorman Velásquez Mejias, Alexander Becerra Pérez, Héctor Daniel Sequera González, Franklin Antonio Ramos González, Moisés Antonio Rodríguez GAlíndez, Rafael José Guedez Rivero, Nataly Milagros Guairapa Solorzano, José Luis Bravo, Frank Sai Figueroa, José Alfredo Márquez, Félix Jesús Calero Pineda, Cleyrderman Josue Ortiz Infante, Beryan José Valdez Chirino, Kelvin José Castro Arias, Juan Carlos Heras Sánchez, Dixon Ramón Pérez Maraima, Ramón Eloy Ortega Delgado, Juan Enrique Ortiz Carranza, Fidel José Montilla Ramos, Gerhad Jofef Bertho Vásquez, Wilmer José Albornoz López, Freddy Aguirre Sifontes, Jhoan De Jesús Rodríguez Lisboa, Carmen Maria Vizcaya De Rengifo, Alejandro José Mancipe Palencia, Edison Enrique Martínez Salazar, Guerra Jiménez Deivis Reinaldo, José Andrés Páez, Yenny Del Carmen Gómez Gil, Cristian David Silva García, Luis Carlos Flores Gutiérrez, Junior Coates Goodridge, Herrera Brito Víctor Thomas, Anthony José Linarez García, Michael Isaias Bello Freites, José Luis Requena Rondón, Edgar José Aular Gómez, José Ángel Iglesia Murcia, Angel Ramón Chirinos Gutiérrez, Hernández Araujo José Fransico, Alexander José Oliveros Beleño, Humberto José Vergara, Alexis José D` Arttanay Barreto, Miguel Pereira Tovar, Carlos Junior Ilarraza Barreto, Pedro Javier Millán Irausquin, Yoan José Malave, Isael Antonio Guerra Reyes, Yean Carlos Mayorca Donaire, José Leudeinio Linares García, Carlos David González Briceño, María Luz Seija, Junior Alejandro Arias Caraballo, Eduard José Conde Angulo, Jovito Antonio Caceres Oberto, José Rosendo Maluenca Reyes, Alexander David Pantoja Yepez, Reymond Josue Morán Guerrero, Franklin Javier Mantaño Cedeño, Eduardo José Gutiérrez, Jesús Manuel Alíza Orozco, Vicger Willangel Sandoval Zerpa, Silva Douglas Alírio, Yefry José Sosa Arguinzones, Edinson David Cartaya Andrades, Mauricio Junior Gómez Castillo, David Samuel Rivas, Kelvin Alexander Moreno Zerpa, Eiker Manuel Capote Tortoza, Willian Araque, Sara Katherine Pabón Camacho, Raiza Maria Leon Manzully, Javier José Montes Mencias, Carlos Alberto García Albarran, “Ramón Freitez Cruz, “, “Yannier Javier Echegaray Orihuela, “, Alex Junior Pérez Herrera, Geiber Antonio Rodríguez López, Miguel Angel Vásquez Solozano, Julio César Cardenas Sosa, Dennys José Narvaez, Manuel Alberto Guevara, Alvaro Enrique Márquez Castro, Danny Benjamin Arias González, Eidelbert Alberto Menguan González, Fernando José Quintero Gómez, Kevin Maikel Peinado Olivero, Diego Fernández Chacón Sepulveda, Luisaidi Darivi Rivero González, Frank Alexis Velazco Miranda, Edwin José González Celis, José Gregorio Ramírez Herrera, Ely Saul Rodríguez, Roiberth Alejandro Landinez Contreras, Iván Daniel Araujo Marcella, Jormar José Toledo Rodríguez, Eddier Jesús Corona García, Eulises Nestor Luna Mesa, Luis Ernesto González Rodríguez, Isaac José Jiménez, Ulive Del Valle Brito Colon, Víctor Manuel Zambrano Godoy, José Gregorio Segura Durán, Jhon Alexander Ariza Escalona, Brandon Alejandro Hernández Salazar, Jakson José Rodríguez Martínez, Francisco Antonio Duarte Yepez, Dayfrank José López Iteres, Brayan José Díaz Díaz, Richard José Crespo Badillo, Evani Adrián Rojas Yepez, Antonio González, Richar Eduardo Rosales Yiris, Marlon Omar Merchan, Oswaldo Antonio Graterol Valero, José Pastor Mendoza Corona, Romer Antonio Leal Barboza, Doris Celeste Castro, Reinaldo José Bullen Gómez, Jhony Alberto José González Caro, Roberto Jesús Rodríguez Reveron, Ciro Ángel Solarte Abreu, Wuimdervid Gabriel Márquez Colina, Lino David Rodríguez Pienda, Neikel Gregorio Bande Añez, Kevin José Suárez Sánchez, Paterson Arguinzones, Deibel Manuel García Fernández, Raiquel Javier Madriz Ramos, Pedro Antonio Mijares Mezone, Franklin De Jesús Moreno Muñoz, Nelo José Luis, Luis José Moreno López, Juan Alexander Martínez Hernández, Alí José Alvis Vegas, “Darwin Pascual Torres Crespo, “, “Wilfredo José Rivero Medina, “, Yonnelis Ferrer González, Jonathan Argenis Fuentes Joya, Franklin Antonio Arreaza Montesino, Antonio Raúl Farias, Irwing José Pedroza Carrasco, Ramón Antonio Ramírez Ledezma, Luis Estaba Jaramillo Navas, Juan Carlos Salazar Suerez, Jesús Argenis Lugo Archa, Francisco Leonardo Sosa Carreyo, Guillermo José Castro Leon, José Augusto Ortiz Velasco, Jonatan Miguel García Pavique, Glenda Paola Oñate Benjomea, “Jacome Zambrano Freddy Alonso, “, Johnny Gustavo Romero Rivera, Enyerber José Serra Hernández, Kervin Antonio Romero, Gregorio Enrique Cabrera Peralta, Edwin Arbenis Plaza Monsalve, Franklin Jesús Ortega Betancourt, Helian Gregory Torres Medina, Oscar Alberto Naguanagua Arteaga, Luis Alejandro Ávila Mirabal, Eraquio José Córdova Rodríguez, Yefferson Rafael Rodríguez Heredia, Gabriel Alejandro Pérez Gil, Milan Kriz Keprtova, Edgar Alberto Silva Rodríguez, Luis Enrique Olano Díaz, Roberto José Bolívar Heredia, Franklin Alejandro Neira Castillo, Renzi Leonardo Blanco Mendoza, Ricardo Antonio Rodríguez Silva, Emilio José Asuaje David, Énderson José Toro Castillo, Luis Alberto Chirinos Arambules, Jesús Alberto González Benitez, Silvio Enrique Márquez Ruiz, Elver Santiago Ibarra, Wenderber José Díaz Arriechi, Rixon Reniel Oropeza Ponce, David Alexander Ramos Nava, Erwin David Díaz, Jesús Antonio GAlíndo Parra, Creibi Lumida Díaz Castillo, José Rafael Padrino Hernández, Yojandris José Guevara Rodríguez, José Alberto Alvarado, José Andrés, José David Mendoza González, Germán Enrique Parra Angarita, William José Venagas, Larry Anderson Perdomo Daboin, Simón José Mendoza López, Juan Luis Mena Flores, Robert Anibal Pérez Piña, Ardenis Ramón Moya León, Abrahan José Gómez Betancourt, Jesús Elias Gil Buroz, Leandro Rafael Ruiz García, Rafael Augusto Vásquez Rodríguez, Francibel Thais Rodríguez Rodríguez, Amaya Barrios Juan Antonio, Jhonbairo Romero Martínez, Erick Del Toro Moreno, Luis Alfonso Caballero Cedeño, Rafael Maria Sinfontes Arpon, Luis Eduardo Morales Hernández, Zulma Yadira De Las Mercedes Vanegas Castillo, Anderson Enrique Rios Marcano, Nelson Antonio Arboleda Quintero, Yunior José Castillo Granado, Yeferson José Guitierrez Suárez, Martin Alberto Carmona Santamaria, Juan Carlos Fernández Linares, Heriberto Soto Quintero, José Daniel Delgado GAlíndez, Alexander Jesús Rodríguez Guillen, Manuel Enrique Parica Manaricuto, José Manuel Lisett Hernández, Wuilvert Amilca Oca Vilera, Arnoldo Felipe Maraves Atencio, Julian José Aranda, Enmanuel José Laya Perdomo, Luis Fernando Correa Gutiérrez, Yeferson Orlando Moto Campos, Edison Solozarno, Oscar Salazar Ospina, Gerardo José Neneco Cardenas, Luis Alberto Osorio Lujano, Melina Lujano Molina, Rogger Alejandro Díaz Pérez, José Pérez, Gregory Hommy Gutiérrez Leon, Leonardo José Rodríguez Blanco, Oswaldo Alfredo García Paredes, Jesús Abad Pineda Muñoz, Angel Vicente Lara Lara, Angel Vicente Lara Lara, Pedro Antonio Reyes Colina, Gregorio Stiwarts Contreras Santos, Yorman Andrés García Cabello, Jean Carlos Martínez Hidalgo, Yeimar Esperanza Liscano González, Jhongelis Alberto Pacheco López, Armando José Pérez Parra, Miguel Angel Solorzano, Anthony José López Rivas, Alberto De Jesús Rubio Bolaño, Kleivy Naiver Mora Materano, José Gregorio Martínez Harza, José Reno Cortez Sánchez, Dionys Abrahan García López, Javier Del Jesús Boada Guipe, Reinaldo José Lara Yépez, Joelvis Gabriel Quintero Salazar, Carlos Eduardo Martínez, Víctor Antonio Serpa Serpa, Jheiber Rene Montesinos Hernández, Reinaldo Antonio Pérez López, Johander José Álvarez Díaz, Luis Adalberto Delgado, Miguel Angel Zorrilla Bravo, Oscar José Delgado Bravo, Roberto Carlos Acosta Bravo, Ricardo Arturo Valdiria Rojas, Juan Carlos Padilla Troya, Luis Rafael Zerpa Chacón, Andrys Alexis Hernández Nuñez, Jefferson Jesús Sánchez, Benjamin Hernández Tapia, Rene Yohelys Contreras Suárez, Roni Wlaimir Hernández Sojo, Carlos Alfredo Romero, Jhon Elvis Rejas Teran, Douglas Josue Osuna Borges, David Arraez Hildemaro Aparicio, Avimael Josue García Camargo, David García Camargo, Luis Angel Mendoza Toro, José Antonio Mendoza Reina, Yurfe Audrey Duque Urdaneta, David José Aponte Sánchez, Víctor Alberto González González, Yelfrey Duval Rodríguez Monasterio, Jesús Enrique Picado Aldana, Alexi Alexander Quintana, Jhon Alejandro Pulido, Ronni Alexander Romero Tocuyo, Keimar Josue Fuentes, Edgar Eduardo Sánchez Parra, William Carbonell Ruiz, José David Yegue, Alejandro Antonio Díaz Rodríguez, Andrea De Los Ángeles Marín Rodríguez, Daniel José Romero Cumana, Orlando José Rodríguez Díaz, Johandri Javier Arocha García, Rafael Alejandro Dominguez Teran, Danger Omar Barboza Bolívar, Eduar Josue Maldonado Romero, Edicxon Alberto Gutiérrez Graterol, Gordon Eriberto Mathews Somera, Edgar Jesús Sánchez Hernández, Antony Javier Monasterios Rivas, Yonny Rafael Hernández López, Yorgenis Alfonso Esther Rivas, John Alíson Ortiz Loyo, Edgar Alexander Palacios, Roa Padilla Bohanerges, Luis Alberto Bravo Urdaneta, Carlos Gabriel Estrada, Edgar Alexander Vitriago Guerrero, Carlos Adrián Clemant Urbina, Marco Antonio Labarca Blanco, Roger Alexander Veraztegui Díaz, Víctor Daniel Ramos Gimenez, Ricardo Antonio Oropeza Gutiérrez, Brian Jesús Barreto Martínez, Eblis Eduardo Polo Márquez, Luis Orlando Vesga Buitriago, Angel José Prieto Ramírez, José Manuel Colmenárez, Luis Alfonso Jaimes Santos, Cruz Maria Caraballo Pereira, Aníbal José Vielma Julio, Jorge González Faria, Dangelo Galarraga Mertinez, Rodulfo Antonio Vargas Perozo, Yenis Aleja Rodríguez, José Antonio Rodríguez, Juan Guillermo Rodríguez Suárez, Romel Othoniel Molina Rodríguez, Jonathan Francisco Gutirrez Blanco, Luiggi José Turnes Castillo, Willimey Eduardo Viviani Hernández, Jesús Enrique Avilan Acosta, Roger Daniel Sierra Martínez, José Gabriel Ceballos Jiménez, José Domingo Urbano Sabolla, Orlando Ernesto Hernández Fernández, Manuel José Castrillo Epiayu, Gustavo Alberto Osorio Villegas, Yohander Briceño Jerez, Mario Alberto Mudarra Castro, Billis Naguel Márquez Linarez, Luis Gabriel Osio Blanco, Yosmal Daniel Zaa, Dervys Eduardo López, Braggean Alexis Núñez Mayora, José Gregorio Díaz Rodríguez, Viera Luis Albero Gómez, Carlos Ramón Hernández Villanueva, Eduardo Miguel Vegas Armado, Luis Otilio González Rengel, Jairo Rafael Sánchez Rujano, Juan Oswasdo Marabay Villazana, Jhoander Giovanny Jurado Garza, Divarys Denys Hernández Matos, Agli Ramón Colmenarez, Yoneiver Rafael Flores Martínez, Juan Manuel Valdiveiz Veliz, Everson Alexander Mendoza Peña, Luis Melquiades Gutiérrez Castellano, Daniel Yoserth Flores Navarro, Euclides De Jesús Herrera Lezama, Marjorit José Rodulfo Velásquez, Jaime Jefferson Martínez Muñoz, Nellys Josefina Payares Portuguez, Argenis Jesús Márquez Rivas, Wilson Alexander Ramírez Cordero, Antonio Luces Rodrigo, Luiggi José Turnes Castillo, José Luis Montiel Morocoima, Yorvin José González Gómez, Jorber José Aguirre Bernal, Milton Ismael Díaz, Asdrubal Humberto Piña Lara, Luis Antonio Medina Romero, Alexander Ramón Montenegro Rodríguez, Eusebio Ramón Rodríguez Ugas, José Ramón Martínez Cabrera, Leandro José García Blanco, Luis Alberto Corrales García, Cristhofer Hildemar Salamanca Maurera, Efren Maria Ramírez, Cleyber Alberto Martínez Córdova, Wilmen Otilio Gómez Chirino, Elias Bello Vega, José Antolino Torres Briceño, Bartolo Ramón Santa María Uzcátegui, Jorge Lui Graterol Chirinos, José Manuel Verde Leal, Marcelino Durán, José Isaac Marchan Faria, César Martínez, Nelson Javier Padilla, José Ramón Rojas, Silfredo Gerardo Pinto Ortega, Blanca Yanpol De Jesús Estiven, Angel Antonio Barrios Evans, José Leonardo Rangel, Víctor Daniel Nava Pulgar, Anzoni Abel Farias Díaz, Naudys Alexander Dominguez Rivas, Luis Ramón Pacheco, José Gregorio Salazar, Luis Alexander Peña Vegas, Elvis Alexander García Bonyorni, Yohandri José Alvarado Noriega, Julio Rafael Pacheco Muñoz, Emilkar José Palacios, Douglas Orlando Rios Sosa, Rodrigo José Valero Valecillo, Yirbi Alexis Vásquez Aguiar, Eladio Antonio Díaz Vargas, Ellery Antonio Torrealba González, Kelvin Alejandro Figuera Mendoza, Francisco Enrique Verdu Barrientos, Pedro Idelfonso Cubillos Polanco, Yeison Alexander Briceño Chirinos, Luis Alberto Aguilar, Ariagna Betzai García Lizardo, Raúl José Díaz Díaz, Markweem Magdaleno Carrion Gómez, Enrique Pires Colmenares, Ricardo Pires Colmenares, Roberto Carlos Mero Flores, Juan Alejandro Pacheco González, Angel Francisco Carrizo Serrano, Dairo Rafael Caly Acuña, Luvi José Urdaneta Fereira, Luis Alejandro Hernández, DaJosé Javier Cerrudo Paz, Lexido Antonio Cerrudo Paz, Gabriel Antonio Pérez Ugas, Pablo Antonio Espinoza Bottia, Leida Petrona Castillo Ledezma, Ramón Antonio Palencia, Breily Jesús Istúriz Peña, Juan Carlos Salcedo Coronado, Henry Javier Díaz Castillo, Ender Rafael Querales Yajure, Héctor Enrique Calanche Suárez, Gilberto José López Urbano, Armando José Salazar, Leonardo Rubén Hernández Tovar, Gustavo Alberto Orozco Galvez, Junior Antonio Salas Rangel, Edinson José Medina Calderon, Luis Enrique Castillo Ostos, Douglas Adrián Guzmán Rodríguez, Yirber José Ramos Godoy, Humberto Antonio Pérez Riera, Darwin Jesús Olivera Palencia, Cristina José Neira Varela, Palma Blanco Henri Jesús, Joséph José Sánchez Rodríguez, Luis Rafael Silva Tosta, Leonardo José Ortiz Aguero, Yofran Eduardo Manosalva RRodríguez, Piar Alfonso Castillo Azuaje, Anthony José Lucas Arriechi, Roberto Carlos Fernández Contreras, Magaly Josefina Bravo, Christian José Tiamo Chacón, Daniel Rafael Calderon Jiménez, Jorge Alexander González Hernández, Didson José Mora Cortez, Daniel Sojo Laucho, Saul Elio Rodríguez Brito, Yuleidys Coromoto Parucho Guanare, Hivanesis Karina Da Silva Ramos, Yanelis Carolina Ramos Chirinos, Wilder Jesús Mendoza Riera, Jheison José Herrera Salazar, Isabel Virginia Avila Noguera, Alejandro José Lucena Teran, José Gabriel Escalona Alvarado, Oscar Alexander Nicom Mariño, Jorman Josué Gómez Olivares, Andri Maiker Olivares, Argenis Manuel Sánchez Cordero, Santiago Mojer Mora, Hurtado Lugo María Alejandra, Giusepana Maria Víctoria Mendoza Lezama, Jeison Alí Baez Yepez, Lucia Marina Seoane Honsy, Jesús Alonzo Angarita, Jefferson Alberto Guevara Lara, Luis Octavio Delcis Vargas, Jorge Luis González, Ysidro Antonio Aguilar Solarte, Jean Carlos Hernández Santana, José Antonio Pavon Capacho, Enrique José Gamboa Rodríguez, Jorge Orta, Yunior Adrián Aquino, Julio César Cuadros Albornoz, Greiscer Enrique Berroteran Farias, Enyerbert Enrique Ballesteros Durán, Jean Carlos Arrieta Parra, Jesús Giovanny Urbano Rangel, Keiderson Manuel Caldera Colina, Gabriel José Miranda Paz, Yagne Jhoan Reina Tisoy, Alejandro Enrique Anillo Batista, Phool Nazareth Martínez Rosario, Alexander Rodríguez, Perfecto Ramón Gómez Romero, Xadier José Morey, Danny Gustavo Pérez Álvarez, Cutberto José Soto Soto, Keivis Nazareth Muñoz Cova, Freddy Alexander Lovera Solorzano, Manuel Alejandro Rodríguez, Alexander José Rojas Rodríguez, César Daniel Mayora Madrid, Isnaldo José Sifontes Ozuna, Eliangel José Cedeño Espinoza, José Alejandro Leon Trores, Brayerson Alonso Carvajal Peña, Carlos Alberto Machinllanda, Elanio Antonio González, Diana Margarita Mendez Suárez, Alexis Francisco Ojeda Alonzo, Julio César Gamarra Correa, Francisco José Sosa Monsalve, Cruz Antonio Rojas, Pablo Emilio Guerra, Edgar Domingo Mendoza Mendoza, Gustavo Wilmaye Cadiz Rodríguez, Joséc De Los Andes Vásquez Quintero, Josefina Cupertina Pedroza, Jorman Anthony Valero Avila, Jhon Manuel Rincon González, Fraklin Monrroy Simarra, Miller Delgado Molina, Erwin Claret Andrade Mora, Adán Alayón, Jesús Emmanuel Goncalve Cedeño, Yosman Alexander Silva Castillo, Edita Margarita Torres Díaz, Jaires Jhoan Noroño Bermudez, Jesús Abrahan Linares Merciet, José Luis Valecillo Vallenilla, Wilmer José Bellorin Contreras, Jonathan Oswaldo Campos, Zerpa Herrera Richard José, José Gregorio Dominguez Rodríguez, Luis José Arguello, Richard David Barrios Istúriz, Keiber Hadid Sánchez León, Daniel Jesús García Armas, Ender David Castillo García, Elio Jesús Silva Valdivieso, Jordy Josue Rodríguez Rodríguez, Jhandrys Yermainniño Delgado, Reinaldo José Díaz, Deivi Enrique Delgado Urdaneta, Leomar Edigson Cadena Buitragi, Alberto Alejandro Peña Miranda, Alexis José Vargas Villanueva, Kelvin Francisco Paredes Suárez, Jean Carlos Silva Rojas, Jean Piero Sivira, Leonardo Enrique Trejo Leal, Jaime José Blanco Saavedra, José Angel Fonseca Ritter, Cruz Delio Montenegro Montenegro, Eli Saul Roa, Juan José Camaripano Mariño, Alexander Piña Rodríguez, Eduardo Luis Virgues Castillo, Heidi Yohana Rodríguez Reyes, Edicto José Salazar Marval, Tony Alexander Gittens Rondón, Luis Ramón Hernández, Henemias Del Jesús Rodríguez Bello, Luis Emilio Contreras, Rafael Eduardo Reverol Villasmin, José Gregorio Romero Fuentes, Thaniska Millie Rivero Ostiz, Hernán Gabriel Hernández Flores, Sigilfredo Segundo Alban Martínez, Jonathan Alberto Santilli Herdenes, Daniel Antonio Sabalas Álvarez, Yonathan Alexander Romero Salazar, Antony Douglas Jiménez García, José Isrrael Iriarte Paracara, Nurbis Leandra Linares Suárez.

MAYO

Espinoza Cordero, Ana Antonia Castillo De González, Kennier José Suarez Perez, Yanmarco Andrés Sposito Ortega, Armando Segundo Medina Ramos, Rafael Antonio Zambrano Figueroa, Kibirlyeyth Smith Puentes SAlínas, Evert David Villamizar Cedeño, Elvis Williams Perez Payen, Henry Silvino Albaran Mihares, Cleidy Ismael Azuaje León, Carlos Eduardo Pereira Blanco, Diego Armando Abasol Rojas, Edicson Javier Rodríguez Araujo, Yoel Nicolás Rondon Alvarez, Yeferson Rafael Alvarado Alvarado, Rony Junier Reyes Toledo, Agustin Alberto Castro Contreras, Venezolano, Jaime Johan Arias Mendez, Osman Yermain Rivas Parisca, Andrus Jesús Rosales Osorio, Ramos Mora Frak Jonathan, Guzmán Rosas Jonny Rafael, Harriso Colina Quintero, Gabriel Hesleiberth Calzadilla Rosales, Diomar Adroberto Rodríguez Ochoa, José Javier Atienzo Romero, Daniel José Peña Romero, Jesús Alberto Corobo Meléndez, Francisco Camacho Castillo, José Antonio Morillo Gahuna, Andrés José Rivera Pantoja, Asdrúbal José Reyes Rodríguez, Bitier Ernesto Torrealba Rodríguez, Carlos Eduardo Castro Mendoza., Pedro José Azpurua, Marco Aurelio Perez Lovera, Daniel Armando Mendez González, Miguel Medina, Baudilio José Gainsa Zapata, Linderson José Aular Gauna, Yilber José Perozo Ballesteros, Richard Antonio Aponte Moncada, Antonio José Rivera Santamaría, Antonio Edgardo Jimenez Colina, Johan Carlos Perestrelo Perez, Alexander Del Valle Rondon Urbano, Mauro Rafael Yendis Mendoza, Por Determinar, Domisel José De Ávila Izarra, Darwin Jesús Perez Sanchez, Jhon Carlos Morales Medina, Armary Medina González González, Jesús Antonio Natera Reyes, Richard De Jesús Gil Bastidas, Ysmael Flores Barrios, Por Determinar, Alejandro Ramón Carrasquillas Rivero, José Ramón Prieto Moreno, José Gregorio Silvera Jaramillo, Wualter Enrique Garcia Muñoz, Jonathan Gabriel González González, Monico Porfirio Lopez, Gregorio Antonio Paredes Tovar, Lara Lara Richar Antonio, Kedinson Andrés Ramírez Ramírez, Jehan Carlos Calderon Martinez, Julio Cesar Rincon Ferrebus, Angel Augusto CAlíxto Fonseca, Isaac Daniel Rodríguez Rodríguez, Robert Alexander Matar Henao, Manuel Angel Mederico Alvarez, Angel Armando Marquez Esaa, Freddy Alejandro Ramirez Acosta, José Manuel Barrios Guevara, Yorgenis De Jesús Ibañez González, Juan Carlos Pestana GAlíndo, Antonio José Jimenez, Gustavo Gregorio Perez GAlíndez, Anthony Yoxue Marquez Camejo, Jesús Manuel Sanchez, Alexander Rafael Rivas Díaz, Ana Karina Angulo Jimenez, Miguel Angel Sanchez Vince, Maria De Fatima De Olim Teixeira, Ernesto Antonio Godoy, Yovany Romero Ochoa, Jehismer Leonel Perez Morales, José Antonio Montalvo Pavas, José Luis Araujo Sulbarán, Yimi Antonio Perez Montenegro, José Dario Padilla Leal, Victor Manuel Gil Gil, José Luis Colmenares Martinez, Yeferson José Manaure Zambrano, Raimon Omar Arangure Salazar, Alejandro Jesús Manuel Vera, Steven Javier Ronco Tejada, José Miguel Fernández Luna, Luis Alberto González Lopez, Francisco Rafael Pinto, Omar José Rondon Mejias, Jairo Rodríguez Saldaño, Jairo Gabino Amaya, Rosnalbi Argenis Matheus Villaroel, Ramón Alejandro Flores Hernández, Kleydin Obrayan Peña Rondon, Miguel Antonio Sanchez Camacho, Por Determinar, Amado Antonio Perez González, Yunior Rafael Marquez Perez, Daniel Alfonso Ramos Castillo, Angel Del Jesús González González, Jesús Manuel González González, Frank Eliezer Marquez Muñoz, Diego Arturo Flores Riera, Antony Enrique Oliveros Vieira, Oliver Rafael Martinez Patiño, Misael José Gutierrez Quijada, Luis Alberto Sanchez, Jesús Alcides Garcia, Carlos Jesús Cedeño Rondon, Jhnny José Ochoa Tazazona, Devis Jhoan Chacon Marquez, Mileydis NatAlí Scott, Williams José Peralta Carmona, Gustavo Enrique Espitia Moreno, Jesús Eduardo Herreras Vivas, Pedro Benito Garcia Garcia, Vladimir Francisco Perez Yustiz, Figueredo Vielma Amilcar José, Héctor Sterling Gómez Linarez, Luis Yoalbert Arcay Medina, Cristian Jesús Ortiz Rojas, Ramón Biodemir Peña, Julio Vicente Rivas Hurtado, Rijesús Antonio Villaroel Cermeño, Eduardo Luis Rodríguez, Marlon José Díaz Soja, Gustavo Moises Osorio González, Angel Yoel Hernández Pacheco, Carlos José Hernández Pacheco, Brayan De Jesús Palmar Fuenmayor, Adonis Jesús Atencio, Jesús Alberto Coronil Espinoza, Xavier Alexander Agro Guzmán, Antonio Gongalves Gómez, Geisel Antonio Machado Freites, Jhonny Junior Moros Fernández, Emily Alexandra Conde, José Francisco Díaz Paz, Carlos Antonio Arana Santana, Ramón Emilio González Ramirez, Luis Carlos Nuñez Medina, Angel Francisco González Montiel, Jackson Jesús Cardozo, Maiker Kenny González Colina, Junior José Paéz Coa, José Leonardo Parra González, Fernando José Yoris Juares, Armando Valentin Flores León, Gerald Enrique Tezara, Jeiner Alexander Castellano, Santiago Altuve, Esteban Rojas Travieso, Jesús Enrique Díaz, José Francisco Valera González, Kelvin Alexander Bolívar Torrealba, Omar Enrique Navarro Carrasco, Mauricio Obed Salaverria Pérez, José Manuel Hidalgo Yendez, Williams Oswaldo Guaparica Toros, Juan Carlos Díaz Castillo, Antonio Perez Cecilio, Dilan Eduardo Brito Brito, Luis Edgardo Abreu Zamora, Carlos José Ortega, Lanllone José Monagas Sierra, Jonathan De Jesús Hernández Lopez, Edwin Enrique Rodríguez Presiado, Victoria Adriana Borges Irumbe, Jhoiber Fabricio Bueno Viloria, David José González, Rafael Antonio González González, Ronald Yain Zarraga Duin, Miguel Alejandro Marin Figuera, Juan Salustriano Riasco Vásquez, Hernan Javier Golindano Aguilera, Yosman Eduardo Pérez Camacho, Alvaro Luis Utrera Garcia, Ysbelmar Adriana Henriquez Alvarado, Victor Manuel Pacheco Perez, Carlos Junior Hernández Cuninghan, Nicasito Ramón Mendoza, Doris Patricia Reyes Mosquera, Roger Rafael Pérez Olivero, Javier José Malave, José Luis Rodríguez, Teofilo De Jesús Avila Lozano, Anthony David Marin Arroyo, Vicente Vidal Coronado, José Luis Campos Aguilera, Wilmer Hernán Jiménez Gutiérrez, David Gabriel Martinez Coello, Guillermo José Torres Rodríguez, Jhoenis Manuel Palma, Anthony Roberth Escalona Montenegro, Antony Gabriel Rosario Rodríguez, Miguel Alexander Bravo, Bravirvin Manuel Meya Cabeza, José Alberto Silva Oviol, Estilwan Evaristo Duque Daboin, Marcel José Reyes Rodríguez, Lila Belen Herrera Peña, David José Zambrano Peña, Humberto Hernández Cañate, Cesar Antonio Ojeda Carvajal, José Luis Blanco, Alcides Alberto Hernández Verenzuela, Juan Carlos Quintana Lopez, Johan Ernesto Muria Rada, Nelson Enrique Angel Materano, Jean Carlos Carrasco Caruci, Jean Carlos Lugo Pichardo, Edid Evaristo Mata Leiva, José NeptAlí Santaella Sanchez, Andrés Vicente Viñoles Zambrano, Misledys Endrina González González, Begni Rafael Hernández, Jetson José Paz Campos, José Jean Carlos Humbria Noguera, Pedro Antonio Velazques Cadiz, Carlos Anibal Rondon Díaz, Johon Kliver Alvarado Rivero, José Gregorio Quintero Espinoza, Alonso Antonio Mora, Alexander Wladimir Tamayo Rodríguez, Miguelangel José Matute Jaimes, Julio Cesar Hernández Arias, Richard John Ling, Jesús Rafael Olarte Barrios, Richard José Almeida Lopez, Crailis Antonio Gil Viloria, Luiggi Rafael Tovar Nuñez, Jorgenis Gregorio Benitez Guzmán, Diacny Nakarith Varillas De Umaña, Diacnrafael Arcangel Moros Duarte, Leomar José Aquino Manzano, Yanser Madai Díaz Montero, Por Determinar, José Fray Herrera Villamizar, Claudia Ysabel Carvajal Carvajal, Daniel Jesús Sanabria González, Franklin Manuel Luque Luque, José Miguel Amaro Amaro, Germán De La Cruz Linares, Eduardo Geovanny Pacheco Azuaje, José Rafael Escalona Fernández, Gabriel Alberto Cruces Coronado, José Luis Rivero, Hilberth José Avendaño Ordoñez, José Gregorio Sulbarán, Rafael José Pineda Sequera, Alcidio Rodrigues Fernandes, Yoycer Rarsec Rodríguez Navas, Alírio José Buroz Moreno, Daniel David Sarmiento Laya, Gabriel Onas Carascal Pedraza, Omar Alexander Gil Silva, Daniel Federico Crespo Bastardo, Omar Jesús Velasquez Brito, Carlos Eduardo Meneses Silva, Luis Alberto Díaz Moreno, Wilmer José Torrealba Castro, Yorman Alexander Duran Galán, Victor Alexander Amalla Villasmil, Luis Enrique Marin Valderrama, Eliezer Eliu Mendez Tovar, Kelvin Osmandy Calderón Matos, José Udon Calderon Vásquez, José Ramón Segovia Milán, Marwin Jesús Gómez Acurero, Daikell Daniel Quintana La Rosa, Luis Alberto Mendez Torres, Junior Miguel González Valera, Jhonny Rafael Bolañoz, Richard José Sanchez Sanchez, Jorge Luis Lujano Farias, Tomas David Marrero, Diana Rosmery Blanco Bolivar, YÉnderson Alejandro González Castro, Julia Del Carmen Peña, Randu Alexander González Azacon, Maikel Emilio Guia González, Jairo Javier Zuluaga Escalona, Elvis Antonio Figueroa Pinto, Willian Alfredo Matos Pacheco, Énderson José Manrique Morales, Luis Gabriel Figueredo Rondon, Luis José Mendoza Palacios, Edgar José Díaz Ruiz, Carlos Duglas Morillo Casas, Jeferson José Moreno Figuera, Grégori Jesús Leon Yanez, Arturo José Seijas Castillo, Edgar Orlando Gallardo Mejias, Por Determinar, José Gregorio Peraza Piñero, Alejandro Rafael Colmenarez Peroza, Luis Johan Contreras Roa, Maricela Teresa Cardozo Manrique, Josner Alberto Gutierrez Díaz, Wilmer Alfredo Chacon Matamoros, Por Determinar, Por Determinar, Por Determinar, Juan Carlos Acosta Montilla, Juan Carlos Calzadilla Jaunai, Lugo Escalona Ashley Jhohan, José Gregorio Coronel Gaona, Erick Alexander Sanchez Martinez, Jonathan Jesús Benabentes Ramirez, Luis Alberto Joparra Martinez, José Gregorio Torres Quero, Darwin Samuel Salcedo Mendez, Juan Alberto Longa, Carlos Arturo Ditama Lares, Virgilio Antonio Arrieche Márquez, Julian Alejandro Uzcategui Medina, Cristian Rafael Brito Brito, Luis Orlando Ruiz Quintero, Angel Segundo Marquez Rivas, Héctor Manuel Ochoa Rodríguez, Yogle José Marrero Martinez, Nelson Eduardo Trias Delgado, Hidelfonzo Moreno Laya, Anderson José Aguilera, José Manuel Zamora, Jean Carlos Morillo Perozo, Belkys Yaritza Ulloa, José Manuel Sucre Lopez, Holdings José Jimenez GAlíto, Julian Rafael Guerrero Sarmiento, Miguel Alejandro Piñero Luposi, Johan Portes Pacheco, Endri Arnaiscuica Rivera, Cleinderman Javier Herrada Rodríguez, Mauro Antonio Chinchilla Marquez, Oscar Daniel Figuera Leon, Yosner Arnaldo Herrera Orta, Keiber Yorgenis Ramos, Quelenger José Fuentes, Jhon José Vera Duarte, Luis Alberto Salon Ralof, Nestor José Ramón Acosta Colina, Héctor Joanis Castro Morales, Joséth Gregory Garcia Brito, Albaro Uribe Martin, Junior José Suarez Altuna, Josuel Miguel Villanueva De Valle, Josujuan Carlos Cgristop Izaguire Peña, Yusney Eloisa Rivero Arcos, Lermis Ebelio Mendoza Gierra, Edwin Germán Morales Timausi, Luis Alejandro Mijares Sanabria, Yorby Ramón Manama Guzmán, Omar Dario Acevedo Hernández, Wuismar Emir Lopez Vegas, Félix Antonio Velasquez, Ernesto Rafael Bellorin Rodríguez, Joel Antonio Peraza Colmenarez, Jonaikel Miguel Gómez Jimenez, Yohorquis Nicolás Pèrez Parra, José Veliz, Ever Espinola, Gabriel Alexander Figuera Manaure, Osmel José Pajarero Padron, Martin Perez, Sheila Marlin Garcia Palacio, Samuel José Sanchez González, Euclides Jesús Colina Delgado, Elio Enrique Ramirez Gale, José Raúl Angulo Ramirez, Yovan Enrique Chacon Garcia, Rogert Alexander Rivero Ramirez, Richard Antonio González Perez, Julio Cesar Moreno Reyes, Andersin José Betancour Alcala, Jesús Enrique Held Cardozo, Yerffenson Melecio Belisario Garcia, Wilfredo José Alvarez Vásquez, Eduardo Enrique Arteaga, Juan Carlos Flores Morales, Yerrizon Díaz, Anibal Batista, Anibal Bastista, Yohandri Azuaje, Yovanis Azuaje, Jean Carlos Azuaje, Harrison Serrano, Clodoveo Montaña, Rogelio Azuaje, Alberto Díaz, Daniel Simancas, Fran José Cardenas Ramirez, Antony Gabriel Freitez Jimenez, Javier Eduardo Martinez Silva, Victor Manuel Rodríguez Perozo, Willius José Velasquez Ramos, Sergio David Salgado Moreno, Edwin Leonardo Pernia Rosales, José Antonio Mancilla Mendez, Ramis Leonides Pirela Villalobos, Juan José Machuca Zambrano, Noel Andrés Garcia Sequera, Almer Giustino Pirela Rodríguez, Francisco Javier Fuenmayor Avila, Elias Daniel Marcano González, Wilmer Alexander Villanueva, Luis Alejandro Rojas Sanchez, Jaime Yovanni Tovar Urbanos, Johnnatan Gabriel GAlíndo Alcantara, Luis Omar Anteliz Parra, José Gregorio Moreno Pedroza, Luis Angel Palmar Pedroza, Junior Alexander José Piirela Cedeño, Julio Cesar Bastida, Reiber Alarcon Alarcon, Roberto Carlos Romero Nieves, Ernesto José Lugo Martinez, Nasario Gabriel Guerra Lopez, Anthony Ruben Vásquez Rodríguez, Ronal Alberto Sotelo Rosales, Jhonny Jesús Lugo Ramirez, Juan Manuel Perez, Brayan Ernesto Canelo Aguilar, José Miguel Silva Peralta, Luis Alberto Cano Herrera, Yerluis Johany Laya Gutierrez, Darwin Rafael Machado Ramirez, Maurillo Erazo Rodolfo Andrés, Pedro José Riveros Angel, Argenis GAlíndo Valentin, Manuel Ramón Abreu, Ronny Rafael Garone Nuñez, Marcos Ramón González Hernández, Franklin José Marchan Marquez, José Baudilio Mosqueda Osorio, Yeison Antonio Mosqueda Osorio, Wilkeman José Mosqueda Perez, Javier Antonio Linares Díaz, Frank Carlos Rodríguez Rios, José Paulino Vásquez Romero, Angel Eduardo Chacon Molina, Nerso José Paz Ramírez, Maria Josefina Gutierrez De Arteaga, Jenny Maribel Castro, Jean Carlos José Medina Delgado, Johandi Leonel Aguilera Peralta, Wilfredo Antonio Mijares Urbina, Nestor Luis Romero Montilla, Oswaldo José Cordero Muñoz, Maria Del Carmen Balza Valero, Roniel José Delgado Rivero, Yoel Humberto Rivero Hernández, Luis Pachecho Reyes, Ruben Enrique Guacaran Beroes, Jhonny Efrain Hernández, Luis Angel Urbina Nuñez, Carlos Manuel Castillo Romero, Danny David Bello Reyes, Misael David Urquia Romero, Junior Enrique Izquiel Delgado, Omar José Rodríguez Martinez, José Gregorio González Aguilera, Michael José Marco Hernández, Jean Pool Fuentes Piñeiro, Diego Andrés Díez Gómez, Reiner José Guerra, José Gabriel Alfonzo González, Cesar Subero Yeferson Jesús, Ray Alejandro Rivero Pereira, Jeferson Alfonzo Mendoza, Yosmar Alberto Saabedra Sierra, Luis Miguel Gómez Level, Juan Manuel Rivas Coa, Erick Germán Toro Sanchez, José Manuel Rodríguez Díaz, Sergio Antonio Benitez Morgado, Mairen Yibel Briceño Ibarra, Victor Hugo Rotta Martinez, Adrian José Serrano, Angel Roberto Mora Guzmán, Lainekis José Martinez Colina, Alí José Duerto Mendez, Enrique Misael Peroso Tudares, Carlos Emilio Salcedo Bermudez, Smith Kevely Gimenez Sanabria, Pedro Dario Armao Riera, Argenis José Gutierrez, Juan Alexis Romero, YÉnderson Yonaiker Ocopio Cisneros, Denny Alexander Gómez Quintero, Roger José Lucena, Jeferson Yonaiker Camaron Morales, José Andrés Ramirez Ramirez, Manuel Eduardo Tavera Tavera, Jesús Johan Casique Castillo, Jazrael De Jesús Oviedo González, Alexis José Planchez Planchez, Maria Guadalupe Sanchez, Guideth Del Carmen Peña De Azuaje, David José Arias Medina, Ramón Coromoto Pérez, Salvador Alejandro Rangel Parragosa, Joséph Asdrual Rivero Zambrano, Gixon Valoy Lopez Marcano, José Alberto González, Alfonso Javier Argentino Micel, Carlos Luis Rojas Obispo, Marcos Yonathan Arcila Rojas, Yorman José Molina Farfan, Luis Felipe Varela Rodríguez, Frawel Hose Rojas Carballo, Wilson Humberto Manganelli Linares, José Alberto Bello Venales, Cristoffer Jesús Tibana Sandobal, Cesar Orlando Hernández Vargas, Junior José Campo Urbina, Alejandro Enrique Niño Rodríguez, William Joel Salazar Gómez, Gabriel Alexander Tiapia Rojas, Yusmar Enrique Santos González, Jackson José Paredes Garcia, Carlos Eduardo Colmenares, Jonetat Wolfang Eckard, Simón Machado, Juan Carlos Moreno Rojas, Luis Eduardo Peña Hernández, Úlises Tomas Castillo Castillo, Griosmer Francisco Rivera Aular, Liver Simón Peña Gonzales, Kelvin José Carpintero, Xavier Alexander Rodríguez Torrealba, Luis Enrique Castillo, Kenny Leonel Molero Chirino, Marcos Tahis Torres Aguilar, Erick Gabriel Contreras, José Augusto Licones Pacheco, Anthony Heber Díaz Camejo, Carlos Enrique Arocha, Francisco Javier Montenegro, Freddy Tobias Sanchez Guevara, Argenis José Torres Ochoa, Luis Antonio Sánchez Marin, Héctor Ramón Jiménez Parra, Libaldo Antonio Pedra, Franklin Benjamin Castillo Hernández.

JUNIO

Armando José Conde Estevez, Rudy José Márquez Aponte, Hernan José Rodríguez Contreras, Jesús Arnaldo Romero, Coa Barrios Jesús Alexis, Alexander Del Valle Gómez Batista, Omar Mauro Ustariz Iseda, Alexander José Malave Herrera, José Rogelio Bravo Paraguari, Jorge Alberto Martínez Ramos, Guillermo José González González, Javier José Madriz Rodríguez, José Manuel López Perozo, Jon Jairo Leal Colina, Jesús Daniel Moralles Albarran, Edgar Domingo Piñero Martin, Rensi Javier Tovar Pérez, Armando Rafael Ortega Rojas, Jesús Alberto Sánchez Delgado, Yajaira Josefina Romero, Pablo José Molina Negrin, Ronal Antonio Pérez Bolívar, Oscar Andrés Díaz Rojas, NagdAlís Alícia Oropeza Martínez, Petra Cira Mata Paiva, Jeferson José Roman Roman, Omar Luis Silva, Jofren Alberto Vivas Fuentes, Antonio José Parra García, Víctor Rafael Correa Rodríguez, Darwin José Chourio Urdaneta, José David Bucobo Villalobos, Simón Alberto Atoro Zapata, José Eliomar Cordero Guevara, Elio José Inciarte Zambrano, Darwi Ramón Mujica, Teofilo Mendoza Guevara, Joan Ibraim Reyes Lugo, Roberto Sandy Cabeza Basanta, Jairo Alberto Pineda, Richard Argenis Hernández Castro, Efrain Eduardo Ramos, Luis Eduardo González Lara, Jesús Gabriel Flores Reina, Yoangel David Larez Lara, Nelson Antonio Curiel, Jesús Gabriel Leal Urbina, José David Martínez Medina, Leonardo David Medina, Bleyker Enmanuel Olgarin Ollarves, Carlos Arturo Puentes Puentes, Carlos Alfonzo Aguiar Delgado, Yorvis David Rodríguez Yejan, Jenlover Zaid Lobo Abad, Yhan Carlos Gómez Vivas, Carlos Eduardo Rendon Bogarin, Roberth Ochoa Contreras, José Manuel Ortiz Ramírez, Junior Enrique Oropeza Inojosa, José Ines González Silva, Edgar Ramón Febres, Antonio José Nuñez Flores, Jeferson Lois Quast Montero, José De Jesús Bello, José Angel Buitrago Lovato, Edwin Jesús Gil Villegas, José Francisco Baldallo Vargas, Lainekis José Martínez Colina, Javier Antonio Yannuzzo Errades, David José Atacho Blanco, Jorge David Espinoza Mendez, Paul Algido Pineda Tejeda, Wilmer Jesús Briceño Pérez, Jorge Luis Aguilar Lara, Francisco Hugo Rujano, Gean Alexander Monteverde Martínez, Reinaldo Antonio Aponte Macero, Junior José Medina Bastidas, Andrés José Villasmil, Keibin Ernesto Arnal Silva, Dickson Anibal Deus Salazar, Rigoberto Avilés Pérez, Ricardo José Rojas Colmenarez, Roman Ernesto Oropeza Zambrano, Mattheus Adrián Madera Gutierres, Maikel Alejandro Rodríguez Silva, Luis Manuel Camacho Ruiz, Joldrin José Bencomo Fernández, Yhuver Orlando Marcano Coronil, Yonangel José Hernández García, Javier Francisco López Herrera, Francisco Rinaldo Villamizar Medina, Omar José Freites López, Efrain De Jesús Soto Mora, Alexander José Sánchez González, Alí Abou Rahal Ibrahem, Matias Modesto Cueto Fonseca, Jesús Francisco Díaz Carrasquel, Oscar Alfredo Blanco Barrios, Antony Enrique Silva Aguilera, Miguel Angel García Guzmán, Junior José Araque Araque, Jesús Enrique Ramos Briceño, José Alejandro Yepez Torrez, Denis José Tovar Solorzano, Kelvin Rafael Patiñio Márquez, Wilfredo Jesús Lozada Ortega, Luis José Alfonzo Puerta, Ronal Yessid Córdova Cruz, Daniel Antonio Alvarado Gil, Edixon Eduardo GAlíndez Rodríguez, Carlos Eduardo Rebolledo Luna, Richard Alberto Pérez Pérez, Antony Jesús García Hurtado, Juan Carlos Marchan López, Jean Frank Lugo Leon, Rojas Castillo Antoni Estivenson, Hugo Aramis Uzcátegui Ojeda, Carlos Manuel Rodríguez Hernández, Luis Andrés Colmenarez Flores, Santiago David Aguilera Piña, Ronal Duardo Urbina Sequera, Yeferson Lionel Rosendo Huiza, Cristian José Sarmiento Rodríguez, Nuris Maribel Chirinos, Anderson Quintana Mejias, José Alexander Herrea Grateron, Yorman Enrique Castañeda Castañeda, Sandro Efren Torres Dias, Elvis Andrés Catalan Placencio, Ramón Eduardo Allen González, Daniel Alexander Abreu Escalona, Samuel Elias Angulo Castro, Angel José Parra Azocar, Luis Enrique Malpica Gonzales, José Ramón Arias Mejías, Camilo Antonio Puerta Campo, Jhonathan Ramos Cegarra Castellanos, José Antonio Piñango Hernández, Josue Alexander Seijas, Armando José Castillo Cordero, Rebeca Maria Piñango Martínez, David Rolando Quintero Morales, Jesús David Zambrano Aponte, Yorgenis De Jesús Gudiño Pérez, Miguel Angel Mijares Acevedo, Luis Gerardo Navarro Pérez, Jesús Enrique Rios González, Alfredo Mendoza Contreras, David Javier Jiménez Daza, Daphne Yorgeli Sandoval Pérez, Leonard Alexander Marcano Contreras, Beikel Alexander Lezama Briceño, Oscar José Rodríguez Yepez, Beiker José Gotopo Burguillos, Ronny José Castillo, Nanci Graciela Morales Aldana, Denny Favian Lan Cruz, Juan Miguel Bruzual Guacaran, Kenny David Escorihuela Andarcia, Cirilo Cordero Babricio Díaz, José Gerónimo Ochoa Rivas, Jhonny José Muñoz Contreras, Gilberto José Henrriquez, Héctor Luis Salazar Becker, Jesús Alberto Perdomo Pineda, Douglas VAlíente Simoza Manzanilla, Albin Humberto Espinoza González, Manuel Isael Vera Herrera, José Rafael Guia Mota, Héctor Alexander Carvallo, Torres Zambrano Jerbacio Javier, Elías José Escalona Ventura, Yirvin José Daponte Fagundez, Yordelis Margarita Álvarez Bravo, Isidro Antonio Peniche Martínez, Manuel Vicente Caraballo Sangronis, Juan José Guzmán Mejia, Armando José Tovar Peña, Jesús Manuel Coa Blanco, Rafael Antonio Veliz Ledezma, Daniel Rafael Ledezma Landaeta, Carlos Nelson Castellanos Hernández, José Manuel Valera, Juan Florencio Infante Mendoza, Kelvis Armando Saldivia Lozada, Jesús Odilio Moreno, Mary Carmen Torres Romero, Cristian José Díaz Brito, Arturo José Ramos Díaz, Adrián Arturo Uribe Pérez, Nelson Javier Vivas Araque, Víctor José Sifontes Tayor, Mauro Frajlin Figuroa Medina, José Daniel García Soto, Miguel Francisco Suárez, Carlos Alberto Velásquez Machado, Frank Javier Figueroa Martínez, Luis Daniel Moron, Emerson Alexander García Vega, Laher Moisés Colmenarez Hereida, Luis Enrique Ascanio Campos, Franco Rene Pérez Aranguren, Argenis Rafael Duarte, Elisner Francisco Revilla Cisco, Bárbara Elizabeth Aponte Farase, Eddy Eduardo Ovieda, Alírio Vladimir Lira Castellano, Deivis Davier Rivas, Deivys Fernando Zerpa Davila, José Alejandro Cazorla Bolanzos, José Gregorio Jiménez Guanare, José Manuel Brito Estanga, Yani José SAlínas Guerraya, José Gregorio Linarez, Henri José Estanga Rondón, César Augusto Torres, Rosa Tibisay Hernández Cumares, Delvis Segundo Wilhen Ochoa, José Felix Arteaga Pacheco, Donan José Guzmán Narváez, Jonathan Hernández García Guzmán, Pedro José González Peña, Yilber Antonio Portillo Escobar, Dayana Bellarlin Vergara Hernández, Franklin David Lucena Flores, Miguel José Orellana Díaz, Juan Carlos Berroteran, Richard José Ron, Carlos José Simoza, Luis Eduardo Rorpeza Álvarez, Oscar José Jiménez Daza, Luis Alberto Alzuro Aparicio, Aleixis José Cabrera Navarro, Nelson Enrique Contreras Flores, Jesús Alejandro Paniagua Pérez, Leonardo José Guarapana Guaicara, Stiwar Mendoza, Denny Alexander Cedeño Hernández, Jesús Antonio Pacheco Fonseca, Moisés Reinaldo Olivares Durán, Víctor Maikel Sánchez Fernández, Jorge Luis Alayón Sánchez, Alexander José Pérez Piña, Jorge Humberto Pulido Moros, Jesús Del Valle Villarroel Moya, Angel José Martínez Cedeño, Luis Daniel Villalta, Franco Tarciso Machado, Carlos Aguilar, Franklin Lenin López González, Bladimir Alfonso González Garrido, Nelson Alexander Rosales González, Mauro Monciatti, Julio Segundo Loaiza Sánchez, José Domingo Rico Vásquez, Manuel De Jesús Muñoz Mansilla, José Benito Farias, Anthony Alejandro Ramírez Sosa, Prado Ynoel Mieres Aguilar, Hankel Faustino Paredes López, Yondri Jesús Herrera Morillo, González Ronald, Jhon David Muñoz Carrillo, Brayer José González Aular, Robert Evaristo Civira Jiménez, Emigdio Ramón García García, Roberzait Jeanine Suárez, Deivis José Colina Fernández, Rooger Jefferson Soto Mendez, Carlos Alfredo Duarte Duarte, Wilmer Alfonso Moncada Flames, Walter Joel Castro Piedra, Jesús Antonio Mejias Torres, Jhonatha José Barreto, Jorge De Jesús Vaquero Cardozo, Francisco Leonel Zalazar Hernández, Agüero Carballo Juan Alexis, Martínez Bolívar Yorges Yonattan, Carlos Alexis Gari Peña, José Maria Fernández Cova, Salvatierra Hernández José Gregorio, José De Los Santo Mujica, José Luis Gómez Suárez, Gioconda José Rivas Rios, José Alberto Aponte Seijas, Sergio Alexander Llovera Espinosa, Ramón José Castro, José Desiderio Sánchez, Ricardo Antonio Salas Coronel, Ender José Urbano Pérez, José Gregorio Brizuela Pacheco, Tahis Chiquinquira Linares, José Manuel Prin García, Angel Emiro Peña, Jhon Anderson Suárez, José Cristóbal Aponte Giron, Antonio José Pachano, Germain Antonio Aular García, Carlos Ramón Colmenares Santana, Jhoel Emilio Castillo Avila, Yordi Jesús Castillo Aponte, Grégori Ramiro Castro Ruiz, Ramón Antonio Prieto Arienta, José Alberto Montilla, Daniel Alexis Montilla, Jhoan Josè Espejo Acosta, José Gregorio Ramírez Sánchez, Kelvis Oswaldo Aranda García, César Eduardo López Enriquez, Nelly Cecilia Hernández Moreno, Pablo Araujo Jerez, Isaias Moisés Zambrano Moreno, José Antonio Tovar, Yerimar Josefina Marin Gutiérrez, Moisés Wladimir Segura Chavez, Albenis José Guillen, Joel Abelardo Salazar Guerra, Andryu Enrique Fuentes González, David José Hernández Rosales, Alexander Ramón Ramos Peña, Luis José Rivas González, Luis Eduardo Salazar, Elicher José Solorzano Martínez, Luis Beltran Alcalá Villarroel, Raimi José Bermejo Rivas, Anderson Enrique Toro Montes, Yonaiker Enrique González González, Micky José Sanabria, Juan Ramón Manzano Coronel, Cristian Samuel Mendoza Canchica, Rey Fernando Flores Buendía, Brandon De Jesús Pérez Hernández, Tribundes Reyes, Franver Moisés Montenegro Torres, Carmelo Antonia Vazquez, Vicente Luis Amundarain Bravo, Alexander Manuel Bernal Osorio, Jhonaiker Alexander Montañez Zerpa, Hansder Alexander Ramírez Vásquez, Rafael Bello Herwin, Wiliams Coromoto Pérez Palacios, José Leonardo Martínez Yepez, Harry Brayan Sinisterra, Nicole Valentina Tadino López, Enmanuel Peniel Rodríguez, Gregorio José Ramos Alvarado, José Raúl Ramos Alvarado, José Simón Contreras Noreno, Jean Carlos Cordones Fernández, Richard Alexander Escalona Ventura, José Dolores Garay Pinto, Angel Michell Guerra Yanez, Junior Raúl Abreu López, Felix Angel Mago Rojas, Manuel José Guedez Zapata, Luis Adolfo Ortega Hernández, Jovani De Jesús Velazquez Vera, Luis Gabriel Rodríguez Calderón, Jesús Arturo Martínez, Douglas Alberto Castro, Daniel Josue Granados Rodríguez, Zulay Josefina Hernández Gil, Miguel Alejandro Brito Henrry, Arturo Rafael Brito, Wilfran Alberto Morales Barbosa, Steven José Ramos Vera, Víctor Manuel Ramírez García, Elson Eduaro Melendez Vazque, Luis Alfoso Suárez, Luigi Adolfo Griman García, Joelvy Enrique Brito Morales, Jhodarvin Antonio González Nuñez, Luis Eduardo Villalobos Guzmán, Gabriel Enrique Torrealba Aguilar, Alberto José Chirinos, Bernardo De Jesús Barrios, José Gabriel Soto Medrano, Yennier David Niño Oliveros, Walter Díaz Coronado, Jesús Manuel Maneiro Boada, Alber José Guzmán Acevedo, Álvarez José Francisco, Jhoander José Peñaloza Rodríguez, Darwin José González Cardenas, Junior Rafael Abreu Lares, Eladio José Rodríguez Rivero, Anderson Enrique Rodríguez Bello, Daviel Adrián Torres Camacho, Romulo De Jesús Morillo Espinoza, Elias Ramón Romero Cordero, José Gabriel Torres Aponte, José Gregorio Gamez Flores, Jorge Alberto Galviz, José Trino Guerra, José Eduardo Alfonso Velasco, Kendy Charles Remy, Anthony Gabriel Herrera, Adrián De Jesús Torrealba Quintero, Jorge Daniel Gómez Gómez, Jarrison José Fort Farias, Daniel José Rodríguez Padilla, Bryan Alberto Vazques Villalobos, Maria Josefina Rodríguez Guerra, Francisco José Piñero Tovar, Richard Rafael Flores Cova, Guido José Mujica Mujica, Lizan Olara Deivys Ansone, Lany José Gregorio Torrealba, Nelson Rodolfo Toledo Romero, Oscar Luis Gutiérrez Vilchez, Pablo Antonio Lara, José Antonio López, Jean Carlos Villas Suárez, Enyerber José Solorzano Peralta, Carlos Enrique Sánchez Sánchez, Yimmy Antonio Lezama Márquez, Darwin José Gozalez Nieto, Gilberto De Jesús Gutiérrez, Alexis Alexander Viera Carpio, Yefferson Alexander Prado, Edison José Salcedo Rondón, Dovanys Alexander Vegas Torrealba, Eduardo Chaufage Rojas Delgado, Yondry José Quintero Coronel, Alex José Rosales Rosales, Por Identficar, Jhongerson Antonio Briceño Delgado, Leonardo Alfredo Farías Suárez, Angel Enrique Méndez, Willder José Marina Zamora, Juan Carlos Abache Vargas, Luis Angel Teran Hernández, Jhonder Alexander Prieto Sánchez, Yosward Elier Masa Rodríguez, Gabriel Andrés Jaspe Almeida, Douglas Alberto Materano Martínez, Raúl Alexander Guanire Cerrano, Yusmari Josefina Valera Escribano, Eustacio Hermogenes Vizcaya González, Juan José Manchillanda Sequeda, Densy José Rondón, Ramón Evelio Larranda, Emiro Antonio Bello Villamisl, Richard Rafael Muñoz López, Luis Alejandro Odreman Guevara, Daniel José Bastidas Delgado, Rafael Antonio Gil Chacón, Eleazar José González, Reinaldo Gustavo Caidana, Devirson Jesús Marcano Rojas, Elba Beatriz Puerta Tisoy, Juan De Jesús Ibarra Moreno, Deibis José Ospino Orozco, Mario Rafael Piñango Liendo, Eudo José Mujica López, Johendry Javier Olmedo Sánchez, Yonaikel Manuel Balza Figueroa, Pereira Cartaya Orlando, Wuilians Alberto Mejias Herrera, Robert Grefgorio Ramos Hernández, Johander Alberto Vera Rodríguez, Jorge Luis Rondón Velásquez, Danny Jesús Rondón, Franklin Alberto Fuentes Cordoba, Darwin José González Gómez, Yorman Gabriel Zerpa, Carlian José Escalona Álvarez, Hernan David Piña Ocanto, Wilfredo Eustorgio Blanco Brito, Enmanuel David Pérez Tudare, Nelson José Calanche Laya, Marco Sergio Suárez Durán, Wiliams José Carrasco Cardozo, Pablo Jorge Jiménez Maita, Hernando Enrique Hernández, Enrique Manuel Delgado Martínez, Adonis Arevalo Araque Vivescas, Leonard Eladio Valbuena Gómez, José Antonio Guevara Fernández, Jefferson José Córdova González, Jesús Eduardo Bravo Flores, Ygnacio Antonio Valladares Torrealba, Yonathan Javier Chirinos Chirino, Fredddy Rafael Parra Bonalde, Brithany Alejandra Lara López, Jairo Enrique González Díaz, Utrera Time, Arturo David Rivas Flores, Alexander José Gimenez Ojeda, Blanco Blanco Josman Johan, Martínez Álvarez José Manuel, Henry Antonio González Valera, Héctor Luis Yin Arevalo, Jesús Enrique Machado Zambrano, Wilmer Felipe Hidalgo, Kevin Jovannys Sanz Cartagena, Jairo José Cartagena Vellegas, José Hilario Mendivelso Contreras, José Anthony Martínez Martínez, Jesús Alberto Blanco Prados, Luis Eduardo Barrios Leon, Bernar William Robertis Jiménez, Luis Alberto Molina Ramírez, Ibrain Antonio López Bravo, Andriu José Vargas Reyes, Ronny Alexander Catari Jimenes, José Carminio Colina, Luis Antoni García, Miguel Angel Villegas Bolívar, Enrique Alejandro Freitez Bonilla, Sulay Pastora Canelon De Pérez, Maria Auxiliadora Rodríguez Malpa, Erickson José Quarez Malave, Wilmer Enrique Saavedra Monsalve, Jesús Eduardo Marval Parra, Junior Smick Gómez Caguana, Bladir Antonio Mendez Torres, Roni Xavier Calderon González, Ronal Rafael Rodríguez Brito, Enzo Gustavo Paz Nava, Rocco Sthephano Di Lucente, Argenis Jesús Urrieta Piamo, Morales Solano Gruber Yamil, Francisco José Carrillo González, Luis Raúl Flores Acosta, Ernesto José Urdaneta Morán, Franklin José Córdova Ladera, Eduardo Alírio Garmendina Montero, Junior José Pérez, Wuilson José Guevara Goya, Alexander José Rodríguez Zarraga, Diego Danny Andrades Medina, Ronal Enrique Useche Olivatez, José Andrés Casique López, Jairo Roraimer Castro Rodríguez, Alfonso Alejandro Gual Araujo, Heber José Merlano Tejeda, José Rafael Juarez, Romer Javier Cumana Millán, Cristobal José Castañeda Castillo, Luis Keinderberg Villegas Machado, Luis Marco Rincon, José Alberto Castillo Rincon, Héctor Arturo Granadillo Enriquez, Juan Ramón Romero Zulbaran, Arnaldo Anibal Marcano Marcano, José Alejandro Martínez, Francisco Escoti Hernández García, José Gregorio Hernández Pinto, Kristian Carillo Ceballos, José Luis Oliveros Herrera, Ana Rosa Martínez Martínez, Yefferson Issac Cueros, José Andrés Silva Caraballo, Branyer Del Valle Campos Yanez, Carlos Eduardo Guillins Mejias, Levis Moisés Arteaga Rodríguez, Carlos Luis Pérez Barrio, Deivi Francisco Sánchez, Luisander Anthony Albornoz Alarcon, Henry Gabriel Patiño Luna, Cruz Eduardo Rodríguez Brito, Carlos Alfredo Simón Sthimenn, Yeferson José Alvarado Flores, Leandro José Ramírez Pulgar, Yangel Jesús Moreno Alviarez, Oscar Eduardo Rivas Rodríguez, Enmanuel Enrique Velázquez Ferrer, Miguel Angel Castro Barreto, Luis Alfredo Guzmán Rondón, Luis Clemente Hidalgo Colmenarez, Anthony Francisco Thomas Mora, Alcides Alfredo Torrealba Romero, Jesús Viccente Arevalo López, Wanderson Simón Díaz Rosa, José Lisandro Herrera Chaparro, Carlos César Velásquez Marval, Abel José Padrino Vegas, Ignacio Enrique Rojas, Marvin José Pacheco Ramos, Dewis Segundo Colina Sánchez, Carlos Eduardo Márquez García, John Gary Alas Nuñez, Jhonatan Rafael Parra Paez, America Del Valle Olivero, Ledwin José Rosal Herrera, Israel David Moguea González, Luis Angel Ramírez Seco, Yirbis Enrique Peña Sierra, Ramírez Carrasquel Darwin Antonio, Anthony Alexis Rodríguez Zorrila, Jhonatan David Reyes Rondón, Roberth José Cañizales Nieves, Yandrys Carolina Herrera Melendez, Miguel Alejandro Blanco Guillen, Luis Angel Márquez Márquez, Jherison Josue Montero Ramírez, Juan Domingo Ramos Parra, Henry Douglas Valles García, David Alírio Romero Blanco, José Luis Hernández Wuillians, Luis Eduardo Zurita Gil, Gelvi José Movil Plata, Manuel Enrique Padilla, Yesica Carolina Cedeño Paez, Nelson Rodríguez Imitola, Nelson José Navarro Guzmán, Bryan Carlos Meyer, Edwin Fernando Useche López, Blanco Guzmán Luis Esteban, David Epieyuu Epieyuu, José Leonardo Regel Zapata, Jirmen Enrrique Ynojosa Rangel, Yimi José Gómez Herdez, Carlos Julio Calderón Osorio, Eulides Jesús Sandoval García, Dionisio José Torres Escalona, José Luis Montilla, Arquímedes Ricardo Amundaray Suárez, Simón Jesús Contreras Rivero, Jeovar Jesús Durán Riera, Oswaldo Jesús Duque Padilla, Orlado Gómez GAlíndez, Alver Luis Vera Molina, Antonio Ramón Piña Romero, José Manuel Requena, Jovanni José Colmenarez Rodríguez, Branyer Joséespinoza Rivera, Jorge Horacio Zambrano Jiménez, José Omar Contreras Duarte, César Augusto Berroteran González, Jesús Eduardo Torrealba Bolívar, José Antonio Aponte Flores, Frank Edicson Rodríguez Patiño, Carlos Eduardo Moreno Camargo, Jesús Manuel Uviedo, Ulises Abraham Barreto Sojo, Jaime Javier Sandrea Rodríguez, Dario Díaz Corredor, José Alexander Tadino Bracho, Luis Alberto Macho Marque, Énderson Alejandro Sánchez Escobar, Yonglis Antonio Rojas Camargo, Johan Alexander Flores Hernández, Yondaiker Frankel Sosa Mendez, Johnderson Joelvis Gudiño Lozada, Jesús Arturo Quezada Quiros, Yorfi Del Valle Vásquez Morey, Alvaro Luis Arevalo Colina, Erika Del Carmen Muños Paredes, Alex Dailyn Figueroa González, Dinson José Astudillo Astudillo, Yonatan Alberto Ruiz Delgado, José Salomon Montilla Mota, Rosmel Jesús Figuera Bellorin, Frank José Vivenes Vivenes, Richard Rafael Calleja Punchiluppi, Angel Alexis García Flores, Renny José Machado Rengifo, Melitza Antonia Zerpa Espinoza, Jesús Gabriel Rivas Zerpa, Javier Enrique Rodríguez Zerpa, Ernesto José Hernández, Carlos Alfredo Torres Escobar, Wilfredo José Sequera González, Yortsen Adrián Rodríguez Castillo, José Gregorio Rodríguez Castillo, Gilberto José López Sánchez, Benito Raúl Lizardo Florido, Edagr José López Prin, Euclides Javier Barcenas, José Romero Mauris, Edwin Alexander Hernández Marín, Junior Daniel Ramos Azocar, Ever Ramón Román Granado, Jean Andry Lara, Lisangel José Rosendo González, Luis José Sequera Reyes, Wilmer José Sánchez Arana, Anibal José Vásquez Romero, Armando Javier Aldana Unda, Eliazar Enrique Perdomo Bello, Anderson Joan Cira González, Ricki Jhon Jiménez Pérez, Neptaly David Ramos Inciarte, Ekerly Jhondis Balza Mirabal, Eudys Manuel Rondón Jacanamicoy, Luis José Piña Escalona, Jesús Alexis Mirelis Arroyo, Andrés Eduardo González Díaz, Simón Antonio Fernández Pérez, Gabriel Antonio Martínez Hernández, Gilberto Rafael Varguillas Guzmán, Darwinso Antonio Jiménez Verastegui, Domingo Antonio Tovar, Angel Alejandro Vásquez Zurita, Roberto Antonio Bello Ramos, Ivan José García Gil, Kelvin Daniel González Hidalgo, Ender Alonso Guillen Rojas, William Gregorio Rojas Rosales, Angel Rafael Hidalgo, Anyelo José Álvarez Mendoza, Franklin Enrique Lobo García, Álvarez Baldallo José Gregorio, Ricardo José Hernández Guevara, Jeison José Gil Gutiérrez, Alírio José Berroteran Carias, Enyuri Yisenia Sojo Martínez, Yakelin Josefina Molina Morales, Luis Enrique Marcano García, Manuel Antonio Farias Liendo, Roberto Antonio Veloz Montenegro, Antonio Serrada Royma, Jonathan Alexander Bolívar Márquez, Carlos Luis Morillo Ustariz, José Gabriel Liscano Pérez, Jean Carlos Madrid Vallenilla, Joelvis José James, José Alexander Navarro Capote, Ronald Alexander Arzola, Alexis Manuel Suárez Díaz, José Rafael Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos Agüero Rojas, Kenny Alexander Torre Santaeya, Jefferson Manuel Adraz Luque, Yorban Rafael Delgago Rincones, Jesús Ramón Figuera García, Danny Daniel Yepes Montalti, William Starlyn Montilla Montilla, Hernan Rafael Curapiaca, Yeferson Robert Uzcátegui Moreno, Eliseo Segundo González Sibada, Josua Abraham Durán Jaime, Jesús María Reyes Castillo, Coronado Alcalá Rubén José, Jonaikeer José Gimenez Blanco, Keiber Michael Fonseca Montes, Jorge Martin Villalobos Villalobos, Aryolis Oriannis López Subero, David Alexander Páez Muñoz, Miguel José Parra Guevara, Antonio José Alves Plaza, Andrés Eloy García Bermúdez, Yeferson José Barrios Orellana, Adrián Antonio Molina Dellan, Daniel José Álvarez Velazquez, Andrés Eduardo Gutiérrez Picon, Omar José Rangel Ruiz, Javier Enrique Melean González, Joel José Chourio Herrera, Manuel Augusto Espinoza Amaro, Carlos Enrique Camacho Rivas, Alberto José Viera López, Ramón José Leonett Díaz, Abelson Jesús Estrada Flores, Énderson Miguel Castillo Castro, Víctor Alfonzo Mayorca, Juan Ernesto Amaris González, Alexis Benito Méndez, Joel Argenis Sánchez Hurtado, Rafael Arboleda Molina, Ivan José Arteaga Ortiz, Yhon José Manaure Palacios, Jesús Leonardo Figueroa Suárez, Antonio Salazar Luces González, Abrahan Moisés Jiménez Herrera, Angelo José Cerezo Hernández, Aaroon Isaac Contrras Silva, Anderson Eduardo Piñango Rodríguez, José Angel Martínez Rica, Anderson José Rodulfo Alvarado, Julio César Guerra Rodríguez, Luis Isidro Gutiérrez García, Yanireth Del Carmen Uzcátegui Víctora, José Manuel Romero Chacón, Alvaro Idrogo López, Cristian Javier Artiga Parraga, Anderson José Mena Espinoza, Geremias Pérez Becerra, José Gregorio Ortiz Carrasquero, Derbis Rafael Hernández Landaeta, Alexis José Marcano González, Wilson Rafael Leonett, Luis Enrique Rodríguez, Roberth José Cedeño Veliz, Yorjai Luis Toro Pérez, Nestor Alejandro Pérez Tabares, Orlando Ramón Pinto, Carlos Eduardo Tocuyo, Jajaira Carolina Gómez Gutiérrez, Lieser Miguel Sánchez Gallardo, Wilmer Antonio Davila Becerra, Jankosky Alexander Mujica Carrasquero, Ninoska Del Valle Ferrer García, Ana Sixta Zambrano, José Luis Lima González, Indocumentado, Luiver Alejandro Barrios Rodríguez, Andy Andrés Márquez Ramos, José Eugenio Vásquez, División De Homicidios Aragua, Franklin Esnaiker Pérez Peña, Daniel Armando Quintero Pérez, Leonardo Alfonso Herrera Bellorin, Heiler Raine Escobar Tovar, Michael Douglas Martínez, Oscar Antonio González, Rafael Alexander Salazar Cuello, David Hernández Betancourt, Alfonso Leonardo Guerrero Mijares, Daynner Marcel Bracho Ramírez, Franklin José Soto Hernández, Antonio José Yegues, José Abilio Nobrega Do Santos, Manuel Eduardo Cisnero Gómez, Oscar Antonio Andrade Bracho, Angelo Enrrique Urribarri Fuenmayor, Irvin Javier González Paz, Luis Marino Hernández Castillo, José Eduardo Rios Solórzano, Edwin Mavel Palomino Bernal, Ramón Ignacio Larez, Jorbim Manuel Sumabila Nuñez, José Kenider Chavez Ramírez, Andrés Eduardo Aguilar Adjunta, Richard José Rodríguez Baez, José Luis Escobar Álvarez, Isidro Antonio Espinoza Márquez, Juan José Mendoza Reyes, Alís Antonio Salas Hernández, Roberto Húmberto García Caro, Jean Carlos García, Reiner Josué Palmera Rodríguez, Ramón Alberto Pérez Pérez, Darwin Alí Guerrero Guerrero, David Bladimir Rengifo Añez, José Rafael Castillo Castillo, Merilyn Jhoselyn, Joel Antonio Rojas Ramírez, Yhelyan De Jesús Crespo Chirinos, José Gregorio Colina Molina, Yomar José Bravo, Ramón Antonio Rodríguez Acuña, Idonio Antonio Daboin Teran, Miguelino Arellano, Teodoro Alberto Paz Urdaneta, Engelbert Enrique Belisario Castro, José Manuel Laya Quintero, Luis Javier Díaz Granado, Fabián Alejandro Mendez Herrera, Abner José Freites Peña, Víctor Hugo Altamar Parra, Carlos José Barrios, Douglas Bladimir Coa Blandin, Frenddy Enrique Blasini Gómez, Jhonny José Plaza González, Armando De Jesús Belizario Pérez, Dilio Fortunado Petit Regalado, Valerio De Jesús Alvarado, Alex Xavier González Bracho, Edgar Orlando Azuaje Agüero, Julior César Medina Rivero, José Manuel Palma Hidalgo, Marlon Omar Pérez, Héctor Alexis Blanco Benitez, Luis Javier Ramírez, Edixon Oliver Liscano Barreto, Luis Alberto Casuso González, Yerson Eugenio Oviedo Peña, Yonaiker Geovanny Ochoa, Mauricio Carrillo Torres, Jhon Edward Angarita Uribe, Christian Valentino Pellecchia Legori, Olivo Cedeño Chipiaje, Juan Carlos Barrios Rumbos, Asdrubal Alberto Aguilera Ramírez, Luis Alberto Martínez Palmar, José Antonio Moreno Chirinos, Yeickson Eliezer Murillo Torres, Carlos José Gonzale Díaz, Nicolás Alejandro Fernández Pérez, Enyelber José Hernández Ortega, José Luis Sánchez Lamas, Erick Xavier Ramírez, Jhonny Klem Melean Chourio, Alberto Manuel Velásquez Pinto, Franklin José Nieves Peroza, Víctor Mejías Angarita, Erick Orlando Boada Pulido, Richard Octoniel Gamez Rivero, Ricardo José Ramos Navarro, Yorluis David Gutiérrez Gonzales, Pradiuna José Brito González, Miguel Angel Araujo Zambrano, Manuel José Jiménez Alejo, Roberto Antonio Valbuena Prieto, Oswaldo José Franco Escalante, Williams Enrique Maestre Bello, Alexander José Mendoza Pérez, Joender Yeison Roman García, Arnaldo Rafael González Teheran, José Gregorio Martínez Sulbarán, Eduardo Puerta Medina, Carlos Eduardo Vivas González, Steyler José González González, José Adolfo Pereira Bermudez, Nelson Segundo Gómez Piña, Pizzorno Capriles Gerardo Bartolome, Ivan Andrés Guerrero Villamizar, Yerson Efrain Contreras Sanabria, Pablo Gabriel Martínez Reyes, Víctor José Medina Liend, Junior Enrique Fernández Iguaran, José Del Valle Guilarte Farfan, José Luis Serpa Coavas, Yeikelber Osmar Cazaña, Angel Ramón Martínez Verenzuela, Pedro José Chirinos, Guillermo Antonio Tovar González, Edber Esffaan Valles Leal, Anderson José Bracho Matos, Yomedis Velazco Márquez, Wilson Alejandro Díaz Moreno, Ángeles Aymett Muñoz Guarirapa, Lenin José García Centella, Luis Manuel Gómez Parra, José Miguel Vásquez Jacanamijoy, José Alexander Morales, Marcos José Matos Solorzano, Leonardo Andrés Torres Ramos, José Leonardo Colmenarez García, Macus Salvador Villasmil Sánchez, Hellimar Carolina González Portillo, José Gregorio Castillo Silva, Joel Alberto Martínez Gómez, Paul Alejandro Bracamonte Moronta, Juan Niceforo Santiago, Edward Jesús Gómez García, Jonder José Villegas Alvares, Virginia Alejandra Brito Ochoa, Franklin José Álvarez Aguilar, Alavaro Francisco Martínez Ramírez, Francisco Ramón López, Gerardo Antonio Izquierdo Guerra, Ramón Lorenzo Rondón, Luis Alberto Rodríguez, Víctor Manuel Orta Centeno, Orlando José Vallenilla, Víctor Alfonzo Molina Perdomo, José Miguel Contreras Gómez, José Alexis Zambrano Zambrano, Johan Enrique Carrero Castillo, Jorge Rafael Palma Barreto, Felix Armando Palacios Hernández, Tovia José Aguilar Jaime, Elio José Jiménez, Usama Manuel El Katib Hernández, Leobaldo José Landaeta Torres, Jairo Claudenis López Coronil, Oscar José Cedeño Rivero, Mike Nelson Suárez González, José Gregorio Villasmil Parra, Moisés Abrahan Mercado, Leiver Jesús Tuta Chacón, Ramón Pastor Cordero, Aroldo Enrique Arreaza Mata, Franny Alíx González Moreno, Rosviled Antonia Zerpa Contreras, Obel Yoel Pérez Lacle, Douglas Steven Espidea Bourges, Walmore Yraidys Piñango Rendón, Jesús Antonio Gil Moreno, Luis José Rodríguez Padrón, Diovanny Josue Lemus González, Felix Rafael Ojeda, Carlos Eduardo Sánchez, Marcos Antonio Martínez Uzcátegui, Ricardo Eduardo La Torre, Brando Luis Cortesia Rivero, Carlos Manuel González González, Erickson José López Saavedra, Johnny Oswaldo Espinoza Gutiérrez, Kenyis EstAlís Zabala, José Andrés Cova Mata, Luis Antonio Arroyo Martínez, Ynger José Gamarra González, Antonio Ramón Rodríguez Torres, Jesús David Hernández Silva, Keiber Roberto Marcano Flores, Cristian Javier Martínez, Andy Rafael Martínez Belmonte, José Elisandro Lucero Muñoz, Moisés Yoel Salazar, Frayluis González, Dimas José Gudiño Villegas, Josue David García Álvarez, Janier Javier Meza Díaz, Melvis José Laya Morales, Yefferson Argenis Castro Chacoa, William Enrrique Carmona Ulloa, Jorge Gregorio Nieves, Juan Manuel Mendoza Hernández, Fleillerlim Marbella Verdu Pacios, Erick Manuel Velásquez Sánchez, Deivis Moisés Solano, Gabriel Alejandro Colmenares Acevedo, Daniel David Raizman Gutiérrez, Anderson José Goitia, Ramón Enrique Barreto Andrades, José Avelardo Niño Segura, Elvis Alexander Balza Piña, Rusbber Antonio Figueroa Guillen, Cristian Osmar Pacheco Luquez, Efrain Oswaldo Castellano Díaz, Martin José Ranuarez Coa, Junior Alexander Perdomo Rondón, Angel Daniel Hernández Chacón, Luis Miguel Vera Sosa, Walter Andrés Chacón, Jesús Enrique Cardozo Muñoz, Royert Alexander Guerra Hernández, Joséph David Abreu Mendoza, Ramiro De Jesús Arevalo Romero, Raymon José Quiaro Martínez, Roswill Aranda Verdu, Johan José Andrade Gutiérrez, Jesús Javier Beleño Tua, Yeudi José Romero Rivas, Carlos Javier Melo, Jhair Gregorio Pineda Martínez, Carlos Alberto Zambrano Valladares, Lino Gabriel Carvajal Rojas, Juan Carlos Melean Frontado, Jesús Aron Camacho, Carlos Eduardo Triviño Quevedo, Yorman José Colmenarez Colina, Víctor Manuel Ugas Altuve, Wuilmer José Peraza Rodríguez, Juan Luis Leonardez Gómez, Carlos José Venta Monasterio, Leisibel Del Valle Romero Romero, Neuris José Oliveros García, Johan Enrique Yanes Villegas, Johan Enrique Yanes Villegas, Enyerberth David Quintana, Franklin Javier Cortez Carrion, Ronny Jackson Guerra, Juan Manuel Brito Rondón, Richart Alexander Barrio, Javier José Torres Narvaez, Maiker Andrés Carrasquel Matos, Adrián José Castillo, José Gregorio Mayorca, Emmanuel Felipe López Gálea, Jolfran Alexander Silva Cortes, Ginnes Ramóna Ortega Van Der Spoeltel, Frank Fagundes, Leonil Andrés Monsalve, Dayana Torres, Angel José Esqueda González, Yoan José Lugo Ynojosa, Oscar Enrique Meza Chirinos, Jhonny Alexander Guzmán Acosta, Luis Javier Geraldino Díaz, Brayan David Lugo Gimenez, Joel Grégorit Aleman Zambrano, Nestor José Infante Coronel, Lisandro José Marin Gil, Franklin Nicolás Pitter Bracho, Oscar Agustín Mendez, Simón Wladimir Tovar Oropeza, Norelis Ninoska Oropeza Serrano, Leonel Eduan Díaz Mora, Oneivis Bladimir Rengel Gómez, Carlos Ascencion Faria Díaz, Roberth Alexander Cova Natera, Brandolph Ernesto Carrasco Corteza, Eduardo Antonio Ramírez Leon, Farias Atencio Mildre Yajaira, Andrés Sebastián Figueroa, José Gregorio Ordaz Torres, Ronnis José Alcalá Brito, Moisés Elioney Moreno Malave, Fernando Josue Mendoza Ferrer, Angelo Jesús Hidalgo Verenzuela, Franklin Yoendry Nocoue Díaz, Jimmy Leoner Escalona, Freddy Anthony Ladino Fuentes, José Domingo Bracho Ramírez, Yorbis José Mejias Mendoza, Daiver Jesús Bracho Ramírez, Robert José Santos Bracho, Ismael José Soto Manzano, Roger José Castillo Ferreira, Yunior José Quevedo Guerrero, Jhonnathan Alberto Díaz, Edgar Betancourt Farias, Kevin Neptaly Morales Selvera, Armando José Reverol Reyes, Dangel José Escalona Velásquez, Jesús Gabriel Duque Pérez, Omar Alberto Hermoso Fagundez, Ramón Aristedes Barrios Salazar, Antonio José Duarte Yanez, Pablo José Urbina Mendoza, Domingo Guzmán González, Carlos Mariano Olivo González, Maria Daniela Sarvi Fernández, Carlos Alberto Ramírez Salazar, Jhonny José Brito Bolaños, Nelson Maximo Nuñez Farias, Braulio Rubén Martínez, Juan José Márquez Badel, Nestor Daniel Cañizales Do Nacimiento, Delianny Abril Prieto Campos, Edgar Ramón Bracho López, Orlando José Salazar Soto, José Ramón Zamora García, Damian Arturo Rivero Gutiérrez, Edgar Alexander Romero Ramos, Angel Yglesias Bello, Víctor Manuel Rojas Pazo, Jesús Maria Baez, Jonathan David Pandares Reyes, José Gregorio Guaira Heneich, Junior Alejandro Marrero Trompetero, Javier Alexander Carrero Colmenares, Freddy Yackson Ugas Arias, José Luis Ramírez García, Jorge Luis Barrera Mafro, Leonardo De Jesús Abreu Rengel, Carlos Enrique Obispo, Víctor Manuel Belisario Silva, Jesús Alberto Vivas Pernía, Pedro Luis Martínez Moya, Elizabeth Margarita Aguilera Vegas, Carlos Alberto Milan Dominguez, Aron Eduardo González, John Henry Corrales Paez, José Eduardo Maican Ramos, Deibis Antonio Gil Camacho, Sardinha Ruiz Rene Enrique, David José Cambar Torres, Ezequiel Manuel Bolívar Balcazar, Jean Carlos Rafael Salazar Rodríguez, Luis José Flores Yepez, Jorge Luis Sánchez, Maria Temistocles Hernández Monges, Ángel Ramón Fuenmayor Ferrer, Jorge Adrián Estrada Alarcon, Mireya Hernamdez Acuña, Ramón Antonio Díaz Figuera, Alexis Enrique Silva Escalona, Yerfri Alexander Ballestero Graterol, Yoander Antonio Jiménez Fernández, David José Rivas Naranjo, José Mauricio Márquez Márquez, Jairo José Jiménez Delgado, Kendri Jesús Campo Rivero, Énderson David Pulido Páez, Luis Esequiel Olivo, Francisco José Flores Santaella, Wuindy Asnolvi Rujano, Yeifred José Leal Bolívar, Víctor Manuel Contreras Depablos, José Benjamín Salazar Martínez, Toyner David Aponte SAlínas, Pablo De La Cruz Rodríguez Castillo, Evencio Alejandro Esculpi Gómez, Camargo Peña Ivan David, Jesús Domingo Muñoz, Yimbreidy Ortega Diego, Cristhian Ponton Villarreal, Javier José Vivas Zerpa, Henrry José Lezama, Fabián Del Vecchio Peña, Víctor José Oviedo Rodríguez, Alejandro José Espinoza, Daniel Ron Toro, Julián Javier Caldera Rodríguez, Lodis Rosario Iriarte Pérez, Héctor Danilo Tescari Torrez, Neomar Alberto Zamora Abab, Debringer Armando Díaz Sandoval, Brayan Levi Giraldo Fernández, Kinsinger Isaias GAlíndez, Alexis Zerpa, José Angel Chavez Pérez, Rafael Antonio Rodríguez Gil, Yorbis Javier Ferrer Pérez, Xiomara Josefina Parra Rangel, Esteban Gabriel Requenawarqui, Rafael Tablante Rosales, Honny Antonio Riera Gómez, Manuel Alexander Sira, Eduardo José López López, Juan Carlos López López, Miguel Angel Algara Sánchez, Roberto José Guilarte Arevalo, Carlos Ramón Milano Castro, Jesús Yorbis González Rivas, Jesús Rosario Gil Gómez, Frankin Ramón Rangel Albornoz, Ramón Antonio Angulo Alvarado, Deivid Eduardo Medina Rosales, Herrera Lozano Jonifer Joel, José Antonio Pirela Ibarra, Jesús Alexander Sena Hernández, José Gregorio Mendoza Carrero, Edixon Alberto Fuentes Oliveiro, Omar José Cova Harcia, Henrry Rivero Romero, Julio César Freites Weky, Romel José Salazar, Carlos Javier García, Juan Rafel Oropeza Hernández, Héctor Augusto Bello Oreste, José Antonio Canduri González, Jhonny Albel Barroso, Oscar Roniel Matheus García, Sabas Jesús Hurtado Ávila, Joanny Gregorio Pérez Caceres, Heriberto González Rivas, Jhonnel José Camacaro Reinoso, Edgardo José Ramírez Guerra, Jordi José Monasterio Escalona, Neikel Ajejrandro Gutiérrez Jaime, Carlos Daniel Pereira Mijares, Yadira Berta Vitalli Oliveros, Richard José Araujo Salas, Cruz Jenny Rojas Blanco, Ángulo Urbina Restituto, Ronald Elegua Ochoa Magallanes, Ranfis Alexander Morgado León, Juan Diego Gómez Jiménez, Marles Mayila Martínez Yanez, José Gregorio Mota Navarro, Albert Steven Rosales Rangel, Héctor Enrique Bruno Gómez, Eduayner Alfredo González Azuaje, Darwin Luis Paez Medina, José Trinidad Pírela Rodríguez, Víctor Alejandro Geraldo Álvarez, Dervin Gerardo Guerrero Ríos, Luis Manuel Pinto Barrios, Wilmer Rafael Pacheco Pacheco, José Agustín Romero Ibarra, Eleumig David Gitierrez Ferrer, Manuel Francisco Navarro Arias, Israel José Paez, Osbel José Pinto Pérez, Yonaiker José Francisco Pérez, Yemen Del Valle Coa De Medina, José Francisco Medina, Francisco Antonio Duarte Blanco, Roimer Argenis Torres Infante, Anthony José Piñero Rios, Jonnathan Josue Aguilar Baptidas, Robinson Raúl Flores Velis, Miguel Jhorge Urosa Ramos, Abrahan Avimile Nuñez Montero.

JULIO

Leidis Mariana Manaure García, Luger David Baez Pereira, Yorbyth Yudney Bolívar Rincon, Eiker Jesús González Bolívar, Johander Ricardo Iglesias Montano, Maikel Manuel Sandoval Sequera, Jesús Steven Salazar Granado, Leonardo José Medina Hernández, Jesús Evelio Vera Márquez, Ezequiel José Barrera Barrera, Juan José Rincones Monsalve, Benjamin Bolaño Turizzo, Richard José Mota Villafranca, Jesús Martin Avila Ortiz, José Miguel Pérez Gómez, Yoleiby Karina Camacho Valladares, Yessica Estefania Aguilar Coronado, Edgar Alfonso Galvis, Michel Paola Delgado Delgado, Felipe José Rivero, Alejandro José Rodríguez, Dennys José Espinoza Medina, Nober Neomar Torres Afanador, Freddy Josè Briceño Hernández, Manuel Antonio Archile Olivares, Ender Antonio Ochoa, Eduin Enrique Álvarez Navarro, Leonardo Álvarez Navarro, Gerardo Kennedy Pérez Peralta, Jesús Arquimides López Lugo, Maikel Abel Camacaro Díaz, Brayan Gregory Fanay Hernández, Angel Ernesto Castro Ramírez, Jackson Emilio Graterol Blanco, Pedro José Linares Escalona, Andy Emanuel Moreno Chagaray, Gloes Ely Delgado Guerrero, Eduard Isaac Angulo Colmenares, Freddy Antonio Gómez Castro, Marcos José Vilera García, José Antonio Bethancurt, José Gregorio Almenar Heres, Jesús Enrique Acosta Mendoza, Eduardo José Soto Viera, Eudy Antonio López Mendoza, Rafael Antonio Quérales Fernández, Jovanny José Hurtado Vásquez, Jean Carlos Barrios Castro, Richar José Uzcátegui Rodríguez, Simón Enrique Peña Cortes, Rhony Antonio Mendoza Navas, José Enrique Vargas, Oscar Andrés Rivero Morales, Rafael Gómez Madrid Valerio, Carlos Alberto Amaro González, Eduar José Palma Sandoval, Jhonny Rafael Mijares Leiva, Gonzalo Enrique Correira Mariño, Andriu Yersmir Calderon Villegas, Aurora Niñez De Griffith, Walter Alexander Catarí Uranga, Rafael Enrique Amaro Marin, José Andrés Malpica Benavente, Jerson Josue Alvarado Hernández, Brayan Adrián Burguillos Mendez, Vicente Enrique Oropeza Toro, Alejandro Rafael Sarria, Yandri Eduardo Guaderrama Blanco, Víctor José Carreño Sánchez, José Jesús Rodríguez Cabello, Christian José Cordero Olivo, Yorman Salazar Corona, Eduar Jesús Machado Madriz, Deinnys David Fuentes Chalo, Angel De Jesús Villafranca Salazar, José Luis Sánchez Sánchez, Jhon Deiby Rivera Villegas, Ronald JÉnderson Figueredo Rodríguez, Juan Carlos Sánchez Pinto, Jhan Carlos González Carrero, Daniel Eduardo Garcías Villalobos, Alejandro Eulise Pérez Colmenares, Oswaldo Luis Franco Amaya, Dario José Peña Álvarez, Carlos Javier Hernández Hernández, Jonnathan Rafael Lucena Caura, Jairo Alberto Sarabia Rojano, José Francisco Blanco Montemayor, Juan Luis Belandria Brizuela, Jean Carlos Martínez Rojas, Edgar Alejandro Fernández Paz, Jefferson Arleet Fernández, Cristian Rafael Ruiz Cedeño, Leonel Vicente Villalba Torres, Norma Celestina Arocha, Angel Arteaga Vera, Yoiber Jordan Bullones Amaro, Wilver Jeison Nuñez Briceño, Mario Ramón Ladera García, Manuel Eduardo Guzmán Rivas, Cleider Yeampier Herrera Mujica, Jesús Alejandro Duarte Ruiz, José Gregorio Pereira Narvaez, Yeinfar Arturo Tesorero Torres, Richard Eduardo Rodríguez Torres, Héctor Joel Rodríguez Villamizar, Alexander José Gimenez Herrera, Robert José Ríos Ibarra, José Javier Castillo, Rosue Orlando Gutiérrez García, Jani Rafael Mendez Durán, Armando Segundo Colina, Jhon Jairo Rivas, José Antonio Vera Rivero, Henriquez Wlangler Omniel, Franklin José Marrero Pantoja, Julio César Tinoco Padrón, Eduardo Roberto Coboult Gómez, José Eliberto Rodríguez Andradez, Daniel Antonio Vizcaya Alvarado, Reniny José Ascanio Pérez, Alexon Alenyer Jaramillo Torres, Alcides Alexander Salazar Díaz, Randy Jesús Guerra Barrios, Julismer Del Valle Arias Navas, José Gregorio Petit Vargas, John Carlos Barrios, Nervin Luis Saez Melendez, Wilman José Pulido Rosales, Nidia Mercela Sejia Sánchez, Víctor Bercanio García García, Richard José Flores Martínez, Yeison Josue Gamboa Olivares, Leonel José Campos, Anthony José Licon Aular, Víctor Manuel Escobar Aular, Alsimedes Antonio Rea, Orlando Valbuena Basto, Yorman Alexander Guillen, Luis Eduardo Yauca Martínez, Alcenio Jesús Cedeño Romero, José Enrique Guzmán Muñoz, Víctor Eduardo Ortega Hernández, Christian Israel Cajas Rivadeneyra, Milan Rafael Martínez Nuñez, Grégoris Kennedy Salazar Primera, José Rafael Tovar, Eduardo José Rogers Lamoz, Ender De Jesús Cujía Sierra, Segundo Valentín Jiménez Barahona, Carlos José Jiménez Barahona, Kender José Rojas, Robert Eduardo Bastidas Blanco, Carlos Segundo González Castillo, Oliver De Jesús Salas Pérez, Luiner Alfredo Campos Sánchez, Amilca Rafael Games Moscote, Jaime Andrés Rivero Leon, Nixon Didiel Garrido, Paul Alejandro Rodríguez Gamez, Raiby Alexander González Lozada, Luis José González Patiño, Josnel Lozada Estanga, Julio César Mendez Martínez, Angel José Quevedo Arteaga, Yefferson David Roa Contreras, Jesús Rafael Palma Díaz, Yoiquel Yoel Urdaneta Guicariano, Roberth Alberto Cordero Borges, Xavier José Rojas García, Alberto Luis Tillero Hernández, Yoel Andrés Gutiérrez Martínez, Pulido Ediber José Morales Urbina, Fernando Salcedo Quintero, Edward José Fernández López, Samuel Jesús VAlíente, Wilber Antonio Garrido Martínez, José Angel Valderrey, Angel Manuel Flores Pérez, Juan José Aponte Díaz, Hernan José Briceño Zambrano, Freites Aramburo Adonis José, Jesús Alberto Navas Godoy, Yovanni Eduardo Melendez Rodrigues, Geraldo Rafael Salazar Yanez, Orlando José Pimentel Palencia, Joséan Yorban Hernández Gómez, Víctor Manuel Manaure Contreras, Ender Alexander Torres Sabaleta, Jesús Alberto Meza, William Jesús Noguera Hernández, Jean Carlos Fermín Salazar, Eduar Oswaldo Tovar Sierra, José David Rojas Durán, César Daniel Cedeño Valera, Elvis José Luis Martines, Richard Daniel Mirelis Catanaima, Ronal José García, Eduardo Jesús Rivero Maglioco, José Luis Martínez, Kennedy Jesús Mendoza Linarez, José Gregorio Narvaez Borregales, Angel Luis Caripe Jarajara, Franklin Gustavo Torres Pereira, Omar Maximiliano Reina Hernández, Carlos Rafael Guevara Guevara, Wilmer Alberto Guerrero Zambrano, Carlos Luis Visbal Castillo, José Clemente Gómez Castillo, Jorge Luis Paredes Rivas, Omaira Cardoza Martínez, Freddy Lenin Sánchez Ávila, Vicente Wladimir Noguera Villamizar, Leonel Antonio Marcano Millán, Darwin Yobeiker Baptista Guevara, Alejandro José Parejo Carrión, Gregory Argenis Pimentel Ramírez, José Antonio Gutiérrez Medina, José Gregorio Fuentes Sandoval, Andri José Cabeza, Yohan Anulfo Arroyo Norante, Manuelvi Rafael Quiroz Gerardo, Kennie Rafael Sánchez Durán, Deiby Javier Arellano Rosales, Lisangel Olmar Rodríguez Vargas, Eduardo Rafael Figueroa Reyes, Ginda Marisa Cohen Laufer, Dimas Norberto Aguilar Lector, Carlos Manuel Avila Coronil, Omar Antonio Sánchez Martínez, Angelo Miguel Rosales Gutiérrez, Luis Alberto González González, Adan José Batista Cepeda, Edwuin José Gimenez Suárez, Julio César Villarroel Gómez, Eleuterio Ramón Teran Yepez, Rhoger José Colmenarez Torres, Ender Bernabe Torres Pastran, Gregorio José Gómez Flores, Javier Marcelino Batista, David Romero Romero, Luis Daniel Romero Medina, Gabriel Esteban Narvaez Márquez, Endrix Rafael Medina Suárez, Miguel Eduardo De Sa Andara, Jhoshua Adrián Pérez Hencio, Gerardo José Burgo Vásquez, José Gregorio Liendo Escobar, Julio César Flores Pacheco, Jesús Eduardo Torres Lobo, Jean Carlos José Camacaro Monsalve, Sabino Monsalve, William Eduardo Valero Sánchez, Ricardo Velásquez Navas, José Alexander Guzmán Guzmán, Leonel José Rico Belisario, Jonathan Alfredo Álvarez, Rafael Antonio Castellano Hernández, Edison José García López, José Gregorio Caceres Vicent, José Rafael Barraza Saez, Martin José Hernández García, Irenarco Buitrago Cuevas, Levis Enrique Lovera Morgado, Yoendri José Ramírez Hernández, Yumy Alberto Ibarra Villamizar, Carlos Alberto Buritica Díaz, Adalberto Jesús Montero Reyes, Luis Miguel Alcira Sánchez, Alexis De Jesús Camarillo Ramírez, José Gregorio Martínez Herrera, Brayan Jesús Noriega Palacios, Yearverson Daniel Sánchez Álvarez, Kleiver Enrique Rodríguez Fernández, Rogel Del Jesús Abreu, Omar José Navarro Medrano, Mario José Jaramillo, Leifor Alberto Medrano Ortiz, Víctor Ramón Medrano, Carlos Yunior Leon Arevalo, Antonio Romero Onguer, Marielys Andreina Arenas Rodríguez, Elvis Antonio García Brito, Deyvy Yoel Márquez Vásquez, Andruw Jhon Romero Paredes, Alvaro Luis Ferrer Granadillo, Robert José Márquez Toledo, Yoelvis José Romero, Wilmer José Salazar Sansonetti, José Luis Aldazoro Aldazoro, Francisco Antonio Guerrero Castillo, Romulo Rafael Coroba Monserratt, Kleivert Alexander Hernández Guerra, Jorge Alberto Gutiérrez Jiménez, Manuel Antonio Torrealba Blanco, Edixon Manuel Robertis Robertis, Ericturbi Junior Bellorin Subero, Grey De Jesús Colina, Hossein Moisés Pérez Álvarez, Rayner José Rivas Celis, Luis Francisco Rosas Torres, Carlos Alberto García Marcano, Richard Alberto Sánchez Torregrosa, Juan Evangelito Liscano Brito, Carlos Orlando Castillo Contreras, Jesús Jhonalver Vilvhez Leal, Edgar Giovanny Castillo Beltran, Anibal Ricardo Ruiz Oropeza, Freddy Alejandro Varela Ramírez, Jonathan Sandi Morales Lobaton, Gean Alfonzo Linares Granadillo, Carlos Eduardo Gudiño Toro, Daniel José Brito Brito, José Gregorio Sangronis Arcaya, Luis Alberto Velásquez Gómez, Alvaro Aparicio Aparicio, Luis Gerardo Olivo Aular, Andis Jesús Polanco Acosta, Angel Enmanuel Ovalles Munares, Juan Bernardo Maestre, Grabiel Bautista Silva, Benjamin Prada Hernández, Silva Sanoja StAlín Sael, Víctor Antonio Valbuena, Geronimo Antonio Quintero Montero, Greixon José Giménez Quero, Yersy Samuel Quiñones Rozo, Julio César Gómez Martínez, Víctor Manuel Cortez Subero, Richard Enrique Marreaga Álvarez, Luis Miguel Roman Guevara, Andrés Ignacio Plaza Yonusg, Reggie Yorfran Madera Castellon, Edgar Manuel Primera López, Yeferson Manuel Vivianco Guerrero, Angel De Jesús Ospino Cuero, Yoicer Alberto Pérez Siolo., Daison Javier Martínez Rodríguez, Jean Carlos Pérez Navas, Darwing Johan Nassif García, Leonardo José Julio González, Enrique José Quintana Sánchez, Johan Arturo Brett Regalado, Carlos Rubén Pérez García, Mairin Josefina Torres Pérez, Tomas Liendo Montenegro, Mihuel Adrián Pabon Contreras, César Augusto Orta Rojas, Jesús Daniel Montane, Noriega López Annel Josia, Francisco Javier Lara Cañas, José Cañas Endy, Endri Daniel Barroeta Luzardo, Fredy Oscar Hurtado Solano, Alexander Zabala Víctor, Julian Rafael Ramírez, Roimar Daniel Rivas Perdomo, Jorge Luis Rondón Maestre, Álvaro Antonio Montiel Arias, Pedro José Bravo Castillo, Henrry Antonio Azuaje Cáseres, Yunior Enrique Márquez, Luis Miguel Enrriquez Caguana, Francisco Antonio Pérez, José Antonio Labana Bencomo, José Rafael Cedeño Caceres, Robinson Eduardo Malpica Uranga, José Agustín Pérez Arroyo, Sergio Luis Velásquez Hidalgo, Wilmer José Noria Gutiérrez, Cristian José Arteaga Cedeño, Wuillians Gabriel Rangel Cedeño, Maykel David Pichardo Arterga, José Luis Pérez González, Audeliz Suhail Deyan Araujo, Luis José Rivera Acosta, Henry José Duarte Sánchez, Marcos Antonio Castro Velecillo, Luis Ramón Bracho, Merwuin Humberto Armas Álvarez, Edgardo Guillermo Gimenez Caruci, Argenis Antonio Arroyo, Jesús Ramón García Durán, Charles De Jesús Sandoval Herrera, Nohemi Luzmarina Melendez, Carolina Beatriz Rivas Rojas, Johan David Cedeño Malave, Ismael Alberto García Mora, Jhonny José Acosta Moreno, Fernando Da Silva, Luis Carlos Petrea, Lucio Abraham Vargas Jiménez, Froilan Daniel Perdomo Bautista, Camilo Alberto Labrador Labrador, Willie Jhorgenys González Sánchez, Jean Luis Rebolledo, Danny Javier Ramírez, Edgard Antonio Rivas, Israel Zajac Ledezma, Luiggi Estevan Estrella Perero, Jhonathan Gabriel Rodríguez, Mariela Barrera Barrera, Edoardo Jesús Hernández Acevedo, Enyerber Delgado Miranda, Oscar Javier Hidalgo Rengifo, David José Palacios, Marcos Eduardo Herrera González, Fernando Antonio Soto Díaz, Oswaldo Jesús Bracho Salcedo, Alvihud Gerardo Briceño Villegas, Josmer Joniel Salas Guaparuno, Cristhian TutankaRamón Díaz, Luis Enrique Herrera, Jairo Antonio Reyes, Anderber Ramón Carmona González, Franquil Miguel Morao, Pablo Emilio Carreño Rubio, José Antonio García Herrera, Claudio Ramón Peralta, Orlando Rafael Castro Brizuela, Tobias Del Carmen Molina Cardozo, Wilmer Tobias Molina, Wilfredis Rafael Mata Díaz, Haidemir José Briceño Aparicio, Jean Carlos Chacón Castillo, Gabriel José Finol Chavez, Carlos Luis Guerrero Criollo, Brayan Rafael Gil, Carlos Luis Montel Gómez, Gregory José Belisario Guevara, Carl Glewis Rodríguez Mendez, José Antonio Betancourt Agreda, Edwins Javier Velásquez Acosta, Antonio José Gil Castellano, Froilan Daniel Perdomo, García Daiquerson Eduardo, Johendry Segundo Randiles Galán, Alexander Antonio Mejias Pacheco, Keismer Rafael Lucena, Nelson Alberto Gonzales Vizcaya, Miguel Ignacio Estrada Gutiérrez, Rafael Antonio Cañizalez Linarez, Héctor Ramón Hernández García, Luis José Olivar Palomares, José Gregorio Pérez Rosales, José Alfonzo Infante Baeza, Yulver Argenis Hernández Pérez, Feliciano Ruiz, Feliciano Ruiz, Breddy Alberto Calderón Briceño, José Manuel Bello Bernal, Antonio José Villarreal Penaloza, Víctor Julio Millán Meneses, Douglas Antonio Gil Guedez, Jair Antonio Araque Materano, Yosfrayner Reiner Pérez Tirado, Alfredo Domingo Delgado, Juan Enemecio Romero, Jesús Alberto Gaspar Añazco, Deivi José Hernández, Lisandro Rafael Urbina Díaz, Dihinger Alexander Pimentel Gerone, José Franco Parra, Wualter Rafael Vásquez González, Anibal Rafael Macuran, Benito Antonio Carpio Maita, José Domingo Mosqueda Pineda, Jonny Rafael Santoya García, José Oscaro Herrera Albarran, Dervis José Paz Rivero, Robertd David Berrios Berrios, Leonardo Jesús Huerta Angarita, José Luis Mota García, Juan José Camacaro Parra, Emilio Antonio Quintero Canal, José Gregorio Primera, Anderick Odin Vásquez Blanco, Fernando Nicolás Caraballo Zapata, Ludwing Rodríguez Bautista, Feliciano Fernández, Oswaldo Raúl Cisneros Calle, José Antonio Blanco Gonzales, José Gregorio Tabares, Gabriela Del Rosario Caruci, Angel Rafael GAlíndo Guadamo, José Daniel Colmenares Pérez, Luis Rafael Guayapero, Rods Esther Guayapero, Saul Jonas Ariza Segovia, Angel Ramón Mzabet Bermudez, Joandri Alberto Fabelo Piña, Lisandro Alberto Pérez Azuaje, Geoner Ramón Jaramillo, Kelvi Rafael Soto Maldonado, Angel Antonio Giron, José De Jesús Betancourt Segovia, Diango Daniel Pérez Cedeño, José Gregorio González González, Pedro Antonio Torres Rodríguez, Lindy Yolimar Valero Correa, Marianella Del Carmen Balza Esquerra, Dalkin Stewart Aponte Torres, Heidelberg Alejandro Melendez, Yamile Yohana Castillo Castillo, Alvaro Enrique Rodríguez Ollarves, Ricardo Sandoval Torres, Ernesto Enrique Alamo González, Ronni Antoni Olivares Estanga, Pedro Vicente Farias Rangel, Yarenny MiyAlí Montilla Lobo, Wilfred Johan Blanco, Rafael José Abreu Díaz, José Edicto Alejos Sevilla, Ronald Enrique Villalobos Valdez, Jesús Alberto González Suárez, Levis Jesús Gómez Bernal, Eliezer Eliel Camacho Álvarez, Guillermo José Monsalvo Monterosa, Jhonatan Alexander Adán Paredes, Maikel Antonio Ponce Urbina, Héctor Yhovany Ojeda, Jhon Darwin Aguilarte Ramírez, Roldan Claret Moreno Mercado, Julio José Machado Añanguren, Antonio Manuel Reyes Piloto, Pablo Nabier Delgado Manzano, Carlos José Santamaria Sandoval, Grégoriana Dugarte Rojas, Franklin Daniel Acosta Acosta, Reinaldo Octavio Bolívar Rojas, Nelson Raimundo Morillo, Bernis Antonio Figueredo Capote, Jesús Andrés Garces Colmenares, Bernardo Sojo Nieves, Carla Carolay Tapia Rodríguez, Santos Eduardo Bolívar Teledo, Josbert Eduardo Lugo Vásquez, Pedro José Torrelles Gamboa, Jonathan Javier García González, José Adrián Contreras Quintero, Arnaldo Antonio Mota Rodríguez, Angel Alforso Pérez Ruiz, Roman Ramón Trino Santril, Yeferson Reina Suárez, José Manuel Romero Callarma, Moisés Helar Jiménez Loreto, Jean Carlos Infante Lemin, Emily Yusep Salazar Quintero, Jhonaiker Gabriel Freites Bauyon, Roberto Antonio Rangel Chacón, Enrique José Cherubine Lobo, José Orlando Rodríguez Martínez, Junior José Colmenarez Merlo, Luis Miguel Monsalve Rodríguez, Nicole Estefania Gamez Arias, Edixon Alexander Barrios Rodríguez, Jesús Angel Montiel Flores, Jorge Luis Morán Fernández, Adan Antonio De Los Santos, Jesús Tovar Fernández, Daniel Jesús Gil Guerra, Roger Emilio Chirinos Maldonado, Andrés Alexander Contreras Pérez, Ernesto José Fuenmayor Navarro, Orlando Antonio Pineda Linares, Percy Vladimyr González Abulafia, Jesús Alberto Bastidas Bastidas, Eudis Tomas Castillo Gutiérrez, Adriel Amos Toledo Quijada, Franklin Daniel Marcano, Raúl Alexis Serrano, Luis Alberto Bompar Barrios, Davinson Ivareg Herrera Angulo, Luis Miguel Cartagena Ysturiz, Julian Cornelio Moncada Mendez, Harden Julio Toscanini Ramírez, Yerson Abiel Betancourt Gallardo, Rolando José Chirino Sosa, Carlos Alexander Osuna, Rafael Alfredo Busto García, Vargas Richard Armando, Ander Luis Aponte Cartagena, Joan Maikel Ramírez Sosa, Pedro Manuel Tivas Vegas, José Domingo Useche Peña, Barrios Guerra Carlos Eduardo, Jesús Antonio Morales Gallardo, Edgarbis Armando Delgado Díaz, José Luis Campos Trivizon, Anderson Gabriel Ssaveda Fuentes, José Angel Ledezma Gutiérrez, David Abrahan Aguilar Tovar, Roneiber Palacios, Héctor Rafael García González, Lusbelis Andreina Ospino Tapia, Adriano Moreno Fuente, Gerardo Josafat Olivar Rodríguez, Wuilber José Lugo Gonzale, Freddy José Guapache Jiménez, Roger David Blanco Colina, Jesús Alberto Pérez Márquez, Josue Alberto Navarra Landaeta, Douglas Manuel Castillo Mendoza, Carlos Alberto López Bermúdez, José Angel Izquierdo Muñoz, José Antonio Morán Delgado, Luis Alfredo Álvarez Bastardo, Emilio Rafael Hernández Esculpi, Juan Carlos Florido Franco, Douglas Alfredo Medina Medina, Luis Eduardo Patiño López, Alonzo Antonio Gómez De La Rosa, Edixon José Córdova Yanez, Vicente José Reina Guzmán, Jonathan José Cordero Díaz, Alberto Enrique Carvajal Ortega, Jesús Norberto Rodríguez Mendez, Elis Yoel Torres Guerrero, Miguel Ibrayan Sivira Colmenares, Deisy Dayana Hernández Rangel, Frank David Avila Guanipa, Sergio Tulio Labrador Aistegueta, César Antonio Gulli Briceño, Miguel Parada Montagut, José Manuel Acosta Cardozo, Cristiano José Gil Martínez, Edgar Alexander Maldonado Guevara, Jacanamijoy Fernández, Jenson José Calderón Calderon, José Luis Galue, Geovanny Montoya Durán, Ender Valera García, Edilberto Quiroga Romero, Jhonnattan José Urdaneta Camacho, Yssamir Alberto Bedoya Ayala, Henry José Scarabelloto Cordero, Wilfredo Alexander Rivas Subero, Juan Carlos Azcarate García, Angelo Miguel Brito Acosta, Luis Alberto Garrido Palacios, Alberto José Guzmán Hidalgo, Yexis DAlían Robles Martínez, Jonathan Daniel Díaz Briceño, Keiber Tocuyo, Jaime Alberto Blanco Martínez, Edgar José Urbaneja Valencia, Hender Gregorio Agostini Bello, Jean Carlos José Sanz Nieves, Carmen Mireya Ovalle De Martínez, Fabio Flórez Cáceres, Beyker José Medina Barragan, Jesús Alejandro García Rodríguez, Michael Johsons Mora Laya, Nelson Sánchez González, Carlos Luis Banguera González, Yormis Antonio Moreno Vargas, César Gustavo Hernández Villegas, José Tomas Veloz Mendoza, Anthony Alexander Sánchez Jiménez, Maoly Remey Mota Gimeno, José Gregorio Durán Linares, Leonardo José Gómez Nava, Víctor Manuel Yajure Juarez, Roberto De Jesús Tomasini Chauran, Alexis Enrique Hernández Escalona, Danixa Vargas Avila, Axer Manuel Olivo Ylarraza, Luis Miguel Aponte Palma, Wilson Antonio Añes Ochoa, Juan Paulino Heredia, Jhaony Rafael Viana Malvacias, Wilfredo Antonio Muñoz, Alvaro Ramón Romero Silva, Saulo Enrique Guerrero Molina, José Alberto Castillo Gómez, Yomar José Bourges Rojas, Edinson José Cantillo Montero, Anthony Daniel Rivera Martínez, Josue Jesús Vásquez Mora, Jackson Enrique Marques Bello, José Gabriel Rodríguez Marcano, Jonathan Johan Peréz, Eduardo José Brito Vásquez, Pablo Concepcion Marval Hernández, Manuel José Figuera, José Gregorio Fajardo Carrillo, Luis Rojas, Alejandro Rafael Cabrera Pineda, Jonathan Rafael Blanco Rondo, Walter Jhornys Barrios Chacón, Jhon Ender Contreras Huiza, Alexander José Boscan D’empaire, Daniela Del Carmen Ramos De Abreu, Yhoandry Oscar Machado Colmenares, Jesús Alberto Escalona Moreno, Jesús Antonio Sánchez Ramírez, Giovanni Antonio García Nieves, Adelis Ramón García Marves, Yorner Alejandro Hernández Mares, Yorman Alexander Hernández Mares, Jonaiker Joel Esculpi Padrón, David Enrique Melean Castro, Ricardo Javier Durán Arevalo, José Luis Valera, Noel Antonio Pinto Henriquez, Cristobal Romero Romero, Abel Luis Cortez Rodríguez, José Francisco Torrealba, Yoner José Guevara Navarro, Kenyer Johandri Álvarez Silva, Ramón Arterio Salazar Silva, Pedro Maria Gil Hernández, Eduardo José Tirado, Robert José Paredes, Junior Alejandro Durán González, Maikol Manuel Bermudez Martínez, Abraham Coromoto Teran, Yurgen José Mendoza Rodríguez, Luis Reimundo Davila Rodríguez, Maikel Alexander Martínez Hernández, Enmanuel Jesús Rojas Pineda, Franklin José Rondón Trillo, Enyerbert José Tigrera Díaz, Maria Eugenia Castro, Héctor Dario Pérez Márquez, Leonardo Daniel Barrios Vargas, Franklin José Maleno, Cristian Ramón García Higuera, Leonardo José Torrado Arboleda, Nelson Jesús Yovera Martínez, Jhonny Rafael Escobar Arias, Orangel Rafael Malave Carrillo, Abrahan Antonio Cedeño, Windy Antonio Medina, Yuliannys Alexandra Megia Mujica, Luis Manuel Hernández Marca, Daniela Carolina Salazar, José Alcirio Heredia Moreno, José Gregorio Dominguez Cedeño, Darwins José Zapata, Dennys Gregorio Villegas, Gregorio Rangel, Luis Alfonso González Briceño, Josue Campos, Rixio Ezequiel Finol González, José Pastor Escobar Moreno, Nauder José Rodríguez Tamayo, José Antonio Ybarra Benavente, Ebrain Moisés Lizardi García, Humberto Ramón Morántes López, Antonio Suárez Bustamante, Fernando Antonio Romero, Carlos Alberto Gudiño, José Antonio Montilla, Jesús Argenis Montilla Albornoz, Segundo Antonio Morillo Reyes, Jesús Gabriel Márquez, Mervis Enrique Briceño, José Daniel Salazar Gómez, Hugo Miguel Martínez Jazz, Henry Jiovanny Acurero, James Daniel Herrera Quintero, René Ramón Barón Santiago, Eliud Sánchez Hernández, Gerdi Enrique Gil Cardenas, Andrés Alexis Cabello Chacón, Yohykel Enrique Cañizales Farías, Luigor Otoniel Jiménez Barriod, Wilson Daniel Aponte, Christopher Alfredo Obregon, Jeiser Javier Rodruiguez Gómez, Damian De Jesús Landaeta Landaeta, Luis Alberto Escobar Ruiz, Junior Enrique González González, Rosa Amelia Acosta Ruiz, Alexander José López Aguilar, Roy Rafael Prasca Morales, Rodolfo Vicente Montilla Coronado, Rafael Ramón Estanga, Argenis Del Jesús Lugo Romero, Wilmer Antonio Marin Morales, Rober Alberto Aular Moyorca, Katherine Natelie Huerta Lista, Franklin Javier Tovar Vegas, Juan Carlos Bouchard Ara, Santiago Hernández Martínez, José Martin Palacio Loreto, Carlos Mauricio García Álvarez, José De Jesús Quintero Navas, Douglas Enrique Pérez Peraza, José Jesús Rubio Espina, Yeferson Nicolás Menese Navas, Heberth Junior Ramírez Gil, Carlos Francisco Salazar Pérez, José Jesús Rojas, Christopher José Nuñez Torres, Mario José Borro Rivas, Gabriel Jesús García Salcedo, Luis Enrique Pérez Díaz, Alberto Rafael Quintana Sifontes, Eliezer Miguel Martelo Triana, José Rafael Virgues Mejias, Alcides Antonio Palma Soteldo, Emilio Antonio Castellanos Rojas, Carlos Luis Gutiérrez Pineda, Pirela Cardona Darwin Gregorio, Washington Miker Cordero Baudin, Jesús Alejandro Molina Lugo, Ricardo José Giménez Piña, Maria Domitila Valera, Víctor Eduardo López Ones, Leen Van Marin Pozo, Luis Avimal Jaspe Lagardera, Edgar José Ochoa Martínez, Globaldo José Rodríguez, Saul Andrés Colmenares Rincón, Yorgus Alberto Hernández Galvis, Raúl Rene Zambrano Márquez, Jesús Davis Pérez Osorio, Carlos Eduardo Lemus Arias, Rojas Carlos, José Alí Galeno Orellan, Edgar Yoel López López, Rusbert José Martínez Hernández, Norbel Jesús Bermudez Bravo, José Miguel Dominguez Peleaz, Heiker Alexander Griman Morales, Angel Gabriel Urdaneta, Jhonatan José Brito Muñoz, José Felix Vergara Rodríguez, Daniel José Castros Torres, Jesús Gabriel Castro Torres, Leidy Yusmary González, José Gabriel Segura Fuentes, Samuel Alberto Sena Rivas, Herinsson Florencio Nessi Villarroel, Daniel Fernando Olivares Silva, Sebastián José Urdaneta González, Alexander José Polanco Colina, José Fernández Tovar, Douglas Alí Leon Arocha, Jesús Moisés Cardozo Velazquez, José Manuel Del Valle Fonseca, Deivi Miguel Tovar González, Jesús Daniel Bermúdez Rivas, Darwin José Marron Sanz, Jesús Handers Kyyrox Faria, Anderson Jesús Meza Castillo, Jonkelvi Manuel Marron Mogollon, Eliecester Rafael Rodríguez Martínez, José Daniel Linares Morales, Jesús Manuel Montes Ramírez, Wiliam José Gutiérrez Pacheco, César Armando López Brito, Anderson José Tarache Sulbarán, Edgar Daniel González Aponte, Héctor David Yaguaracuto, Eldyz Enrique Álvarez Escalona, Carlos Daniel Soteldo Torrealba, Arthur Manuel Vivas GAlíndo, Alvaro Aristides García Suárez, Yonathan Aly Rodríguez López, Johan David Mora Pérez, Royer Manuel Mora Pérez, Jack David Montero Alfaro, Carlos Valera, José Ysrael Mujica, Leoner José Urian Bravo, Henrry Rafael Orocua Canache, Junior Jesús Rojas Bompart, Ken Brallan Estrada Gutiérrez, Deybis Leonel Becerra Rosales, Osnelvis Oliver Moreno Leal, César Junior Bracho Ruiz, Carlos Antonio Meza, Pedro Antonio Granado Coa, Luis Enrique Laffont Figueras, Antonio Alexander Mambell Mendez, Franklin Rafael Leon Alvarado, Luis Aiskel Flores Ortiz, Alvaro José Infante Marrero, Igor Alejandro Campos Nuñez, Luis José Ferrer Segovia, Wilkin Jesús Rodríguez Morales, Yoldin Ramón Flores Flores, Daniel Uribe Vanegas, Manuel Castillo Torrealba, Leosnel Oswaldo Aguiar Sánchez, Pedro Javier Bolívar Oropeza, Gregory Eliécer Sánchez Vazquez, Honorio Rafael Alvarado Aranguren, Jaczon Orley Mavares Díaz, Lenin De Jesús Merida, Jefri Alexander Sojo Velázquez, Johanderson Daniel Noriega Chirinos, Heiner Javier Hidalgo Reveló, Alfredo Alberto Ron Martínez, Moisés Enrique Espinoza Sifonte, Henry Eduardo Contreras, Orlando Luis Vivas Jaime, Osbrayan Leonardo Becerra Ibarra, Vender Manuel Castillo Queipo, Winder Arnaldo Valero Hidalgo, Douglas José Toledo Ledezma, Emerson De Jesús Trujillo Portillo, Abilio Antonio Puerta, Yanteli Yosimar Yanez Figueroa, Leonel José Origuen, Johan José Mendez Colmenarez, Aguilar Manuel Alejandro, Wander Wademir Tovar Viscaya, Wilmer Martínez Parra, Jairo José García, José Del Carmen Guillen Madriz, José Antonio Pachaco Lara, Jorge Luis Doria Guerrero, José Angel Navarro Trejo, Marlon Martin Muñoz Díaz, Carlos Joel Morales, Oscar Eduardo Sandoval Segovia, David Eliécer Teran Gómez, Aldenis José Inciarte Pulgar, Ronny Marcelino Rodríguez Vivas, Luis Enrrique Castañeda Hernández, Josue David Martínez Tovar, Juan Carlos Maldonado Montoya, Henri Antonio Carrasquero Baez, Carlos Joel Morales, Víctor Hugo Datica, Héctor Federico Pérez Pastor, Anibal Moreno Echavarria, Edgar Alexander Piña Crespo, Víctor José Perdomo Simoza, Franklin Alexander Arraiz Jauregui, Argenis Heriberto Cedeño Castillo, Mufid Alchaer Alchaer, Eliezer Damian Padula Hernández, Yeison David Serrano Naranjo, Diego José Cerezo, Mirtiño José Rodríguez Arguinzones, Luis Daniel Figueroa González, Isrrael Echeverria Castillo, José Gabriel Mendoza Gahuna, Jean Carlos Pérez Marin, Wuilfredo Yndalecio Delgado Soto, Kleiber Adrián Anaya Macias, Jesús Enrique Carrion Marcano, Yey Zack Gabriel Franchi Medina, Luis Alberto Mendez Salazar, Wilmer José Aldana González, Oscar Andrés Rondan Orrego, Argenis Del Valle Maizo Suárez, Jorge Luis Tarimuza Romero, Rafael Antonio Rondón Balladares, Kelvis Jesús Arandia López, Ricaurte Segundo Bravo, Batnel Alexander Davila Molina, Marelvis Josefina Morales López, Luis Del Valle Hernández Leon, José Antonio Díaz Mijares, Luis José Castilo Díaz, Gabriel Isaac Aponte Álvarez, Yormer David Rivas, Carlos Alírio Ramírez López, Carlos Eduardo Rodríguez Castillo, Emilio José Ochoa Henriquez, Alejandro Leonel Chalo Yaguaracuto, Saúl Valentino González Reinosa, Jhorman Eduardio Zamora Itriago, Alexander Rafael Martínez Saez, Yordan Eduardo Sánchez García, Ricardo José Romero Flores, Yanderson Raúl Limpio Limpio, Denigson Javier Cedeño, Armando Rafael Rodríguez Díaz, Jeancarlos José Jiménez Díaz, Eliannelis Reyes Romero, Víctor Manuel Márquez Rodríguez, Jesús Moisés Hernández Fuente, María Zuleima Gudiño Montilla, Angel Juan Rodríguez Aguana, Diogenes Figuera, Saer José Medina Rosales, Richard Humberto Pimentel Landaeta, Junior José Estaba González, David Alfonso Hernández Gimenez, Roberto José Benavides Márquez, Kengerth Jesús Portela Márquez, Pedro Miguel La Rosa Gómez, Wilson Orlando Sequera Barrios, Nelson Noel Alvarado, Víctor Manuel Vargas Álvarez, Kenny Antonio López, Carlos Javier Valbuena Andara, Felix Alejandro Mata Valderrama, Anderxson Ernesto Medina Suárez, Dehiver Gabriel Torres Piñate, Alfredo Alejandro Larez Salazar, Oscar Eduardo Gutierrz González, Alexander José Martínez, Enyerbid José Rojas Medina, Oscar Miguel Quispe Yuto, José Alejandro Garay García, Felipe Rafael Yaguaracuto Almea, José Antonio Landaeta Peraza, David Alejos Rojas, Elimene Jesús Pabon Obregon, Aquiles Rafael Martínez García, José Daniel González, Héctor José Navas Díaz, Leonardo Antonio Castillo Camacaro, Gustavo Javier Lobo, Onofre Alberto Valecillos Durán, José Delio Linares Barroeta, Maiker De Jesús Santamaria Llovera, José Algel Ulloa Medina, Rafael Expedito González Montes, Wilfer Antonio González Marcano, Argel Miranda Romero, José Leonardo Suárez Izquierdo, Wilfredo José Mata Larez, Jhon Fredy Palacios, Josis Gregorio López Lugo, Luis José Montezuma Herradez, Anderson Miguel Rodríguez, Celis Delgado Alexis José, Andrés Alexander Hernández Fernández, Wilfredo José Villalba Infante, Karen Amelia Cariaco Mejias, Richard Alexander Colmenares Castros, Miguel Antonio García Rodríguez, Luis Fabio González Filardi, Luis José Mejiaz Hernández, Phill Kelly Principe Pulido, Jesús Ricardo Galvao Tarazi, Eleazar Francisco Idrogo Ruiz, José Daniel Gamboa Lara, Keiver Javier Mass Sánchez, Luciano Alejandro González Perdomo, José De Jesús Rodríguez García, José Luis Guzmán Silva, Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, Yenny Andreina Ochoa Pérez, Raidan Alberto Berroteran Fernández, José Gregorio Betanco Sotillo, Leonel Alfonso Suárez, Jhoynner Alexander Sánchez Robles, Luis Angel Pérez Pérez, Julio César Guillen Hernández, Alvaro Eduardo Carvajal Linares, Johan Gregory Escobar Guzmán, Yonny Rafael Melendez Salcedo, Omar Isaias Granado, Diosmar De Jesús Carrasquero Tineo, Mario Rafael Zerpa, Francis Yomar Rojas Zamora, José Angel Solis Rodríguez, Englember Alfonzo Corredor Brito, Juan Pablo Pérez Marin, Henry José Zoa Cordero, Keiby Gregorio Bolívar, Deyvis Javier Moreno Yanez, Elberto Antonio Siso, Yohander Chamberlain Peraza Durán, Lewis Leonardo Barrio Zambrano, Ana Isabel Santa Martínez, Luiyi Samir Maldonado Castro, Carlos Gillermo Martínez Mendoza, Miguel Eduardo Sánchez Arevalo, Wuilderson José Peña Canino, César Jhoan Manaure, Andrés Eloy García Morán, Reimon Bladimir Bolívar Blanco, Francisco José González Adrián, Cruz Mario Pérez Linarez, José Luis Ramos Carrillo, Abraham De Jesús Castillo Hernández, Franyelo Alberto Planas Frisneda, Nelson José Laya, Ender Pastor Arrieche, Basan Fernando Vladimir, Clemente Lupercio Calzadilla Lugo, Carlos José González, Calma Lizardi José Luis, Héctor José Bernal, José Orlando Ramírez Ramírez, Daniel José Rivero González, Manuel Jesús Morocoima, Asley Rodríguez Berrio, Cristian Asley Rodríguez Valverde, Wuezley Emilio Castillo González, Germán Antonio López Rodríguez, Moisés Rodríguez Gonzales, Yerald Eduardo Ascanio, Jean Carlos Charriz Silva, Balvino José Sequera Michelena, Anibal De Jesús Mendez Mongue, Josmar Nicolás Azocar Rondón, Yorman Alfredo Azocar Urbina, Oscar Moisés Ruiz Salas, Moisés Ruiz Salas, Rafael De Jesús Rubio Briceño, Joangel José Arabia Hernández, Pedro José Benítez Leon, Víctor José Carvallo Carvallo, Keisler Samuel Chacón Lameda, Carlos Luis Rodríguez González, Omar José Muñoz Bello, Kenny José Molina Estrada, José Francisco Aponte, Nelson Randu Rodríguez Guerrero, Gabriel Alberto Arias Rivas, Pedro Martin Oquendo Sánchez, Javier Alejandro Blanco González, Jesús Eduardo Perdomo Bravo, Isaias Antonio Labatisdas Jimenes, Keiverling Miliangeli Estrada Adrianza, Williams Alberto Fajardo Davila, Rosa Ynersa Bello Lezama, Andrés Eduardo Toro Arroyave, Geronimo Manuel Díaz Zamora, Por Identiificar, Hibrain Borges, Yonaikel Orlando Sánchez Yanez, Suikey Yanuska Martínez Berteza, Orlando Antonio Valbuena Pacheco, Edgar Alejandro Benitez Acosta, Marco Tulio Rangel Hernández, Carlos Javier, Maria Del Rosario Suárez De Franco, Marco Antonio Rosas Aponte, Pablo José Pire Nuñez, Alvaro Raúl Escalona Zambrano, Enrique José González Bulen, Maikel Enrique Torrealba Rodríguez, Angel Luis Zolano, Junior Alexander Villasana Martínez, Andrés Ricardo Aponte Gamboa, Fernando José Sojo Alcantara, Elsy José Durán Colmenarez, Luis Antonio Vegas Salguedo, Enyerber Enrique Nuñes Paredes, Yhonmar Antonio Narvaez Contreras, Juan Carlos Navas Muños, Maria Regula Álvarez Montero, Miguel Antonio Ovalles Gómez, Luis Alberto Rincon Gómez, Fernando Jesús Solorzano Camacho, Elias Peña Blanco, José Manuel Roque Da Silva, Homero Enrrique Castro Rojas, Roswell Guillermo Salazar García, José Manuel Vargas, Imber Dahan Granadillo Ortiz, Diego José Rojas Pedra, Edgardo Clarett Frances López, Frank Reinaldo Malpica Silva, Eduin José Martínez Rivero, Williams Alejandro Piñerua Martínez, Yhose Alexander Rivas Ochoa, Edgar José Escalona, Carlos Emilio Salguera Aguilar, Alexis Ramón Garrido Rangel, Franz Reynaldo Brito, Angel Enrique Ñañez Torrealba, Luis Rafael Rocca, Ansony Gilbert Veloz Santander, Felix Gabriel Castellano Leal, José Luis Sumoza Aular, Carlos José Pérez Graterol, Orlndo José Montilla Cañizalez, Rafael Atilio Leon, Jesús Enrique López Carrero, Tomas Enrique Ascanio Rodríguez, José Gregorio Herrera Rodríguez, Alejandro José Piñango, Jhonaiker Gabriel Hernández Carpio, Eliangel Jesús Chirinos Sangronis, Carlos Alberto Rojas Tenia, Daniel José Narvaes Blanco, Lucio José Gallardo González, Esteban Ramón Flores Meza, Juan Carlos Mora Ramírez, Hernan José Rivas Villegas, Olga Margarita Pozo Borges, José Miguel Barrios Velásquez, Andrés Alejandro Contreras Pérez, José Luis Sánchez Lochimancin, José Luis Gómez Gómez, Alfredo José Romero Machado, Mauricio José Rodríguez Aguiar, Franklin Daniel Suárez González, José Heriberto López Baudin, Winder José López Guerra, Angel Alejandro Linares Abreu, Brayan Jesús González Nilo, Genaro Alejandro Rosas Bastidas, Antoni José Díaz, Richard Antonio Jiménez, Alvaro José Aladejo Pantoja, Oswaldo José Espinoza Bolívar, Luis Felipe Montilla, Jhonny Dubral González González, Luis Alberto Godoy, Alexis Alejandro Díaz Muñoz, Anger José Suárez Duque, Julio César Fernández Araujo, Angel Jesús Arcia Nieves, Darwin Echenique, Gumersindo Martínez Martínez, Joendry De Jesús Villalobos Quintero, Elis Antonio Herrera Posada, Héctor Manuel Molletona Noguera, Jair Abel Rivas, Edgar Alexander González, Sandi Manuel Calzadilla Coraspe, Silvestre Manuel Antonio, Aramis Navarro GAlíndo, Ismael Eduardo Díaz Salazar, Robinson Vicente Rojas Mujica, Carlos Alberto Quevedo Falcon, Elkin Ardila, Rikervis Josue Sangronis Orellanes, Edgard Rene Mata Gómez, Adrián Gabriel Nuñez Gouverneur, Williams Antonio Alvarado Motaban, José Lisandro López Reyes, Rubén Enrique Fonseca Brito, Luis Ernesto Parra Oropeza, Silvio Pinto, Yeiner Armando Tochon Pérez, Darly Alejandra Pérez Pineda, Jeferson José Urbaneja Roman, Miguel Angel Arroyo Sánchez, Darwin Leonel Hernández Castillo, Robert Antonio Tapia Pauche, Manuel Antonio Martínez Llovera, Gleivis Yobardy Hernández Soto, Francisco Javier Araujo Fernández, Armando José Cuicas Cuicas, Eloy José Medina Chinchilla, Erick Alexander Barreto Briceño, Omar José Zacarias Zacarias, Cristian Alexander Chávez Bustillos, Franklin Ysaías Alfonzo Guerra, Kleibert Alexander Gallador, José Ramón Romero Loreto, Deulis Yesenia Estrada Verenzuela, Francisco De La Concepción Romero Millán, Evencio Joel Silva Romero, Ender José Jiménez Chirinos, Pedro Antonio Pereira Jiménez, Alexander José Silva Bolívar, Parra Linares Johel De Jesús, Aun, Deivy Gregorio Castillo García, Jesús David Jiménez Montaño, Jesús Daniel Jiménez Montaño, Carlos Eduardo Flores Vegas, Fabio Rodrigo Marques Rangel, Isidro De La Coromoto Uzcátegui Bastidas, Robert Milton Briceño Bautista, Neime Rafael Mendez Gudiño, Jorge Luis Guanipa Cuicas, Jordan Alexander Torrez Anzola, José Antonio Valera Pérez, Luis Alfredo Mendez Guaina, José Adalberto Nieves Valencia, Rodrigo Arismendi, Ezequiel David Pérez Mendoza, José Nikolas Guedez Mejias, Moisés José Matos Monasterio, José Gregorio Inojosa García, Broderick Arturo Barrios García, Virgilio José Perozo Palacio, José Ramón Colina Petit, Jean Frank Díaz Ordonez, Oscar Ramón Vivas Polanco, Héctor Luis Bello González, José Enrique Contreras Villarte, Ivaniel José Cedeño Zamora, Jesús Elias Farfan Sanz, Oswaldo Tellería, Ricardo José Rodríguez Silva, Wiston José Centero Castillo, José Gabriel Pérez Manzanilla, Jhonder Gabriel Gil Brito, Lisandro José Arraez Arraez, Yeferson Javier Viña Soto, Javier Ugas, Yhonder José Chauran González, Eberth Josue Aguilar Rangel, Rafael Gerardo Perdomo Escalona, Adolfo Alejandro Bustamante, Yonny Israel Peraza Jiménez, José Luis Anibal García, Valmore Donnae Higuera Medina, Moisés Daniel Molina Muñoz, Junior Enrique Arvelo Rodríguez, Yorvis Daniel Díaz, Edixon Alberto Pimentel Salazar, Simón Antonio Gascon Rodríguez, Robert Jesús Aragort Aponte, Juan Carlos Linares, Jhonny Alexander Zambrano Pérez, Deivis Eduardo Peñas Tovar, Alí José Díaz, Jhonny Andrade Menezes, Juan Alexander Delgado Villegas, Javier Enrique Martínez Barrolleta, Yobana Arboleda Rosado, Omar Antonio Rojas, Elvis De Jesús Torres, Jean Carlos Figueroa Muñoz, Lenny José Bermudez Godoy, Jesús Enrique Blanco Hernández, Bastidas Trejo Ana Maria, Perdomo Centeno Jorman Antonio, Donaldo Manuel Pérez Azuajes, Francisco Javier Vielma Villegas, Guelviz Luis Durán Abreu, Raúl Antonio Castillo Vargas, Rubén Dario Álvarez Marin, Norberto Elpidio Sosa González, Rafael Antonio Girot Madrid, Brayan José Rausseo Amarista, Yovanni Alcides Osuna Abad, Marco Antonio Querales Santana, Wilker Alejandro Lelis, Darwin Armando Sardiñha Nuñez, Alexander Enrique Godoy Cordero, Luis Javier Mijares, José Gregorio López Colinas, Yorfran José Fernández Rivas, Eli Saul Jiménez Cordero, Junior José Macayo Rodríguez, Emilio Javier Rodríguez Guzmán, Jesús Rafael Torres Del Rosario, Jhoshua Alejandro Aguilar Castillo, Yovier De Jesús Padrón Vásquez, Ramón Enrique Villalobos Aguilar, David Benigno Chirino Alejo, Anthony Meykel Gil Mendoza, Adrián Alejandro Moreno Escobar, Roybert Alejandro Colmenares Jaspe, Simón Antonio Jiménez Colmenares, Eliyes Rafael Zapata González, Diego Armando Carrizo Montilla, Winller José Molina Bonilla, Luis Carlos Ome Mayorga, Eduardo Emiro Gallardo Portillo, Wilmer Enrique Cruz Naranjo, Marlon Antonio Delgado Bello, Alejandro Rafael Blanco Andrade, Horacio De Jesús Mazo Meneses, José Gregorio Salazar Pinto, Leonardo José Carrillo Sánchez, José Gregorio Díaz, Freddy Ramón Pacheco, Jhoan Enmanuel Chavez Ruiz, Jonart Alexis Tovar Cordero, Carlos Ceballos Rivera, Luis Beltran Durán Parejo, Javier Michael Solis Ponce, Ángel Fernando Coba Campos, Darwin Daniel Vásquez López, Mario José Villalobos Camaño, Manuiel Abrahan Galán, Thomás Ramón Fuentes Lucena, Nakelith Daniela Mendez Martínez, Jacson Del Jesús Caraballo Noriega, Juan Enrique Guerra Fernández, José Luis Da Silva Rodríguez, Dulce Maria Morillo Cordero, Edgar Alexander Rodríguez, Oscar Omar Molina Molina, Mario David Beltran Acosta, Yonathan José González Ramos, Franklin Rafael Arcia Ramírez, Miguel Angel González, Yefren Enrique Peña Guillen, Mariano Tomas Mosquera Ugarte, David Alexander Ibarra Ojeda

AGOSTO

Rosa José Bello Bravo, Jordan Rafael Sánchez García, José Gerardo Chacón Maldonado, Víctor José Nicotra Sepulveda, Nelson Euclides Hernández Figuera, Jean Carlos Cedeño Quiaro, José Rafael Villegas, Pedro Ysael Ramírez, Omar José Purroy Vargas, Joanfer Fabián Rodríguez Marchan, Nino Elio Holguin Anchundia, Franklin Wilfredo Colmenares Sánchez, José Gregorio Pérez Soto, Viviana Eloisa Jaen Figuera, Jamileth Coromoto Martínez Rodríguez, Miguel Ángel Angulo Rivera, Ignacio Rafael González Larreal, Richard José Nuñez Rodríguez, Osmar Antonio Bravo Marin, Ana Francisca Vargas De Ledezma, Fredlyn Alfredo Colmenarez Cañizalez, Roman José Torrealba Buelo, Florentino Zambrano Lovera, Armando Leonel Antonio Artigas, Junior Francisco Bogado Álvarez, Oliveros Mara Pérez, Jorge Luis Gómez España, Jeiver Jesús Acosta Castro, Edgar José Sánchez Rondón, Giovan José Viur Herrera, José Alejandro Mujica Uribe, Samuel Alexander Parra Vizcaino, Jesús Maria Hidalgo Bolívar, Erick Alberto Serrano González, Énderson Moisés Rodríguez Utreras, Freddy Omar Mendoza Gómez, Yilxon Xabier Parra Calderon, Jhon Keiber Blanco Jaime, Henry Robert Duarte Hidalgo, Montilla Pulgar Nerio De Jesús, Nerio De Jesús Montilla López, Héctor Enrique Cifuentes Romero, Noel Otulio Astudillo, Luis Fernando Aristiguieta Osorno, Adrián Guillermo Sanhez García, Steven David Natera Urbaneja, Lervis Alexander Paña Guevara, Higlis Alejandro Torres Oberto, Jhon Alexander Meza Herrera, Saul Enrique Juarez Navas, Víctor José Villegas Ríos, Orangel Jesús Romero Lira, Eiden Javier Flores Friol, Josue David Hernández Hernández, Héctor Manuel Rojas Paez, Darwin José Mendoza Torrealba, Andrés Eduardo Gil Araujo, Luis Mario Pimentel Albarran, Mayerlis Liseth Sierra Molina, Albertina Blanca Valbuena, Luis Alberto Flores, Edgar José Pérez Uzcatedi, Cristián Jair García Ramos, Luis Ramón Seijas Palma, Jorge Luis Ovalle González, Ysidra Del Carmen Pérez Bravo, Freddy Alexander Barreto Mujica, Erbert Antonio Bolívar Ventura, Franyer Antonio Gómez López, Anaximenes De Jesús Sánchez Cordero, Anthony Joel Hernández Orozco, Orlando Rafael Cova Serrano, Ramón Alexander Ratti, Víctor José Dominguez Mendoza, Erwing José González Moreno, Simón Arturo Brizuela Conde, Kelvi José Contreras Rodríguez, Antonio Rafael Ramos Betancourt, Miguel Angel Lugo, Clemente Vargas, Cipriano Vargas, Víctor Andrés Oviedo Sánchez, Yhonatan José Blanco Boyer, Alexis Gregorio Ford, Angel Ricardo Reyes Mendoza, Jhonny Saul Yépez Olarte, Rodríguez Gutiérrez José Angel, Reyner José Nieves Bermudez, Luis Alfredo Villarroel, Díaz Espinoza Jesús José, Víctor Gabriel Moreno Laya, Milagros Josefina Cisnero Arleo, Deivi José García García, Darwin Orlando Sucre González, Jhoan José Marcano Aguilera, Joel Rafael Melo Barreto, Juan Bautista Urquidi Ispizua, Nismel Villarroel Valera, César José Falcon Rojas Blanco, José Carlos Rengel Salazar, Jonkelys Rafael Morey Morey, Adrián José Canon Velásquez, Angelo Ferraro González, Andrés Felipe Ramírez, Juan Guillermo Guedez, Juan Carlos Aparicio Veliz, Hajmad Damian Ilbih, Leonilde Moisés Velásquez Hernández, Rafael Alexander Guzmán Torrealba, Wilson Rafael Molina Flores, Peter Eduardo Sangronis Dirinot, Darwin Enrique Gómez Barragan, Wuaymy Ginezca Pérez Julio, Ángel David Vaamonde Mendez, Javier José Barreto García, Gilaris Michell Marcano Linares, Alírio Ramón Colina Almao, Antonio Daniel Andrade Solórzano, José Ramón Marrufo Medina, Felix Enrique Díaz Tochon, Ernesto Alexander Álvarez Chaez, Samir Sadir Hernández Alsiria, Mark Williams Ramos Paiva, Daniel Eduardo Gonzxalez Agrinsones, Isrrael Josue Jiménez Bastidas, Carlos José Pérez Santiago, Ronald Oswaldo Pantoja Melo, José Alexander Monsalve Dominguez, Jhocemberg Miguel Obando Flores, Carlos Manuel Pérez Rodríguez, José Manuel Perozo GAlícia, Gustavo Urbaneja Coronado, Valeri Alexandra Gómez Abreu, Alída Ester Pérez Jiménez, Edicto Ramón Sivira Cira, Javier Emir Talaga Talaga, Oscar Martínez Herazo, Orlando Cristofer Lamper Contretas, Juan Guillermo Guedez, Willians Deivys Quijada Sánchez, Carlos José Lampe, Ramón Antonio Vásquez Márquez, Elvis Eduardo Guerra Simosa, Willy Alberto Montes Oropeza, Geanpiero Guerrero Ibarra, Jhon Georgion Fernández, Luis Daniel García, Sandro Daniel Rodríguez Valles, Eduardo Ricardo Soto Medina, José Ignacio Flores Gómez, Miguel Ángel Urdaneta Ferrer, Yuleidy Yecsenia Aguilar, Jefferson Maikol Pérez Hernández, Douglas Lendermary Silva González, Adinael Baez Hernández, Nixon Wilangel Ríos Gómez, Alfred Daniel Yajure Conde, Cladiuska Yorley Pirela Flores, Ihorsarwuin Vizcaíno Jauregui, Sergio Andre Rodríguez Rojas, Kleiber Yoanis Machado Rivero, Carlos Oswaldo Sandoval Quiroz, Hendy Noel Marrero Fernández, Starly Jon Elvis Méndez, José Miguel DAlíz Hernández, José Gregorio DAlíz Hernández, Servando José Díaz, Oswaldo José Varela Bracho, Venancio Ramón Palacios Pantoja, Luis Alfredo Muñoz Utrera, José Gregorio Mata Rojas, Antonio José Altuve Avila, Eleazar Antonio Balza Rangel, Amabiles Antonio Arguelles Quero, Jhonny Andrés Aquino Teran, Jonathan Josue Artigas Álvarez, Jhon Jairo Bolívar Arvelaiz, Edgar Daniel Arvelaiz Areaza, Jefferson Adrián Chequemarca Gómez, Gabriel Ernesto Ventura Castillo, Richard José Mata Zamora, Jorman Gregorio Briceño Acosta, Tomy Giovanni Rodríguez Valera, José Gregorio López, Rodolfo Camacho García, Rodolfo Jesús Camacho García, Luis Enrique Fernández Morales, Diomny Alexander Landaez Serrano, David José Rossel Jiménez, José Luis Romero Graterol, Romero Pizarro Joel Junior, Luis Gabriel Socorro Alemán, Jean Carlos García Bastidas, Heberto Antonio Fuenmayor Caldera, Edwin Manuel Chauran López, Luisa Elena Vargas Vegas, Luis Miguel Espina Reyes, Nilson Alberto Cepeda Finol, Carlos Javier Mendoza Carmona, Félix Eduardo Luyó, Luis Angel López López, Efrain Medina Baez, Eloy Ignacio Silva, José Manuel Castillo Juarez, Maiko Sergio Moros Quintero, Isaac Alejandro Pérez Moros, Luis José Anton Romero, Darwin José Martínez Pereira, Jhon Georgion Fernández, Julio César Antiques Gimenez, Jorge Luis García Maita, Euclides José González Jiménez, Alfonso Alejandro Soto Morales, Deivi Sair Brea Coronado, Daniel Yumide Parra Camacaro, Oswuel Jesús Ruiz Andrade, Joglis Daniel Paiva Mejia, Timoteo Antonio Pérez Antonio, José Alfredo Navarro Carrizo, Alí Jesús Romero Mendoza, José Leonardo Arriechi Salazar, Edinson Jesús Pacheco Sozaya, Felix Antonio Hernández, Jean Carlos Farfán Tovar, Wilson Dario Moncada Moncada, Dikirson Noel Nieves Díaz, Yorbis José Carrasquel Salazar, Ana De Jesús Paredes Santiago, Yoneber Celis Marquina, Douglas José Nuñez Bandes, Engerbet Gregorio Boscan Viloria, Daniel Eduardo Delgado Vásquez, Leonidas Martínez Berrio, Luis Alexandro Leiva, Eduerdo Wladimir Goudet Bernal, Leyber Alexander Sanches Pimentel, Gabriel Orlando Conoropo Flores, Angel Eliécer Zapata Camejo, Joalbyn José Arfila Calzadilla, Raymond Daniel Medina Revenga, Luis Alfonso Rincon, Gregorio José Barrios Ramírez, Reinaldo Antonio Rodríguez, Jackson José Guaita, Gustavo Ramón Rodríguez, Luis Carlos Marcano San Juan, Luis Sidran Colmenares, Nelson José Navas Nadales, Ángel David Requena, Daniel Alonso Jiménez Euribe, Jonathan Antonio Cordero Ojeda, Fredd Oliver Liendo García, Herbert Alexis Liendo García, Eyarles José Rodríguez Zerpa, Juan Carlos Balcazar Borges, Jhean Carlos Toro Toro, Miguel Segundo Salas, Jesús Manuel Chacón García, Víctor Josue Gómez Brito, Jeiderman Jesús Saavedra García, Oswaldo Alejandro Flores Palmera, Nohemal José Palma Cedeño, Yecskson David Torres Pérez, Dannys Jesús Reges Vizcaíno, Leonarbbys José Casique Berroteran, Alfredo Elionel Martínez Araujo, José Daniel Peña Acosta, Daniel Enrique Estrada Ríos, Luis Héctor Silva Rodríguez, Ricardo Amilca Lira Díaz, Jonas Jesús Moras Acosta, Carlos Alberto Moronta Medina, Jeison José González Carmeza, Víctor Daniel Pérez Vásquez, Ender Danilo Suárez Castro, Henry José Sánchez Figuera, Fernando Antonio Gil, Omar Wilfredo Figueroa, Kelvin Frank Luis Hernández, Esmeira Coromoto Sánchez De Madera, Endry Javier Petit Parraga, Angelson Rafael Martínez, Jonathan José Antigua Hernández, Angie José Reveron, Benito José Cortes López, Yordi Daniel Uzcátegui Márquez, Francisco Javier González Martínez, Francisco Daniel Carnerio Malpica, Ervis José Carvajal, Ricardo Javier Castro Piña, Manuel Alejandro Mendoza Enrriquez, José Gregorio Pérez Arevalo, José Gregorio Aray Calzadilla, Ascanio Enmanuel Alejandro Martínez, Inojosa Bravo Yosmer Javier, Luis Domingo Pérez Bermúdez, José Ramón Urbina Borges, Handry José Sosa Sojo, Yalesca Margarita Vera Rodríguez, Eduardo Gabriel Tovar Surumary, Carlos Eduardo Calvo, Alí Rafael Vegas González, José Palmar, Nohelvis Jesús Hernández Pérez, Jonathan Jesús González Landaeta, Pablo Jacobo Contreras Paredes, Leonardo Gabriel Castellano Rosales, Nilda Melcedes Gutiérrez, José Alejandro Caballero Astudillo, Carlos Javier Rodríguez Joyo, Jhoan José Zanbrano Roa, Luis Alexander Díaz Hernández, Andrés Julian Pineda González, Gustavo Alfredo Gutiérrez, José Gregorio Castellano, Javier Francisco Villavicencio Zambrano, Marwuis Ramón Villavicencio Zambrano, José Ramón Caldera Bolívar, Odlanier Andrés Hernández Gómez, Elvis Daviel Guairo Vera, Jean Carlos Rodríguez Álvarez, Jean Franco César Perreca, Dieker Miguel Ramírez Hernández, José Jesús Piñero Carrión, Anibal José Rojas Gutiérrez, Yessi Carolina Guevara, Anthony José Rodríguez Azuaje, Carlos Enrique Graterol, Christian Leon Pinto Tomoche, Yusmari Carolina Rondón Leones, Danyer Alexander Carvajal Azuaje, Luis Alexander Corniel Pacheco, Osman Eduardo Salas Aldana, Carlos Arnal Castillo Gallardo, Jerson Javier Rodríguez Ortega, Elvis Maria Torrado Rojas, José Ángel Martínez Rodríguez, Jorge Enrique Ibarra Maucco, Ángel Luis Villalba Villalba, José Gregorio Andrade Andrade, Alayander Takechi Carmona Pulido, José David García Piña, Anderson Joséth Guevara Mendoza, Keilo Josue Peña Linares, Pablo José Duque Mosqueda, Maikel Jonel Alvarado Matute, Ángel Custodio Gómez Salazar, Nelson Eduardo Brizuela Urdaneta, Nestor Antonio Soto Martínez, Jhunnio David Salas Vivas, Diego Arturo Teresa Jiménez, Yampier José Sánchez, Anthony Wladimir Tocuyo Hernández, Andrés Javier Ospino Mozo, Wilfredo Ramón García Ramírez, Yohan Enrique Mejias Pérez, Brayan Alexis Molina Martínez, Miguel Antonio Farias Contreras, Carlos Alberto Landazuri Paniza, Juan José Liendo Liendo, Henry Johan Revilla Gonzales, Jhoan David Guevara, Carmen Yaritza Espinoza Ruiz, María Alída Espinoza Ruiz, Ander Yomar Sucre Hernández, José Ramón Fernández, Fernández José Ramón, Yeikel Eduardo Sánchez Ortega, Abelardo Antonio Rodríguez Magallanes, José García Baute, Alex Alexander Alvarado Stroscio, Jetzael Alejandro Ardila Becerra, José Teodoro Vargas Mora, Juan José Barrera Sumoza, Richard Jesús Morales Acosta, Gustavo Adolfo Marrero Piñata, Moisés David Ávila López, Ronny Gabriel Hernández Mundaray, Francisco Antonio Otamendez Martínez, Angela García Subero, Alexander Breizo Rodríguez Inojosa, Yojarsi José Villaroel Martínez, Julio Luis Leon Martínez, Jorge Luis González Castro, Keiber Alejandro Serrano Hernández, Ismael Rodrigo Sánchez, Jean Carlos Morales Nuñez, Melvis Antonio Marval Noriega, José Gregorio Rivas Heredia, José Lauterio Sánchez, Reinaldo Antonio Bracho, David José León Giménez, Alejandro Enrique Casanova Rivas, Antonio Álvarez Albenis, Anderson Alberto García Valera, Junior Rafael García García, Jhon Luis Marchena Silva, Adelida Josefina Marin, Antonio Díaz, Freinyerson Rafael Freites García, Jorge Luis Cedeño, Gabriela Josefina Rodríguez Castellano, Ivan José Gómez Isturis, José Eleazar Roa Roa, Kary Karelys Mejias Mejias, Jean Carlos Ramírez Fonseca, José Alexander Rivero, Jairo Antonio Jiménez Pérez, Maycol José Leal Urribarri, Luis Alejandro Correa Acuña, Jorge David Pacheco Castro, Gregorio José Llovera Blanco, Shelley Mairovic Guilarte Villazana, Derlys Leroy Velásquez Villalba, Hermes Antonio Sanz, Juan Bautista Silva, José Luis Carvajal, Jofran Ramón Gutiérrez Figueredo, Nelson Enrique Borjas Álvarez, Gustavo Quijada Albedis, Willian Antonio Martínez, Freddy Rafael Estanga Pérez, Luis Miguel Nuñez Álvarez, Anthony Josue Mesa Mejias, Víctor Manuel Morgado, Leoner José Flores Licet, Alfredo José Carrizo Vanegas, José Manuel Burgos Castro, José Tadeo Castillo López, Pascual Enrique Muñoz Aular, Rubén Dario Muñoz Pineda, Gladis Yorlanys López Uzcatequi, Cristhian Tomas Aponte Torres, José Alejandro Valecillo Azuaje, Darwin José Mero Machado, Henry José Pérez Peña, Antony Manuel Marchan Yustis, Inyerma Alexander Vásquez Tovar, Jesús Andrés Velásquez Rodríguez, Roger Eduardo Padrón Chirinos, Luis Raúl Urdaneta, José Luis López, Dicson Manuel Pantoja Espinoza, Francisco Gregorio Alcalá López, Edwin Javier Abreu García, Christian Gerardo Moya Castillo, Yerson Hildemaro Herrera Herrera, Deiker José Lobo, Manuel Enrique Arias Teran, Darwin Abrahan Leal Rodríguez, Yofren Gabriel Monasterio Navas, Víctor Jonac Blanco Pinto, Unaid José Caraballo Villegas, Kenny José Zacarias Arevalo, Yonny Gregorio Rodríguez Betanco, Jean Carlos Díaz, César Gerando Solorzano, Ana Josefina Solorzano, Héctor David Zamora Torres, Alvaro Luis Sánchez Flores, César David Herrera Chagua, Francisco Javier Sosa Cuenca, Eduardo Rafael Gimenes, Junior José Salcedo Parra, Junior José Guerra, Carlos Felipe Cardia, Orlando Rafael Millán, Gregorio Enrique Segovia Urbina, Basanta Daino Rafael, Cruz Bienvenido Santoya Rivas, Angel Alfredo Blanco Blando, Jhonatan Jesús Blanco Pulido, Tomas Ramón Ramos Henrique, Carlos Jolimar Pérez, Robinson Daniel Acosta, Rafael Ramón Bravo Castillo, José Alfredo GAlícia Palma, Leidiys Mariana Oropeza Montanez, José Bautista Bosiga Guerrero, Roberto Antonio Rodríguez Lugo, Miguel Angel Sarmiento Conde, Jesús Manuel Villegas Barreto, Junior José Chirinos Arrieche, Efraim Alcides Lira Bonalde, Luis Rafael Vásquez Herrera, Rubén José Sivira Aristimuño, Héctor José Aguilera Martínez, Luis Eduardo Copete Marin, Johanny José Figueroa Campos, Yairo Antonio Garrillo Pinto, Rafael Jesús González Díaz, Antonio José Alcalá Martínez, Yosmel José Dum Pineda, Pedro Alejandro Pérez, Anthony Joel Pedroza Carao, José Gregorio Martínez Manzo, Gabriel José González Guitian, José Alfredo Bastardo Romero, José Francisco Cortez Salas, Wilmer Alexander Colon Pantoja, Jonathan Daniel Díaz, Juan Carlos Martínez Hernández, Sanchuliz José Torres Vides, Gilberto José Febres Dominguez, Junior Jesús Romero Franco, Rafael Julio Delago Reyes, Fanny Raquel Arrieta Gómez, Basilica Gómez, Pedro Julio Yanez Vaca, Wilkan José Trujillo Urbina, Kevin Antonio González Rodríguez, Adrián Arturo Hernández Fajardo, Jerson José Alvarado Rodríguez, Maritza Yudith Nava Fernández, Luis David Molina López, Josselin Alejandra Colmenares, Jesús Enrique Navarro Urdaneta, Willian Esteban Colina Gutiérrez, Jimmy Michel Escalona Inciarte, Jonathan Jesús Ascanio, Eduin Javier Luzardo Bozo, Luis Miguel Mendez Briñez, Yervin Gregorio González Bravos, Xavier Enrique Yela Morillo, Brayan Anthony Bello Álvarez, José Alejadro Mendoza, Antonio José Reyes, Edgar Daniel Calatayut Morán, Carlos Alberto Matos Colina, Luis Agusto Martínez Montiel, Irbis Renier Graterol Azuaje, Jiménez Suárez Daniel Antonio, Manuel José Rodríguez Castillo, Christian Lohendrid Suniaga López, Johny Alberto Barreto González, Dermisson José Castillo Alvarado, Edgar García Medina, José Antonio Román Espárragos, José Gregorio Flores, Amílcar Rafael Colon Colon, Héctor Anibal Díaz Castro, David Ezequiel Gómez Macapio, Adrián José Reyes, José Luis López Acosta, Rafael Antonio Rojas, Kissoon Owbroj, Jorge Luis Herrera Contreras, Jackson Michell Araujo Londoño, Wilson Gabriel Goncalves Machado, Edwin Jacob Caicedo De Horta, Yonny José Ruiz Ruiz, Martin Alberto González Acosta, Edgar Enrique Albarran Ramírez, Jean Piero José Pérez Lozada, Yhon Cleiber Suárez Ramos, Herlinda Del Carmen Rosales Pirela, Carlos Alfredo Turizo, Abraham David Justiz Gallardo, Yobani José Rivas Simancas, García Cortez Lenduin Antonio, Héctor Asdrubal Herrera Rojas, Oscar Antonio Zamora Moreno, Ramón Antonio Chaparro Rodríguez, Jesús Alberto Gómez Idrogo, Francisco José Guararicoto Curpa, Darwis Manuel Sequera Fernández, Yarlon Estiben Moncayo Aguilar, Bierlis Smith Toro Carrillo, Oscar Eduardo Sánchez Cordero, Julio César Aguilera Rengel, Maximino Adolfo Gutiérrez Pérez, José Saturnino González Jaramillo, Nordanis Ortiz Llcer, Jesús Humberto Arteaga Gómez, Nervis Javier Guevara, Carlos Daniel Castañeda Silva, José Manuel Ariza Rocha, Adelis José Velazquez Estrada, Enmanuel De Jesús Quero Oberto, Luis Rafael Gil Arreaza, Darrixon Oswaldo Parra Pernalete, Wilmen Javier Esqueda Tovar, Rafael Antonio García, Carlos José Villegas Romero, Carlos José Cordero Rivas, Vicente Gregorio Goitia Goyo, Kender Lorenzo Mendoza Vásquez, Greinyer José Lugo Castellanos, Ivo José Ramírez Vásquez, Yordy Gabriel Febres, Cristian José Peralta Orozco, Marco José Torres Silva, Engerber Alexander Marin, Jesús Alberto Barrios, Wisleima Margarita Medina Vega, Guillermo José Rocha Blanco, Luis Javier Castillo Pérez, Juan Ramón Monterola Capote, Freddy Alexis Sequera González, Gerardo Smith Solorzano Ochoa, Anderson José Serrada Campechano, Miguel Enrique Silva Montilla, Roberto José Robles Silva, Leonge Ricardo Roger Márquez, Anilo Eliexer Leal Arriechi, Félix José Loreto, Luis Alfonzo Jiménez Mejias, Jonathan Israel Bravo Mendoza, Dervis José Fereira Pulgar, José Gregorio Vilchez Villalobos, Raiber Eduardo Pérez Andrade, Jesús Enrique Cisneros Martínez, Franklin José Cisneros, Balmore Rafael Díaz Ramos, Carlos Alfredo González, Jesús Alberto Herrera Oropeza, Isauro José Betancourt, Sami José Nuñez Landaeta, Eliannys Elizabeth Torres Landaeta, Reinaldo José Sanabria Jiménez, Juan Carlos Cruz Gutiérrez, Luis Jesús Rondón, Gilberto Jhovanny Muros, Carlos Javier Contreras Márquez, José Gregorio Rojas Marcano, Pablo José Díaz Sequera, José Vicente Flores, Franklin Gerardo Santaella Rojas, Yosep Luis Guerra, Maiker Alexander Castro Rodríguez, José Rafael Cedeño López, Arturo Alejandro Ramos Pacheco, Angel Alberto Álvarez, Crisanto José Hernández González, Kora Zarak Hernández Silva, Korak Junior Hernández González, Sarismar Del Valle Arzolay Hernández, Lesbia Maximina González Martínez, Aníbal José Ferrer Rodríguez, Jhonatan David Bracho Fayola, Joan Luis Leon Bevavente, José Luis Ramos Paez, Carlos José Montero Paz, Gilberto José Moreno Díaz, Clodobaldo Olivares Valera, Yorkan Andrés Viloria Monges, Rosmel Daniel López Ojeda, José Rafael Gauna Chirinos, José David Nieves Ladera, Amin Antonio Gómez González, Jordan Oscar Mesones Blanco, Ezequiel José González Montoya, Saul Guerra Fernández, Wilder Yomar Gutiérrez, Darwin Fernando Blanco Vásquez, Yoiner Adher Caldera Vivas, Brayan Slater Siso, Omar Alejandro Brito Caldera, Ciro Alfonzo Ochoa Rivera, Jaive De Jesús Parra Lima, José Ramón Delgado Saravia, Brayan Pereira Urquijo, Yovany Eduardo Pérez Alvarado, Wily José Quero Martínez, Edixon Ramón Escalona Mendoza, Wilfredo Antonio Graterol Díaz, Junior Albano Peña Castañeda, Barreto Hernández Walmary, Iván Eliécer Paraco Rondón, Juan Francisco Quintero, Víctor Eduardo González Sierra, Brigido Segundo Alvarado Rodríguez, Fredery Lester Salas Herrera, Oscar Eduardo Amaro Pazo, Deybi Alexander Hernández Teran, Lewis Eleyfreddy Guillen Bellorin, Nilver Rafael Yepez Machado, Nilda Dioselina Navas Mendez, Felix Antonio Alvarado Mendoza, Rafael Angel Hernández, Cipriano De Jesús Mayo Figueroa, Argenis Arturo Torrealba Gogora, Víctor Enrique Arias Sanabria, Alvis Gabriel Salas Roberto, Víctor Hugo Manzano Martínez, Hernan Rafael Campos Rangel, Elvinia Figueroa, Ivan Enrique Araque, José Daniel Marrera González, Rodulfa Antonia Colmenares, José Alí Morales, Pedro Rafael, Gustavo Raúl Campis Lagares, Delwis Javier Millano Hidalgo, Alberto Arias Castillo, Kelvin José Godoy Puerta, José Benito Valera Montilla, José Ignacio Valecillo Roman, María Del Carmen Vásquez, Rubén Alfonso Chocair Chocair, Yoraima Emilia Ramos Vegas, Jesús Antonio Rojas Camacho, Andys Eduardo Navarro Bolívar, Héctor José Niveles Altuve, Jorge Ramón Oliveros Guedez, Alexander José Álvarez Camero, Willians Eduardo Oropeza Camero, Luis Daniel Flores Castro, Felipe Torres, Rubén Antonio Mota García, Ernesto José Sánchez Veroes, Mercedes Del Carmen Mendoza Martínez, Wilder Javier Camacaro Ortiz, Luis Daniel Barrios Gómez, Yohander Efrain Gómez Pérez, Martin Peinado, Oscar Enrique Moya Moreno, Gilberto Armando Sánchez González, Daniel José Brito, Henry José Sánchez Mijares, Leno Alfredo Anza Alvarado, Carlos Jesús Hernández Mota, Jeffrey Moisés Portillo Zambrano, Alí Ramón Leon Chavez, Jese Ramón Labarcaca Rodríguez, Abel Matias Araque Rodríguez, Yulianni Del Carmen Pérez Navarro, Yonathan Alexander González García, Jhonattan José Pajarero Padrón, Pedro José Medina Campos, Elvis Vladimir Morales Morales, Angel Sacarias, Junior Alexander González Carreño, Eudis José Perdomo Villahermosa, Jesús María Martínez Reveles, Edward José Bravo, Aurelia Carrasquel Romero, Dresler Josue Osuna Acevedo, Jemiso Jesús Campos Castro, Kelwin Jhoalbert Morales, Enyerberth De Jesús Martínez Fernández, Ángel Manuel Yanez Calderon, Froilan Antonio Velásquez Martínez, José Alejandro Ramos Fuentes, Elton Francisco Cuartt Valero, Ricardo Alcides Martínez Díaz, Gustavo Alberto Isea Pérez, Carlos Daniel Parejo Romero, Moisés Gabriel Pinanga López, Enrique Rafael Figueroa, Darwin Alexander Chacón Criollo, Ramón Alexander Aular, José Omar Contreras Bastidas, Jorge Bazo Musaffi, José Garibaldi Russo Acosta, Gilberto Jesús Martin Polo, Moisés Daniel González Plazola, Carlos Alberto Tohan, Wilmer José Bamdres Laya, Faris Alberto GAlíndez, José Silvestre Padrón, Eduardo Antonio Fernández Agüero, Jesús Enrique Marcano Martínez, Emilio José Andarcia García, Antony Martínez Roa, Emiro Jesús Landino Torres, Cristobal Ivan González Palacios, Héctor José Linares Montes, Carmona Alarcon Sergio Jesús, José Guillermo Herrera Salas, María Grégoria Suárez, Andy Javier De Jesús Ramos Mora, Denis Marshall Khan, José Antonio Correa, Norberto Duque Delgado, Marvin José GAlícia Pérez, Andy Gregorio Finol, Raymon Isaac Márquez Macuare, Gustavo Clanrence Ramírez Cibada, David Jode García, Ramírez, Danny José Mazanilla Medina, Héctor José Orta Escalona, José Miguel Flores Areaza, Wilmer Eliécer Morales Rojas, Guillen José Rafael, Juan Rafael Camacho, Densy Cuello Castrillo, Liomar Bachir Silva Miranda, Rafael Jesús Díaz Quijano, Manuel Eduardo Zuñiga Paz, Víctor José Mata, José Roberto Aguirre Mosqueda, Jorge Caleb Carrillo Carrillo, Yonatan Alexander Osorio Osorio, Marianny Elisabeth Garcías Zabala, Samuel José Flores Pereira, Mary Guerrero, Sneider David Guerrero Paz, Néstor Javier Bravo Portillo, Mario Alberto Bravo Vera, Carrasquillo Martínez Darwin Fran, Diosnel Desiderio Rodríguez Jiménez, Miguel Alfonzo Guevara, José Gregorio Rondón Torrez, Freddy Ronaldi Ortiz, William Jesús Bolívar Guerra, Caballero Acosta Angel Yosandi, Maria Luisa Pérez Meneses, Kreyber Samuel Rodríguez Cedeño, Maiker Florencio López Padilla, Gerson Enrique Armas Cedeño, César Augusto Mercado Chaparro, Wilson José Fernando Serrano, Antonio Pérez Romero, Yhoaldrin Deivinson Colmenarez Jiménez, Lewis Javier GAlíndo Cartaya, Yoswuar Daniel Martínez Jasowzky, Carlos Isidro Guzmán Jiménez, Neyber Manuel Vizcaino Belytan, Richard Manuel Vásquez Pino, Carlos Alejandro Delgado Rodríguez, Miguel Angel Peña Aguiar, Edwin Alexander Guzmán Sifontes, Franklin José Calzadilla, Anderson De Jesús Avendaño Meza, José Antonio Cedillo Celar, Romero Chivalo, Mendez Gutiérrez Jorge Luis, Leonardo Miguel Bolívar Morales, José Gerónimo Linares, Elvis José Gil Rodríguez, Maiker Obdulio Olivero Graterol, César Manuel Rodríguez Valencia, Jhon Kenny Quijano Rodríguez, Silvio Ramón Romero Pérez, Josélyn Andreina Morales Amaro, Sebastian Alejandro Jerez Hernández, José Ramón Arnal Ortiz, Yorbis Jesús Loaiza, Henry José Petit Montiel, Leonardo Josue Gómez Pérez, Luis Alfredo Morales Orellana, Julio César Blanco Salazar, Antonio Magdaleno Marcano Rodríguez, Franklin Darwin Ramírez Fuentez, Jerry Fario Vanegas De La Hoz, Omar José Rosales Rosales, Edgar José Saavedra Mendoza, Franklin Enrique Patete Zambrano, Erixson José Contreras Duque, Yorman Del Valle Jiménez Márquez, Rafael Rodríguez Jiménez, Héctor Andrés Romero, Carlos Alberto Torres Canelones, Jorge Luis Durán Quintero, José Alejandro Soto Colmenarez, Carlos Luis Ochoa Ochoa, Luis Henrique Molina Mujica, Carlos Eduardo Díaz Sosa, Víctor Manuel Rodríguez Sosa, Daniel José Guzmán Espana, Etni Eduardo Álvarez Salazar, Yeritson Maikel Alcalá González, Luis Carlos Salazar, Daniel Alejando Itriago Barinas, Junior Alexander Tesorero Castellanos, Luis Alexander Narvaez Narvaez, Brayan José Navas Rodríguez, José Antonio Chapellin Yaguaran, Johanny Julitmer Raga Rojas, Jorge Luis Santana González, Yeinfre Enrique Buenaver Alexander, Eleuterio Antonio Gutiérrez Pachano, José Luis Rodríguez Navas, Adrián José Mendoza Mendoza, Alberto José Mendoza Mena, Moisés Eduardo Martínez Carrillo, Freddy Rafael Marchan Rodríguez, Wilson José Añazco Álvarez, Alfredo José Blanco Ordaz, Dilver Johan Acero Castillo, Ludmin José Gragirena Sanabria, Velniz José Navas Padilla, Judite Arsenia Gómez De Figueira, José Eduardo Bortuzzo, Deibis Jesús Morales Ramos, Freddys Omar Taquiba Gallardo, Caña Morales Efrain, Carlos Alberto González Palmar, Argenis Ló, Nelson Enrique Martínez Perozo, Renzo José Betancourt Lujan, Genrry Alexander Bastidas Montilla, Carlos Eduardo Añez González, Jean Carlos Ojeda Yanez, Orlando José Mudarra, Harvey Spielberg Caraballo Mendez, Yefry Jossue Harrinson Guia, Oscar Alberto Sabredra Montoya, Luis Antonio Pereira, Jean Carlos Henriquez Ferrer, Wladimir Gustavo Aular Guarisma, José Miguel Flores Barrios, Claudio Alexander Segobia Castellanos, Énderson Enrique Vilchez Vilchez, Carlos Raúl Escalona Linares, Manuel Cely Baez, Dervis Enrique Urdaneta Mendoza, Edgar Humberto Parisca Cardenas, Javier Antonio García, Yehiber José Cabreras Granadillo, Ronald Daniel Suárez Burguillo, Carlos Enrique Castro Cadiz, José Luis Rodríguez Martínez, Ambrosio Boris Guzmán Marchan, Luis Rafael Bolívar Medina, Euri Aristobulo Seijas Mendoza, Kevin Jenapaul Villamizar González, Moisés Habrahan Ruiz Silva, Alexander Marcelino Betancourt Moreno, Wilmer Javier López Tortoza, Víctor Eduardo Rios Nuñes, Miguel Antonio Mora Zambrano, Jhoandry José Monda Piñero, Lewis Miguel Márquez Lunar, Alonso Manuel Cardozo Pereira, Jack Jonathan Parra Prada, Augusto Alejandro Bravo Medina, La Bella La Pira Salvatore, Bernardo Rafael Aparicio Nacero, Richard Rafael Peña Carrillo, Deivis Vicente Sanabria Herrera, Leonardo Ramón Riera Rondón, Julio César Cerrada Chacón, Thomas Patrick Clark De La Fuente, Oswaldo José Monasterio, Wuilmer Alexander Arraiz Osorio, Gregory Michael Lugo Valero, Nehomar José Rodríguez, César Alberto Rivero Inaga, Luis Alfredo Durán González, Dario José Medina Guanipa, Jackson José Mast Medina, Luis Daniel Alviarez Alviarez, Pedro Antonio Martínez Hernández, Maria Martina Travieso, Adalberto Tillero Maurera, Yeferson Jesús Blanco Laoz, Enoh José Ramos Rangel, Rafael Ernesto Machado Ulloa, Carlos Justino Martínez Mendoza, Richard José Barico Camacho, Yervi José Careño Valera, Moisés Peñaranda Álvarez, Diogenes José Carvajal, Brayan Stephen Phillips Chanoo, Jonathan José García Linares, Miguel Rafael Castro, José Manuel Jajoy, “Anthoni Manuel Ramos Rodríguez, “, Alexander Rojas Guzmán, Yorman Jhoan Cordero Granado, Jasen Ostillo Davila Pérez, Jean Jesús Rondón Almerida, Javier José Gonzaez, William Ramón Mota García, Edward José Martínez González, Yordan José Rodríguez Moreno, Nelson González Pantoja, Héctor Alírio Márquez Duque, Alexander Cleyderman Sánchez Figuera, Carmen Mairely Torrealba Rodríguez, Daniel David Salazar Sánchez, Diego Fernando Montenegro Rodríguez, Roger Danny Sánchez Vásquez, Oscar Miguel Rodríguez Madrid, Pedro Ramón Castro Castro, Jorge Luis Mendez Amaya, Jesús Alberto Manzo Nieto, José Francisco Morales Espina, Anderson José Hernández Martínez, Bryan Josuep Rodríguez Corredor, Willian Antonio Vazquez Orellana, Luis Enrique Rodríguez Jiménez, Darwin Yordano Quintana Espinoza, Francisco Xavier Bravo Romero, Williams Alexander Castillo Escalona, Franco Rivas José Ramón, Brandy Hernan Corredor Bolívar, Arimir José Sánchez Sánchez, Darwin Jwsus Piña Laguna, José Ángel Lugo Vargas, Angel Jesús Romero, Luis Daniel Amundarain, Gregario Rafael Ribas Parra, Yordenis Alexis Rosario Brito, Felix Oswaldo Reyes, Roger David Revilla Navas, Leonardo José Vivas Flores, Pedro Javier Colina Davila, Santos Ramón Gimenez, Coronel Ramos Luis Fernando, Giovanny Hazzuel Jaimes Hernández, José Gabriel Díaz Morales, Guillermo José Parra Extraño, Ismael Alejandro Aguirre Gómez, De Jesús Adrián Arnao Castillo, Josue Raymundo Villena Soarez, Pedro José Bejarano González, Jaime Franquiz Edwin Enrique, José Luis Briceño Briceño, Hebert Luis Matos Navas, Adan Henry Castejon Ramírez, Antony José Ereu Suárez, Ramón Enrique Rodríguez Hirsch, Carlos Enrique Morales Matos, Víctor David González, Maury Eduardo Caraballo Loor, Eusebio Alexander Durán Chaparro, Omar Javier Briceño Quintero, Julio José González Tovar, Hider Alfonzo Figueroa, Luis Eduardo Montolla Ribas, Nestor José Marin Rodríguez, Neidys Paola Marin Gómez, Yeferson Gregorio Rondón Laya, Richard Alfredo Márquez Veliz, Lisandro Alexis Carrillo Gerrero, Jorge Luis Gómez Puerta, José Augusto Rodríguez Sosa, Maquil José Salazar Ordosgoite, Grabriel Leonardo Romero Álvarez, Luis Miguel Bordones Contreras, Alfonso José Godoy Herrera, Alí Marcelo Motaban Rodríguez, Yonny Rafael Gimenez Guedez, Gerson David Urbaneja Saracoa, Junior José Bonyorni Pérez, Servando Antonio Mota Tenepe, Joel José Escalona Zerpa, Carlos Ramón González Rivas, Daniel Alexander Rodríguez González, Daniel Alberto Acuña Guerra, Ricardo Rafael López Pinto, Miguel Antonio Afanador Leal, Carlos Luis Martínez Marin, Alejandra Norlex Uribe Mendez, Franklin José Cuevas, Yusbiel Alfonzo Martínez Aranda, Nehomar Edison Bonilla Godoy, Jonathan Javier Flores Pérez, Reynaldo José Buscema Padilla, Johan Payema García, Antony Luis Aleman Muñoz, Anderson José Marin Velásquez, Kenny Luis Pimentel Silva, Jaris José Herrera Oliveros, Alexander Manuel Salazar Carreño, Deivi Jhonaiquez Ysturiz Sifontes, Jonathan Alfredo Castillo Mejias, Librado Jesús Rodríguez Ballet, Luis Antonio Almao Salas, Angel Alberto Castillo Leal, Jesús Miguel Crespo García, Wilian Cuadro Aycardi, Williams David Pulgar Marquina, Carlos Daniel Crespo Prato, José Roberto Pérez Contreras, Edwar Rafael Nuñez Herrera, Darwin Del Valle Noriega Vásquez, José Jesús Manoche Mohaber, Andrés José Rodríguez Gómez, Cruz Del Carmen Mota, Carlos Alberto Bracho Gómez, Juan Alejandro Maritnez Acosta, Ysrrael Antonio Caldera, Geovanny Arnaldo Hernández Morillo, Larry José Lanoy Miranda, Leonel Alcides González Rojas, Adriano Enrique Almeida Estrada, Manuel Alberto Rojas Soto, Leicer Egreddy Soto Guevara, Tony José Regalado Jaspe, Henry Josè Serrano Flores, Kevin Eleazar Orta Blanco, Kevin Dfaniel Betancourt Ravalo, Esteban Eladio Nuñoz, Emin Geraldo Ramírez Mora, Jesús Antonio DavAlílio Ballinote, César Augusto Escalona Escalona, Osendris Daniel Hernández Riera, Junior Jesús Ramos Díaz, Carlos José Eduardo Ramos Ruiz, Jhon Manuel Troconiz Boscan, Junior José Tisoy Buzcaya, Tito Livio Díaz Mora, Heidi Marianella Rodríguez De Vargas, Francolin Álvarez Vargas, Juan Manuel Guzmán Uzcátegui, Vidal Ernesto Sanabria Zambrano, Joséph Abraham Araujo González, Jesús Alfredo Acevedo Rincón, Ellis Enrique Herrera Navarro, Oscar Estiben Bravo González, Juan Carlos Rosales, Elvis Rafael Villarroel Vásquez, Denis Alexander Davila Espinoza, Franyer Jesús Urbina Suárez, Onasi Esteban Bazan Cacharuco, Kendri Eziel Pineda Gelber, Juan Alexis Quintana Toro, Luis Armando Díaz Marcano, Wilson Rafael Herrera Maurios, Jhojandris Josue Blanco Cova, Obi José Lugo Aponte, Jean Carlos Mata Sanz, Armando José Hernández, Ender Javier Brito Brito, Luis Gerardo Álvarez, Miguel Angel Gómez Sánchez, Gregory Jonathan Abel Mistage, Angel Gabriel José Torrens Pulido, Franco Quintero Navarro, Jackson Darle Gomes Gomes, Énderson David Campos Caldera, Freddy Gregorio Zambrano Rojas, Daniel Martínez, Diego Alejandro Fuenmayor Gómez, Yohan José Bastidas Arandia, Cristian Jesús Azuaje Quevedo, Douglas Antonio Petit Gimenez, Leonardo José Barrios Parra, Gonzalo José López Henriquez, Francisco Javier Padrino Vásquez, Hernan José González Magallanes, Alcides Ramón Acuña Crespo, Yhunior Alexander Ramírez Albarran, Rosmer José Rojas Vicen, Alvaro Daniel Ortega Arcila, Yoeidamy Nendermy Aladejo López, Daniel Wilfredo Puertas Rivas, Liliana Lisbeth López López, Samuel Jesús Moron Acosta, Ramón Antonio Figuera Medina, Luis Fernando Zamora Tovar, Leonardo Lendri Ferrer Labarca, Elias José Sandoval Mendoza, Hernan José Figuera Figuera, Kendry Jesús Rea García, Oswaldo José Morocoima Barrios, Manuel De Jesús Barrios, Edwin Jhoan Hurtado Díaz, Leandro Alí Castillo Vásquez, Antonio José Pineda Perdomo, Anabela Celeste Medina Mantiguan, Yorvis José Flores Mujica, Carlos Antonio Moquera Lugo, Wilmeiber Cochiise Medina Rivas, Yeiner Pérez Estremor, Henry José Jiménez Ruiz, José Daniel García, Víctor Donaikel Paiva Guevara, Rangel Vásquez Ricardo José, Jordi Edgardo Gómez Matos, Freddy José Pellicer Sojo, Irvin Amaira Madina Suárez, Sergio Stiven Bell- Smith Parra, Jhoel Antonio Mejias, Rubén Dario Gómez Guillen, José Angel Gómez Puerta, Hernan Santiago Peña González, Angel Miguel Hernández Lozada, Alexander Rafael Espina Delgado, Angel Alírito Leon Bracho, Nimrod José Lara Olivo, Abraham Orlando Jaime Arana, Robert Javier Pérez Leal, Israel José Carrasco Rodríguez, César Adolfo Quiroga Poemate, Francisco Javier Díaz González, Saul Enrique Sira Villazana, Ramóna Quintana De Ortega, Manuel Antonio Fernández Torres, Anthony Josue Meléndez Toyo, Wilmer José Guatarasma Reyes, Angel Argenis Ochoa Medina, Luis Eduardo Rojas Robles, Teudis Antonio Briceño Fonseca, Juan Manuel Vásquez Ceballo, César Efrain Cordero Bracho, Chirtian Eduardo Luquez Queralez, Mansur José Nasser Puerto, Héctor José Montilla Viva, Orlando Rico, Marksman Botaban Rickey Jandensson, Angel Rafael NGómez Castillo, Yinder Antonio Leon Yanez, Evelio José Figueredo, Wilifer Antonio Jiménez Fernández, José Daniel García, David José Perales, Wladimir José Cova, Richard José Veliz, Francisco Aristides García Romero, José Daniel Piñero Figuera, Valmore Celestino Dallar Lovera, Jonathan Johan Ordoñez Pérez, Carlos Alfredo Romero Díaz, Alfredo Alejandro Asuaje Bello, Jordi Oniel Guzmán Ramos, Fran Berzain Aparicio Mieres, Roky Alecson Serrano, Leober Maxoliber Olivier Rodríguez, Francis Jesús Quero Zarraga, Leonard Sneider Vivas Escalante, Enrique Manuel Álvarez Vazquez, Oscar Yoel Mendoza Veliz, Kelvin Jusseth Azuaje Parada, Anthony David Goncalvez Herrera, Merwin Bladimir García, Omar José Abreu Melendez, Raúl Alexis Ramírez Rojas, Víctor Ramón Blanco López, María Elesia García, Luis Alfonzo Aponte, Evelin Danielys Prado Zuniaga, Xavier José Fuentes, José Rafael Blondell Serrano, Daniel Alexander Barrios Henrique, Greiner Gregorio Saudin Greiner, Manuel Felipe Miotta Hernández, Roberto Antonio Hernández Monasterios, José Luis Cañizales Dávila, Rafael González Delgado, Nestor Andrés Toscano Pabon, Jeider Hurtado Ortega, Edwar Juan Carlos Negron, Luisfran Leota García, Yoel Oscar Argenis Ovalles Salas, Franklin Johan Castillo De La Guardia, Darwin Enrrique Pérez, Wilmer Alfredo Sánchez Peña, Alberto Miguel Revette Rivas, Lisandro Solorzano González, Alex Manuel Paredes Moncada, Alexis Rafael Camacho Lima, Jairo Andrés Echarry Romero, Carlos Alberto Perdomo, Deivys Enrique Civira Dominguez, Yonathan Jesús Contreras Flores, Jhonatan Miguel Gerardo Primera, Mario Raúlin Rovero Mejias, Omar Josue Pérez Vivas, Brian Eloy Giron Arellanos, Luiyi Antonio Canela Parra, Jorge Luic Ortiz Tirado, Franklin Kiaro Rojas Beberache.

SEPTIEMBRE

William Alexander Colina Herrera, Richard Emilio Antoima Maestre, Carlos Rafael Hernández Campos, Wilmar Ramón Carreño Curbata, Jhonny José González, William Diocelis Barrios Rodríguez, Richard José Rodríguez Vargas, Johanny Elias Rivero Cadena, Juan Carlos Zamora Oliveros, Daniel Totua Montilla, José Gregorio Marabay, Luis Hernardo Restrepo Barbosa, Wilfredo Manuel Fumero Gómez, Alexander Javier Palacios Guavita, Jesús Rafael Camejo Gil, Juvenal Alexander Torres, Raúl José Maurera, Dennis Ramón Brito Salazar, Víctor David Alcalá Pino, Ricardo Martínez, Kleiber Alexander Sánchez, José Daniel Valera, Maxwuel Enmanuel Acosta, Luis Alberto Pereira Mendez, Elwin Eloy Hernández Volcan, José Gregorio Monge, Jairo Ernesto Alvarado, Víctor Antonio Figueroa Marcano, Luidans Horacio Arreaza Sierra, González Martínez Juan Carlos, Roberto José Rodríguez Reyes, Yohan José Alvarado Velázquez, Alexander Antonio González Candela, Benito José González Candela, Angelo Sánchez Patiño, Jesús David Reyes Azocar, Renny José Sánchez Parra, Pedro Antonio Leon, Alejandro Antonio Cambero Rodríguez, Orvis Enrique Castro Maldonado, Sinays De Los Angeles Reverol, Delvis Antonio Parra Lugo, Carlos Eduardo Arias Arias, Denry Javier Bastidas Barrios, Eduardo Antonio Delgado, José Armando Díaz García, José Rafael Pulido Víctora, Víctor Manuel Rico Vezga, Mirelis Moronta Antony Ibrain, Lennys Valeska Flores Tovar, Nelson Enrique Martínez Padilla, José Antonio Sánchez Tovar, Richard Smith Mujica Perozo, Dany Joel Aular Colmenares, Shlbert José Santaella, Ana Teresa Carrero, Álvaro Fernando De Jesús Delgado González, Wilger Saba Blanquis Rodríguez, Carrillo Caballero Eduar Rene, Ulises Rafael Delgado Mesa, Carlos Enrique Zurita, Edison José Sambrano Guevara, Mauro Rafael Zamora Figuera, Revelo Bermúdez Rafal Jesús, Espinoza Espinoza Miguel Ángel, Rodríguez Lanz José Gregorio, Niochet Navarro Edwuar Enrique, Luis Felipe Colmenares Araujo, Johan Manuel Villanueva, Jesús Alberto Rangel Quintero, Simón Rafael Gutiérrez Reyes, José Luis Mora Rosales, Jamer Luis Martínez Aragon, Effermberg José Romero Suárez, Luis Enrique Méndez Chacín, Héctor Daniel Domínguez Silva, Joel José López Rodríguez, Yorvin Maneli Figueroa Rojas, Andree David Rodríguez Rengel, Miguel Angel Alvares, Smilll José González Nuñez, Clemente Ramón Olivar Durán, Lilisbeth Carolina Márquez., Alberth Jhoan Escalona Colmenares, Esteban Uriel Ortiz Arroyo, César Leonel Ledezma Delgado, Fabián Ocanto Gómez, Edwin Leonador Segarra Vivar, Javier David Miguera Contreras, Edward Antonio Fernández Ortuño, Yonerki Yoel Piña, Harold Rafel Arnal Gómez, Henrry Alexander Sanabria Pinto, Gustavo Enrique Rumbos Rivera, José Elías Noguera, Douglas Omar Hernández Bremo, Pérez Escobar Eduardo Alexander, González Campos Yeison Enrique, Cristian Ibrahin Salazar Rivas, Wickelman Moisés Arzualde Santander, Jhoer Valentin Guerrero López, Walter Adrián Prato López, Paulo Renato Rodríguez Carvalho, Richard Rey Andre Albert, Gregorio Gómez Salazar, Henry José Torres Cotoret, Norberto Armando Pereira Hernández, Oscar De Jesús Anaya Álvarez, Rafael Segundo Ferreira Chourio, Guillermo Enrique Parra Márquez, Dubis Eduardo Castro, Antonio Jesús Mejias Tablante, Raico Alejandro Knezevic Cordero, Alexander José Díaz Rivas, Kevin David Blanco Mata, José Antonio Sosa Castillo, Jesús Alberto Campos Merza, Richard José Hernández Izarra, Gregorio Antonio Benavides Marcano, Alexis José Villarroel Gómez, Keinet José Mendez, Yunior Antonio Martínez, Guillermo Antonio Teran Poncho, Franklin José Valete Villadiego, Ronny Amadeus Delgado Díaz, Manuel Enrique Mota Martanera, Yonny Tomas Rondón Farias, Carlos Alfredo De La Trinidad Mauri Natera, Dennys Rubén Camico Da Gama, Yordano Andrey Añez Maldonado, Héctor Joaquin Peña Portillo, William Ockla Rodríguez Al-Khouri, Jesús Alberto Manzano Díaz, Francisco Alberto Montero Julio, Diomar José Sánchez Sánchez, Alvinson Enmanuel Gómez Silva, Anthony Alexander Yepez Lizcano, Luis Osvaldo Pérez Córdova, Emilio José Gómez Caraballo, Bairon Alexander Revete Ramos, Oscar Antonio Rodríguez, Felix Javier Vera Mendoza, Deivi Francisco Guzmán Lara, Favio Eliezer Paez Arteaga, Argenis José Barrios Díaz, Baez Bello Nervis De Jesús, Leopoldo David Silva García, Orlando José Gudiño Velásquez, José Julio Arroyo Rangel, Jorge Enrique Aguilar Martínez, Jorge Luis Morón Tamarin., Carlos Eduardo Maestre Mora, Ysrrael Alexivics Almeidas Navas, William Escalona Navas, Abrahan Eufracio Rodríguez Rojas, José Javier Alvarado Pérez, Carlos Alberto Fernández Graterol, José Jacinto Ruza, Carlos Eduardo Lares Belisario, Álvarez Valasquez Alírio José, Raúl Eduardo Hernández Ochoa, Jesús Eduardo Navas Velásquez, Kleiber Jonaiker Bonilla Piña, Héctor Santiago Jiménez Rodríguez, Pérez Gil Elvis Ismael, Luis José Rivera Rodríguez, Bolívar Pirela Freddy Antonio, Yolanda Josefina Rodríguez Yaguarin, Dixon Alejandro Urbaneja Brito, Francisco José Catari Pérez, Alexis Antonio Camacaro Camacaro, Giovanni José Sánchez Mendoza, Jean Carlos Navarro Pérez, Tibulcio Ramón Gutiérrez, Eduar José Avendaño Morales, Jorge Luis Silva González, Junior José González Castillo, José Gregorio Veliz Tocuyo, Rubén Enrique Arana, Arturo Adoni Zambrano Sandia, José Gregorio Mellado Gutiérrez, José Leonardo Torres, Argenis José Martínez Puerta, Tahiris Adirid Hernández Castro, José Rafael Rodríguez Chacón, Samuel José García, Jontrees Orlando Castillo, John José Gómez Marcano, Luis Alberto Rodríguez De La Rosa, Óscar Antonio Rangel Colmenares, Alexon Abraham Mendoza Matheus, Luis Enrrique Barras Barras, Jean Carlos Valera Arangu, José Gregorio Pérez Marrero, Anthony David Pérez Casamayor, Yosbert José Rivera Flores, Jesús José Maita Trebol, Jesús Manuel Rojas, Reina Miroslaba Romero, Marco Antonio González Castillo, José Guillermo Pacheco Berroteran, Víctor Emmanuel Tovar Pérez, Jopse Alberto López Fuenmayor, Genyelber Nazareth Pantoja Serrano, Lupe Alberto Ramos Tisoy, Marbelis Aldana Molina, Nelson Rafael Lugo Zanotti, Luis Alberto Martínez Gaina, Bustamante Ramírez Santos Eliberto, Jhonneiber Josue Rodríguez Caña, Yofer Oswaldo Chirinos Contreras, Andy Reinier Corbos Franco, Carlos Alberto Díaz Julios Mail, Misael Alejandro Romero Díaz, Jesús David Acosta Cunemo, Loengris Bernabe Cudjoe Cedeño, Cristian Alberto Martínez Arrieta, Jesús Leonardo González Delgado, Levis Jeberson Garrido Brito, Jhon Deivi Varastegui Martínez, Carlos Fernando Planchart Leon, Gorge Yonaque Romero, Miguel Enrique Rui Pereira, Yower Moisés Rattia Castellano, José Gregorio Vega Vásquez, Eric Manuel Narvaez Romero, Franyer Antonio Rodríguez González, Víctor Manuel Espinosa Humbria, Rivas Villahermosa Eudis Gabriel, José Gregorio Moya Hurtado, Nelson Alexander Cruz García, Luis Montiel José, Luis Leonardo Marin Fuenmayor, Carlos Eduardo Paz Valencia, Wilmer José Mejias Pérez, Jeison David García García, Yonayker Alexis García García, Angel Gabriel Romero Rosas, Víctor Amado Mayorca Rosa, Richard Eustoquio Merchan Millán, Farías Víctor José, Nelson Alfredo Hernández, Derwin Ivan Bello, Omar Francisco Aguilera Salcedo, Héctor Manuel Hernández SAlínas, Gabriel José Peña Teran, Stiven Genaro Vivenes Dun, Pedro Jesús Barrios Santaella, Mixael Alexander Crespo Meza, Miguel Angel Lugo Peña, Yeferson Kleibel Segueri Chourio, César Alexander Chirinos, Erick Antoni Medina Pérez, Ronald Bladimir Moreno, Jesús Alberto García Baroni, Eleazar Elicias Venaventa Cipriano, Jhoann Antonio España Pacheco, Eneis Daniel Gerrero Romero, Isaac Josue Mendoza González, Jorjan Albani Pérez Angel, Edgar Eduardo Peralta, Pedro Antonio García Lucena, Danianyelis Daniela Quiñones, José Gregorio Pereira, Willmer Eduardo González Avila, Robert Enrique Briceño Chirinos, Jean Carlos Pereira Acuña, Jorge Elías Esper Zerbech, Jhoan Alberto Marcano Cedeño, Ismer José Rondón, José Luis Ramírez Parra, Hamer Klei Serrano Mendez, José Braulio González Chirinos, Juan David Contreras Pérez, Yuniel Alexander Pérez Istúriz, Carl Anthony López López, Jhoanger Daniel Rivero Moreno, Cristhian Leomar Salazar González, Víctor Manuel Perdomo Gonzales, Jorge Luis Marcano, Francisco Rafael Camaran Guevara, Alexander Gutiérrez Nieto, Samael Jesús Cano Torrealba, Rixon Ramón Ruiz Rodríguez, Gabriel Santiago Reyes López, Arnaldo Andrés Zerpa Zalgueiro, Pedro José Guillen García, Maray Jonhier Marbinson Petters, Jefferson Samuel Castillo Paredes, Dalvis Javier Rivas, Gregory Enrique Villa Izar Tesare, José Rafael Martínez Torres, Ivan Alonso Cabrera Castellano, Luis Del Valle Leon Henriquez Yurick, Francisco José Zuloaga Ozorio, Jhoan Manuel Montiel Torres, Grubel José Grillet García, José Miguel Ramírez Vegas, Rodolfo Eduardo Ramírez Moreno, Justo Alejandro Ruiz Vielma, Manuel Felipe Díaz Parada, Manuel Felipe Díaz López, Gerónimo Sarmiento, Luis Fernando Bruno Torrecilla, Jonger Alejandro Suárez Villazana, Aldoneris Martínez Fernández, Freddys David Raldirez Barguillas, María Felicita Álvarez De Aular, Angel Rosendo Aular, Gonzalo Guillermo Rondón Ferrer, Carmen Eumelia Rodríguez, Gabriel Antonio Molano Díaz, Kilver Stiferson Palma, José Antonio Peralta, Eduar Javier Arismendi Pérez, Carlos Epifanio Oropeza Guerrero, Juan Antonio Seijas Renginfo, Enyerber Wilfred Rondón Mendez, Marin Herrera Wuilkerman Guillermo, Gagner Daniel Tovar Davila, Eduardo José Pinto Romano, Yosmar José Salas Rodríguez, Enríque Alexander Pinto García, Steven José Aguilera Martínez, Asdrubal Rafael Guevara Rodríguez, Danny Alís Brito Escalona, Ramón Ignacio Morales González, Nestor José García Zarraga, Jorge David Portillo Pitre, Dany Maikol López Apalmo, Zuleidys Carolina Suárez Avila, Raham José Herrera Hernández, Wilkerman Guillermo Marin Herrera, Maiker Obrayan Márquez Delgado, Carlos Luis Gómez Burgos, David José Morales Benitez, Leonel Araque Dávila, Derkis Jesús Maestre Maestre, Marianny José Guevara Meneses, Javier Alejandro Ramos Torres, Felix Oswaldo Sira Gómez, Anibal José Sosa Escobar, José Gregorio Pérez Guevara, Oswaldo José Díaz, Junior De Jesús Marquines Escalona, José Alejandro Leal Marin, José Onofre Mora Contreras, Jesús Enrique Escalona Avendaño, NepthAlí Jhombeiker Pirona Marcella, Kevin Alexther Rodríguez Pérez, Miguel Eduardo Aporte, Hernan José Advincula Vásquez, Kervis Jesús Gómez Muñoz, Yeisther José Silva Rodríguez, Deivis Ramón Chacin Cortes, Angel Gegrorio Hurtado, Nicolás Tovar, Junior José Obregon Cambero, Winker Alejandro Pacheco Zamora, José Gregorio Moreno López, Brayan Aramis Hernández Pérez, Omar Jesús Jiménez Hernández, Nayib José Elhamra Alvarado, Yonny Rafael Querales Palmera, Daniel Oswaldo Cilis Sutil, Carlos Alberto Piñango Sanabria, CatAlíno José Gutiérrez Julio, José Daniel Rebolledo Espinoza, Walter Miguel Beleño Castillo, Maikel Orian Trejo Lizarraga, Maison Alexander Guevara González, David Alberto Marcano Urbaez, José Luis González Arcia, Kennides José Contreras Ordoñez, Jonás Méndez Ramos, Henry Teodoro Freitez Arteaga, Jondry José Marcano Fereira, Yoraida Maria Caraballo De Espinoza, Marwin José Cantillo Mejias, Víctor Manuel Tovar Jaspe, Énderson Manuel Brito Luna, Maiker Daniel Gamboa Valderrey, José Luis Rodríguez Martínez, Juan José Abreu Córdoba, Leonardo Evelio Duarte Núñez, José Luis Bullón Fajardo, Dannielys Josefina Hernández Ruiz, Christian Eduardo Reina Chaparro, Jackson Antonio Ortuño Pereira, Edgar Javier Martínez Moreno, Eliut Rafael Salazar Subero, Denny Arquimides López Lara, Yhodiannys Karina Parra Montoya, Jairo Ramón Odreman Tovar, Patiño Martínez Carlos Luis, Jean Carlos José Prada Leal, Elias Villamediana, Henry Vladimir Zarraga Polanco, Erick Joséepp Padilla Cabriles, Denner Enrique Rosales Bolívar, Samuel Alfredo Macias Parra, Abrahan Daniel Barrios Rojas, Eduardo David Infante Álvarez, Leopoldo Goyo Villegas, Yeiber José Oviedo Durán, Francisco Javier Guanipa Cordones, Felicia Del Valle Sánchez, Carmen Zulay Campos Ramos, Julio César Campos, Héctor Amable Vita Calderón, Santiago César Pareja Berrios, Yhonny José Rico Belisario, Freddy Daniel Huerta Montaña, Cecilio Rafael Salazar Medina, José Angel Duque Sánchez, Slyudrik Ray Suárez Legones, Alexander Javier Acosta Quintero, Carlos Alfreso Sequeda Gil, Joel Antonio Figueroa Narvaez, Rody Morses Sánchez Cocio, Marwin José González Fuermayor, Carlos José Díaz Palacio, Angel Eduardo Stiz, Jesús Manuel Rivera Cedeño, Luis Emilio Velásquez Farias, Hugo Ferney Hurtado Jurado, Yesenia Del Valle Acosta Rodríguez, Freddy José Rondón Rojas, Wilson José Wetter Ñañez, Samuel José Villarroel Reyes, Leonardo Antonio Juarez Pérez, Antonio Soto Benite, Jean Jorge Sánchez García, Antonny Jesús Chirinos Suárez, Marco Antonio Parra Cleer, Emisaer José Sánchez Santaella, Jorge Luis Urriola Cacique, Richard Alexander Sosa Villegas, Lewis Deivi Pérez Castillo, Fernando Javier Cortez Rodríguez, Lenin Yldemaro Gongora, Héctor José Figueredo Cordero, Dany Rafael Palencia, José Gregorio Morales Gutiérrez, Asdrubal José Carmona Suárez, Carlos Alberto La Rosa, Bryan Daniel Aponte Alayza, Dagoberto Cortez Narvaez, Angel Bautista Rodríguez, David Santiago Rodríguez Dellan, Yoendri Ramón Martínez Martínez, Israel José Rondón Egannes, Freddy Antonio Martínez, Miguel Enrique Flamez Paracual, Leon Carlos Jesús, Kender José Álvarez Peralta, Antonio José Tarra Pérez, Rubén Francisco Arvelo Pestaña, Simón Enrique Heredia, Anderson Rafael Vegas Suárez, José Enrique Caro Buitrago, Ely José Guzmán Carreño, José Enrique Rincones Colmenares, Luis Alberto Rumbo Arieta, Zolier David Adjunta Ortiz, Eleuterio Bernabe Marrero Lago, Wilmer Brayan Muños, Harrison Abraham Duarte Cisneros, Alcides Ramón Gil Caripa, Clariangel Edimar Rodríguez Delgado, José Jhovanny Machado Machado, Fran José Estrada Vazquez, Rene Angel Quintero Morales, Andrés Rafael Mujica, Enriques Enriques, José Antonio Martínez Rubio, José Gregorio Urribarri Arteaga, Maiker José Robertis Viangonis, Luis Alberto Palacios Varela, Carlos Eduardo Martínez Ramírez, Carlos José Rebolledo Sumabila, Charry José Herrera Martínez, Moisés Leonardo Ruiz Laya, Daleima Betzabeth Moreno Hernández, Jesús Angel Díaz Ruiz, Jenny Josefina Landaez, Henry David Lezama Muñoz, David Alexander Villalba Martínez, José Ramón Evaristo Figueredo, Jaime Ramón Mendoza Falcon, Alberto Gimenez Rodríguez, Javier Alejandro Salcedo Evariste, Vreiner Allan Muñoz Castañedas, Yonathan David Trejo Trejo, Henry Manuel Valladares Pérez, Yorwins Oliver Sierra Zamora, Edgar José Medina Muñoz, Aquiles José González Rodríguez, Pedro José Brito Valdez, Yonaiker Jesús Amaya Pérez, Juan Bautista Aparicio, Augusto Morillo Farias, Josue Miguel Perozo Bernal, Josbell Javier Blanco Luna, Yonnaiker Alexander Herrera, Juander José Sánchez Rojas, Gustavo Jesús Vásquez Gauna, Jesús Arturo Baez, José Francisco Rojas Ramírez, Josue Rafael Castro Mateo, Wilmer José Escalona Angulo, Javier Hipolito De La Rosa Castro, Yohanner Jesús Cordero Cordero, Énderson Rafael Montes López, Luisa Castello Baldomir, Andrés Leonardo Argumedo Salazar, Williams José Reyes Machado, Dayeli Zanabria, Jefferson De La Rosa, Elvis Yoniel Lovera, Briceño López Luis Eduardo, Daniel Oloyola Francisco Alexis, Elpidio Jesús Mena Burguillos, José Antonio Rodríguez Reyes, Gustavo Enrique Villahermosa Rivas, Angel Ramón Hidalgo, Pedro Manuel Hernández Bautista, Guillermo Antonio Rosales Gomes, Edgar Yoel Azuaje Moreno, Johan Daniel Nava La Cruz, Javier José Caldera Villalobos, Deivis Alberto Ortega Chourio, Edwin Alberto Carrasquero Ospino, Víctor Jesús Carrasco Carrasco, José Gregorio Ruiz Olivarez, Johan Manuel Machado Machado, Luis Alfonso Mejia Oroño, María Carolina Zamora Montilla, Miguel Antonio Cordero Hernández, Rafael Angel Cepeda Zapata, Yefri Efraín Durán Bolívar, Franklin Alberto Arévalo Graterol, Jonás Rafael Mujica Flores, Luis Alberto Palacio Pedra, Yeferson Gabriel Martínez Brito, Alejandro José Sánchez Rodríguez, Angel Guillermo Carmona Penil, Andrés Eduardo Córdova Martínez, David Rafael Martínez Cedeño, Efrain Sanabria, Jhoan Andrés Galea González, Conrado Concepción Caraballo Rondón, Arnol Javier Mendoza Narvaez, Wildys Antonio Machado Pacheco, Jesús Miguel Medeina López, Erinson Manuel Pérez Alvarado, Yoimar Josue Mendoza Martínez, Andrés Johnny Gutiérrez Jiménez, Jorge Luis Villegas Moreno, Douglas Andrés Alvarado Moreno, Brayan Luis Rodríguez Ramírez, Raúl Ramón Estevez Rodríguez, Jesús Rafael Tovar, Edwin Wilfredo Salas Chapellin.